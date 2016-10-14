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Истории из жизни

Месть лебедей

На этих выходных съездили к дяде, чтобы переобуть машину. Он живет в большом частном доме, и каждый сезон мы ездим к нему для того, чтоб сменить колеса, а снятые оставляем у него в гараже.

Поменяли колеса, после чего он пригласил нас домой на чай. Время было утреннее, погода была шикарная. Мы охотно согласились. Сели за стол, дядя с отцом начали разговаривать на разные темы. Пошла ностальгия по студенческим временам. И тут отец рассказал историю, которая приключилась с братом его однокурсника.

Он любил охоту и часто выезжал на природу. Однажды в одной из таких охот он по глупости пристрелил лебедя. Прошло несколько недель, его начали беспокоить кошмары. Он с криком просыпался посреди ночи и размахивал руками из стороны в сторону. Жил он в студенческом общежитии. Соседи по комнате подбегали к нему, думая, что у него приступы, хотя он был вполне здоровым мужиком.

После того, как он приходил в себя, он рассказывал, что его окружала стая лебедей и начинала хватать за горло и душить.

Это продолжалось несколько раз, все успокаивали его, подбадривая тем, что это всего лишь галлюцинации. Но до того момента пока он не скончался во сне от удушения, спустя несколько месяцев. Отец закончил историю и добавил, что лебедь – это величественная птица.

Автор: DarkSun.
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Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 13:11
Сегодня, 13:10 by HelldogПросмотров: 144Комментарии: 3
+2

Ключевые слова: Лебеди охота смерть

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Комментарии

#1 написал: Лесная ведьма
Сегодня, 13:18
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Комментариев: 74
Чувство вины и психосоматика
Зарегистрирован: 14.10.2016
#2 написал: ZelD
Сегодня, 13:26
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"подбадривая тем, что это всего лишь галлюцинации"-правда? Лебеди, какими бы красивыми не были, с точки зрения охотников птица вредная. Разоряют утиные гнезда, съедают весь корм (после их длинной шей уткам делать нечего). Поэтому их отстреливают только в путь, стараясь не палиться.
Зарегистрирован: 17.02.2017
#3 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 13:32
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Комментариев: 2 874
Цитата: Лесная ведьма
психосоматика

Она самая и есть.
Зарегистрирован: 23.12.2013
        
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