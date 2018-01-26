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Истории из жизни / Сны

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Произошла эта история в начале 50-х. Бабушка моя, тогда молодая красивая женщина, забеременела. На руках трое детей - 7, 4 и 1 год. Взвесив все за и против, решила прервать беременность, благо срок был небольшой. Бабушка проживала в деревне, далеко от райцентра, да и мужу, деду моему, говорить ничего не хотела. А как раньше в деревнях аборт делали? Спицей для вязания прокалывали матку, вызывая кровотечение. Способ ужасный, но когда выбора нет, женщины шли и на это.

Как я уже писала, у бабушки на руках трое маленьких детей, дом, скотина, работа в совхозе и самая главная причина - пьющий и гуляющий по бабам муж. Дальше пишу со слов бабушки.

Вечером пошла с кумой договорилась, чтобы меньших присмотрела, помылась, Богу помолилась, да спать легла. Утром вставать рано, да и идти километра четыре надо. Долго не спалось, все в уме перебирала: дочке надо платьишко на лето справить, старшему в школу осенью - и так учитель ругается, что прошлым годом не пришли. Сама не заметила, как в сон провалилась. Снится мне, что стою я в яме, ноги по щиколотки утопают в чем-то вязком и неприятном. Вижу, что впереди ещё глубже яма, но подойти и посмотреть боюсь. Вдруг осветилось все вокруг, я глаза поднимаю: а на краю ямы стоит женщина с младенцем на руках, и свет от неё идёт. Смотрит эта женщина на меня и слышу, говорит она мне: "Убьёшь дитё - и сама с ним умрешь, никому твои дети не нужны будут, обречешь их на страдания. А родишь его, будет он тебя мучить". Говорит, а рот-то не открывается. Потом смотрю, бегут ко мне две девочки: "Мама, мама!" - кричат да как толкнут меня.

Проснулась я, села на кровати да в слёзы ударилась. И так мне страшно стало, ведь если со мной что случись, кому мои детки нужны будут? Полюбовницам мужниным? Да он и сам-то им не нужен будет, хорошо, когда мужика обстирывают да обихаживают, а к тебе он только в койку прыгает. Заснуть больше не получилось, все из головы женщина эта не выходила. Поняла я, что Богородица меня от греха спасает. А девочки - дочки мои умершие.

Аборт бабушка делать не стала, под Новый год сын родился. Больше детей у бабушки не было. И действительно, мучил он её до конца жизни: пил страшно, и резали его, и на машине в реке тонул, а раз зимой принесли друзья-собутыльники и бросили на лавку: "На, тётка Катя, замёрз сын твой". А его ничего не берет, как у кота - девять жизней. Из-за него бабушка и умерла: в тот день пенсию ей принесли, а он стал деньги забирать, схватил за грудки да стал трясти (это он сам маме моей рассказывал), сердце и не выдержало. Дядька потом долго её видел, все кричал, что за ним пришла.

Ещё хочу добавить, что у моих родителей было несколько попыток забрать бабушку к себе хотя бы на зиму. Все попытки заканчивались одинаково: пожив у нас с неделю, дождавшись, когда из дома все уйдут, собрав свои вещи и написав прощальное письмо, бабушка уезжала домой. Этот свой сон она часто вспоминала и молитву "Богородице, Дево, радуйся" бабушка всегда заканчивала словами "Спасибо, что уберегла от греха, и за детей моих спасибо".

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 08:50
Сегодня, 08:50 by Mary3.11.Просмотров: 256Комментарии: 3
+6

Ключевые слова: Сон вещий сон сын страх молитва авторская история

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Комментарии

#1 написал: DRUID
Сегодня, 09:00
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Страшная долюшка женская. Пол жизни с одним забулдыгой, пол жизни с другим.
Зарегистрирован: 26.01.2018
#2 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 09:36
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Комментариев: 2 885
Господи, какая тяжелая история. Направо пойдёшь — коня потеряешь, налево — голову буйну сложишь. А прямого пути и нет. Везде мрак и беспросвет.
Да и сама бабушка с синдромом жертвы. Ведь увозила же дочь, в неге и холе бы жила. Так нет, надо к этому кровопивцу возвращаться, покорно нести свой крест
Зарегистрирован: 23.12.2013
        
#3 написал: Бозкурт
Сегодня, 11:29
+1
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: Выкл.
Публикаций: 0
Комментариев: 188
Цитата: зелёное яблочко
Господи, какая тяжелая история. Направо пойдёшь — коня потеряешь, налево — голову буйну сложишь. А прямого пути и нет. Везде мрак и беспросвет.
Да и сама бабушка с синдромом жертвы. Ведь увозила же дочь, в неге и холе бы жила. Так нет, надо к этому кровопивцу возвращаться, покорно нести свой крест

У меня дядька таким был. Бабушку забирала тетя. Жить бы ей спокойно, но она уходила присматривать за "буйной головушкой". "Непутевого" младшего сына Юру жаль было больше всех. Как мать, видимо, она считала, что старший сын и дочь обустроены в жизни, а этот без неё пропадёт. И всё равно сгинул.Дела это давно минувших дней, как говорится и ничего уже не изменишь. Жалеют и любят матери своих детей любыми. Порой сами становясь жертвами этой бескорыстной любви и всепрощения.Хотя я думаю, будь бабушка, к примеру моя, построже пришлось бы дяде самому крутиться, а не нахально на маму старенькую уповать.
Жизненная история и грустная. +
Зарегистрирован: 27.04.2016
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