Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Истории из жизни

Романтика с того света

18 лет - время романтики, бессонных ночей, увлеченных любовных переписок, ярких и пылких страстей. 18 лет - тонкая грань между тем, что чувствует сердце и тем, что говорит разум. В общем золотое время для первой "настоящей" любви.

Так было и с моей подругой. На тот момент мы дружили очень близко и тесно - каждые выходные вместе, многочасовые телефонные разговоры, в которых делились самым сокровенным и просто говорили ни о чем - "о своем, о женском". Но один из таких разговоров закончился печальным известием.

Юля позвонила мне в истерике около полуночи и просипела севшим от слез голосом, что не стало ее любимого парня Андрея. Автокатастрофа. Он с группой ребят ехал с моря по трассе и в сумерках не справился с управлением, будучи "под мухой".

"Сам виноват" - сказали в полиции. "Жалко парня" - сказали люди. "Как теперь жить?" - спросила Юля.. Безусловно, для всех эта трагедия стала большим шоком, но дело быстро улеглось и закрылось за отсутствием состава преступления.

Мальчишку похоронили, оплакали и стали жить дальше. Все, кроме Юли. Это были её первые, по-настоящему пылкие и страстные отношения, романтике которых завидовали все девочки. Парень усердно трудился, еще учась в школе, чтобы порадовать любимую девушку. Розы, плюшевые игрушки, колечки - любой каприз, который мог себе позволить юный романтик.

И вот теперь Юля сидела в изобилии всех подарков, от которых словно веяло смертью и горем, с осознанием, что никогда больше она не увидит, не поцелует и не обнимет любимого мальчика.

Она настолько тосковала по Андрею, что практически не выходила из дома около полугода. Отказывалась есть и пить, сколько бы ее не заставляли, исхудала и с полной апатией смотрела на окружающий мир. Как мы не пытались поддержать Юльку - она, казалось, была совсем безутешна в своём горе.

Прошло время, эмоции поутихли. Юля неоднократно обращалась к психологу, совместными усилиями с которым мы вытащили Юлю из депрессии.

Ненадолго.

В её день рождения Юле приснился сон - первый раз, в котором она увидела Андрея. Тот поздравил ее с девятнадцатилетием, подарил охапку роз и кольцо... замуж позвал. Проснулась она утром в бреду - не сложно догадаться, что случилась истерика. По звонку её матери, я и еще одна подруга, сразу же, как смогли, приехали. Целый день мы были рядом с Юлькой и пытались успокоить её, сетуя на то, что это просто сон, совпадение.

Если бы совпадение. Андрей стал приходить каждую ночь и каждый последующий сон становился более ярким, насыщенным, правдоподобным. Казалось, Юля не хотела просыпаться, ведь там, во сне, её настоящая жизнь с любимым. А просыпаясь, она не чувствовала ничего, кроме тоски, и всё время плакала.
Дошло до абсурда - она стала принимать снотворное, чтобы скорее уснуть и увидеть любимого. Вся родня, все подруги, были очень взволнованы происходящим и снова затащили её к специалисту. На сей раз к психиатру.. Был поставлен диагноз, назначено лечение и Юлю положили в отделение неврозов. Выпустили спустя 3 месяца, настолько тяжелый невроз у неё был.

Мы все искренне надеялись, что ситуация решена и больше молодая, красивая девушка, наша любимая подруга, не будет страдать за покойником. До тех пор, пока он не пришел во сне ко мне. Естественно без цветов и прочей лабуды, он пришел с серьезным разговором. Просил отпустить Юлю с ним, мол не может без неё успокоиться. Я проснулась в страхе посреди ночи. Умылась холодной водой, выпила успокоительного и кое-как уснула. На утро побежала к Катюхе, нашей общей подруге, за советом.

Было принято решение идти в церковь, заказывать сорокоуст. Мы посетили церковь, поговорили с батюшкой, сделали все полагающееся и Юле договорились ничего не рассказывать. Помогло? Едва ли!

Андрей пришел вновь. Злющий как черт, кричал что убьет всех, кто помешает ему воссоединиться с Юлей.

Мы рассказали её родителям о моих снах, чтобы бороться совместными силами.

Нашли какую-то ведунью в глухом селе и поехали за помощью. Ибо Юля была похожа на увядающий цветок и не радовалась уже ничему и никому. Она умирала. Морально, в душе, не физически.

Бабка эта провела несколько ритуалов над Юлей и дала нам, всем присутствующим, четкие руководства к действию.

Мать Юли денно и нощно молилась за душу единственной доченьки. Пока в одну ночь не случилась беда. Юле снова приснился Андрей, звал её с собой и.. она пошла! И «вышла» в окно. Благо, что жила она на втором этаже и не убилась насмерть. Пролежала два месяца в больнице с переломом бедра и ключицы. В это время к ней постоянно приходил брат, который специально вернулся с заработков из Польши раньше запланированного срока. Однажды, придя проведать подругу, я увидела, как он поит Юлю чем-то из пипетки. Поинтересовалась чем, но ответ получила странный: «Не важно. Главное, чтобы помогло».

И что Вы думаете? Я уж не знаю, какая сила, чьи молитвы или "настойка" Олега помогли, но после выписки из больницы Юля снова цвела и пахла! От нее веяло здоровьем, радостью и желанием жить.

Я попыталась было узнать, что же такого давал Юле брат, но тайна осталась тайной. Сказал только, что эту "настойку" дал ему какой-то дедуля-лесничий, когда Олег по молодости бывал на Урале. И всё.

Так, собственно, и закончилась романтическая история отношений Юли и Андрея. Во сне он больше не являлся никому, а спустя пару лет Юля вышла замуж за друга детства. И счастлива в браке до сих пор.

Новость отредактировал A.Norton - Вчера, 20:37
Причина: Стилистика автора сохранена.
Вчера, 20:37 by asya_romanov21Просмотров: 691Комментарии: 8
+23

Ключевые слова: Любовь смерть сны болезнь покойник история из жизни авторская история

Другие, подобные истории:

Комментарии

#1 написал: Mary3.11.
Вчера, 20:50
+2
Группа: Авторы
Репутация: (30|0)
Публикаций: 28
Комментариев: 70
Вот не зря говорят: отпускайте любимых. Девушка мучалась, страдала и в результате притянула его обратно. Молодцы подруги, не бросили на произвол судьбы, боролись вместе. За историю +.
Зарегистрирован: 15.02.2018
#2 написал: asya_romanov21
Вчера, 21:07
+1
Группа: Посетители
Репутация: (35|0)
Публикаций: 8
Комментариев: 41
Цитата: Mary3.11.
Вот не зря говорят: отпускайте любимых. Девушка мучалась, страдала и в результате притянула его обратно. Молодцы подруги, не бросили на произвол судьбы, боролись вместе. За историю +.


Это было тяжелое время для нас всех, это правда. Но все в конце-концов разрешилось и жизнь подруги наладилась) Спасибо!
Зарегистрирован: 28.09.2017
#3 написал: ПИК НИК
Вчера, 21:24
+4
Группа: Посетители
Репутация: (279|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 634
Цитата: Mary3.11.
Вот не зря говорят: отпускайте любимых. Девушка мучалась, страдала и в результате притянула его обратно. Молодцы подруги, не бросили на произвол судьбы, боролись вместе. За историю +.

Может притянула, но не его. Так ходит демон и с собой забрать норовит тоже он. Да ещё и злится, что не отдают!
Дааа, сколько веночков, да памятников вдоль поселковых дорог, висят на берёзках да стоят по обочинам... Водка, скорость, молодость.
+
Зарегистрирован: 27.06.2017
  
#4 написал: A.Norton
Вчера, 22:09
0
Группа: Редакторы
Репутация: (260|0)
Публикаций: 73
Комментариев: 220
Цитата: ПИК НИК
Цитата: Mary3.11.
Вот не зря говорят: отпускайте любимых. Девушка мучалась, страдала и в результате притянула его обратно. Молодцы подруги, не бросили на произвол судьбы, боролись вместе. За историю +.

Может притянула, но не его. Так ходит демон и с собой забрать норовит тоже он. Да ещё и злится, что не отдают!
Дааа, сколько веночков, да памятников вдоль поселковых дорог, висят на берёзках да стоят по обочинам... Водка, скорость, молодость.
+


У меня в городе вдоль завода и мимо реки проходит "Дорога венков". На каждом дереве, каждом столбе висят знаки чьих-то смертей. В день на дороге происходит не меньше трех-четырех ДТП, машины часто разбиваются на повороте, и на ровных участках дороги тоже.
Зарегистрирован: 25.12.2017
  
#5 написал: МертвецкиЖив
Вчера, 22:21
0
Группа: Посетители
Репутация: (107|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 315
Я тоже хочу все спихнуть на демона. Ибо не хочется обвинять безпричинно умершего парня. Но тут и стресс, банально мог быть причиной. Главное, что теперь все хорошо! +
Зарегистрирован: 15.04.2018
 
#6 написал: Tigger power
Вчера, 23:04
0
Группа: Комментаторы
Репутация: (1757|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 3 056
Молодцы подруги, от меня плюс, хорошая концовка порадовала +
Зарегистрирован: 9.12.2016
       
#7 написал: ScarlettMarie
Вчера, 23:32
0
Группа: Посетители
Репутация: (25|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 212
И такое бывает, плюс.
Зарегистрирован: 9.11.2017
#8 написал: Сделано_в_СССР
Сегодня, 00:25
+2
Группа: Журналисты
Репутация: (2107|0)
Публикаций: 907
Комментариев: 8 094
Жаль не удалось узнать состав "эликсира" здоровья, а так история отличная. +++
Зарегистрирован: 19.08.2017
                         
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.