Как умирал дедушка

Lynx Просмотров: 64 Комментарии: 0 0 Сегодня, 01:22 by

Эта история произошла уже давно, в 1997 году. Мне было 11 лет. Вообще, в моей жизни частенько происходит что-то мистическое. Мой друг ясновидящий, который обучал меня кое-чему, говорил мне, что у меня такая энергетика. Притягиваю к себе потустороннее. Но об этом расскажу в другой раз. Сейчас хочу рассказать о том, как умирал мой дедушка.Отчётливо помню, что за неделю до трагедии дед начал себя как-то вести не так, как обычно. А однажды он даже сидел и тихо плакал в своей комнате, держа фото моей бабушки, его жены. Она к тому времени уже умерла. Никогда не видел, чтобы дед плакал. Он сильный был, волевой. Тридцать лет на военном флоте отслужил.Кстати, рассказывал, как они в Баренцевом море НЛО атаковали, но и эту историю я расскажу позже, если вы захотите.Так вот, он в последнюю неделю ходил хмурый, грустный, будто что-то его тревожило. А потом, накануне трагедии, тихонько признался мне по секрету, что чувствует, будто за ним по пятам словно кто-то или что-то невидимое ходит. Говорит: "Спать ложусь, и у кровати словно стоит кто-то. Иду на работу или в магазин, и словно в спину мне кто-то дышит. Не к добру это".А потом наступила та самая суббота.Дед заядлый рыбак был и каждую субботу на рыбалку рано уходил. В 4 утра обычно выходил и вечером возвращался с уловом домой. И так каждый раз. Если суббота, значит на ужин рыбка жареная, дедом наловленная.Помню, дед забавную историю рассказывал. Приехал на берег Орели, на своё место, где обычно рыбачил, удочки разложил, бутылочку "Беленькой" открыл, глядь - а на руках часов его нету. Очень дороги ему эти часы были. Давай везде искать. Весь берег по травинке обшарил, все сумки, карманы до ниточки пересмотрел, в общем - ничего. Почти весь день на поиски убил, пропали часы. Расстроился очень, плюнул на рыбалку, стал удочки сматывать. Снасти в сумку складывает и обалдевает. Часы за ремешок к застежке на сумке прикреплены. Не увидеть просто невозможно. Чертовщина. Говорит: "Ну, не мог я их не заметить, не было их там, а потом появились, словно подложил кто-то". Верю. У самого такое бывало.Ну, в общем, вернёмся, к той субботе, когда трагедия произошла.Вечер уже поздний. На часах половина одиннадцатого. Деда всё нет. Обычно к шести или к семи вечера уже дома. Тут слышим звонок в дверь. Жили мы тогда в пятиэтажном доме, на пятом этаже. Думаем - ну, дед пришёл наконец.Мать открывает дверь, а на лестнице запыхавшийся сосед со второго этажа. Говорит, что на площадке второго этажа дед наш лежит с проломленной головой.Отец и старший брат побежали вниз, а мы с мамой у входных дверей стали ждать. Слышим - поднимают они его. Мать в скорую от соседей побежала звонить. Стационарного телефона у нас тогда не было. Я стою у двери, от увиденного меня сковало. Я словно оцепенел. Деда втроём - отец, сосед и брат - поднимают. У деда вся голова и лицо кровью залито. Руками машет, что-то сказать пытается. Пьяный, перегаром разит за километр. Только его через порог занесли, зеркало, которое в коридоре висело, с петель сорвалось ни с того ни с сего и на пол упало. Но не разбилось.Уложили деда на его кровать. Приехала вскоре скорая, голову ему прямо так зашили, забинтовали, выписали лекарство и уехали. Дед вроде заснул. Мы с братом тоже спать легли, поздно уже было. Комната деда за стенкой была. Мы с братом никак заснуть не могли, всё лежали и шёпотом обсуждали то, что произошло. Слышим - дед бормотать что-то стал. Мы прислушались и вдруг слышим, как дед отчётливо говорит такие слова, никогда этого не забуду:- О, Алексей. Ну, здравствуй, брат. И Оленька, ты тоже тут. Рад вас видеть, родные мои.Потом опять что-то неразборчивое начал бормотать. Мы с братом так и обалдели. Дело в том, что брат дедушкин, Алексей, ещё в начале 80-х годов утонул в реке, а Оленька, это наша бабушка Ольга, покойная жена Дедушки. Кстати, дед рассказывал, что за неделю до того, как у бабушки случилось кровоизлияние в мозг, у них под половицами начала квакать лягушка. Что они только не делали, всё без толку, а когда бабушка умерла, прекратилось и кваканье. После этого дед дом в селе оставил бабушкиной сестре, а сам к нам в квартиру переехал...В общем, наутро дед уже не мог говорить, только нечленораздельно мычал и ходил под себя.Я тогда был во дворе, играл с друзьями, когда к подъезду снова скорая приехала. Дедушку забрали в больницу, где он через 2 дня умер. А мать рассказывала потом, что она вела деда по коридору на кухню, чтобы покормить супом, и вдруг её от деда словно кто-то невидимый оттолкнул. Говорила, что прямо почувствовала, как будто её в грудь толкнули, она руку деда выпустила и чуть не упала даже. А дед стонать начал, за голову схватился и орёт. Отец к соседям побежал, скорую вызвал... Через 2 дня я проснулся и услышал, что на кухне плачет мать и моя тётя, дедушкина дочь и родная сестра моего отца. Я сразу понял, что деда не стало. Я повернулся набок и, уставившись в одну точку, не двигаясь, пролежал часа три, не меньше.За те три с небольшим года, что дед прожил с нами в квартире, после смерти бабушки, я очень с ним сдружился. Мне было очень грустно. Сейчас уже нет в живых и моего отца. Мне их очень не хватает. Но я знаю, что они где-то там в тонком мире, и когда и нам придёт время умирать, нас на смертном одре тоже встретят наши умершие родные и те, кого мы любим, но кого с нами уже нет.

Ключевые слова: Предчувствие смерть видения дед

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