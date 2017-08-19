Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Истории из жизни

Рыбацкая мистика

Отправился батя к реке. С утреца, через лесок. Идёт, природой любуется. Мечтает. Вышел на опушку. Красотища какая! Птички поют. Пошёл дальше. Снова опушка. На первую похожая. Когда в третий раз он там оказался, было ему уже не до красоты и птичек. Нашёл пенёк. Присел. Маячит опушка проклятая перед глазами. Как до реки выйти? Раньше не плутал. Не первый раз замужем, как говорят! Догадался - лешак путает! А папа мой шепотки разные знал. Но мне этого не передал. Прошептал он то, что положено в таких случаях. И всё. Добрался до цели.

Вторая история зимой случилась. Пришёл на рыбалку, пробурил лунку. Устроился с комфортом. Клев начался что надо! И тут, чуть поодаль, женщина присоседилась. Тоже лунку пробурила. Села. И ловит. Она ловит, чуть ли не одного за другим гольца тянет. А у папы кукиш с маслом, а не рыбка! Папа подождал. Ну не ловится у него. Вспомнил шепоток. Начало ловиться и у него.

Мог папа и ячмень на глазу заговаривать. Постоянно помогал. Мог посмотреть на пару и сказать, будут ли вместе долго, или нет. Такое умение и мне досталось.

Новость отредактировал A.Norton - Вчера, 20:46
Причина: Стилистика автора сохранена.
Вчера, 20:46 by Сизенко ДарьяПросмотров: 443Комментарии: 2
+6

Ключевые слова: Отец рыбалка лес блуд леший зима река женщина заговоры история из жизни авторская история

Другие, подобные истории:

Комментарии

#1 написал: Сделано_в_СССР
Вчера, 21:06
+2
Группа: Журналисты
Репутация: (2310|-1)
Публикаций: 1 034
Комментариев: 8 310
Про первую историю....сам несколько раз плутал, но не думал, что Леший, а что есть аномальные зоны, и помочь может ещё одно средство кроме "шепотков", это найти тропу или дорогу, если таковые случается найти - 100% выйдете из лесу!
Про рыбалку довольно интересно - хотелось бы такой "шепоток" знать! Ну, чтобы тоже без рыбы не остаться)))
А вот про Мог посмотреть на пару и сказать, будут ли вместе долго, или нет. Такое умение и мне досталось. - хотелось бы по-подробнее узнать))) За истории спасибо! +++
Зарегистрирован: 19.08.2017
                           
#2 написал: Tigger power
Вчера, 21:32
+1
Группа: Комментаторы
Репутация: (1867|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 3 223
Коротко и по делу, как говорится) +
Зарегистрирован: 9.12.2016
       
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.