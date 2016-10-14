Месть лебедей

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 13:11

Helldog Просмотров: 144 Комментарии: 3 +2 Сегодня, 13:10 by

На этих выходных съездили к дяде, чтобы переобуть машину. Он живет в большом частном доме, и каждый сезон мы ездим к нему для того, чтоб сменить колеса, а снятые оставляем у него в гараже.Поменяли колеса, после чего он пригласил нас домой на чай. Время было утреннее, погода была шикарная. Мы охотно согласились. Сели за стол, дядя с отцом начали разговаривать на разные темы. Пошла ностальгия по студенческим временам. И тут отец рассказал историю, которая приключилась с братом его однокурсника.Он любил охоту и часто выезжал на природу. Однажды в одной из таких охот он по глупости пристрелил лебедя. Прошло несколько недель, его начали беспокоить кошмары. Он с криком просыпался посреди ночи и размахивал руками из стороны в сторону. Жил он в студенческом общежитии. Соседи по комнате подбегали к нему, думая, что у него приступы, хотя он был вполне здоровым мужиком.После того, как он приходил в себя, он рассказывал, что его окружала стая лебедей и начинала хватать за горло и душить.Это продолжалось несколько раз, все успокаивали его, подбадривая тем, что это всего лишь галлюцинации. Но до того момента пока он не скончался во сне от удушения, спустя несколько месяцев. Отец закончил историю и добавил, что лебедь – это величественная птица.Автор: DarkSun.

Ключевые слова: Лебеди охота смерть

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