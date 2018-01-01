Тоска смертная

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 11:06

Сделано_в_СССР Просмотров: 33 Комментарии: 0 0 Сегодня, 11:06 by

Хочу рассказать мистическую историю, которая произошла со мной лично летом 2008 года.У меня была лучшая подруга Наташа на год постарше меня. Жили мы в то время в одной деревне, через несколько домов друг от друга. У подруги семья большая: 2 старших сестры и 3 брата. Наталья была самая младшая – на тот момент ей исполнилось 19, мне же было чуть больше 18.Один из старших братьев подруги, Алексей, был женат, потом развёлся. В браке нажил 2 детей. После развода он впал в отчаяние, пил. Потом пробовал устроить свою личную жизнь, начал встречаться с девушкой из соседней деревни. Она забеременела, но у них произошёл какой-то разлад, и они расстались. Рожала эта девушка и воспитывала ребёнка без участия Алексея. Потом он начал ездить на заработки, купил себе машину, помогал родителям. В выходные между вахтами приезжал домой.Лёшу в качестве своего парня я никогда не рассматривала. Во-первых, он был старше меня на 8 лет; во-вторых, всегда были на то причины: то жена, то девушка, потом вообще уехал.Летом 2008 года на время каникул в колледже я устроилась работать продавцом в соседнем магазине. Как-то зашла ко мне сестра Наташи и Лёши, Лена, и рассказала, что в последний свой приезд на выходные принявший на грудь брат, поделился с ней, что ему, оказывается, очень давно нравлюсь я, но он не знает, как ко мне подойти.Я посмеялась над тем, что рассказала мне эта девушка, не придав её словам никакого значения. После работы, дома за ужином, я поведала эту историю своей маме. Ей это очень не понравилось. Она начала меня отчитывать: «Смотри, он старше тебя, заделает тебе ребёнка, вскружит голову, и колледж из-за него не закончишь! Не забывай, что у него дети есть, будет до 18 лет им алименты платить, а тебе это нужно? Что он вообще сможет тебе дать в будущем?» и т.д.Я уверила свою маму, что я не такая уж и легкомысленная, что он мне даже не нравится. На этом наш разговор был прекращён и даже забыт.Через пару дней я была как всегда на работе. Ближе к обеду в магазин заскочила Елена. Она что-то попросила у меня из товара, но денег, сказала, нет, пообещала вечером занести. Ещё она пригласила меня на ужин, мол, Лёшка приехал, приходи, посидим.Конечно, я не собиралась идти к ним вечером. К тому же мы с Наташкой и её парнем планировали прогуляться до придорожного кафе – положить денег на телефон (только там был ближайший терминал).Не успела я вернуться домой, как прибежала Лена, подала мне 100 рублей, которые задолжала, и тут же исчезла за дверью. Я положила деньги под подушку, поужинала и уже собиралась идти к Наташке, как вдруг та сама позвонила мне. Она сообщила, что Лёша ждёт меня в машине у дома, он-то и отвезёт меня в кафе.Я согласилась скорее из чисто женского любопытства, нежели симпатии к нему, кокетства или чего там ещё. После кафе Алексей предложил покататься. Неожиданно для себя я согласилась и на это.Тот вечер был просто чудесным. Мы катались, общались взахлёб; казалось, мы понимаем друг друга с полуслова, с жеста, взгляда… Лёша казался мне таким красивым, таким жизнерадостным – самым лучшим. Чуть позже мы взяли с собой Наташку с её парнем, и веселье удвоилось.Эта эйфория продолжалась несколько дней. Мы встречались каждый вечер и не могли наговориться и насмотреться друг на друга. Потом моя мама уехала в гости к бабушке на несколько дней. Оставшись дома одна, я пригласила своего нового парня в гости. Он ночевал у меня всё время, пока мама была в гостях.В день, когда мама должна была приехать, утром мы проснулись, стали собираться – я на работу, а Лёша домой. Выходя из комнаты последней, я заметила, что он забыл ключи от машины на тумбочке, взяла их и отдала ему.Спустя какое-то время Лёша заехал ко мне в магазин, сказал, что поедет по делам:– Мне копальщиков надо найти, – сказал тогда он мне.Я так напряглась, это слово почему-то резало мне слух.– Каких копальщиков? – спросила я.Лёша объяснил мне, что родители собрались проводить воду в дом, и что нужно найти людей, которые будут копать траншею под трубы, и уехал. Уж не знаю почему, но душа моя была весь день не на месте, я всё бегала на улицу, выглядывала, не вернулся ли он, не стоит ли машина возле двора. Нет, его всё не было.Рабочий день закончился, я пошла домой. Мама вернулась и теперь стояла с соседкой возле двора. Вдруг возле нашего дома резко остановилась машина, это был Лёша. Он был пьян. Моя мама сказала, что хочет с ним поговорить и села в машину.Я тогда вообще так перепугалась, потому что не знала, что может наговорить ему мама, ведь она была против наших отношений, да ещё и соседка наверняка рассказала ей о том, что Лёша ночевал здесь.Через какое-то время мама вышла из машины и направилась к дому. Лёша же попросил моего младшего брата позвать меня. Через брата я предложила ему отогнать машину и прийти незаметно пешком, но Лёшу моя просьба почему-то привела в бешенство. Он сорвался с места и уехал.Я полночи сидела около двора с соседскими ребятами, всё ждала, но он так и не приехал. Ночь была неспокойная: по трассе носились машины с мигалками то в одну сторону, то в другую. Домой я боялась идти, потому что не хотела видеться с мамой. Ведь я её обманула, обещала, что не буду связываться с этим парнем, а вышло всё с точностью до наоборот.Утром мама взяла ключи и пошла сама открывать магазин, наверное, хотела дать мне возможность поспать. Но сон в ту ночь ко мне не шёл. Практически сразу как ушла мама, я встала с кровати, собралась и отправилась за ней в магазин. Проходя мимо дома Алексея, я заметила людей в чёрных платках. В груди защемило.Мои самые страшные опасения подтвердились, когда я пришла в магазин. Мама сказала, что Лёша попал в аварию и погиб. Слёзы. Истерика. Страх. Нежелание видеть родную мать. Я винила себя за то, что отдала ему утром ключи, за то, что не вышла к нему, когда он меня звал, а я просто струсила из-за матери. Я ненавидела себя. А в голове почему-то крутилась одна мысль: «Ну, что нашёл себе копальщиков?»Как выяснилось позднее, Лёша поехал в соседнюю деревню. Там молодёжь попросила его отвезти их куда-то. Он согласился, а когда выехал на трассу, столкнулся со встречной машиной. Лишь один парень остался жив, он вылетел через лобовое стекло от удара, а Лёша и ещё один парень с девушкой погибли.Началась суета, подготовка к похоронам, сами похороны. А после со мной стали происходить странные мистические вещи. Я с детства имею такую привычку, если кто-то спит со мной в одной комнате и сильно сопит или даже храпит, то я начинаю своим дыханием подстраиваться, как бы дышать в унисон.В день похорон, когда я легла спать, то поймала себя на мысли, что подстраиваюсь под чьё-то дыхание, причём я отчётливо его слышала и даже ощущала на своём плече. Так же было у нас с Лёшей, когда он ночевал у меня. Я повернулась - никого позади меня нет. Я хотела подтянуть одеяло, но оно было такое тяжёлое, как будто на нём кто-то лежит. Тогда мне стало ясно: это он пришёл ко мне.Так продолжалось каждый вечер, я приходила с работы, ложилась спать и ждала, когда он придёт, и он приходил. Я как будто начинала сходить с ума, целый день на работе я сидела и ждала вечера, чтобы пойти спать с ним. И с каждым днём мне было всё хуже и хуже. У меня вроде бы ничего не болело, но было так больно, как будто у меня внутри всё гниёт и чернеет. Я постоянно плакала, мне хотелось выть, даже не кричать, так как не было на это сил, а именно выть, стонать.Я стала понимать, что со мной что-то не так. Вечером я призналась маме, что происходит у меня в комнате ночью, что ко мне приходит Алексей. Мама решила положить меня в другой комнате. Я долго не могла уснуть, а потом услышала, как кто-то царапает снаружи стекло. Затем такой звук, как кошка прыгает с высоты лапками на пол. Потом шаги, словно кто-то босиком идёт по линолеуму, и босые ноги прилипают, а потом отлипают. Тогда я не выдержала и вслух сказала:– Лёш, я здесь, иди ложись, хватит ходить.Тёмное пятно постояло надо мной, а потом отдалилось и село в кресло. Я даже слышала, как поскрипывая, промялось это кресло. Тогда я поняла, что он разозлился на меня за то, что я рассказала о нас маме и ушла спать в другую комнату.На другой день на работе мне было очень плохо, я не понимала, что со мной происходит, мне хотелось лечь на пол, свернуться калачиком и ничего не делать. После обеда в магазин пришла моя мама, она велела мне собираться и срочно ехать к тётке в соседнюю деревню. Как оказалась, мама позвонила ей и рассказала про то, что со мной творится. Та пошла к местной бабке-гадалке с моей фотографией и попросила посмотреть, что со мной происходит. Взглянув на фото, бабка Маша сказала срочно привезти меня к ней.Как будто что-то мешало добраться мне до гадалки. Автобус, на котором я отправилась к тётке, посередине дороги сломался. Всех пассажиров высадили, и мы практически до вечера ждали другого автобуса. Всю дорогу от остановки до дома тётки меня преследовала какая-то тень, я не видела её, но ощущала, чувствовала, что она не хочет, чтоб я шла к гадалке. Я плакала, сопротивлялась изо всех сил и шла.Бабка Маша проводила надо мной обряды, читала молитвы, обметала веником, окуривала ладаном. Три дня я ходила к ней и вот, на третий день, во время очередного ритуала, у меня случилось видение. Я лежала на животе посреди поля, а впереди меня была трасса, место аварии. Я видела машину Лёши и ту самую встречную машину. Они ехали навстречу друг другу. Я ожидала момент столкновения, уже было хотела закрыть глаза, но машины разъехались.Я рассказала бабке Маше про видение, на что она ответила мне: «Вот так и должно было быть».Потом она рассказала мне, что Лена с помощью нашей местной гадалки «присушила» меня к Лёше. Сделала она это через те деньги, которые принесла мне вечером, а я, ничего не подозревая, положила их себе под подушку. Теперь я по-новому взглянула на некоторые вещи: стало понятно, например, почему я нередко видела Лену в компании с нашей гадалкой.До 40-го дня я должна была умереть, просто высохла бы вся, ни один врач не помог бы. Истосковалась бы по нему и умерла. И он, получается, приходил, потому что не мог без меня, не мог успокоиться, ждал меня там. Этим и оправдывается моя внезапная любовь к нему. Да и авария эта произошла не просто так, нельзя, оказывается, на своих родных такие ритуалы проводить по «присушке».Но мне тогда реально стало легче. Закончилось лето, я рассчиталась из магазина и поехала доучиваться в свой пед. колледж.Прошло уже 10 лет. У меня семья, двое детей. Но такое не забывается. Лёшиных детей я учила в школе. У него дочь и сын. Сын сильно на него похож и внешне, и повадками.Автор - Анастасия.

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