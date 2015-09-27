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Истории из жизни

Мобильный телефон покойного деда

Много раз читал истории на этом сайте о мистических звонках. И вот решился проверить на практике, когда умер мой дедушка.

Его мобильный телефон был выключен по причине того, что после инсульта он не мог разговаривать. Он лежал в тумбочке у него в комнате. После сорокового дня поминок мне пришло в голову позвонить на его номер. В комнате со мной была и мама, но она не видела, что я звоню, как раз убирала вещи покойного деда.

Буквально сразу после гудка я услышал шум, треск и пение птиц, а затем как бы издалека голос деда: «Передай своей маме, что я ее очень любил, но не говорил этого при жизни». Я онемел от неожиданности и не успел ничего ответить, как телефон отключился.

Мама обернулась и, увидев мое перекошенное от страха лицо, чуть сама не лишилась чувств. Я пришел в себя, но не решался рассказать правду, боялся, что мама просто не поверит и будет ругать, что я насмехаюсь над памятью деда. Сказал, что мне привиделся дед.

Ночью мне снится дед, я вижу, как он сидит печальный и смотрит вдаль, а когда я его позвал, он даже не обернулся. Утром я все рассказал маме. Она плакала, говорила, что у нее всегда были непростые отношения со своим отцом, только к старости он немного изменился, но никогда они не разговаривали по душам. Мама забрала его к себе, когда он заболел, и ухаживала до последнего.

Но я так и не смог понять его печаль во сне и нежелание со мной разговаривать. Может он обиделся, что я не передал его слова маме, а может, его обидел мой звонок?

Автор - Серега.
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Новость отредактировал A.Norton - Сегодня, 19:26
Сегодня, 19:26 by Nik_dkПросмотров: 139Комментарии: 2
0

Ключевые слова: Дед смерть мобильный звонок сон история из жизни

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Комментарии

#1 написал: Ожидающий Сурок
Сегодня, 19:36
0
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А зачем вообще звонить на заведомо отключенный телефон, владелец которого вдобавок умер flushed
Зарегистрирован: 27.09.2015
#2 написал: ПИК НИК
Сегодня, 19:54
+1
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Комментариев: 649
Цитата: Ожидающий Сурок
А зачем вообще звонить на заведомо отключенный телефон, владелец которого вдобавок умер flushed

Автор писал, что много читал историй про мистические звонки, вот и решил проверить. Любопытство)!
Зарегистрирован: 27.06.2017
  
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