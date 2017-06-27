Беззвучная смерть

Новость отредактировал A.Norton - Сегодня, 13:51

Причина: Стилистика автора сохранена.

хозяин леса Просмотров: 837 Комментарии: 18 +12 Сегодня, 13:51 by

Моя подруга является заводчицей породистых морских свинок. А я ей в этом помогаю, так как сам много лет содержу этих зверьков в немалых количествах. Просто не развожу породистых. Она давно мечтала завести белоснежную длинношёрстную морскую свинку с голубыми глазами (такие бывают). Завела. По традиции я дал имя этой свинке. Назвал в честь сладкого лакомства - "Ля Неж", или, по-домашнему, Нежа. В документах у свинки значилось другое имя - сложное и многоэтажное. Но это совсем не имеет отношения к делу.Нежа выросла великолепной красоткой. Мы ждали очередной выставки, чтобы собрать все призы. Я сделал специальную подушку (для выставок не используют обычные диванные подушки, только отвечающие определённым стандартам). В общем, всё шло себе и шло.Свинок моя подруга содержит не только в клетках, но и в специальном "многоэтажном" стеллаже. Он выглядит как такой комод с заграждениями из оргалита, толщиной миллиметров в 5-7. Свинки встают лапками на кромку этих ограждений, когда просят есть, или просто грызут, привлекая к себе внимание.А теперь, собственно, сама история.Сидим мы с подругой в интернете, строим планы на завтрашний (уже сегодняшний, ибо ночь поздняя) день, всякие мэмчики друг другу кидаем. И тут подруга надолго замолчала. Не пишет ничего, хотя онлайн. И вдруг звонок телефона. Она мне звонит. Я сразу почувствовал, что явно разговор будет не про мэмчики. Беру трубку. Подруга в голос рыдает, кричит: "Нежа погибла!"Я в полном потрясении, шоке. Как?! Когда?! Почему?! Первая мысль - животное выпало из стеллажа. Свинки способны спокойно спрыгивать с возвышений в полтора метра, но всяко может быть. Неудачно упала, например. Нет, говорит подруга, всё гораздо хуже. Мне уже плохо. Неженька моя любимица у неё была - я же ей имя давал, я же её выкармливал, я же ей косы плёл, я же ей подушку бархатную делал для выставки, а тут ещё и что-то "гораздо хуже". Что?! ЧТО?!Ну, в общем, я тоже давай плакать в полном неадеквате. Когда мы оба чуть успокоились, подруга рассказала жуткие подробности.Говорит, вот сидим мы с тобой, болтаем, мэмчики кидаем. Она решила тем временем дать свинкам на ночь погрызть овощей, чтобы не орали и не будили дочку 10-ти лет. Взяла подруга миску с овощами, пошла в комнату. А Нежа очень странно лежит на своём этаже стеллажа. Остальные обитательницы этого же этажа как-то так её сторонятся. Подруга потрогала - а Неженька мёртвая. И у неё, совершенно очевидно, свёрнута шея, как тряпочка, на 180 градусов. И разорвана губа очень сильно, как вот знаете, если человеку в рот вставить нож и разрезать щёку рывком в сторону.Как то могло случиться? Что могло случиться?!Свинки способны драться очень жестоко и рвать зубами друг другу уши, нос, губы, но не так! И не сворачивать шеи друг другу на 180 градусов!!У подруги также есть собака охотничьей породы. Но собаки не было в комнате. Комната была закрыта! И собака физически не запрыгнула бы в стеллаж. Да и, скорее всего, не оставила бы свинку в стеллаже, а вытащила бы её оттуда. Ну и вообще, эта конкретная собака очень лояльно относится к свинкам.Кроме этого - дочку моей подруги не разбудил ни единый звук. Значит, смерть была молниеносной. Никто не метался, не орал. Иначе не только дочка бы проснулась, но и подруга моя точно бы услышала и пошла бы проверить.Она разбудила дочь, которая спала в метре от стеллажа, и спросила, слышала ли та что-нибудь, но девочка вообще ничего не слышала!Человеческий мозг не может жить без объяснений. И подруга кое-как логически подтянула к этому жуткому происшествию единственную правдоподобную версию: свинка грызла бортик оргалитового заграждения, застряла в нём зубами (ну не смейтесь, у них такие зубы, что такое и правда могло случиться - они металл могут перегрызать), испугалась, рванула голову в сторону, разорвала себе рот и одновременно с этим свернула сама себе шею. Свинки могут так рвануться, что наносят себе травмы, но чтобы вот так?! Почему не отломились зубы, что гораздо логичнее и правдоподобнее при версии с застреванием в оргалите? Шею свернула! Это как надо было рвануться, с какой силой?! Да и если бы она застряла, то начала бы вырываться, биться, и на шум явно прибежала бы моя подруга. Нет. Всё было совершенно беззвучно. Это что же, зубы оказались крепче костей позвоночника?!Мы до сих пор не знаем, что это могло быть.Заранее попрошу оставить шутеечки про "подруга сама убила, в неё бес вселился" или "хомяки любят глупо умирать". Это не смешно. Свинки гораздо умнее хомяков (они по своему строению вообще ближе к кроликам, чем к хомякам), и первенство по тупым смертям явно не выиграют. Именно поэтому мы с подругой до сих пор в таком шоке.Написал тут эту историю, не знаю, зачем. Просто выговориться.Спасибо за внимание.

Ключевые слова: Квартира морская свинка смерть тишина история из жизни авторская история

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