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Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 08:50

Mary3.11. Просмотров: 256 Комментарии: 3 +6 Сегодня, 08:50 by

Произошла эта история в начале 50-х. Бабушка моя, тогда молодая красивая женщина, забеременела. На руках трое детей - 7, 4 и 1 год. Взвесив все за и против, решила прервать беременность, благо срок был небольшой. Бабушка проживала в деревне, далеко от райцентра, да и мужу, деду моему, говорить ничего не хотела. А как раньше в деревнях аборт делали? Спицей для вязания прокалывали матку, вызывая кровотечение. Способ ужасный, но когда выбора нет, женщины шли и на это.Как я уже писала, у бабушки на руках трое маленьких детей, дом, скотина, работа в совхозе и самая главная причина - пьющий и гуляющий по бабам муж. Дальше пишу со слов бабушки.Вечером пошла с кумой договорилась, чтобы меньших присмотрела, помылась, Богу помолилась, да спать легла. Утром вставать рано, да и идти километра четыре надо. Долго не спалось, все в уме перебирала: дочке надо платьишко на лето справить, старшему в школу осенью - и так учитель ругается, что прошлым годом не пришли. Сама не заметила, как в сон провалилась. Снится мне, что стою я в яме, ноги по щиколотки утопают в чем-то вязком и неприятном. Вижу, что впереди ещё глубже яма, но подойти и посмотреть боюсь. Вдруг осветилось все вокруг, я глаза поднимаю: а на краю ямы стоит женщина с младенцем на руках, и свет от неё идёт. Смотрит эта женщина на меня и слышу, говорит она мне: "Убьёшь дитё - и сама с ним умрешь, никому твои дети не нужны будут, обречешь их на страдания. А родишь его, будет он тебя мучить". Говорит, а рот-то не открывается. Потом смотрю, бегут ко мне две девочки: "Мама, мама!" - кричат да как толкнут меня.Проснулась я, села на кровати да в слёзы ударилась. И так мне страшно стало, ведь если со мной что случись, кому мои детки нужны будут? Полюбовницам мужниным? Да он и сам-то им не нужен будет, хорошо, когда мужика обстирывают да обихаживают, а к тебе он только в койку прыгает. Заснуть больше не получилось, все из головы женщина эта не выходила. Поняла я, что Богородица меня от греха спасает. А девочки - дочки мои умершие.Аборт бабушка делать не стала, под Новый год сын родился. Больше детей у бабушки не было. И действительно, мучил он её до конца жизни: пил страшно, и резали его, и на машине в реке тонул, а раз зимой принесли друзья-собутыльники и бросили на лавку: "На, тётка Катя, замёрз сын твой". А его ничего не берет, как у кота - девять жизней. Из-за него бабушка и умерла: в тот день пенсию ей принесли, а он стал деньги забирать, схватил за грудки да стал трясти (это он сам маме моей рассказывал), сердце и не выдержало. Дядька потом долго её видел, все кричал, что за ним пришла.Ещё хочу добавить, что у моих родителей было несколько попыток забрать бабушку к себе хотя бы на зиму. Все попытки заканчивались одинаково: пожив у нас с неделю, дождавшись, когда из дома все уйдут, собрав свои вещи и написав прощальное письмо, бабушка уезжала домой. Этот свой сон она часто вспоминала и молитву "Богородице, Дево, радуйся" бабушка всегда заканчивала словами "Спасибо, что уберегла от греха, и за детей моих спасибо".

Ключевые слова: Сон вещий сон сын страх молитва авторская история

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