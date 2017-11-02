Охотники

Lynx Просмотров: 244 Комментарии: 2 +8 Вчера, 23:28 by

Живу я на Урале в лесном и глухом посёлке на берегу красивой реки, в бывшем леспромхозе, когда-то процветавшем, а сейчас заброшенном и никому не нужном. Природа у нас великолепная и животный мир ещё остался. И приехали к нам на постоянное жительство в девяностых годах два родных брата. Они когда-то жили здесь, но в шестидесятых их ещё детьми увезли родители на Север, где они выросли, нашли хорошую работу, переженились.Здесь, в посёлке, построили богатые дома у реки. С Севера привезли огромные контейнеры с шикарной мебелью, вещами, посудой. У младшего сына жена вязала, так она станок ещё привезла - вязала и в деревне продавала вязаные вещи.Бизнес шёл хорошо. Как Новый год - братья платят деревенским, те рубят в лесу ёлки, а братья везут на своей грузовой машине в город - продавать их. Летом веники берёзовые в город тоже продадут. Из леса не вылазят, у них там пчёлы - торгуют мёдом.Охотники. Без всяких лицензий, ради удовольствия, зверьё в лесу валят без разбору: медведь - так медведь, волки - так волки, сохатый - так сохатый. Кабанов без счёту, просто так - на кабанчиков жалости нет. Никто ничего братьям не говорит, управы на них нет...Однажды ловят они сетями рыбу, видят - лось реку переплывает. Так они его по голове перочинным ножом - другого, видать, не было. Веслами так и убили, хотя сопротивлялся он отчаянно, взрослый был.Довольны братья, процветают. На моря ездят, отдыхают, денег много.Вдруг в одну прекрасную ночь пожар у младшего брата. Семья успела выбежать, а всё, что было - сгорело: все сервизы, ковры, мебель, станок вязальный, холодильники, рыбы много сушилось на подловке.Переехали они в маленький домик. Богатств там уже не было - из пожара ничего не вынесли. У младшего брата стало болеть сердце - из больниц не вылазит, его жена-мастерица стала заливать горе водкой, трезвой не бывает. Дочери вышли замуж - разошлись.Старший брат поехал в очередной раз на море и умер там от инфаркта, а жена, похоронив его, стала безбожно пить и умерла вскоре за ним от пьянки, хотя была ещё молодая. Сын у них был, стал ежегодно жениться. И находит ведь, но счастья не видит.Я это к чему рассказываю. За всё надо платить: за смерть невинных животных тоже плата есть, да ещё какая.Автор - Светлана Голубева.

Ключевые слова: Охотники братья убийство животные наказание расплата

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