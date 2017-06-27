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Истории из жизни

Звонок в дверь

Вспомнилась такая история. Училась я в 7-ом или 8-ом классе (это 1990-й или 1991-й год). И в то время, помню, были журналы со страшными историями, типа: «Гроб на колесах», «Желтые шторы» и т.д. и т.п. И вот мы с одноклассницей (жили в одном подъезде и сдружились) «подвисли», так сказать, на эту чертовщину. Ну, интересно все это было, ходили на фильмы ужасов, тогда еще только зарождалось кабельное телевидение, в общем, времена "Звездных войн", "Фредди Крюгера", "Пятницы 13". Эх! Были времена, романтика 90-х, но речь не об этом.

Так вот, пришли мы как-то после школы ко мне домой, достали «страшный» журнальчик и давай читать всякие истории. Не помню уже, какую историю мы читали. Читали вслух по очереди. И вот я читаю и дохожу в истории до таких слов: «…И вдруг раздался звонок в дверь».

И точно на этих словах у меня в квартире раздается реальный звонок в дверь! Сказать, что мы испугались – ничего не сказать! Сердце «ушло в пятки», мы оцепенели от ужаса и боялись даже пошевелиться. Не помню, сколько мы так просидели, но, видимо, к нам стал возвращаться здравый смысл и мы стали «уговаривать» себя, что это просто совпадение.

Хотя никто не должен был прийти, т.к. подразумевалось, что я дома одна, и если кто-то должен прийти, меня родители всегда предупреждали заранее. С этим было строго! Да и звонок был только один и короткий. В общем, все это было странно ввиду того, что так совпало при прочтении истории. А подруга потом очень долго боялась выйти от меня на площадку до лифта, чтобы подняться к себе домой. Выходили, как партизаны.

Самое интересное, что прошло много времени, я вышла замуж, переехала, родила ребенка, и как-то раз мне пришлось остаться в квартире родителей одной (то ли они уехали куда-то отдыхать на море с моим сыном, а муж был на сутках, точно не помню). И вот сижу дома – звонок в дверь! Мне ни к чему, иду, открываю сразу же. Никого нет! Ну ладно, не придала значения. Минут через 10 снова звонок, открываю – никого! Тут мне как-то не по себе стало, если честно, вспомнилась эта история…

Новость отредактировал Qusto - Вчера, 19:57
Вчера, 19:57 by CalipsoПросмотров: 647Комментарии: 10
+12

Ключевые слова: Звонок подруга дверь авторская история

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Комментарии

#1 написал: ПИК НИК
Вчера, 20:19
+7
Группа: Посетители
Репутация: (201|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 445
Больше так не делайте, не открывайте дверь, когда за ней никого нет. Ну во-первых: если нет никого, то и открывать незачем, а во-вторых: кто-то же позвонил?! И этот "кто-то" очень хотел, что бы его впустили! Спрашивается- а нафига?!
Не открывать, самое правильное решение.
Плюс за доверчивость.
Зарегистрирован: 27.06.2017
 
#2 написал: Fleur Delacour
Вчера, 20:41
+2
Группа: Посетители
Репутация: (64|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 172
Мб, дети баловались? А может, и правда, нечисть троллькнуть решила, в стиле: "помяни чёрта...".
Но вообще, я б не открыла,не глянув в глазок. И тут я даже не невидимых "сожителей" опасаюсь, а вполне реальных нехороших персонажей... Так вот скрылся из "поля зрения" глазка, доверчивый гражданин открыл, а ему увесистым предметом по черепушке... Брррр.
Зарегистрирован: 18.07.2016
#3 написал: Calipso
Вчера, 20:44
+1
Группа: Посетители
Репутация: (2|0)
Публикаций: 5
Комментариев: 40
Цитата: ПИК НИК
Больше так не делайте, не открывайте дверь, когда за ней никого нет.

Вообще всегда в глазок смотрю, но это сейчас! Опыт приходит с годами))) А тогда как-то машинально получилось, вот так и бывает, доверчивость до добра не доводит)))
Зарегистрирован: 10.03.2015
#4 написал: ПИК НИК
Вчера, 21:52
+1
Группа: Посетители
Репутация: (201|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 445
Цитата: Calipso
Цитата: ПИК НИК
Больше так не делайте, не открывайте дверь, когда за ней никого нет.

Вообще всегда в глазок смотрю, но это сейчас! Опыт приходит с годами))) А тогда как-то машинально получилось, вот так и бывает, доверчивость до добра не доводит)))

Ну пусть Вы смотрите в глазок и не видите там никого и ничего. Просто отойдите от двери, все "свои" Вас найдут по телефону, если что.
Возможно у Вас формируются яркие мыслеформы, способные привлекать нечто, как привлекает акул, след крови в океане. Включайте другие мысли в такие моменты. И ничего не бойтесь. Лучше злитесь))).
Зарегистрирован: 27.06.2017
 
#5 написал: МертвецкиЖив
Вчера, 22:04
+1
Группа: Посетители
Репутация: (35|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 141
Сразу вспомнил настольгическую так сказать книгу времён 90-х "Монстры, Привидения и НЛО" Там ещё на обложке призрак прозрачный белый в капюшоне, а позади него дом:-) Были же времена...Тоже всем двором читали, но увы, ничего с нами мистического не происходило. Зато сейчас вспомнил, и как в детство окунулся. +

Хотя был один звонок:-) Как раз были времена таких журнальчиков, и у меня умер дедушка, по отцовой линии. Он жил в соседнем доме. Мы с другом зашли ко мне попить воды, родители были все там у дедушки. И вдруг позвонили в дверь, мы как раз стояли возле порога, и я сразу открыл, а там никого. Помню мы знатно перепугались, друг иногда в шутку вспоминает.
Зарегистрирован: 15.04.2018
#6 написал: Сделано_в_СССР
Вчера, 22:45
+1
Группа: Журналисты
Репутация: (1846|0)
Публикаций: 842
Комментариев: 7 348
Шутники ё-мае....хорошо ещё "верёвочку" не натянули. А по натуре страшно конечно....от неизвестности. blush +++
Зарегистрирован: 19.08.2017
                       
#7 написал: Космонасть
Вчера, 23:14
+1
Группа: Комментаторы
Репутация: (465|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 867
Много есть историй на сайте именно о непонятных стуках и звонках в дверь... Нельзя никогда открывать.
Зарегистрирован: 2.11.2017
  
#8 написал: conjure one
Вчера, 23:31
+2
Группа: Активные Пользователи
Репутация: (4888|0)
Публикаций: 36
Комментариев: 2 050
"Старые знакомые" решили над вами подшутить. Всё верно, звонят - не открывайте дверь, тем более когда вы никого не ждете и тем более в позднее время. Оно так безопаснее, времена нынче такие. no +++
Зарегистрирован: 9.02.2015
       
#9 написал: Arhip
Вчера, 23:55
0
Онлайн
Группа: Комментаторы
Репутация: (763|0)
Публикаций: 39
Комментариев: 742
Может хулиганил кто и вот так совпало? История понравилась. В таком совпадении действительно что-то мистическое можно усмотреть. +
Зарегистрирован: 29.08.2017
   
#10 написал: SHINJIRO
Вчера, 23:56
0
Группа: Посетители
Репутация: (22|-2)
Публикаций: 1
Комментариев: 1 311
"Сказать, что мы испугались – ничего не сказать! " - мыльная фраза.История так себе.
Зарегистрирован: 31.08.2013
   
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