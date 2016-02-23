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Истории из жизни

Это была карма или совпадение?

Предыстория началась еще весной и была рассказана мне мамой пару дней назад.

Попросил у нее в начале мая сосед саженцы сливы и посадил у себя в палисаднике. Сказал маме, что с зарплаты купит ей килограмм шоколадных конфет в благодарность (просто это слива с большими сладкими плодами, дерево устойчиво к морозам; в сортах, к сожалению, не разбираюсь, потому и название не скажу).
Естественно, за саженцы, если бы сосед их покупал, пришлось бы деньги выложить, да и выкопала их из-под дерева мама сама, побоявшись, что он корни взрослых слив повредит. Мама просто между делом рассказала, не нажаловалась. Говорит: «За язык ведь не тянула, молчал бы уж тогда».

Вот к вечеру жара спала, захотелось воздухом подышать. Выхожу на улицу и вижу, что сосед на лавочке пиво попивает. Набираюсь наглости (все же не моими руками саженцы для него выкопаны и не из моего сада, а из маминого), подхожу и спрашиваю:
- Сережа, а мы с мамой будем сегодня чай пить с шоколадными конфетами?
Он в ответ без тени смущения (хотя по лицу видно было, что он меня прекрасно понял):
- Понимаешь, карточка не работает. Похоже, размагнитилась. Поменяю вот ее, тогда и рассчитаемся.
И тут же спрашивает, нет ли у меня запасного литра бензина, чтобы триммерную косилку заправить. Ну, у меня есть ведь. Не обеднею от литра-то. Идем во двор ко мне, сливаем.

Через минут 10 слышу, как триммер затарахтел на улице. Еще минут через 20 слышу мат соседа. С моим зрением трудно разглядеть, что там случилось, а я грешу любопытством, как (а разве не так?) многие люди. Подхожу туда и спрашиваю, что за мат такой, тут дети в каждом доме, ведь лето как-никак. Сосед отвечает, что надо было ему самому косить, а он сдуру сына заставил, чтобы тот от интернета отдохнул. Следовало в палисаднике-то пройти триммером, заряженным леской, а поскольку леска не берет репейник, который в его запущенном палисаднике щедро нарос, после аккуратненько срубить эту напасть при помощи мачете. Сынок, видно, поленился и зарядил косилку металлическим диском, чтобы сразу и репейники снести. В общем, почти все саженцы сливы он снес, а остальные поцарапал так, что их обвязывать придется и отливать водой в надежде, что срастутся.
Ну, меня тоже за язык никто не тянул, говорю ему:
- По поводу конфет не беспокойся, сами купим, у нас-то карточки не размагничены.

Мама, когда услышала сейчас от меня эту историю с покосом и размагниченной карточкой, просто ничего не сказала.

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 10:56
Причина: Авторская стилистика сохранена
Сегодня, 10:56 by ЕремаПросмотров: 335Комментарии: 6
+5

Ключевые слова: Сосед сливы карма наказание авторская история

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Комментарии

#1 написал: Lynx
Сегодня, 10:58
0
Онлайн
Группа: Заместители Администраторов
Репутация: (3682|0)
Публикаций: 471
Комментариев: 2 134
За каждое действие, за каждый поступок неминуемо будет расплата - так продумано свыше)
Захотел сливоньки за просто так? Ежели отблагодарил, да хотя бы добрым словом, то и нормально было. Сам, видно, человек по себе такой. Не знает слова "спасибо", да и вообще ленивый.
Плюс.
Зарегистрирован: 23.02.2016
                 
#2 написал: ZelD
Сегодня, 10:59
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Публикаций: 1
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А мистика, мистика-то хде?
Зарегистрирован: 17.02.2017
#3 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 11:01
0
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Комментариев: 3 378
Сосед наглец ещё тот. Вот у кого-то наверху терпение и лопнуло.
Зарегистрирован: 23.12.2013
         
#4 написал: МертвецкиЖив
Сегодня, 11:23
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Репутация: (119|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 353
Все же сосед остался в плюсе. Саженцы то ваши, а не свои сгубил, и тем более их можно спасти. Да и с литром бензинчика остался))
Зарегистрирован: 15.04.2018
 
#5 написал: Fleur Delacour
Сегодня, 11:48
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Комментариев: 286
А когда карма настигнет высокопоставленных боровов?)
Ну и... думаю, тут просто у соседа сына-корзина рукопоп=) конфет тоже можно взять таких, что даже с доплатой есть не станешь. Вот если б марципановые буханки Zentis ( heart_eyes heart_eyes heart_eyes ) пообещал, тогда да
Зарегистрирован: 18.07.2016
#6 написал: DRUID
Сегодня, 13:10
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Публикаций: 6
Комментариев: 471
" ЭТО БЫЛА КАРМА ИЛИ СОВПАДЕНИЕ? "

Это был развод, на саженцы и бензин.
Зарегистрирован: 26.01.2018
 
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