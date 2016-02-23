Это была карма или совпадение?

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 10:56

Причина: Авторская стилистика сохранена

Ерема Просмотров: 335 Комментарии: 6 +5 Сегодня, 10:56 by

Предыстория началась еще весной и была рассказана мне мамой пару дней назад.Попросил у нее в начале мая сосед саженцы сливы и посадил у себя в палисаднике. Сказал маме, что с зарплаты купит ей килограмм шоколадных конфет в благодарность (просто это слива с большими сладкими плодами, дерево устойчиво к морозам; в сортах, к сожалению, не разбираюсь, потому и название не скажу).Естественно, за саженцы, если бы сосед их покупал, пришлось бы деньги выложить, да и выкопала их из-под дерева мама сама, побоявшись, что он корни взрослых слив повредит. Мама просто между делом рассказала, не нажаловалась. Говорит: «За язык ведь не тянула, молчал бы уж тогда».Вот к вечеру жара спала, захотелось воздухом подышать. Выхожу на улицу и вижу, что сосед на лавочке пиво попивает. Набираюсь наглости (все же не моими руками саженцы для него выкопаны и не из моего сада, а из маминого), подхожу и спрашиваю:- Сережа, а мы с мамой будем сегодня чай пить с шоколадными конфетами?Он в ответ без тени смущения (хотя по лицу видно было, что он меня прекрасно понял):- Понимаешь, карточка не работает. Похоже, размагнитилась. Поменяю вот ее, тогда и рассчитаемся.И тут же спрашивает, нет ли у меня запасного литра бензина, чтобы триммерную косилку заправить. Ну, у меня есть ведь. Не обеднею от литра-то. Идем во двор ко мне, сливаем.Через минут 10 слышу, как триммер затарахтел на улице. Еще минут через 20 слышу мат соседа. С моим зрением трудно разглядеть, что там случилось, а я грешу любопытством, как (а разве не так?) многие люди. Подхожу туда и спрашиваю, что за мат такой, тут дети в каждом доме, ведь лето как-никак. Сосед отвечает, что надо было ему самому косить, а он сдуру сына заставил, чтобы тот от интернета отдохнул. Следовало в палисаднике-то пройти триммером, заряженным леской, а поскольку леска не берет репейник, который в его запущенном палисаднике щедро нарос, после аккуратненько срубить эту напасть при помощи мачете. Сынок, видно, поленился и зарядил косилку металлическим диском, чтобы сразу и репейники снести. В общем, почти все саженцы сливы он снес, а остальные поцарапал так, что их обвязывать придется и отливать водой в надежде, что срастутся.Ну, меня тоже за язык никто не тянул, говорю ему:- По поводу конфет не беспокойся, сами купим, у нас-то карточки не размагничены.Мама, когда услышала сейчас от меня эту историю с покосом и размагниченной карточкой, просто ничего не сказала.

Ключевые слова: Сосед сливы карма наказание авторская история

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