Романтика с того света

Новость отредактировал A.Norton - Вчера, 20:37

Причина: Стилистика автора сохранена.

asya_romanov21 Просмотров: 691 Комментарии: 8 +23 Вчера, 20:37 by

18 лет - время романтики, бессонных ночей, увлеченных любовных переписок, ярких и пылких страстей. 18 лет - тонкая грань между тем, что чувствует сердце и тем, что говорит разум. В общем золотое время для первой "настоящей" любви.Так было и с моей подругой. На тот момент мы дружили очень близко и тесно - каждые выходные вместе, многочасовые телефонные разговоры, в которых делились самым сокровенным и просто говорили ни о чем - "о своем, о женском". Но один из таких разговоров закончился печальным известием.Юля позвонила мне в истерике около полуночи и просипела севшим от слез голосом, что не стало ее любимого парня Андрея. Автокатастрофа. Он с группой ребят ехал с моря по трассе и в сумерках не справился с управлением, будучи "под мухой"."Сам виноват" - сказали в полиции. "Жалко парня" - сказали люди. "Как теперь жить?" - спросила Юля.. Безусловно, для всех эта трагедия стала большим шоком, но дело быстро улеглось и закрылось за отсутствием состава преступления.Мальчишку похоронили, оплакали и стали жить дальше. Все, кроме Юли. Это были её первые, по-настоящему пылкие и страстные отношения, романтике которых завидовали все девочки. Парень усердно трудился, еще учась в школе, чтобы порадовать любимую девушку. Розы, плюшевые игрушки, колечки - любой каприз, который мог себе позволить юный романтик.И вот теперь Юля сидела в изобилии всех подарков, от которых словно веяло смертью и горем, с осознанием, что никогда больше она не увидит, не поцелует и не обнимет любимого мальчика.Она настолько тосковала по Андрею, что практически не выходила из дома около полугода. Отказывалась есть и пить, сколько бы ее не заставляли, исхудала и с полной апатией смотрела на окружающий мир. Как мы не пытались поддержать Юльку - она, казалось, была совсем безутешна в своём горе.Прошло время, эмоции поутихли. Юля неоднократно обращалась к психологу, совместными усилиями с которым мы вытащили Юлю из депрессии.Ненадолго.В её день рождения Юле приснился сон - первый раз, в котором она увидела Андрея. Тот поздравил ее с девятнадцатилетием, подарил охапку роз и кольцо... замуж позвал. Проснулась она утром в бреду - не сложно догадаться, что случилась истерика. По звонку её матери, я и еще одна подруга, сразу же, как смогли, приехали. Целый день мы были рядом с Юлькой и пытались успокоить её, сетуя на то, что это просто сон, совпадение.Если бы совпадение. Андрей стал приходить каждую ночь и каждый последующий сон становился более ярким, насыщенным, правдоподобным. Казалось, Юля не хотела просыпаться, ведь там, во сне, её настоящая жизнь с любимым. А просыпаясь, она не чувствовала ничего, кроме тоски, и всё время плакала.Дошло до абсурда - она стала принимать снотворное, чтобы скорее уснуть и увидеть любимого. Вся родня, все подруги, были очень взволнованы происходящим и снова затащили её к специалисту. На сей раз к психиатру.. Был поставлен диагноз, назначено лечение и Юлю положили в отделение неврозов. Выпустили спустя 3 месяца, настолько тяжелый невроз у неё был.Мы все искренне надеялись, что ситуация решена и больше молодая, красивая девушка, наша любимая подруга, не будет страдать за покойником. До тех пор, пока он не пришел во сне ко мне. Естественно без цветов и прочей лабуды, он пришел с серьезным разговором. Просил отпустить Юлю с ним, мол не может без неё успокоиться. Я проснулась в страхе посреди ночи. Умылась холодной водой, выпила успокоительного и кое-как уснула. На утро побежала к Катюхе, нашей общей подруге, за советом.Было принято решение идти в церковь, заказывать сорокоуст. Мы посетили церковь, поговорили с батюшкой, сделали все полагающееся и Юле договорились ничего не рассказывать. Помогло? Едва ли!Андрей пришел вновь. Злющий как черт, кричал что убьет всех, кто помешает ему воссоединиться с Юлей.Мы рассказали её родителям о моих снах, чтобы бороться совместными силами.Нашли какую-то ведунью в глухом селе и поехали за помощью. Ибо Юля была похожа на увядающий цветок и не радовалась уже ничему и никому. Она умирала. Морально, в душе, не физически.Бабка эта провела несколько ритуалов над Юлей и дала нам, всем присутствующим, четкие руководства к действию.Мать Юли денно и нощно молилась за душу единственной доченьки. Пока в одну ночь не случилась беда. Юле снова приснился Андрей, звал её с собой и.. она пошла! И «вышла» в окно. Благо, что жила она на втором этаже и не убилась насмерть. Пролежала два месяца в больнице с переломом бедра и ключицы. В это время к ней постоянно приходил брат, который специально вернулся с заработков из Польши раньше запланированного срока. Однажды, придя проведать подругу, я увидела, как он поит Юлю чем-то из пипетки. Поинтересовалась чем, но ответ получила странный: «Не важно. Главное, чтобы помогло».И что Вы думаете? Я уж не знаю, какая сила, чьи молитвы или "настойка" Олега помогли, но после выписки из больницы Юля снова цвела и пахла! От нее веяло здоровьем, радостью и желанием жить.Я попыталась было узнать, что же такого давал Юле брат, но тайна осталась тайной. Сказал только, что эту "настойку" дал ему какой-то дедуля-лесничий, когда Олег по молодости бывал на Урале. И всё.Так, собственно, и закончилась романтическая история отношений Юли и Андрея. Во сне он больше не являлся никому, а спустя пару лет Юля вышла замуж за друга детства. И счастлива в браке до сих пор.

Ключевые слова: Любовь смерть сны болезнь покойник история из жизни авторская история

Другие, подобные истории: