Домовой на самом деле - зло!

Oznob Просмотров: 442 Комментарии: 5 0 Вчера, 21:52 by

Да, действительно, духи начали вражду первыми, а мне пришлось защищаться. Я начну рассказ с самого начала - с того, с чего всё началось. Я начал изучать духов дома с 17 июля 2005 года. Я их не злил, не обижал, старался помогать им, чем мог, в их борьбе с нежитью и чертями. Но они стали «благодарить» меня за помощь следующим образом: стали регулярно пропадать деньги, но никто, кроме меня, не знал, где я их храню; стала «сама собой» биться посуда; совершено исправная бытовая техника выходила из строя.Однажды моя бабушка упала в обморок в бане. На следующий день она рассказала мне, что на нее, как будто что-то навалилось, ей стало трудно дышать, и она потеряла сознание (так обычно банник на свою жертву наваливается).Все мои родственники, а особенно бабушка (ей 81 год) стали плохо спать, жалуясь, что по ночам на них что-то наваливается, душит, а потом на шее синяки; кто-то щипается, да так, что от боли «до потолка подпрыгиваешь». А другой раз «нечто» так ночью под ребра пихнет, что до утра в потолок глядишь, да на каждый шорох вскакиваешь; кто-то из рук посуду выбивает; почти у всех появилась бессонница; в день раньше погибало по 5-6 кур; погибли все домашние цветы, несмотря на хороший уход.И так почти каждый день. Что-нибудь нашкодят, что-нибудь сломают!Однажды я ушел в магазин, а когда вернулся, то увидел жуткую картину. У Рыжули (моей кошки) голова была защемлена между дверью и дверным косяком. Сама она, к тому времени, была уже мертва. Когда я уходил, она была жива и здорова. Я ее ещё на улицу выпустил, погулять, как видно, в последний раз!Весной 2009 года моя бабушка упала, сломала руку и рассекла кожу на переносице. В октябре того же года в спортзале мне кто-то сильно согнул большой палец левой ноги и с силой «чиркнул» об жесткий ковер (мы занимались не в кроссовках, а в носках, т.к. это был домашний спортзал). В результате - открытый перелом пальца, едва остановили кровь.На Новый (2010) год решил взорвать несколько петард: две взорвались благополучно, а когда я стал поджигать третью, то почувствовал, что не могу разжать пальцы. Было такое чувство, что, как будто, их кто-то специально держит. Петарда взорвалась в руке. Я получил сильный ожог пальца и чуть не оглох.Я позвонил своему знакомому (он участвовал в шестом сезоне «Битвы экстрасенсов») и спросил, с чем всё произошедшее со мной и с моими родными связано. Он ответил, что всё это - совместная работа домовых, духов и представителей нечистой силы, которые, пытаясь заставить меня прекратить изучение домовых. духов и исследовательско-практическую деятельность в оккультизме, объединили усилия. И если бы не мои сильные ангелы-хранители, то духи меня бы попросту убили.В этом списке нет и половины того, что нам пришлось пережить.Автор - Максим Жаров.

Ключевые слова: Дом духи домовые нечистая сила козни экстрасенс история из жизни

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