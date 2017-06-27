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Истории из жизни

Беззвучная смерть

Моя подруга является заводчицей породистых морских свинок. А я ей в этом помогаю, так как сам много лет содержу этих зверьков в немалых количествах. Просто не развожу породистых. Она давно мечтала завести белоснежную длинношёрстную морскую свинку с голубыми глазами (такие бывают). Завела. По традиции я дал имя этой свинке. Назвал в честь сладкого лакомства - "Ля Неж", или, по-домашнему, Нежа. В документах у свинки значилось другое имя - сложное и многоэтажное. Но это совсем не имеет отношения к делу.

Нежа выросла великолепной красоткой. Мы ждали очередной выставки, чтобы собрать все призы. Я сделал специальную подушку (для выставок не используют обычные диванные подушки, только отвечающие определённым стандартам). В общем, всё шло себе и шло.
Свинок моя подруга содержит не только в клетках, но и в специальном "многоэтажном" стеллаже. Он выглядит как такой комод с заграждениями из оргалита, толщиной миллиметров в 5-7. Свинки встают лапками на кромку этих ограждений, когда просят есть, или просто грызут, привлекая к себе внимание.

А теперь, собственно, сама история.

Сидим мы с подругой в интернете, строим планы на завтрашний (уже сегодняшний, ибо ночь поздняя) день, всякие мэмчики друг другу кидаем. И тут подруга надолго замолчала. Не пишет ничего, хотя онлайн. И вдруг звонок телефона. Она мне звонит. Я сразу почувствовал, что явно разговор будет не про мэмчики. Беру трубку. Подруга в голос рыдает, кричит: "Нежа погибла!"

Я в полном потрясении, шоке. Как?! Когда?! Почему?! Первая мысль - животное выпало из стеллажа. Свинки способны спокойно спрыгивать с возвышений в полтора метра, но всяко может быть. Неудачно упала, например. Нет, говорит подруга, всё гораздо хуже. Мне уже плохо. Неженька моя любимица у неё была - я же ей имя давал, я же её выкармливал, я же ей косы плёл, я же ей подушку бархатную делал для выставки, а тут ещё и что-то "гораздо хуже". Что?! ЧТО?!

Ну, в общем, я тоже давай плакать в полном неадеквате. Когда мы оба чуть успокоились, подруга рассказала жуткие подробности.
Говорит, вот сидим мы с тобой, болтаем, мэмчики кидаем. Она решила тем временем дать свинкам на ночь погрызть овощей, чтобы не орали и не будили дочку 10-ти лет. Взяла подруга миску с овощами, пошла в комнату. А Нежа очень странно лежит на своём этаже стеллажа. Остальные обитательницы этого же этажа как-то так её сторонятся. Подруга потрогала - а Неженька мёртвая. И у неё, совершенно очевидно, свёрнута шея, как тряпочка, на 180 градусов. И разорвана губа очень сильно, как вот знаете, если человеку в рот вставить нож и разрезать щёку рывком в сторону.

Как то могло случиться? Что могло случиться?!

Свинки способны драться очень жестоко и рвать зубами друг другу уши, нос, губы, но не так! И не сворачивать шеи друг другу на 180 градусов!!

У подруги также есть собака охотничьей породы. Но собаки не было в комнате. Комната была закрыта! И собака физически не запрыгнула бы в стеллаж. Да и, скорее всего, не оставила бы свинку в стеллаже, а вытащила бы её оттуда. Ну и вообще, эта конкретная собака очень лояльно относится к свинкам.
Кроме этого - дочку моей подруги не разбудил ни единый звук. Значит, смерть была молниеносной. Никто не метался, не орал. Иначе не только дочка бы проснулась, но и подруга моя точно бы услышала и пошла бы проверить.

Она разбудила дочь, которая спала в метре от стеллажа, и спросила, слышала ли та что-нибудь, но девочка вообще ничего не слышала!

Человеческий мозг не может жить без объяснений. И подруга кое-как логически подтянула к этому жуткому происшествию единственную правдоподобную версию: свинка грызла бортик оргалитового заграждения, застряла в нём зубами (ну не смейтесь, у них такие зубы, что такое и правда могло случиться - они металл могут перегрызать), испугалась, рванула голову в сторону, разорвала себе рот и одновременно с этим свернула сама себе шею. Свинки могут так рвануться, что наносят себе травмы, но чтобы вот так?! Почему не отломились зубы, что гораздо логичнее и правдоподобнее при версии с застреванием в оргалите? Шею свернула! Это как надо было рвануться, с какой силой?! Да и если бы она застряла, то начала бы вырываться, биться, и на шум явно прибежала бы моя подруга. Нет. Всё было совершенно беззвучно. Это что же, зубы оказались крепче костей позвоночника?!

Мы до сих пор не знаем, что это могло быть.
Заранее попрошу оставить шутеечки про "подруга сама убила, в неё бес вселился" или "хомяки любят глупо умирать". Это не смешно. Свинки гораздо умнее хомяков (они по своему строению вообще ближе к кроликам, чем к хомякам), и первенство по тупым смертям явно не выиграют. Именно поэтому мы с подругой до сих пор в таком шоке.

Написал тут эту историю, не знаю, зачем. Просто выговориться.
Спасибо за внимание.

Новость отредактировал A.Norton - Сегодня, 13:51
Причина: Стилистика автора сохранена.
Сегодня, 13:51 by хозяин лесаПросмотров: 837Комментарии: 18
+12

Ключевые слова: Квартира морская свинка смерть тишина история из жизни авторская история

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Комментарии

#1 написал: ПИК НИК
Сегодня, 14:12
0
Группа: Посетители
Репутация: (294|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 667
Ревность и месть домового.
Больше на ум ничего не приходит.
Зарегистрирован: 27.06.2017
  
#2 написал: Pmariam
Сегодня, 14:46
+5
Группа: Посетители
Репутация: (969|0)
Публикаций: 13
Комментариев: 1 947
Автор, Вы мне просто открыли глаза. Расширили, так сказать, мою карту мира.
Я сегодня узнала от Вас что оказывается бывают выставки свинок (вот я отставшая от жизни). facepalm
оказывается так много всего интересного вокруг...
ну а если по существу, то ответ Вашей подруги звучит более правдоподобно (я не знаток морских свинок и крепости их костей и зубов), но ее вариант более, чем приемлемый. Отсюда для себя мистики в истории не увидела.
но спасибо за ликбез
Имя красивое - Ля Неж!
Зарегистрирован: 22.07.2013
    
#3 написал: Zero Endorphine
Сегодня, 14:48
0
Группа: Посетители
Репутация: (1|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 50
Э...даже и не знаю, жесть какая-то. Свинку жаль. Если там прямо на 180 шея свернута - то тут просто падением или дракой вряд ли объяснишь. А больше никаких странных историй у подруги не было? Это единственная жесть, произошедшая у нее?

У подруги также есть собака охотничьей породы. Но собаки не было в комнате. Комната была закрыта! И собака физически не запрыгнула бы в стеллаж. Да и, скорее всего, не оставила бы свинку в стеллаже, а вытащила бы её оттуда. Ну и вообще, эта конкретная собака очень лояльно относится к свинкам.

Охотничьи собаки в этом плане непредсказуемы. У меня была рабочая такса, которая не трогала домашний скот и птицу: коз, кур, местных котов. Ее в детстве научили, что этих трогать нельзя, и 7 лет все было прекрасно. Но это не помешало в один день собаке, мирно лежавшей на солнышке, внезапно кинуться и придушить цыпленка на глазах хозяев. Так что, я своего нынешнего охотничьего кобеля наедине с мелкой живностью не оставляю никогда, он добрый, но никто не знает, что там в собачьей голове мелькнет в следующий момент. Но, конечно, в клетку свинок, не оставив следов, собака подруги вряд ли бы залезла.
Зарегистрирован: 7.06.2018
#4 написал: Kiria
Сегодня, 14:56
+4
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 10
Я вас прекрасно понимаю, автор. У меня тоже есть свинка "Американский крестед" по кличке "АБРИКОС". Это настолько умное и обворожительное создание... Когда он слышит мой голос, начинает пищать истерически, что бы подошла и взяла его на руки. Очень жалко вашу хрюшку и сочувствую вам. disappointed_relieved disappointed
Зарегистрирован: 12.04.2018
#5 написал: Olga-Viculia
Сегодня, 15:32
0
Группа: Посетители
Репутация: (7|0)
Публикаций: 4
Комментариев: 309
Жалко свинку...Только одно объяснение-накосячила дочка.Или собаку случайно впустила и та загрызла,или...
Зарегистрирован: 22.03.2013
 
#6 написал: Ожидающий Сурок
Сегодня, 15:33
+2
Группа: Посетители
Репутация: (5|0)
Публикаций: 5
Комментариев: 57
А может это девочка убила свинью? Дети могут быть довольно ревнивыми. Это ведь была любимая свинка ее мамы? Может дочка чувствует, что ее вниманием обделяют, и все что ей недодали достается свинкам? Вам бы поговорить с ней по-душам. Конечно скорее всего она не признается...
Зарегистрирован: 27.09.2015
#7 написал: DRUID
Сегодня, 15:54
+1
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Репутация: (105|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 480
Цитата: Ожидающий Сурок
А может это девочка убила свинью? Дети могут быть довольно ревнивыми. Это ведь была любимая свинка ее мамы? Может дочка чувствует, что ее вниманием обделяют, и все что ей недодали достается свинкам? Вам бы поговорить с ней по-душам. Конечно скорее всего она не признается...


Ну надоумте, они ребёнка из-за крысы будут пытать.
Если мама поднимает спящего ребёнка среди ночи , чтобы выяснить почему погибла свинка, то явно маман любит свинок больше чем ребёнка.
Зарегистрирован: 26.01.2018
 
#8 написал: Madam Papillon
Сегодня, 16:18
+2
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Репутация: (35|0)
Публикаций: 7
Комментариев: 138
Свинусю жаль, но мне кажется, что все имело материальные действия. Видеть бы тот стеллаж...Либо упала неудачно с высоты стеллажа, либо девочка играя, нечаянно нанесла травму и, боясь наказания, положила опять в клетку, типа: так и было.
Зарегистрирован: 5.10.2016
#9 написал: ПИК НИК
Сегодня, 16:34
+4
Группа: Посетители
Репутация: (294|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 667
Цитата: Madam Papillon
Свинусю жаль, но мне кажется, что все имело материальные действия. Видеть бы тот стеллаж...Либо упала неудачно с высоты стеллажа, либо девочка играя, нечаянно нанесла травму и, боясь наказания, положила опять в клетку, типа: так и было.

Дык, сайт то мистический! А тут детектива получается!))
Зарегистрирован: 27.06.2017
  
#10 написал: Gatta_Black
Сегодня, 17:03
+1
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Репутация: (17|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 472
Не вижу мистики. Или сам грызун себе травму нанес, или дочь действительно неаккуратно игралась и вот так вышло случайно.
Зарегистрирован: 24.03.2015
 
#11 написал: Pmariam
Сегодня, 17:57
+3
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Репутация: (969|0)
Публикаций: 13
Комментариев: 1 947
Цитата: DRUID
Если мама поднимает спящего ребёнка среди ночи , чтобы выяснить почему погибла свинка, то явно маман любит свинок больше чем ребёнка.
good
Зарегистрирован: 22.07.2013
    
#12 написал: Tigger power
Сегодня, 18:09
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Репутация: (1799|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 3 106
Цитата: DRUID
Если мама поднимает спящего ребёнка среди ночи , чтобы выяснить почему погибла свинка, то явно маман любит свинок больше чем ребёнка.

Этот момент у меня тоже вызвал недоумение, и утра можно было дождаться так то, расспросами свинку не вернуть. Я думаю ребенок неудачно поиграл.
Зарегистрирован: 9.12.2016
       
#13 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 19:00
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Я, конечно, судить не берусь, кто кого и больше любит. Но странная логика: то овощей дать, чтобы шумом дочь не разбудили, а то сразу её и будить.
Гадать не возмусь, что погубило свинку. Но может имеет смысл установить скрытую камеру, понаблюдать за свинячей жизнью. Вдруг что и проклюнется.
Зарегистрирован: 23.12.2013
         
#14 написал: Ерема
Сегодня, 19:33
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Комментариев: 76
Ну, тут не знаю, что и сказать. Зубы бы были повреждены, если бы она сама себе шею вывернула, и бортик был бы хорошо поврежден. Но, как гласит первый принцип теории вероятности: возможно все, но для этого необходимы определённые условия. Никаких реальных условий для такой возможности я подобрать не могу, значит случилось что-то нестандартное.+
Зарегистрирован: 29.06.2018
#15 написал: КИМ
Сегодня, 19:57
0
Группа: Друзья Сайта
Репутация: Выкл.
Публикаций: 45
Комментариев: 5 205
Не ищите в жизни мистики больше, чем в ней её есть. Однажды, лет семнадцать назад, зашли мы к другу, прибухнуть. А ночь была лунная, как при пробуждении оборотней. И чёрт, или ангел - подсказал хозяину выпустить крысу домашнюю погулять по квартире. В один, очень не прекрасный момент, Андрон(весом 110-120кг.) на неё наступил. Шок,Ужос,Трепет. Жена с дочкой через два дня приезжают из деревни... Долго держали совет и решили: крысу похоронить и купить дубликат. Жене с дочерью Вова объяснил нелюдимость питомца - амнезией долгой разлуки. Эт я к чему? Любите детей хотя бы немного больше,чем крыс. Тогда, возможно, будут целы все. И не придётся искать мистических объяснений для взрослых, и меньше будет психологических травм у детей.
Блин, кажется, я всё же накрутил crazy
Зарегистрирован: 11.08.2013
           
#16 написал: Ерема
Сегодня, 20:32
0
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Группа: Посетители
Репутация: (16|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 76
Цитата: КИМ
Не ищите в жизни мистики больше, чем в ней её есть. Однажды, лет семнадцать назад, зашли мы к другу, прибухнуть. А ночь была лунная, как при пробуждении оборотней. И чёрт, или ангел - подсказал хозяину выпустить крысу домашнюю погулять по квартире. В один, очень не прекрасный момент, Андрон(весом 110-120кг.) на неё наступил. Шок,Ужос,Трепет. Жена с дочкой через два дня приезжают из деревни... Долго держали совет и решили: крысу похоронить и купить дубликат. Жене с дочерью Вова объяснил нелюдимость питомца - амнезией долгой разлуки. Эт я к чему? Любите детей хотя бы немного больше,чем крыс. Тогда, возможно, будут целы все. И не придётся искать мистических объяснений для взрослых, и меньше будет психологических травм у детей.
Блин, кажется, я всё же накрутил crazy

Но ведь в вашем случае все было и так ясно, а тут-как автор утверждает-ничего не было этакого, смерть свинки осталась тайной для всех.
Зарегистрирован: 29.06.2018
#17 написал: КИМ
Сегодня, 20:59
0
Группа: Друзья Сайта
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Публикаций: 45
Комментариев: 5 205
Цитата: Ерема
Но ведь в вашем случае все было и так ясно, а тут-как автор утверждает-ничего не было этакого, смерть свинки осталась тайной для всех.

Извините,я действительно не всегда доходчиво изъясняюсь. В данной истории, на мой взгляд, тайны нет лишь для дочери хозяина свинки.
Зарегистрирован: 11.08.2013
           
#18 написал: Asheera
Сегодня, 21:05
0
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Публикаций: 4
Комментариев: 493
КИМ, Вы сами - ходячая мистика. На всех ворчите, но никто не обижается)
Зарегистрирован: 29.10.2016
 
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