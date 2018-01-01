Боязнь, благо ушла

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 10:56

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Eric Harris Просмотров: 30 Комментарии: 0 0 Сегодня, 10:56 by

Не так давно у нас во дворе стали внезапно гибнуть люди. Ничего вроде бы такого: дома двухэтажные, постройки годов эдак 60-х, живут тут исключительно деды и бабки. И особенной магии чисел не было в их смертях, ровно как и причин. Разрывы сердца, возгорание чего-либо, удушение газом и прочее. Хотя стоп. Нет. Была связь. Все смерти случились во сне. И как я мог так долго заблуждаться?В очередной раз бабушка сообщила мне, что сегодня помер дядя Саша, друг моего деда. Но стоп, он же не старик, ему всего 40 исполнилось неделю назад! Почти вдвое меньше, чем средне арифметический возраст умерших. Странно это всё.День был сказочно хорош. Отличные оценки, отмена подготовки к экзамену, девушка, которой я симпатизировал, внезапно заговорила со мной, хотя индивид я более, чем скучный, и общих интересов у нас не водилось. Просто случайно пересеклись. Родители весь день где-то пропадали. На улице слонялись люди, незнакомые мне, но я не обратил на то должного внимания, просто улёгся спать часов в 5 вечера. Проснулся в 9, встал у окошка посмотреть, как там погода.Внезапно мои мысли прервал сигаретный дым и тлеющая, алая точка возле подъезда дома напротив. Я привык наблюдать за этой картиной перед выходом на пробежку вечером. Это, по своей старой привычке, курил наш хороший знакомый. ДЯДЯ САША. От осознания этого у меня ёкнуло сердце, дыхание спёрло, будто кто-то раскаленной металлической рукой схватил изнутри.Я вышел в спортивной форме. Подбегая к концу улицы, я внезапно услышал окрик «Димка!» - то кричал покойный дядя Саня всякий раз, когда я выходил. Ну, поздороваться, спросить, как жизнь молодая, да в таком духе. Мои конечности похолодели. Не веря своим ушам, склонился у дороги, присаживаясь на бордюр. Ну, мало ли бы что мне показалось, всякое г случается, побегу дальше!Усталости и одышки не было, какая появляется обычно, ибо у меня слабые лёгкие. Одно лето я просидел тупо за компьютером, разжирел, заработал плохое зрение и сколиоз.Вернувшись на исходную, опять услышал окрик. С незапамятных времен (год–два прошло) боязнь всяческой мистики ушла. Подошёл, так и быть.Сухощавая, жилистая рука какого-то сероватого цвета, какими обычно обладают заядлые куряки, потянулась мне навстречу, а глаза предполагаемого собеседника заволокло дымком. Около получаса болтал с ним, не без страха и сомнений, само собой. Но что я мог сделать и сказать ему? «Санёк, ты помер, какого я с тобой разговариваю»? Вы смеётесь, а мне было совсем не до смеху.- Дядь Сань, я пойду, ладно? Родители, наверное, дома ждут меня.- Ходай, ходай, - бросил он, туша очередную папиросу о черный столб навеса, блеснув своими едкого цвета янтарными глазами. Его взгляд всегда был пристальным и острым, а нависшие надбровные дуги создавали некую тень, которая делала его выражение лица очень пристальным.Боль. Страшная боль пронзила все тело. Красные пятна, волдыри, звон в ушах. Я не чувствовал губ и носа.- Дима! Дима! - в истерике крикнула моя бабушка, собираясь было схватить меня за щеки, но остановилась. - Квартира сгорела, тебя еле вынесли!Рассказывали и другие молодые люди и девушки, что их после разговора отпускал наш знакомый. Одному даже поведал историю, как его мать не отпустила, сказала на повороте постоять, и, как оно было ожидаемо, его сбила машина. Эта же самая женщина померла первой на всей улице…Выключайте утюги. Будьте осторожны, следите за собой.

Ключевые слова: Боязнь ужас страх смерть авторская история

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