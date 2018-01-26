Домовой помог помириться

Новость отредактировал catberry - Сегодня, 11:27

Причина: Стилистика автора сохранена.

Сделано_в_СССР Просмотров: 424 Комментарии: 6 +12 Сегодня, 11:27 by

Верите ли вы в домовых? Действительно ли они оберегают семейный очаг в доме? Услышав этот вопрос ранее, я бы с улыбкой на лице ответила: «Нет, все это бабушкины сказки».Однако, к сожалению или к счастью, столкнулась с этими созданиями лично. Расскажу свою мистическую историю подробнее.Лет 5 тому назад мы с мужем жили как совершенно чужие люди, были на грани развода. Поговорив, решили дать нашим отношениям ещё один шанс, начать, так сказать, всё с начала. Переехали в небольшой город. Купили квартиру.Переезд, поиск работы, неизвестность привели к ещё большим упрёкам и скандалам. В очередной раз, поругавшись, мы легли по разным комнатам спать.Вспоминаю сейчас, как слышу тихие шаги, скрип двери… Хочу обернуться, встать, но не получается. Пытаюсь открыть глаза, но чувствую, как что-то давит меня к кровати. Дышать становится всё труднее. Закричать не могу.Задыхаясь от собственного страха, пытаюсь себя успокоить. Возможно, это сон, надо ущипнуть себя. Но не могу шевельнуть даже пальцем. Этот кошмар длился минут 10. Потом всё закончилось.Я открыла глаза и перевела дыхание. Дверь в комнату была нараспашку, хотя я помню, что плотно закрывала её на ночь.Поднявшись с кровати, я побежала к мужу. Он сидел весь в поту с включённым светом. Перебивая друг друга, почти одновременно мы стали рассказывать о случившемся. Оказалось, он тоже чувствовал удушье и анемию тела.Мы были в шоке. Сразу решили, что это был домовой. Но как он один душил нас в одно и то же время?! Мы боялись ложиться спать, поэтому проговорили всю ночь. Такого давно не было, вспоминали все значимые даты в жизни, истории, даже смеялись над тем, какие мы неудачники: наконец приобрели квартиру, да и та с приведением. Наутро устроили себе выходной, так как не спали оба.В последующие дни держались всё время вместе: спали, ели, отдыхали, сидели за компьютером или смотрели сериалы. Это был чудесный период, жизнь начала приобретать новые краски. Мы во всём поддерживали друг друга.По истечении нескольких месяцев муж уехал в командировку. На расстоянии мы опять разругались по телефону.Мистическая история повторилась. Во сне на меня вновь напала сущность. Чувство парализованности, но в то же время, я чётко чувствовала реальность. Моя душа, видимо, отделилась от тела. Я увидела себя спящей и две тени надо мной. Я успела их разглядеть, это и были духи дома. Их было два!Я помню лишь то, что они были пушистые, серого цвета и казались одинаковыми. Заметив меня, они исчезли. А через мгновение я открыла глаза, моментально вернувшись в своё тело.Пройдя дважды через это, я поняла, что домовые действительно существуют. Они требуют от нас тишины и покоя. Их не стоит выгонять или злить, к ним надо прислушиваться.С тех пор прошло много времени, взаимоотношения в семье наладились. Как бы странно это ни казалось, но ссоры и разногласия нам помог преодолеть дух. Я действительно счастлива, родила дочку, у меня заботливый муж и добрые домовые-близнецы.Автор - Dan.

Ключевые слова: На грани развода тихие шаги скрип двери домовой дух семья

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