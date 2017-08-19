Вечная любовь

Вечная любовьРодители мои познакомились и поженились в далёком 1968 году. Дали жизнь нам с сестрой. Всю жизнь прожили вместе. Мама, смеясь, говорила отцу: "Ты без меня жить не сможешь", а он улыбался в ответ.
Наступил июнь 2007 года, мы - я, муж и дочка - приехали к родителям на дачу. Там была мама, а папе оставалось отработать до отпуска ещё неделю.
В воскресенье папа попросил моего мужа отвезти его на могилу матери. Мы очень редко были на бабушкиной могиле, поэтому без раздумий нарвали цветов, собрали помин и поехали на кладбище.
Проведав бабушку, мы предложили отцу отвезти его в город на машине, но он ответил: "Я лучше на поезде, когда ещё поехать придётся". Особого внимания на его слова никто не обратил, я решила зайти в магазин местного фермера.
Вдруг меня в спину как будто кто-то толкнул, я оглянулась и увидела папу. Он помахал мне рукой, а у меня сердце как обручем сжало.
В деревне скучать некогда, с мамой пололи грядки, поливали все. Каждый вечер, в поле рядом с домом, мы стали слышать странные, очень неприятные крики. Мама ругалась, говорила, что эта птица "наорет" нам беду. Мама не была суеверной женщиной, я даже посмеялись над её причитаниями.
С отцом мы созванивались каждый день, договорились, что в пятницу 22-го июня мы с дочкой и племянницей поедем в город погулять, сходить в кино, а потом, уже вечером, вместе с папой приедем на дачу.
Сказано - сделано. Утром с хорошим настроением поехали на прогулку. Когда подъезжали к городу, у меня начал чудить телефон: проходит звонок, причём номер не определялся, и сразу аппарат отключается. И так несколько раз. Телефон у меня был новый, и никаких проблем ни сейчас, ни потом не наблюдалось.
На утренний сеанс пошли с девчонками на мультфильм "Лови волну".
Вдруг мне звонит сестра: "Я не знаю, что делать. Позвонили с папиной работы, он не пришёл, и квартиру нам никто не открывает".
Бросив детей и мужа в кинотеатре, я на такси поехала домой к родителям. Дверь заперта внутри на защелку, выбить нереально: дверь деревянная, но довольно толстая, да и открывается не в квартиру, а в подъезд.
Мы стали звонить в МЧС: вот где аномальная зона! Нас гоняли от одного сотрудника к другому, в результате переговоров сказали: "Мы приедем в районе трёх часов, вызов платный, самим квартиру не вскрывать". На наши слова, что человеку плохо и нужна помощь реакции не последовало.
Плюнув на все, решили вскрывать квартиру. Спасибо соседу, он помог нам. Зайдя в квартиру, мы увидели мертвого папу. Дальше все как в тумане: скорая, сестра забрала девчонок к себе; муж с зятем поехали за мамой, а я осталась в квартире с телом папы одна.
Слёзы текли без остановки, я очень любила папу, я была "папиной дочкой". Мне не было страшно, было больно и обидно. В какой-то момент я почувствовала прикосновение на моём плече, я не испугалась, поняла, что папа со мной прощается.
Жизнь потекла дальше. На даче птица больше не орала.
На сороковой день мама рассказала, что ей приснился сон: "Сижу я дома, обед готовлю, вдруг звонок в дверь. Смотрю в глазок, а там отец стоит. Я ему говорю: "Чего пришёл, бросил меня, а теперь пришёл, уходи!". Он улыбнулся и ответил: "Я через три года приду". Вот такой сон".
Я на тот момент проходила сложное лечение, чтобы забеременеть вторым ребёнком, и мы решили, что через три года мне повезёт, и я рожу мальчика.
Прошло три года. 29 апреля я поговорила по телефону с мамой, рассказала ей, что у меня тяжёлый месяц: госэкзамены, защита диплома, выпускной в саду. Да ещё протезировать зубы начала, в общем, раньше середины июня не приеду. На следующий день, идя на работу, я услышала голос: "Маша, Маша!". Оглянулась - никого. "Ну, все, доработалась", - подумала я.
Первого мая меня разбудил звонок сёстры: "Маша, маме плохо, похоже, инсульт!". Маму отвезли в реанимацию, там она пролежала пять дней, потом вроде бы пошла на поправку, правда, с памятью проблемы начались.
Каждый день я ей звонила, разговаривали, мама очень порадовалась за мои пятерки на госэкзаменах и по защите диплома.
В день выпускного (я - воспитатель в детсаде) звонок от сёстры: "Маме снова плохо, она не приходит в себя". Я не помню детский праздник, как я его вела, как детей поздравляли. Сестра звонила, сказала, чтобы я спокойно свои дела доделывала: "Мама в реанимации, в себя не приходит. В реанимацию никого не пускают, о состоянии здоровья можно узнать по телефону".
Доделав все дела, мы с дочкой поехали в Иваново. Спасибо врачам, они все объясняли спокойно, повторяя по нескольку раз. Мы поняли, что мама в коме и вряд ли из неё выйдет. Нам разрешили привезти священника и провести обряд соборования.
Приближалось 22 июня, три года как умер папа. Мы с сестрой вспомнили мамин сон. Я не была беременной, лечение не помогло, значит папа имел в виду совсем другое.
Мама умерла 21 июня. Получилось почти как в сказке: они жили долго (39 лет) и умерли почти в один день.
Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 15:09
Причина: Авторская стилистика сохранена
Сегодня, 15:09 by Mary3.11.Просмотров: 191Комментарии: 1
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