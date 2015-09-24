Шёпот в темноте

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 13:01

Сделано_в_СССР Просмотров: 680 Комментарии: 6 +15 Сегодня, 13:01 by

Всё детство, насколько я его помню, мы с мамой провели у бабушки. Баба Катя, как её называли все в округе, жила в небольшом деревенском доме. Дом был старым, деревянным, но ухоженным. Чистота внутри и снаружи были обязательным условием, которые мы должны были соблюдать во время сожительства. Папа в то время, оставив нас на бабку, уехал за границу зарабатывать деньги - в погоне за мечтой об обеспеченной и беззаботной жизни.Жили мы неплохо: сытые, одетые. Ясное дело, шиковать не приходилось, основным рационом были разного типа каши, зелень и молоко, купленное у соседей, что держали коров. Детей в округе почти не было, и чаще всего мне приходилось проводить время, помогая бабке или просто наблюдая за ней.Баба Катя была женщиной в весьма почтенном возрасте. Суровое, покрытое морщинами лицо, сгорбившийся силуэт. Не помню, чтоб она хоть раз улыбалась. Поначалу бабуля меня пугала своей чрезмерной серьёзностью, и я искренне верила, что она злая колдунья, которая держит в страхе всю деревню. Однако со временем, свыкнувшись с характером бабки, я поняла, что она была очень уважаема среди односельчан, и временами к ней приходили разного типа люди - просить совета.Каждый раз, выслушав очередного гостя, баба Катя отправляла его домой, говоря, чтобы тот вернулся завтра. Придя на второй день, человек получал свои ответы или даже в некотором роде предсказания, которые обязательно сбывались.Наблюдая за бабкиной деятельностью, мне стало жутко интересно, как же она всё это узнаёт, а самое главное - почему просит приходить на следующий день?Решив, что должна обязательно узнать обо всём, я в одну из ночей задумала послушать, что именно бормочет бабуля. До этого мне всегда казалось, что она читает молитвы, обращаясь к Всевышнему.В кромешной тишине спящего дома, затаив дыхание, на цыпочках я подкралась к комнате бабы Кати. Непонятный диалог, в котором были слышны два тихих шёпота, донёсся до моего слуха. Один из голосов, в котором можно было разобрать лишь отдельные слова, принадлежал моей бабуле. Второй же шёпот был непонятным, хриплым. В нём невозможно было разобрать хоть что-то. От этого шёпота по спине побежал холодок.Расспросить обо всём бабу Катю я не решалась, а мама каждый раз отмахивалась, говоря, что я лишь всё фантазирую.Спустя несколько лет мы, уже не живя у бабки, узнали о её смерти. На похороны, помню, пришло неимоверное количество людей. Среди прочего шушуканья часто можно было услышать что-то типа: «Ну вот, Варвара, наконец, и забрала её себе».Лишь тогда я узнала о том, что у бабы Кати была когда-то сестра-близнец, которая умерла совсем молодой. И что бабуля нередко на вопрос о том, как она видит будущее, отвечала: «Варя шепчет, ей оттуда всё видно».Автор - Марина.

Ключевые слова: Детство деревня баба Катя хриплый шёпот сестра-близнец

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