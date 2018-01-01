Тоска смертная

Тоска смертнаяХочу рассказать мистическую историю, которая произошла со мной лично летом 2008 года.
У меня была лучшая подруга Наташа на год постарше меня. Жили мы в то время в одной деревне, через несколько домов друг от друга. У подруги семья большая: 2 старших сестры и 3 брата. Наталья была самая младшая – на тот момент ей исполнилось 19, мне же было чуть больше 18.
Один из старших братьев подруги, Алексей, был женат, потом развёлся. В браке нажил 2 детей. После развода он впал в отчаяние, пил. Потом пробовал устроить свою личную жизнь, начал встречаться с девушкой из соседней деревни. Она забеременела, но у них произошёл какой-то разлад, и они расстались. Рожала эта девушка и воспитывала ребёнка без участия Алексея. Потом он начал ездить на заработки, купил себе машину, помогал родителям. В выходные между вахтами приезжал домой.
Лёшу в качестве своего парня я никогда не рассматривала. Во-первых, он был старше меня на 8 лет; во-вторых, всегда были на то причины: то жена, то девушка, потом вообще уехал.
Летом 2008 года на время каникул в колледже я устроилась работать продавцом в соседнем магазине. Как-то зашла ко мне сестра Наташи и Лёши, Лена, и рассказала, что в последний свой приезд на выходные принявший на грудь брат, поделился с ней, что ему, оказывается, очень давно нравлюсь я, но он не знает, как ко мне подойти.
Я посмеялась над тем, что рассказала мне эта девушка, не придав её словам никакого значения. После работы, дома за ужином, я поведала эту историю своей маме. Ей это очень не понравилось. Она начала меня отчитывать: «Смотри, он старше тебя, заделает тебе ребёнка, вскружит голову, и колледж из-за него не закончишь! Не забывай, что у него дети есть, будет до 18 лет им алименты платить, а тебе это нужно? Что он вообще сможет тебе дать в будущем?» и т.д.
Я уверила свою маму, что я не такая уж и легкомысленная, что он мне даже не нравится. На этом наш разговор был прекращён и даже забыт.
Через пару дней я была как всегда на работе. Ближе к обеду в магазин заскочила Елена. Она что-то попросила у меня из товара, но денег, сказала, нет, пообещала вечером занести. Ещё она пригласила меня на ужин, мол, Лёшка приехал, приходи, посидим.
Конечно, я не собиралась идти к ним вечером. К тому же мы с Наташкой и её парнем планировали прогуляться до придорожного кафе – положить денег на телефон (только там был ближайший терминал).
Не успела я вернуться домой, как прибежала Лена, подала мне 100 рублей, которые задолжала, и тут же исчезла за дверью. Я положила деньги под подушку, поужинала и уже собиралась идти к Наташке, как вдруг та сама позвонила мне. Она сообщила, что Лёша ждёт меня в машине у дома, он-то и отвезёт меня в кафе.
Я согласилась скорее из чисто женского любопытства, нежели симпатии к нему, кокетства или чего там ещё. После кафе Алексей предложил покататься. Неожиданно для себя я согласилась и на это.
Тот вечер был просто чудесным. Мы катались, общались взахлёб; казалось, мы понимаем друг друга с полуслова, с жеста, взгляда… Лёша казался мне таким красивым, таким жизнерадостным – самым лучшим. Чуть позже мы взяли с собой Наташку с её парнем, и веселье удвоилось.
Эта эйфория продолжалась несколько дней. Мы встречались каждый вечер и не могли наговориться и насмотреться друг на друга. Потом моя мама уехала в гости к бабушке на несколько дней. Оставшись дома одна, я пригласила своего нового парня в гости. Он ночевал у меня всё время, пока мама была в гостях.
В день, когда мама должна была приехать, утром мы проснулись, стали собираться – я на работу, а Лёша домой. Выходя из комнаты последней, я заметила, что он забыл ключи от машины на тумбочке, взяла их и отдала ему.
Спустя какое-то время Лёша заехал ко мне в магазин, сказал, что поедет по делам:
– Мне копальщиков надо найти, – сказал тогда он мне.
Я так напряглась, это слово почему-то резало мне слух.
– Каких копальщиков? – спросила я.
Лёша объяснил мне, что родители собрались проводить воду в дом, и что нужно найти людей, которые будут копать траншею под трубы, и уехал. Уж не знаю почему, но душа моя была весь день не на месте, я всё бегала на улицу, выглядывала, не вернулся ли он, не стоит ли машина возле двора. Нет, его всё не было.
Рабочий день закончился, я пошла домой. Мама вернулась и теперь стояла с соседкой возле двора. Вдруг возле нашего дома резко остановилась машина, это был Лёша. Он был пьян. Моя мама сказала, что хочет с ним поговорить и села в машину.
Я тогда вообще так перепугалась, потому что не знала, что может наговорить ему мама, ведь она была против наших отношений, да ещё и соседка наверняка рассказала ей о том, что Лёша ночевал здесь.
Через какое-то время мама вышла из машины и направилась к дому. Лёша же попросил моего младшего брата позвать меня. Через брата я предложила ему отогнать машину и прийти незаметно пешком, но Лёшу моя просьба почему-то привела в бешенство. Он сорвался с места и уехал.
Я полночи сидела около двора с соседскими ребятами, всё ждала, но он так и не приехал. Ночь была неспокойная: по трассе носились машины с мигалками то в одну сторону, то в другую. Домой я боялась идти, потому что не хотела видеться с мамой. Ведь я её обманула, обещала, что не буду связываться с этим парнем, а вышло всё с точностью до наоборот.
Утром мама взяла ключи и пошла сама открывать магазин, наверное, хотела дать мне возможность поспать. Но сон в ту ночь ко мне не шёл. Практически сразу как ушла мама, я встала с кровати, собралась и отправилась за ней в магазин. Проходя мимо дома Алексея, я заметила людей в чёрных платках. В груди защемило.
Мои самые страшные опасения подтвердились, когда я пришла в магазин. Мама сказала, что Лёша попал в аварию и погиб. Слёзы. Истерика. Страх. Нежелание видеть родную мать. Я винила себя за то, что отдала ему утром ключи, за то, что не вышла к нему, когда он меня звал, а я просто струсила из-за матери. Я ненавидела себя. А в голове почему-то крутилась одна мысль: «Ну, что нашёл себе копальщиков?»
Как выяснилось позднее, Лёша поехал в соседнюю деревню. Там молодёжь попросила его отвезти их куда-то. Он согласился, а когда выехал на трассу, столкнулся со встречной машиной. Лишь один парень остался жив, он вылетел через лобовое стекло от удара, а Лёша и ещё один парень с девушкой погибли.
Началась суета, подготовка к похоронам, сами похороны. А после со мной стали происходить странные мистические вещи. Я с детства имею такую привычку, если кто-то спит со мной в одной комнате и сильно сопит или даже храпит, то я начинаю своим дыханием подстраиваться, как бы дышать в унисон.
В день похорон, когда я легла спать, то поймала себя на мысли, что подстраиваюсь под чьё-то дыхание, причём я отчётливо его слышала и даже ощущала на своём плече. Так же было у нас с Лёшей, когда он ночевал у меня. Я повернулась - никого позади меня нет. Я хотела подтянуть одеяло, но оно было такое тяжёлое, как будто на нём кто-то лежит. Тогда мне стало ясно: это он пришёл ко мне.
Так продолжалось каждый вечер, я приходила с работы, ложилась спать и ждала, когда он придёт, и он приходил. Я как будто начинала сходить с ума, целый день на работе я сидела и ждала вечера, чтобы пойти спать с ним. И с каждым днём мне было всё хуже и хуже. У меня вроде бы ничего не болело, но было так больно, как будто у меня внутри всё гниёт и чернеет. Я постоянно плакала, мне хотелось выть, даже не кричать, так как не было на это сил, а именно выть, стонать.
Я стала понимать, что со мной что-то не так. Вечером я призналась маме, что происходит у меня в комнате ночью, что ко мне приходит Алексей. Мама решила положить меня в другой комнате. Я долго не могла уснуть, а потом услышала, как кто-то царапает снаружи стекло. Затем такой звук, как кошка прыгает с высоты лапками на пол. Потом шаги, словно кто-то босиком идёт по линолеуму, и босые ноги прилипают, а потом отлипают. Тогда я не выдержала и вслух сказала:
– Лёш, я здесь, иди ложись, хватит ходить.
Тёмное пятно постояло надо мной, а потом отдалилось и село в кресло. Я даже слышала, как поскрипывая, промялось это кресло. Тогда я поняла, что он разозлился на меня за то, что я рассказала о нас маме и ушла спать в другую комнату.
На другой день на работе мне было очень плохо, я не понимала, что со мной происходит, мне хотелось лечь на пол, свернуться калачиком и ничего не делать. После обеда в магазин пришла моя мама, она велела мне собираться и срочно ехать к тётке в соседнюю деревню. Как оказалась, мама позвонила ей и рассказала про то, что со мной творится. Та пошла к местной бабке-гадалке с моей фотографией и попросила посмотреть, что со мной происходит. Взглянув на фото, бабка Маша сказала срочно привезти меня к ней.
Как будто что-то мешало добраться мне до гадалки. Автобус, на котором я отправилась к тётке, посередине дороги сломался. Всех пассажиров высадили, и мы практически до вечера ждали другого автобуса. Всю дорогу от остановки до дома тётки меня преследовала какая-то тень, я не видела её, но ощущала, чувствовала, что она не хочет, чтоб я шла к гадалке. Я плакала, сопротивлялась изо всех сил и шла.
Бабка Маша проводила надо мной обряды, читала молитвы, обметала веником, окуривала ладаном. Три дня я ходила к ней и вот, на третий день, во время очередного ритуала, у меня случилось видение. Я лежала на животе посреди поля, а впереди меня была трасса, место аварии. Я видела машину Лёши и ту самую встречную машину. Они ехали навстречу друг другу. Я ожидала момент столкновения, уже было хотела закрыть глаза, но машины разъехались.
Я рассказала бабке Маше про видение, на что она ответила мне: «Вот так и должно было быть».
Потом она рассказала мне, что Лена с помощью нашей местной гадалки «присушила» меня к Лёше. Сделала она это через те деньги, которые принесла мне вечером, а я, ничего не подозревая, положила их себе под подушку. Теперь я по-новому взглянула на некоторые вещи: стало понятно, например, почему я нередко видела Лену в компании с нашей гадалкой.
До 40-го дня я должна была умереть, просто высохла бы вся, ни один врач не помог бы. Истосковалась бы по нему и умерла. И он, получается, приходил, потому что не мог без меня, не мог успокоиться, ждал меня там. Этим и оправдывается моя внезапная любовь к нему. Да и авария эта произошла не просто так, нельзя, оказывается, на своих родных такие ритуалы проводить по «присушке».
Но мне тогда реально стало легче. Закончилось лето, я рассчиталась из магазина и поехала доучиваться в свой пед. колледж.
Прошло уже 10 лет. У меня семья, двое детей. Но такое не забывается. Лёшиных детей я учила в школе. У него дочь и сын. Сын сильно на него похож и внешне, и повадками.
Автор - Анастасия.
Источник.
Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 11:06
Сегодня, 11:06 by Сделано_в_СССРПросмотров: 33Комментарии: 0
Ключевые слова: Порча сглаз ворожба тоска страх призрак дыхание