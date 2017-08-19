Рыбацкая мистика

Новость отредактировал A.Norton - Вчера, 20:46

Причина: Стилистика автора сохранена.

Сизенко Дарья Просмотров: 443 Комментарии: 2 +6 Вчера, 20:46 by

Отправился батя к реке. С утреца, через лесок. Идёт, природой любуется. Мечтает. Вышел на опушку. Красотища какая! Птички поют. Пошёл дальше. Снова опушка. На первую похожая. Когда в третий раз он там оказался, было ему уже не до красоты и птичек. Нашёл пенёк. Присел. Маячит опушка проклятая перед глазами. Как до реки выйти? Раньше не плутал. Не первый раз замужем, как говорят! Догадался - лешак путает! А папа мой шепотки разные знал. Но мне этого не передал. Прошептал он то, что положено в таких случаях. И всё. Добрался до цели.Вторая история зимой случилась. Пришёл на рыбалку, пробурил лунку. Устроился с комфортом. Клев начался что надо! И тут, чуть поодаль, женщина присоседилась. Тоже лунку пробурила. Села. И ловит. Она ловит, чуть ли не одного за другим гольца тянет. А у папы кукиш с маслом, а не рыбка! Папа подождал. Ну не ловится у него. Вспомнил шепоток. Начало ловиться и у него.Мог папа и ячмень на глазу заговаривать. Постоянно помогал. Мог посмотреть на пару и сказать, будут ли вместе долго, или нет. Такое умение и мне досталось.

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