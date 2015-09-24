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Истории из жизни

Шёпот в темноте

Всё детство, насколько я его помню, мы с мамой провели у бабушки. Баба Катя, как её называли все в округе, жила в небольшом деревенском доме. Дом был старым, деревянным, но ухоженным. Чистота внутри и снаружи были обязательным условием, которые мы должны были соблюдать во время сожительства. Папа в то время, оставив нас на бабку, уехал за границу зарабатывать деньги - в погоне за мечтой об обеспеченной и беззаботной жизни.

Жили мы неплохо: сытые, одетые. Ясное дело, шиковать не приходилось, основным рационом были разного типа каши, зелень и молоко, купленное у соседей, что держали коров. Детей в округе почти не было, и чаще всего мне приходилось проводить время, помогая бабке или просто наблюдая за ней.

Баба Катя была женщиной в весьма почтенном возрасте. Суровое, покрытое морщинами лицо, сгорбившийся силуэт. Не помню, чтоб она хоть раз улыбалась. Поначалу бабуля меня пугала своей чрезмерной серьёзностью, и я искренне верила, что она злая колдунья, которая держит в страхе всю деревню. Однако со временем, свыкнувшись с характером бабки, я поняла, что она была очень уважаема среди односельчан, и временами к ней приходили разного типа люди - просить совета.

Каждый раз, выслушав очередного гостя, баба Катя отправляла его домой, говоря, чтобы тот вернулся завтра. Придя на второй день, человек получал свои ответы или даже в некотором роде предсказания, которые обязательно сбывались.

Наблюдая за бабкиной деятельностью, мне стало жутко интересно, как же она всё это узнаёт, а самое главное - почему просит приходить на следующий день?
Решив, что должна обязательно узнать обо всём, я в одну из ночей задумала послушать, что именно бормочет бабуля. До этого мне всегда казалось, что она читает молитвы, обращаясь к Всевышнему.

В кромешной тишине спящего дома, затаив дыхание, на цыпочках я подкралась к комнате бабы Кати. Непонятный диалог, в котором были слышны два тихих шёпота, донёсся до моего слуха. Один из голосов, в котором можно было разобрать лишь отдельные слова, принадлежал моей бабуле. Второй же шёпот был непонятным, хриплым. В нём невозможно было разобрать хоть что-то. От этого шёпота по спине побежал холодок.

Расспросить обо всём бабу Катю я не решалась, а мама каждый раз отмахивалась, говоря, что я лишь всё фантазирую.

Спустя несколько лет мы, уже не живя у бабки, узнали о её смерти. На похороны, помню, пришло неимоверное количество людей. Среди прочего шушуканья часто можно было услышать что-то типа: «Ну вот, Варвара, наконец, и забрала её себе».
Лишь тогда я узнала о том, что у бабы Кати была когда-то сестра-близнец, которая умерла совсем молодой. И что бабуля нередко на вопрос о том, как она видит будущее, отвечала: «Варя шепчет, ей оттуда всё видно».

Автор - Марина.
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Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 13:01
Сегодня, 13:01 by Сделано_в_СССРПросмотров: 680Комментарии: 6
+15

Ключевые слова: Детство деревня баба Катя хриплый шёпот сестра-близнец

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Комментарии

#1 написал: Минди
Сегодня, 14:02
+4
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Репутация: (96|0)
Публикаций: 4
Комментариев: 834
Брррр! Страшная история! Очень понравилась! Супер!. Плюс.
Зарегистрирован: 24.09.2015
  
#2 написал: Talisha
Сегодня, 15:28
+1
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Репутация: (1454|0)
Публикаций: 46
Комментариев: 2 959
Ух ты, неожиданно интересная история!!!
Зарегистрирован: 18.05.2015
        
#3 написал: Spivachka
Сегодня, 16:39
+1
Группа: Посетители
Репутация: (9|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 79
Круто-круто. А бабушка-то и вправду "колдуньей" оказалась. Не каждый живой близнец слышит своего мертвого близнеца. Интересно ,как они общались. Через зеркало? Или просто из неоткуда шептала?
Зарегистрирован: 8.11.2017
#4 написал: Долгопят
Сегодня, 17:22
+1
Группа: Комментаторы
Репутация: Выкл.
Публикаций: 12
Комментариев: 2 430
Ничего себе поворот!Связь между сестрами не оборвалась.Мне кажется, это было исключение из правил.Конечно никакая Варя не шептала, скорее всего, бабуля впадала в некий транс и вещала на два голоса.Выражаясь языком сайта, выходила в астрал и имея там своего биодвойника- сестру Варю, считывала инфу.
Очень интересная история! плюс!
Зарегистрирован: 19.09.2014
     
#5 написал: ана аю
Сегодня, 18:40
0
Онлайн
Группа: Комментаторы
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Комментариев: 1 482
Необычная ведунья. Вот такая сильная связь между близнецами. +
Зарегистрирован: 20.06.2016
    
#6 написал: DRUID
Сегодня, 19:10
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Публикаций: 6
Комментариев: 440
Как это всё просто и как это всё жутко.
Без существ, без теней, без душителей, просто шёпот, а страх пробирает до костей.
Зарегистрирован: 26.01.2018
 
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