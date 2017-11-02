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Истории из жизни

Домовой на самом деле - зло!

Да, действительно, духи начали вражду первыми, а мне пришлось защищаться. Я начну рассказ с самого начала - с того, с чего всё началось. Я начал изучать духов дома с 17 июля 2005 года. Я их не злил, не обижал, старался помогать им, чем мог, в их борьбе с нежитью и чертями. Но они стали «благодарить» меня за помощь следующим образом: стали регулярно пропадать деньги, но никто, кроме меня, не знал, где я их храню; стала «сама собой» биться посуда; совершено исправная бытовая техника выходила из строя.

Однажды моя бабушка упала в обморок в бане. На следующий день она рассказала мне, что на нее, как будто что-то навалилось, ей стало трудно дышать, и она потеряла сознание (так обычно банник на свою жертву наваливается).

Все мои родственники, а особенно бабушка (ей 81 год) стали плохо спать, жалуясь, что по ночам на них что-то наваливается, душит, а потом на шее синяки; кто-то щипается, да так, что от боли «до потолка подпрыгиваешь». А другой раз «нечто» так ночью под ребра пихнет, что до утра в потолок глядишь, да на каждый шорох вскакиваешь; кто-то из рук посуду выбивает; почти у всех появилась бессонница; в день раньше погибало по 5-6 кур; погибли все домашние цветы, несмотря на хороший уход.

И так почти каждый день. Что-нибудь нашкодят, что-нибудь сломают!

Однажды я ушел в магазин, а когда вернулся, то увидел жуткую картину. У Рыжули (моей кошки) голова была защемлена между дверью и дверным косяком. Сама она, к тому времени, была уже мертва. Когда я уходил, она была жива и здорова. Я ее ещё на улицу выпустил, погулять, как видно, в последний раз!

Весной 2009 года моя бабушка упала, сломала руку и рассекла кожу на переносице. В октябре того же года в спортзале мне кто-то сильно согнул большой палец левой ноги и с силой «чиркнул» об жесткий ковер (мы занимались не в кроссовках, а в носках, т.к. это был домашний спортзал). В результате - открытый перелом пальца, едва остановили кровь.

На Новый (2010) год решил взорвать несколько петард: две взорвались благополучно, а когда я стал поджигать третью, то почувствовал, что не могу разжать пальцы. Было такое чувство, что, как будто, их кто-то специально держит. Петарда взорвалась в руке. Я получил сильный ожог пальца и чуть не оглох.

Я позвонил своему знакомому (он участвовал в шестом сезоне «Битвы экстрасенсов») и спросил, с чем всё произошедшее со мной и с моими родными связано. Он ответил, что всё это - совместная работа домовых, духов и представителей нечистой силы, которые, пытаясь заставить меня прекратить изучение домовых. духов и исследовательско-практическую деятельность в оккультизме, объединили усилия. И если бы не мои сильные ангелы-хранители, то духи меня бы попросту убили.

В этом списке нет и половины того, что нам пришлось пережить.

Автор - Максим Жаров.
Источник.
Вчера, 21:52 by OznobПросмотров: 442Комментарии: 5
0

Ключевые слова: Дом духи домовые нечистая сила козни экстрасенс история из жизни

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Комментарии

#1 написал: Космонасть
Вчера, 22:26
+3
Группа: Комментаторы
Репутация: (654|0)
Публикаций: 75
Комментариев: 1 349
Я так понимаю знакомый,участвовавший в шестом сезоне Битвы экстрасенсов, должен был нас впечатлить до глубины души.Но между нами говоря,если хотите,чтоб вам поверили,не упоминайте подобного рода передачи.
Зарегистрирован: 2.11.2017
     
#2 написал: Сделано_в_СССР
Вчера, 22:42
+4
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Репутация: (2241|-1)
Публикаций: 988
Комментариев: 8 206
Вроде всё по уму, а не впечатлило. И уж совсем позабавило то, как вся "нечисть" якобы объединилась....ну настоящая ересь, увы.
Он ответил, что всё это - совместная работа домовых, духов и представителей нечистой силы, которые, пытаясь заставить меня прекратить изучение домовых. духов и исследовательско-практическую деятельность в оккультизме, объединили усилия. - теперь понятно, кто участвует в таких программах)))
Зарегистрирован: 19.08.2017
                          
#3 написал: Avnikif
Вчера, 23:07
+2
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Репутация: (92|0)
Публикаций: 5
Комментариев: 156
Хоспадя! Экстрасенс ваш ваще... От банника вы чего ожидали вообще??? Он недобрый дух. А в доме вашем нет домового, кикимора у вас живёт. Вот и весь ответ. Проявляет себя классически. Ну а коли вы изучаете домашних духов, то явно знаете, как кикимору выгнать.
Зарегистрирован: 30.08.2017
#4 написал: Ernesta
Вчера, 23:49
+1
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Репутация: (1505|-2)
Публикаций: 107
Комментариев: 1 027
Это что вообще было? Пародия?
Духов он изучал... Скорее духи изучали бабушку и малолетнего петардовзрывальщика. Хотя у бабушки в таком преклонном возрасте здоровье явно пошаливает.
Зарегистрирован: 5.01.2016
      
#5 написал: Космонасть
Сегодня, 00:31
+2
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Публикаций: 75
Комментариев: 1 349
Ох ,что я прочла,что я прочла laughing

Цитата: Ernesta
петардовзрывальщика
Зарегистрирован: 2.11.2017
     
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