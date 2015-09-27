Мобильный телефон покойного деда

Новость отредактировал A.Norton - Сегодня, 19:26

Nik_dk Просмотров: 139 Комментарии: 2 0 Сегодня, 19:26 by

Много раз читал истории на этом сайте о мистических звонках. И вот решился проверить на практике, когда умер мой дедушка.Его мобильный телефон был выключен по причине того, что после инсульта он не мог разговаривать. Он лежал в тумбочке у него в комнате. После сорокового дня поминок мне пришло в голову позвонить на его номер. В комнате со мной была и мама, но она не видела, что я звоню, как раз убирала вещи покойного деда.Буквально сразу после гудка я услышал шум, треск и пение птиц, а затем как бы издалека голос деда: «Передай своей маме, что я ее очень любил, но не говорил этого при жизни». Я онемел от неожиданности и не успел ничего ответить, как телефон отключился.Мама обернулась и, увидев мое перекошенное от страха лицо, чуть сама не лишилась чувств. Я пришел в себя, но не решался рассказать правду, боялся, что мама просто не поверит и будет ругать, что я насмехаюсь над памятью деда. Сказал, что мне привиделся дед.Ночью мне снится дед, я вижу, как он сидит печальный и смотрит вдаль, а когда я его позвал, он даже не обернулся. Утром я все рассказал маме. Она плакала, говорила, что у нее всегда были непростые отношения со своим отцом, только к старости он немного изменился, но никогда они не разговаривали по душам. Мама забрала его к себе, когда он заболел, и ухаживала до последнего.Но я так и не смог понять его печаль во сне и нежелание со мной разговаривать. Может он обиделся, что я не передал его слова маме, а может, его обидел мой звонок?Автор - Серега.

Ключевые слова: Дед смерть мобильный звонок сон история из жизни

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