Дедушка — Ангел-хранитель

Новость отредактировал Foxy Lady - Сегодня, 06:57

Причина: Авторская стилистика сохранена

Сделано_в_СССР Просмотров: 379 Комментарии: 2 +12 Сегодня, 06:57 by

Меня зовут Татьяна Воробьева! Мне очень нравится иногда проводить время на вашем сайте, читая реальные паранормальные истории людей. Я набралась смелости и решила поведать историю, которая произошла с моей мамой. Опубликуйте ее, пожалуйста. Я надеюсь, что она найдет своего читателя и люди не останутся равнодушными. И так я хочу почтить память моего дедушки Еворенко Николая Николаевича — Героя ВОВ.Произошло это с моей мамой в 1997 году в городе Батайске Ростовской области. Начну с того, что моя мама не тот человек, который может рассказать подобное: она родилась в далеком 1949 году, росла и воспитывалась в строгих светских нормах и понятиях, в которых не допускалась ничего мистического, не говоря уже о том, что моя мама сама по себе человек, который не умеет ни выдумывать ни врать…В 1997 году в июле умер мой дедушка, мамин папа — Герой войны. Похоронили, все как полагается. Мама очень переживала, она его очень сильно любила, а он ее… Хоть, когда она родилась, он ее не хотел, даже бабушку проведывать не ходил в больницу… хотел мальчика. Но так сложилось, что именно мама моя была его любимицей, хотя впоследствии, через 1,5 года, родился у бабушки с дедушкой сын. Вот не помню на какой день, когда покойный умирает, жарят пышки и разносят соседям и т.д. Так вот, именно утром того дня моя мама в квартире, где жил дедушка, жарила пышки. Кухоньки хрущевских двухэтажек маленькие — только стол, мойка, печка и маленький буфет, да и то очень так стиснуто стояли. Мама стояла спиной к обеденному столу и тому месту за столом, за которым любил кушать дедушка. В том месте проходила труба батареи, на которой бабушка — ныне тоже покойная — сушила целлофановые кульки, их там всегда много так висело. Так вот, мама была в квартире одна, мои папа и бабушка были внизу в гараже. Жарит она, не думает вообще ни о чем таком, что могло вызвать последующее видение. Зашуршали целлофановые пакеты, этот звук был характерным, когда кто-то садился за стол на место деда, она резко разворачивается, за столом никого нет… Она подумала — мышь!!! И с лопаткой для переворачивания пышек стоит так воинственно в ожидании этой СТРАШНОЙ мыши!!! (Oна их очень боится, наверное, больше, чем приведений). Мышь так и не появилась, и мама дальше принялась готовить. Опять кульки зашуршали… Мама уже на сто процентов уверенная, что там мышь, решила выключить пока сковороду и сходить за папой в гараж, чтобы тот пришел и изгнал этого хвостатого грызуна. Пока выключала печку и убирала со сковороды крайнюю пышку, кульки снова зашуршали, мама с ужасом от предстоящей встречи с мышкой оборачивается так же с «защитной» лопаткой в руке… а за столом на своем любимом месте сидит дедушка… Сидит так, улыбаясь, абсолютно реальный, не бледный, не прозрачный, обычный, будто ждет своей порции. Мама оторопела, ни ужаса, ни страха, лишь негодование… Что это тогда было — похороны, слезы — наверное, сон… так как вот ее папа, жив и здоров! И мама хотела всплеснуть руками, рассказать дедушке про этот дурацкий сон… и на долю секунды отвела взгляд от видения — и все, оно исчезло. Теперь со слов моего папы, который был в тот момент с бабушкой в гараже: бежит мама с криками, что наверху в кухне — дедушка. Бабушка, естественно, за сердце, ее потом еле откачали. Папа быстрее наверх – конечно, там никого не было. Это первый раз, когда маме после смерти явился дедушка.Второй раз дедушка явился, когда мама с папой ездили в город Тихорецк за сырами, у них в 90-е была на рынке молочная точка, где они их потом продавали. Ехать за ними нужно было в ночь, чтобы к утру товар уже был на прилавках. Так вот, едут они уже обратно измотанные (нужно сказать, что папа очень тогда был уставший: ночь, машины, трасса М-4 тогда была очень загруженной и убитой грузовиками, да и сейчас после ремонта она все равно очень тяжелая, можно представить ее в 90-е), мама задремала, хотя очень старалась не спать и поддерживать отца, и ей в эти доли секунд, на которые она провалилась в сон, снится дедушка, который расставил руки, как будто тормозит машину, и кричит: «Проснись!!! Проснись!!! Проснись!!». Мама резко проснулась, смотрит на папу, а он тоже уснул, машина на ходу, и уже сонные руки папы руль поворачивают на встречную полосу, а там — фура за фурой… Мама закричала и папу встрепенула, он проснулся и успел руль выкрутить и избежать аварии…Мама эту историю рассказала в местной церкви батюшке-настоятелю, он без тени удивления ответил, что теперь мой дедушка — мамин ангел-хранитель…Автор - Татьяна Воробьева.

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