Звонок в дверь

Новость отредактировал Qusto - Вчера, 19:57

Calipso Просмотров: 647 Комментарии: 10 +12 Вчера, 19:57 by

Вспомнилась такая история. Училась я в 7-ом или 8-ом классе (это 1990-й или 1991-й год). И в то время, помню, были журналы со страшными историями, типа: «Гроб на колесах», «Желтые шторы» и т.д. и т.п. И вот мы с одноклассницей (жили в одном подъезде и сдружились) «подвисли», так сказать, на эту чертовщину. Ну, интересно все это было, ходили на фильмы ужасов, тогда еще только зарождалось кабельное телевидение, в общем, времена "Звездных войн", "Фредди Крюгера", "Пятницы 13". Эх! Были времена, романтика 90-х, но речь не об этом.Так вот, пришли мы как-то после школы ко мне домой, достали «страшный» журнальчик и давай читать всякие истории. Не помню уже, какую историю мы читали. Читали вслух по очереди. И вот я читаю и дохожу в истории до таких слов: «…И вдруг раздался звонок в дверь».И точно на этих словах у меня в квартире раздается реальный звонок в дверь! Сказать, что мы испугались – ничего не сказать! Сердце «ушло в пятки», мы оцепенели от ужаса и боялись даже пошевелиться. Не помню, сколько мы так просидели, но, видимо, к нам стал возвращаться здравый смысл и мы стали «уговаривать» себя, что это просто совпадение.Хотя никто не должен был прийти, т.к. подразумевалось, что я дома одна, и если кто-то должен прийти, меня родители всегда предупреждали заранее. С этим было строго! Да и звонок был только один и короткий. В общем, все это было странно ввиду того, что так совпало при прочтении истории. А подруга потом очень долго боялась выйти от меня на площадку до лифта, чтобы подняться к себе домой. Выходили, как партизаны.Самое интересное, что прошло много времени, я вышла замуж, переехала, родила ребенка, и как-то раз мне пришлось остаться в квартире родителей одной (то ли они уехали куда-то отдыхать на море с моим сыном, а муж был на сутках, точно не помню). И вот сижу дома – звонок в дверь! Мне ни к чему, иду, открываю сразу же. Никого нет! Ну ладно, не придала значения. Минут через 10 снова звонок, открываю – никого! Тут мне как-то не по себе стало, если честно, вспомнилась эта история…

Ключевые слова: Звонок подруга дверь авторская история

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