Черная кошка или совпадение

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 09:23

Calipso Просмотров: 18 Комментарии: 1 +1 Сегодня, 09:20 by

История моя произошла лично со мной. Касаемо кошек…Честно говоря, как-то эта история забылась, но вот истории про кошек вернули меня к тому времени, и вспомнилось…Я, по большому счету, не отнесла это к мистике, но судить Вам…Так вот - в 2011 году – летом - мой отец улетал в командировку в другой город. Живу я отдельно от родителей, они живут на даче рядом с аэропортом «Внуково» (сейчас это Новая Москва), откуда он и улетал, а я – в другом конце Москвы. Но работаю я тоже недалеко от "Внуково". Такая вот ирония получилось в связи с моим замужеством. Поскольку у меня имеется в наличии свой автомобиль, отец попросил меня приехать к ним вечером, переночевать, с утра отвезти его в аэропорт, а там, как говорится, и до работы «рукой подать». Конечно, я не могла отказать отцу в услуге.И вот утром мы выехали, едем по деревне от дачи до Киевского шоссе (кто знает, аэропорт как раз находится на этом шоссе), и вдруг перед нами перебегает дорогу черная кошка.Тут надо сказать, что отец мой верит во всякие приметы, а особенно про кошек, да еще черных! Обычно он в таких ситуациях останавливается, ждет, когда кто-нибудь проедет эту «черную полосу», а потом уже спокойно едет дальше.Я, конечно, это знала, и когда он мне сказал, чтобы я остановилась, я ему в ответ засмеялась и сказала, что, мол, это все чепуха, что я в это не верю! Ну, мало ли кошек бегает через дорогу, у них тоже есть свои дела. И буквально мы проехали так называемую «черную полосу», через, даже не минуту, а как сейчас помню, секунд 20-30, у меня на приборной панели машины загорается красным лампочка температуры охлаждающей жидкости.Мы, если честно, даже не привязали это к черной кошке совсем, стали думать, что за фигня, никогда проблем с машинкой не было, надо, наверное, охлаждающей жидкости долить, да и едем же, нормально всё, тем более машинка японская, она заранее предупреждает, а не за секунду до какого-нибудь инцидента.Я напряглась, конечно, но успокоила отца, что на работе у меня мужики разберутся, как доеду. До аэропорта ехать нам 15 минут, добрались нормально, высадила отца, выезжаю на шоссе, и тут загорается красная лампочка «неисправность двигателя». И все! «Alles kaput»! Машина встает, как вкопанная. Ё-моё, что делать? Со мной такое впервые…Благо, работа недалеко, позвонила мужикам, приехали за мной, откатили машину на буксире в гараж (тоже неподалеку). А пока ждала подмогу, звоню отцу, рассказываю ему все это дело и говорю: «Поверишь тут в черных кошек!»А он тоже сразу кошку эту вспомнил и говорит мне такой: «Значит, со мной что-то случится!» (имел ввиду проблему с самолетом, потому что летать он побаивается).Я не ожидала, что он на себя все это переведет, и давай его успокаивать, что, мол, со мной же уже случилось, чего ты боишься-то? Ну, представьте, каково это перед полетом так себя накрутить! Я даже пожалела, что позвонила ему, сама стала переживать за него.Слава Богу, ни с кем ничего не случилось, все живы и здоровы. Но весь день мой «вылетел в трубу», нервишки помотала, почти неделю ездила без машины, в результате ее починили, почему-то очень долго выясняли, в чем была проблема, а проблема оказалась банальной: в радиатор набился тополиный пух, и машинка просто «задохнулась».Вот после этой истории не то что специально, а как-то само собой получается, что перекрещиваю пальцы, когда мне дорогу перебегает кошка - и не важно, какого она цвета. Вот такие дела. Но отец тоже не на ровном месте стал верить в эту примету, у него тоже была неприятная история, давно, правда, но с тех пор и верит…

Ключевые слова: Кошка отец машина самолёт авторская история

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