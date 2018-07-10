Прошлая квартира

Новость отредактировал A.Norton - Сегодня, 14:58

Причина: Стилистика сохранена.

Romeo(L) Просмотров: 473 Комментарии: 5 +13 Сегодня, 14:58 by

Добрый день, меня зовут Дмитрий. Немного о себе - мне 31 год, живу в Москве, женат, свой небольшой бизнес.Рассказ о том времени, когда я только познакомился со своей нынешней женой, 11 лет назад это было, еще с родителями жил. Мистика, как таковая, всегда сопровождала меня по жизни, не знаю уж, в чем проблема. Особенно ярко это выражалось тогда. Прочитал на этом сайте историю бедной женщины, которой постоянно портило жизнь всякое паранормальное нечто, и решил поделиться своим похожим опытом.Итак, 2007 год, мои родители продают двушку на Юго-Западной и покупают трешку в этом же доме, но только в другом подъезде и на ином этаже. Все бы ничего, вот только продавец скрыл тогда от родителей, что в этой квартире один из прошлых жильцов повесился в одной из комнат. Такие вещи всегда ведут к удешевлению, а денег терять никто не хочет. Да не суть.Однако один этот жилец, похоже, остался квартировать в нашем новом доме. Или что-то вроде этого.Сначала ничего не предвещало негатива, новая квартира - это всегда радостно. Но потом началось какое-то неясное беспокойство, острое чувство тревоги. Знаете, такая банальщина, когда выходишь из комнаты ночью в туалет, нужно пройти через холл с тусклым ночником, выйти в коридор и дойти до искомой двери. Вот в какой-то момент стало страшно это делать, хотя я отдаю себе отчет, что это просто чертов коридор и монстры только в моем воображении.Ладно, сначала я это списывал на нервоз перед летней сессией в универе. Но потом мне "дали" понять, что это мне не просто кажется. Однажды летом родители уехали на дачу, смотреть за ее строительством, а я остался дома. Кот у меня умер года два назад, и в квартире был я один.Вечер плавно перетекал в ночь, я валялся на кровати, смотрел что-то по телеку и медленно засыпал. Дверь в мою комнату была закрыта - не люблю спать с открытыми дверьми почему-то, а кровать расположена так, что головой я лежал именно к этой двери. Дверь была деревянной с непрозрачным стеклом в центре.Так вот - в момент, когда я практически отрубился кто-то сильно стукнул в дверь, в ее стеклянную часть. Я подскочил на кровати, сначала не понял, в чем дело. Затем этот стук повторился - и не раз. Чтобы вы понимали - попробуйте ногтем сильно постучать об оконное стекло. Звук будет почти тем же. Сказать, что я покрылся мурашками - не сказать ничего. Очень тяжко осознавать то, что в квартире я один, а кто-то, не знаю кто, ломится сейчас в мою комнату. И что особенно жутко - не издает звуков, не пыхтит и не дышит. Просто разные последовательности ударов о стеклянную часть двери, что она дергалась в пазах, в абсолютной тишине.Какое-то время я просто не мог сдвинуться с места от страха, потом подбежал к двери и прижался к ней, чтобы она не открылась. Если в ту ночь у меня появились первые седые волосы - я этому не удивлюсь. В какой-то момент все прекратилось, но я до утра так и не смог уснуть.Потом все пошло уже почти в открытую. Много раз я, сидя за компьютером вечером, оглядывался назад и видел, как маленькая тень убегала в сумрак коридора. Может, это не то, что ломилось ко мне в дверь в ту ночь, а просто домовой или кто-то еще, не знаю. Вообще странных теней я и моя девушка, когда приезжала с ночевкой, видели предостаточно.Стало обыкновенным слышать звук, как стулья кто-то на кухне передвигает. Приходишь туда - стулья не на своих местах. Однажды, когда собрали компанию, весело выпили, гости разбрелись. Мы, с моей тогда еще девушкой, убирали после гостей и тут вдвоем увидели следующее - полотенце, лежащее в центре стола, медленно поехало по столу и упало на пол.Было очень много всего прочего, долго перечислять все эти странности, поэтому расскажу о последнем таком событии. Однажды лег спать, так же с работающим телеком (я постоянно засыпаю под этот бубнеж). Проснулся я очень неожиданно. Точнее, меня весьма своеобразно разбудили.Я проснулся от того, что кто-то стал орать мне в ухо каким-то странным голосом. Я всегда сплю на боку, поэтому одно ухо у меня в подушке, а другое наверху. Я читал про подобные случаи, это расстройство сна, когда кажется, что кто-то тебе в ухо кричит, но это сон, от которого ты просыпаешься.В моем случае это было не так, ибо я был в сознании и помню, что на заднем фоне в какой-то ночной военной программе какой-то эксперт рассказывал про винтовку СВД. А когда сковавший меня страх развеялся, и я смог пошевелиться, я обнаружил, что закрытая дверь в мою комнату открыта. Досмотрел про плюсы СВД перед западными аналогами и заснул во второй раз, не забыв снова закрыть дверь.Не знаю, как это объяснить, родители тоже замечали странности, но их это, по большей части, обходило стороной. Возможно потому, что тот самый покойник, как потом выяснилось, повесился в моей комнате. Не знаю.Позже мы с моей любимой поженились, и я съехал к ней, но какое-то время поначалу, когда приезжал к родителям в гости на выходных и мы садились за стол - регулярно включалась и выключалась вытяжка сама по себе, издавая противный писк. Как мама шутит - местное привидение по мне соскучилось и меня приветствует.Сейчас этого уже нет. Поездки к родителям проходят без всяких странностей. Может, этот полтергейст переселился в соседнюю квартиру, очень надеюсь, что это так, ибо соседи там просто туши свет, пусть их моя барабашка повеселит как следует.Как-то так. Что вы об этом думаете?

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