Чёрные человечки

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 16:45

Nik_dk Просмотров: 220 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 16:45 by

С детства с ужасом вспоминал про тот случай, когда мы переехали в деревню. Года-два назад у нас стало плохо с деньгами, и мы переехали в дом нашего деда. Свои последние дни он провел в одиночестве и умер при странных обстоятельствах. Он много пил, постоянно жаловался на черных человечков, которые хотят забрать его душу. Белая горячка – говорили местные.Нашли его однажды мертвым. Говорят, лицо его было перекошено от страха, в руках он сжимал ружьё. При этом никаких следов вторжения не было обнаружено. Решили, что ему причудилось что-то, и сердце не выдержало.В общем, мы приехали на похороны и после них переехали в дом деда. Я с самого начала почувствовал неладное, но мой старший брат Саша надо мной посмеивался. По ночам гремела посуда, пропадали вещи, но он всё списывал на крыс.Однажды ночью я увидел странный силуэт в окне. Казалось, где-то вдалеке стоит человек. Но он стоял на подоконнике и спрыгнул на кровать моего брата. Роста человек был сантиметров десять. Он залез лицо брату и сделал непонятные движения руками, после чего тот начал сильно кашлять.Мне казалось, что это какой-то глюк. Я включил свет, и человек сразу же исчез. Но краем глаза я успел увидеть, что он, как молния, побежал в сторону заброшенного дома, который находился в соседнем дворе. На следующий день Саша проснулся с температурой, я ему рассказал о случившемся, и мы решили проверить этот дом.К вечеру, чтобы было страшнее, мы вооружились фонарями и пошли в тот дом. Там все было покрыто пылью, все вещи были на месте. Саша увидел, что на балке висит веревка, и решил подойти и посмотреть на неё поближе. И тут он с шумом ушел под пол. Брат был живой, но он начал кричать и отбиваться от какой-то невидимой угрозы. Мне пришлось здорово поднапрячься, чтобы вытащить его оттуда. Это оказался подвал с прогнившими досками.Я спросил, может, это были крысы, на что брат показал на своих руках следы укусов, похожих на человеческие, и отпечатки маленьких ладоней.На следующий день мы решили избавиться от такого странного соседства. В гараже нашли канистру с бензином. Ночью зашли внутрь этого дома и облили бензином пол и обильно налили в подвал здания, куда в прошлый раз упал Саша. Бросили туда спичку и подожгли. Дом сгорел быстро, и от него остались только груда обгоревших брёвен. После этого нас больше никто не навещал по ночам.Через несколько дней я ночью я проснулся от жара. Мне показалось, что я тоже заболел. И тут я снова увидел маленьких человечков. Их было бесчисленное множество, и они карабкались по занавеске и уходили через форточку. Я вскочил и почувствовал, как тапочки начали прилипать к полу. Я открыл входную дверь, и тут же из-под пола показалось пламя. Я разбудил брата, и мы быстро собрали вещи и выбежали из дома. Видимо, все полы под полом у нас тлели, поэтому запах дыма был незаметен, но после того, как я открыл дверь, огонь поднялся вверх. Дом горел сильно и долго. Пламя было злым, и никак не получалось его потушить. Мы же про тот случай никому не рассказывали и навсегда уехали из этого села. Единственное, что мне потом удалось узнать, что в заброшенном доме по соседству раньше жила молодая семья, но муж и жена покончили с собой в один и тот же год.Автор: Trimid2.

Ключевые слова: Деревня человечки черные

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