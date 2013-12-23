Ночь в бане

Новость отредактировал A.Norton - Вчера, 20:19

Причина: Стиилстика автора сохранена.

Seipron Просмотров: 988 Комментарии: 24 +27 Вчера, 20:19 by

Добрый день! Хочу поделится историей, которая произошла со мной недавно.В мистику не верю, так же как в домовых, барабашек и прочую нечисть, фольклора наших бабушек и дедушек.Года два назад купили земельный участок, с небольшим летним домиком. В этом году построили баню. В домике могут спокойно ночевать три человека, не больше. В пятницу, после работы, на все выходные я поехал на дачу. Так получилось, что вся семья решила ночевать на даче. После долгих разговоров, кто где будет спать, я сказал, что заночую в бане.Бабушка на это отреагировала жестко и мгновенно. Я даже не успел понять из-за чего так резко поменялось ее настроение. "Ты не будешь спать в бане!" - громко и отчетливо сказала она. Я стал спорить с ней, говорить, что других вариантов нет. Точка.Она, немного сбавив тон, сказала, что нельзя спать в бане ночью! Ни в коем случае! Мыться еще куда ни шло. Только если не один. Но спать… Нельзя! Естественно я задал вопрос: "Почему?!".В ответ я услышал, что если будешь спать в бане, то в 12 ночи к тебе придут покойники. Будут просить тебя помыть их! Или черти заявятся! Услышав это, я немного испугался, но в то же время мне было смешно. Какие еще покойники! Черти! Что за бред?!Не стал высказывать, то, что я думал про это.Промолчал.Но посидев минуту, сказал: "Это бред, сказки. Пугаете друг друга, а потом сами в это верите".Я буду ночевать в бане, плевал я на всех и вся.Как ни странно, бабушка, еще раз сказала, что меня может ожидать, а потом сделала вид, как будто и не было разговора.Наступила ночь. Взяв матрас, подушку и теплое одеяло, я пошел в предбанник. Включил свет, на широкой скамейке постелил постель. Баня у нас большая, так называемая пятистенка: предбанник, моечная и парная. Оставшись наедине, решил закрыть дверь в моечною. Мало ли. Чувствуя, что начинаю немного боятся, я умылся холодной водой, прогнал плохие мысли прочь, запер моечную снаружи на засов. Еще подпер стулом, сам не понимая, для чего.Почитав книгу на смартфоне, посмотрел время. 23 часа 25 минут. Всего 35 минут до полуночи.Решил не ложиться спать, подождать, посмотреть, что будет в полночь.На телефоне горели цифры 23:58. Я был готов ко всему. Всем телом я прислушивался к звукам в бане, внимательно оглядывал каждый угол в предбаннике, ни одна тень не оставалась незамеченной. Наступила полночь. И я заметил…Что ничего не произошло. Подождав минут пять, вздохнув от сожаления и радуясь внутри, что ничего не произошло, я лег спать. Уснул быстро. Проснулся часа в два ночи. Проснулся из-за того, что почувствовал дискомфорт, вызванный непонятно чем. Тревога охватила меня. Встал, включил свет. Прислушался. Вроде ничего особенного. Стрекот сверчков, тишина. Никаких неестественных посторонних звуков. Хм, странно. Тут я услышал звук капли воды в моечной. Кап. Тишина.Не капало же до этого. Может, почудилось. Молча, боясь нарушить тишину, я стоял и вслушивался в сторону моечной. Тишина. Кап. Снова звук капающей воды. Кран, что ли протекает. Но ведь до этого не протекал. Тревога все сильнее окутывала меня. Кап, кап. Уже чаще капает. Первые мурашки пробежали по моему телу. Кап, кап, кап. Открыть дверь и зайти у меня не хватило духу. Даже шевельнутся я не мог. В голове бушевал ураган мыслей. Кап, кап, кап, кап, кап. Кажется, слышу еле уловимые звуки шороха. Тело стал бить мандраж. Что там творится такое! Этого не может быть.То, что произошло дальше, не могу объяснить. Из моечной стали доноситься очень тихие смешки. Смеялись так, как будто, боялись меня потревожить смехом. Волосы встали дыбом. Тело еще сильнее оцепенело, ужас полностью овладел мною. "Ты же не трус, этого не может быть" - повторял я себе в голове. Взяв себя в руки, почувствовал, что тело отзывается на мои команды, стало покалывать руки и ноги, загудела голова. Смех не становился сильнее. Тут я сделал глупость. Вместо того, чтобы уйти из бани в домик, я ударил в дверь моечной и громко сказал: "Кто там?!". Зачем я это сделал, ой дурак! Такая мысль пришла позже на секунду после совершенного.Смех стих! Настала тишина. И тут из-за двери, сказали: "Иди к нам, помоемся!". Не помню, как я открыл дверь в баню, как выбежал… Опомнился я только на кухне в домике. Стоял я, прислонившись спиною к входной двери. Рано утром разбудил меня братишка. Как оказалось, я уснул, сидя у двери. На вопросы, почему я пришел ночью домой, ответил, что там стало холодно.Зашел в баню вместе с братишкой, держа топор в руке. От увиденного у меня подкосились ноги.В моечной пол, скамейка были мокрыми. Воды в баке было примерно больше половины, а сейчас пусто. Цепляясь за надежду, что это просто протекает кран, а все остальное мне почудилось, я заполнил бак водой. Кран не протекает! Значит, мне не почудилось. Значит, кто-то или что-то были за стеной, ночью в бане. От этого мне стало не по себе. Думал, а что, если бы они открыли дверь, а что, если я сам открыл бы дверь. Меня стошнило. Сейчас я думаю о том, кто там был? Покойники или черти?

Ключевые слова: Баня ночь смех голоса история из жизни авторская история

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