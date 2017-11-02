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Истории из жизни

Охотники

Живу я на Урале в лесном и глухом посёлке на берегу красивой реки, в бывшем леспромхозе, когда-то процветавшем, а сейчас заброшенном и никому не нужном. Природа у нас великолепная и животный мир ещё остался. И приехали к нам на постоянное жительство в девяностых годах два родных брата. Они когда-то жили здесь, но в шестидесятых их ещё детьми увезли родители на Север, где они выросли, нашли хорошую работу, переженились.

Здесь, в посёлке, построили богатые дома у реки. С Севера привезли огромные контейнеры с шикарной мебелью, вещами, посудой. У младшего сына жена вязала, так она станок ещё привезла - вязала и в деревне продавала вязаные вещи.
Бизнес шёл хорошо. Как Новый год - братья платят деревенским, те рубят в лесу ёлки, а братья везут на своей грузовой машине в город - продавать их. Летом веники берёзовые в город тоже продадут. Из леса не вылазят, у них там пчёлы - торгуют мёдом.

Охотники. Без всяких лицензий, ради удовольствия, зверьё в лесу валят без разбору: медведь - так медведь, волки - так волки, сохатый - так сохатый. Кабанов без счёту, просто так - на кабанчиков жалости нет. Никто ничего братьям не говорит, управы на них нет...

Однажды ловят они сетями рыбу, видят - лось реку переплывает. Так они его по голове перочинным ножом - другого, видать, не было. Веслами так и убили, хотя сопротивлялся он отчаянно, взрослый был.

Довольны братья, процветают. На моря ездят, отдыхают, денег много.
Вдруг в одну прекрасную ночь пожар у младшего брата. Семья успела выбежать, а всё, что было - сгорело: все сервизы, ковры, мебель, станок вязальный, холодильники, рыбы много сушилось на подловке.

Переехали они в маленький домик. Богатств там уже не было - из пожара ничего не вынесли. У младшего брата стало болеть сердце - из больниц не вылазит, его жена-мастерица стала заливать горе водкой, трезвой не бывает. Дочери вышли замуж - разошлись.
Старший брат поехал в очередной раз на море и умер там от инфаркта, а жена, похоронив его, стала безбожно пить и умерла вскоре за ним от пьянки, хотя была ещё молодая. Сын у них был, стал ежегодно жениться. И находит ведь, но счастья не видит.

Я это к чему рассказываю. За всё надо платить: за смерть невинных животных тоже плата есть, да ещё какая.
Автор - Светлана Голубева.
Источник.
Вчера, 23:28 by LynxПросмотров: 244Комментарии: 2
+8

Ключевые слова: Охотники братья убийство животные наказание расплата

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Комментарии

#1 написал: Космонасть
Вчера, 23:57
0
Группа: Комментаторы
Репутация: (509|0)
Публикаций: 9
Комментариев: 984
На всех всегда управа найдётся.
Зацепила история,вот лось плыл,он даже ни убежать ,ни постоять за себя не мог,зачем трогать его было?
Зарегистрирован: 2.11.2017
  
#2 написал: Beautiful lady
Сегодня, 00:05
0
Группа: Посетители
Репутация: (3|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 35
Жалко животных,поделом им,тем более не для еды убивали, а для удовольствия,не голодали ведь!!!
Зарегистрирован: 28.06.2015
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