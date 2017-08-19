Вечная любовь

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 15:09

Причина: Авторская стилистика сохранена

Mary3.11. Просмотров: 191 Комментарии: 1 +5 Сегодня, 15:09 by

Родители мои познакомились и поженились в далёком 1968 году. Дали жизнь нам с сестрой. Всю жизнь прожили вместе. Мама, смеясь, говорила отцу: "Ты без меня жить не сможешь", а он улыбался в ответ.Наступил июнь 2007 года, мы - я, муж и дочка - приехали к родителям на дачу. Там была мама, а папе оставалось отработать до отпуска ещё неделю.В воскресенье папа попросил моего мужа отвезти его на могилу матери. Мы очень редко были на бабушкиной могиле, поэтому без раздумий нарвали цветов, собрали помин и поехали на кладбище.Проведав бабушку, мы предложили отцу отвезти его в город на машине, но он ответил: "Я лучше на поезде, когда ещё поехать придётся". Особого внимания на его слова никто не обратил, я решила зайти в магазин местного фермера.Вдруг меня в спину как будто кто-то толкнул, я оглянулась и увидела папу. Он помахал мне рукой, а у меня сердце как обручем сжало.В деревне скучать некогда, с мамой пололи грядки, поливали все. Каждый вечер, в поле рядом с домом, мы стали слышать странные, очень неприятные крики. Мама ругалась, говорила, что эта птица "наорет" нам беду. Мама не была суеверной женщиной, я даже посмеялись над её причитаниями.С отцом мы созванивались каждый день, договорились, что в пятницу 22-го июня мы с дочкой и племянницей поедем в город погулять, сходить в кино, а потом, уже вечером, вместе с папой приедем на дачу.Сказано - сделано. Утром с хорошим настроением поехали на прогулку. Когда подъезжали к городу, у меня начал чудить телефон: проходит звонок, причём номер не определялся, и сразу аппарат отключается. И так несколько раз. Телефон у меня был новый, и никаких проблем ни сейчас, ни потом не наблюдалось.На утренний сеанс пошли с девчонками на мультфильм "Лови волну".Вдруг мне звонит сестра: "Я не знаю, что делать. Позвонили с папиной работы, он не пришёл, и квартиру нам никто не открывает".Бросив детей и мужа в кинотеатре, я на такси поехала домой к родителям. Дверь заперта внутри на защелку, выбить нереально: дверь деревянная, но довольно толстая, да и открывается не в квартиру, а в подъезд.Мы стали звонить в МЧС: вот где аномальная зона! Нас гоняли от одного сотрудника к другому, в результате переговоров сказали: "Мы приедем в районе трёх часов, вызов платный, самим квартиру не вскрывать". На наши слова, что человеку плохо и нужна помощь реакции не последовало.Плюнув на все, решили вскрывать квартиру. Спасибо соседу, он помог нам. Зайдя в квартиру, мы увидели мертвого папу. Дальше все как в тумане: скорая, сестра забрала девчонок к себе; муж с зятем поехали за мамой, а я осталась в квартире с телом папы одна.Слёзы текли без остановки, я очень любила папу, я была "папиной дочкой". Мне не было страшно, было больно и обидно. В какой-то момент я почувствовала прикосновение на моём плече, я не испугалась, поняла, что папа со мной прощается.Жизнь потекла дальше. На даче птица больше не орала.На сороковой день мама рассказала, что ей приснился сон: "Сижу я дома, обед готовлю, вдруг звонок в дверь. Смотрю в глазок, а там отец стоит. Я ему говорю: "Чего пришёл, бросил меня, а теперь пришёл, уходи!". Он улыбнулся и ответил: "Я через три года приду". Вот такой сон".Я на тот момент проходила сложное лечение, чтобы забеременеть вторым ребёнком, и мы решили, что через три года мне повезёт, и я рожу мальчика.Прошло три года. 29 апреля я поговорила по телефону с мамой, рассказала ей, что у меня тяжёлый месяц: госэкзамены, защита диплома, выпускной в саду. Да ещё протезировать зубы начала, в общем, раньше середины июня не приеду. На следующий день, идя на работу, я услышала голос: "Маша, Маша!". Оглянулась - никого. "Ну, все, доработалась", - подумала я.Первого мая меня разбудил звонок сёстры: "Маша, маме плохо, похоже, инсульт!". Маму отвезли в реанимацию, там она пролежала пять дней, потом вроде бы пошла на поправку, правда, с памятью проблемы начались.Каждый день я ей звонила, разговаривали, мама очень порадовалась за мои пятерки на госэкзаменах и по защите диплома.В день выпускного (я - воспитатель в детсаде) звонок от сёстры: "Маме снова плохо, она не приходит в себя". Я не помню детский праздник, как я его вела, как детей поздравляли. Сестра звонила, сказала, чтобы я спокойно свои дела доделывала: "Мама в реанимации, в себя не приходит. В реанимацию никого не пускают, о состоянии здоровья можно узнать по телефону".Доделав все дела, мы с дочкой поехали в Иваново. Спасибо врачам, они все объясняли спокойно, повторяя по нескольку раз. Мы поняли, что мама в коме и вряд ли из неё выйдет. Нам разрешили привезти священника и провести обряд соборования.Приближалось 22 июня, три года как умер папа. Мы с сестрой вспомнили мамин сон. Я не была беременной, лечение не помогло, значит папа имел в виду совсем другое.Мама умерла 21 июня. Получилось почти как в сказке: они жили долго (39 лет) и умерли почти в один день.

Ключевые слова: Мама смерть покойник любовь авторская история

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