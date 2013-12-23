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Истории из жизни

Ночь в бане

Добрый день! Хочу поделится историей, которая произошла со мной недавно.

В мистику не верю, так же как в домовых, барабашек и прочую нечисть, фольклора наших бабушек и дедушек.

Года два назад купили земельный участок, с небольшим летним домиком. В этом году построили баню. В домике могут спокойно ночевать три человека, не больше. В пятницу, после работы, на все выходные я поехал на дачу. Так получилось, что вся семья решила ночевать на даче. После долгих разговоров, кто где будет спать, я сказал, что заночую в бане.

Бабушка на это отреагировала жестко и мгновенно. Я даже не успел понять из-за чего так резко поменялось ее настроение. "Ты не будешь спать в бане!" - громко и отчетливо сказала она. Я стал спорить с ней, говорить, что других вариантов нет. Точка.

Она, немного сбавив тон, сказала, что нельзя спать в бане ночью! Ни в коем случае! Мыться еще куда ни шло. Только если не один. Но спать… Нельзя! Естественно я задал вопрос: "Почему?!".

В ответ я услышал, что если будешь спать в бане, то в 12 ночи к тебе придут покойники. Будут просить тебя помыть их! Или черти заявятся! Услышав это, я немного испугался, но в то же время мне было смешно. Какие еще покойники! Черти! Что за бред?!

Не стал высказывать, то, что я думал про это.

Промолчал.

Но посидев минуту, сказал: "Это бред, сказки. Пугаете друг друга, а потом сами в это верите".

Я буду ночевать в бане, плевал я на всех и вся.

Как ни странно, бабушка, еще раз сказала, что меня может ожидать, а потом сделала вид, как будто и не было разговора.

Наступила ночь. Взяв матрас, подушку и теплое одеяло, я пошел в предбанник. Включил свет, на широкой скамейке постелил постель. Баня у нас большая, так называемая пятистенка: предбанник, моечная и парная. Оставшись наедине, решил закрыть дверь в моечною. Мало ли. Чувствуя, что начинаю немного боятся, я умылся холодной водой, прогнал плохие мысли прочь, запер моечную снаружи на засов. Еще подпер стулом, сам не понимая, для чего.

Почитав книгу на смартфоне, посмотрел время. 23 часа 25 минут. Всего 35 минут до полуночи.

Решил не ложиться спать, подождать, посмотреть, что будет в полночь.

На телефоне горели цифры 23:58. Я был готов ко всему. Всем телом я прислушивался к звукам в бане, внимательно оглядывал каждый угол в предбаннике, ни одна тень не оставалась незамеченной. Наступила полночь. И я заметил…

Что ничего не произошло. Подождав минут пять, вздохнув от сожаления и радуясь внутри, что ничего не произошло, я лег спать. Уснул быстро. Проснулся часа в два ночи. Проснулся из-за того, что почувствовал дискомфорт, вызванный непонятно чем. Тревога охватила меня. Встал, включил свет. Прислушался. Вроде ничего особенного. Стрекот сверчков, тишина. Никаких неестественных посторонних звуков. Хм, странно. Тут я услышал звук капли воды в моечной. Кап. Тишина.

Не капало же до этого. Может, почудилось. Молча, боясь нарушить тишину, я стоял и вслушивался в сторону моечной. Тишина. Кап. Снова звук капающей воды. Кран, что ли протекает. Но ведь до этого не протекал. Тревога все сильнее окутывала меня. Кап, кап. Уже чаще капает. Первые мурашки пробежали по моему телу. Кап, кап, кап. Открыть дверь и зайти у меня не хватило духу. Даже шевельнутся я не мог. В голове бушевал ураган мыслей. Кап, кап, кап, кап, кап. Кажется, слышу еле уловимые звуки шороха. Тело стал бить мандраж. Что там творится такое! Этого не может быть.

То, что произошло дальше, не могу объяснить. Из моечной стали доноситься очень тихие смешки. Смеялись так, как будто, боялись меня потревожить смехом. Волосы встали дыбом. Тело еще сильнее оцепенело, ужас полностью овладел мною. "Ты же не трус, этого не может быть" - повторял я себе в голове. Взяв себя в руки, почувствовал, что тело отзывается на мои команды, стало покалывать руки и ноги, загудела голова. Смех не становился сильнее. Тут я сделал глупость. Вместо того, чтобы уйти из бани в домик, я ударил в дверь моечной и громко сказал: "Кто там?!". Зачем я это сделал, ой дурак! Такая мысль пришла позже на секунду после совершенного.

Смех стих! Настала тишина. И тут из-за двери, сказали: "Иди к нам, помоемся!". Не помню, как я открыл дверь в баню, как выбежал… Опомнился я только на кухне в домике. Стоял я, прислонившись спиною к входной двери. Рано утром разбудил меня братишка. Как оказалось, я уснул, сидя у двери. На вопросы, почему я пришел ночью домой, ответил, что там стало холодно.

Зашел в баню вместе с братишкой, держа топор в руке. От увиденного у меня подкосились ноги.

В моечной пол, скамейка были мокрыми. Воды в баке было примерно больше половины, а сейчас пусто. Цепляясь за надежду, что это просто протекает кран, а все остальное мне почудилось, я заполнил бак водой. Кран не протекает! Значит, мне не почудилось. Значит, кто-то или что-то были за стеной, ночью в бане. От этого мне стало не по себе. Думал, а что, если бы они открыли дверь, а что, если я сам открыл бы дверь. Меня стошнило. Сейчас я думаю о том, кто там был? Покойники или черти?

Новость отредактировал A.Norton - Вчера, 20:19
Причина: Стиилстика автора сохранена.
Вчера, 20:19 by SeipronПросмотров: 988Комментарии: 24
+27

Ключевые слова: Баня ночь смех голоса история из жизни авторская история

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Комментарии

#1 написал: зелёное яблочко
Вчера, 20:28
+3
Группа: Комментаторы
Репутация: (1260|0)
Публикаций: 65
Комментариев: 3 447
Вот это абсолютная неправда. Отец не раз ночевал, никто не мылся.
Да и нам приходилось как-то, когда полы красили несколько дней проживать даже в бане. Никаких ни чертей, ни покойничков там не моется.
Но всё же, к банному духу с уважением надо, существует он или нет)))
Зарегистрирован: 23.12.2013
         
#2 написал: Эмма Шульц
Вчера, 20:34
+2
Группа: Посетители
Репутация: (2|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 47
Не покойники и не черти)) Это банник - обязательный обитатель любой деревенской баньки. Весёлый попался, Вам повезло. А ночевать в бане и вправду нельзя, может и придушить во сне. Описано хорошо+
Зарегистрирован: 13.04.2018
#3 написал: Сделано_в_СССР
Вчера, 20:36
+3
Группа: Журналисты
Репутация: (2256|-1)
Публикаций: 1 002
Комментариев: 8 222
Цитата: Эмма Шульц
А ночевать в бане и вправду нельзя, может и придушить во сне.

Ну не знаю, сколько раз ночевал в бане и не разу никто не пытался придушить))) Вам + и истории тоже + )
Зарегистрирован: 19.08.2017
                          
#4 написал: Эмма Шульц
Вчера, 20:45
+1
Группа: Посетители
Репутация: (2|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 47
Цитата: Сделано_в_СССР
Цитата: Эмма Шульц
А ночевать в бане и вправду нельзя, может и придушить во сне.

Ну не знаю, сколько раз ночевал в бане и не разу никто не пытался придушить))) Вам + и истории тоже + )

Это не обязательно - душить)) Разные бывают банники, как люди - у каждого свой характер))
Зарегистрирован: 13.04.2018
#5 написал: МертвецкиЖив
Вчера, 20:46
+4
Группа: Посетители
Репутация: (133|0)
Публикаций: 8
Комментариев: 407
Тоже ночевал в бане. Ездили на шашлык с друзьями на дачу. Была большая компания, мест в домике было мало и я вызвался спать в бане. В тот момент, я сам был похож на банника, предбанника, и предмоечника))) Ко мне бы точно никто не пришёл, даже если бы пришёл, то пожалел и со страха помер, даже будь бы уже мертвым))

Шутки шутками, но почему-то в историю не поверил...
Зарегистрирован: 15.04.2018
 
#6 написал: Winnie-the-Pooh
Вчера, 20:48
+1
Группа: Комментаторы
Репутация: (2813|-1)
Публикаций: 33
Комментариев: 9 389
Если уж верить в банную мистику, то первый претендент на неожиданное появление в бане - всё же банный. Про чертав бане тоже слыхал. А вот про покойников - ни разу.
Зарегистрирован: 20.11.2011
               
#7 написал: Сделано_в_СССР
Вчера, 21:00
+1
Группа: Журналисты
Репутация: (2256|-1)
Публикаций: 1 002
Комментариев: 8 222
Цитата: Эмма Шульц
Разные бывают банники, как люди - у каждого свой характер))

Сложно судить о "банниках", не видел и не ощущал)
Зарегистрирован: 19.08.2017
                          
#8 написал: Tigger power
Вчера, 21:44
+1
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Репутация: (1829|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 3 147
Домовых тоже не все видят, вот и банников видимо не каждому суждено лицезреть или хотя бы услышать. +
Зарегистрирован: 9.12.2016
       
#9 написал: Mary3.11.
Вчера, 21:49
+2
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Публикаций: 32
Комментариев: 95
Моя бабушка тоже говорила,что в бане спать нельзя. Правда почему ,не уточнялось. Ну у нас банька была маленькая, в стороне от дома, так что желающих переночевать не было. История интересная,+.
Зарегистрирован: 15.02.2018
 
#10 написал: conjure one
Вчера, 21:50
+2
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Комментариев: 2 151
Кап-кап, кап-кап) Автор вполне уверенно нагнетает атмосферу, история мне понравилась, даже если... А вообще, бабушка дала настрой на встречу с потусторонним миром и он не заставил себя долго ждать. +++++
Зарегистрирован: 9.02.2015
       
#11 написал: Волжская О.В.
Вчера, 21:52
+2
Группа: Друзья Сайта
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Публикаций: 0
Комментариев: 5 445
Баня после полуночи принадлежит не смертным. Мыться нельзя,ночевать только с разрешения.
И если ты некрещенный-то прости мил друг,попал ты под раздачу.))))
Плюс.
Зарегистрирован: 9.09.2011
         
#12 написал: Сделано_в_СССР
Вчера, 21:59
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Комментариев: 8 222
Цитата: Волжская О.В.
И если ты некрещенный-то прости мил друг,попал ты под раздачу.

Так вот в чём "сюрприз", я то крещёный))) Теперь понятно, почему меня никто не беспокоил)
Зарегистрирован: 19.08.2017
                          
#13 написал: conjure one
Вчера, 22:03
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Публикаций: 36
Комментариев: 2 151
Цитата: Волжская О.В.
Баня после полуночи принадлежит не смертным. Мыться нельзя,ночевать только с разрешения.
И если ты некрещенный-то прости мил друг,попал ты под раздачу.))))
Плюс.


Ну и дела... Получается, у каждой бани есть темная сторона. Портал для несмертных какой-то. belay
Зарегистрирован: 9.02.2015
       
#14 написал: Eulalia
Вчера, 22:10
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Публикаций: 0
Комментариев: 252
покойники, черти, и ни слова о баннике от бабушки)
Зарегистрирован: 11.05.2014
#15 написал: Волжская О.В.
Вчера, 22:12
0
Группа: Друзья Сайта
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Публикаций: 0
Комментариев: 5 445
Цитата: conjure one
Ну и дела... Получается, у каждой бани есть темная сторона. Портал для несмертных какой-то.

Это общеизвестное поверие. После полуночи мыться в бане нельзя. День для этого есть.
Зарегистрирован: 9.09.2011
         
#16 написал: Лиза Симпсон
Вчера, 22:46
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Комментариев: 1 985
В историю верю!! Автор, Спасибо!! Давно-давно приходилось мыться в бане за несколько минут до полуночи и несколько минут после полуночи. Скажу вам, ребятки, было страшно. Порой до ужаса! Я ходила в баню одна и в темноте на улице запирала ее на замок. Охватывал дикий ужас! Тогда я была совсем девчонкой и не знала, что есть всякие банники, чертеняки в бане. Казалось, что вот-вот из темноты на пороге кто-то покажется, или схватит за руку!!
Зарегистрирован: 17.12.2010
    
#17 написал: Сделано_в_СССР
Вчера, 22:59
+1
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Репутация: (2256|-1)
Публикаций: 1 002
Комментариев: 8 222
Цитата: Mary3.11.
Моя бабушка тоже говорила,что в бане спать нельзя. Правда почему ,не уточнялось. Ну у нас банька была маленькая, в стороне от дома, так что желающих переночевать не было.

У меня рядом дом строится, так вот хозяин-строитель уже около 10 лет в бане живёт и ничего, ЖИВ)))))) И моется по ночам и там же живёт) Дом слава богу и усилиям хозяина стройки, уже почти готов, но баня остаётся местом "проживания" и местом "очищения" от пота и труда) +
Зарегистрирован: 19.08.2017
                          
#18 написал: Black Bagira
Вчера, 23:02
+2
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Репутация: (608|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 1 045
Ой, блин... время второй час ночи, села перекусить перед сном и зашла на сайт, открываю и "Ночь в бане" , так я же всё лето сплю в бане, у меня там диван в предбаннике... ну, ребята, как же я сейчас спать туда пойду, а? uzas придётся котика взять под бочок. А в бане я постоянно после полуночи мось... da
Зарегистрирован: 4.10.2013
   
#19 написал: Сделано_в_СССР
Вчера, 23:09
0
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Репутация: (2256|-1)
Публикаций: 1 002
Комментариев: 8 222
Цитата: Black Bagira
Ой, блин... время второй час ночи, села перекусить перед сном и зашла на сайт, открываю и "Ночь в бане" , так я же всё лето сплю в бане, у меня там диван в предбаннике... ну, ребята, как же я сейчас спать туда пойду, а? uzas придётся котика взять под бочок. А в бане я постоянно после полуночи мось... da

Вы наверное крещёная), как и Я, вот вас и не трогают "банные тролли" )))
Зарегистрирован: 19.08.2017
                          
#20 написал: Black Bagira
Вчера, 23:11
0
Группа: Посетители
Репутация: (608|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 1 045
Цитата: Сделано_в_СССР
Вы наверное крещёная), как и Я, вот вас и не трогают "банные тролли" )))


Крещёная, да.
Зарегистрирован: 4.10.2013
   
#21 написал: Сделано_в_СССР
Вчера, 23:13
+4
Группа: Журналисты
Репутация: (2256|-1)
Публикаций: 1 002
Комментариев: 8 222
Значит Анчутки Вас не обидят)))

анчутка
Зарегистрирован: 19.08.2017
                          
#22 написал: Black Bagira
Вчера, 23:15
+2
Группа: Посетители
Репутация: (608|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 1 045
Картинка прикольная) blush
Зарегистрирован: 4.10.2013
   
#23 написал: Ерема
Вчера, 23:40
0
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Репутация: (40|0)
Публикаций: 4
Комментариев: 178
На меня как-то наорали в детстве после попытки переночевать в бане. Не знаю, почему мне взбрело в голову туда пойти, а не в дом, придя с улицы.+++++
Зарегистрирован: 29.06.2018
#24 написал: ramasha
Сегодня, 07:05
0
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Репутация: (2|0)
Публикаций: 8
Комментариев: 81
а мы наоборот в предбаннике ночевали , когда к бабушке на лето приезжали всем составом внуков. Было излюбленное место,даже дрались из-за него порой. А когда бабушка красила полы во всем доме-так и она с нами ночевала.
Зарегистрирован: 9.03.2016
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