Смерть дружбе не помеха

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 00:42

Сделано_в_СССР Просмотров: 22 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 00:42 by

Хозяина квартиры, которую я снимал, я звал просто — Михалыч. Он обитал за стеной, в соседней двушке, которая тоже принадлежала ему. Еще когда я только был в поиске жилья, помогла старшая сестра.— Георгий Михайлович — дядя моей знакомой, — сказала она, позвонив из своей далекой Канады. — По знакомству будет брать с тебя за аренду поменьше.— Отлично! — обрадовался я.— Но учти, там есть нюансы. Тебе придется ему продукты покупать.Такие мелочи меня не пугали, к тому же квартира была в самом центре города, но в тихом уголке. Только трамвай, поворачивая на углу улицы, нарушал время от времени тишину…Мы с хозяином друг другу понравились. Я покупал ему в соседнем супермаркете продукты по списку, удивляясь их дороговизне, но дедуля получал приличную пенсию и мог себе позволить хорошую ветчину, коньяк. И, главное, французские сыры.— Петя, не покупайте местных сыров! — поучал он меня. — Неизвестно еще, из чего их сделали.Я не возражал, чтобы не расстраивать его. А он угощал меня и с удовольствием щурился, глядя, как я наворачиваю эти заморские вкусности. Но здоровье стало подводить старичка. Михалыч выглядел, признаться, не очень. Все время лежал у себя на диване, глядя в телевизор. Гулять не хотел, а встав — шатался.Он дал мне ключ от своей квартиры, на всякий случай. Просил заходить по утрам, будить его.— У вас же продукты портятся в холодильнике, — заметил я однажды.Он долго молчал, кряхтел, покашливал.— Видите ли, — ответил наконец. — Я неважно себя чувствовал, не смог приготовить паприкаш, как собирался. Вы не поможете? Рецепт я дам...Выражался мужчина интеллигентно, как в старых фильмах. Однажды до меня дошло: Михалыч просто хочет, чтобы я под его руководством готовил еду. Пришлось согласиться, жалко старика... Он ел свой паприкаш и прочие блюда с удовольствием, остаток отдавал мне. Еще и на питании экономия, выходит...Днем я был на работе, утром и вечером заходил к Михалычу. И вот однажды утром не смог его добудиться… Старик был холодным. Я испугался, но взял себя в руки, вызвал бригаду скорой. А полицию — они уже сами.— Хорошая смерть, во сне, — слышал я с кухни неторопливые разговоры врачей и полицейских. — Мне бы так...В голове моей было пусто и тревожно. Что же теперь будет?Однако на следующий день позвонили родственники Михалыча. Интересно, где они были раньше? Теперь явились за наследством. Мужчина, брат покойного, с супругой по-хозяйски осмотрелись в обеих квартирах.— Надо ремонт делать, — сказали они. — Объединим квартиры в одну, а потом продадим. Да вы не волнуйтесь, Петр, поживите пока. Заодно присмотрите за жилплощадью, за работой мастеров…Они ушли, а я возмущенно подумал: ишь какие, нашли прораба! Но потом меня затопила жалость к старику, и ни о чем думать уже не мог. Вот так живешь, умираешь, после тебя остается что-то… Но что? И кому это все нужно?На полках стояли книги. Я брал иногда детективы почитать, старик охотно разрешал. Теперь книжки осиротели, читать их будет некому. То же и с пыльными стопками журналов прошлого века… На самом верху мебельной стенки — тяжеленные коробки грампластинок фирмы «Мелодия».— А вот эта увертюра звучит лучше в исполнении Нью-Йоркского филармонического оркестра! — блестя очками, говорил Михалыч, держа в руках пластинку.Конечно, он был настоящий ценитель… Но послушать пластинки больше некому… У окна стоял старый письменный стол, полный вещей покойного. Потемневшая от времени коробка с шахматными фигурами, но некому играть. Древний калькулятор — некому считать. Неработающие фотоаппараты, не пишущие шариковые ручки. Какие-то пузырьки, веревки, пакеты. Выцветшие шторы, истончившийся тюль, треснувший чемодан под стеклом. Старик не выбрасывал ничего, заботливо хранил старые вещи. А теперь родственники будут вынуждены разбираться, рыться, разгребать и выносить на мусорку. И думать: что делать с этим и с вон тем. Своего барахла полно… Теперь понимаю, почему когда-то в могилу помещали вещи умершего вместе с ним.Ночью я не мог уснуть. Выходит, надо срочно искать жилье, съезжать отсюда. А мне некуда. Не успел в в этом городе друзей нажить, и, как назло, денег на аренду даже комнаты — ни копейки. Сам-то и на вокзале бы переночевал, а мои вещи? «Некстати ты умер, Михалыч, — думал я, невольно сердясь на своего хозяина. — Тебе-то все равно, а вот меня ты подвел…»Кажется, я задремал уже, когда послышались знакомые звуки. Сперва скрежет поворачивающего трамвая, к которому я давно привык. Вдруг за стеной — шаги, бормотание, покашливание. Тихо так, но слышно. Тоже привычный шум, Михалыч ночами всегда вставал, меня это не беспокоило. И тут я вспомнил: он же умер!.. Вскочил, кожу на голове стянуло до боли: волосы встали дыбом. Я включил свет, осмотрелся.— Не может быть, — сказал я настольной лампе. — Показалось.Прислушался. Тихо…Едва выключил свет — снова звуки. И тут мне стало по-настоящему дико страшно. Упрямо сжав зубы, я снял с гвоздя в прихожей ключ, вышел на лестницу.— Спокойно, — бормотал я, весь дрожа от ужаса. — Если страшно, надо идти навстречу страху.Это я в какой-то книге вычитал. Совет полезный, но в такой ситуации… Впрочем, в квартире не было ни души. Ни живой, ни мертвой. Только запах стоял неприятный в застойном воздухе.До утра я не смог уснуть, а у лифта столкнулся с соседом.— Вы ничего ночью не слышали? — спросил я осторожно. — Звуки какие-то…— Только трамвай, — раздраженно ответил он. — А что?— Да так, ничего…Выходит, только мне слышны шаги покойника?! Хотя, может, сосед просто крепко спит.Следующей ночью я свет не выключал. Пришлось прикрыть голову полотенцем, зато так мне было спокойнее. На свету никакие покойники не посмеют вылезать в наш мир из своего потустороннего! Но ничего не помогло. После полуночи — опять покашливание и шаги… Я постучал в стену. Пара минут тишины и снова шорох за стеной. Да что же это такое?! Взял ключи, отправился на разведку. В квартире покойника никого не было. У меня застучали зубы.— Михалыч, перестань, — сказал я, обмирая от звуков собственного голоса, который звучал, как чужой. — Я же к тебе хорошо относился. Не надо, пожалуйста!Глупо говорить с покойным, но что еще делать?К утру я понял: надо бежать отсюда. В привидения и прочую нечисть я не верю, но наверняка есть на свете много такого, чего мы понять не в состоянии. И, значит, непонятного надо избегать. Мало ли, что тут еще случится! Черт с ними, с вещами, у меня их немного. Ноутбук заберу, на вокзале переночую.А тут ещё позвонил брат Михалыча добавил больше мистики.— Петр, вы не могли бы нам помочь? — спросил он как-то очень уж робко.— А что такое?— Понимаете, мы с бригадой строителей никак не можем попасть в квартиру.— Не понимаю… Дверь открыть не можете? — спросил я, холодея от предчувствия.Мастера никак не могли попасть в квартиру покойного Михалыча. Странно…Он, заикаясь, рассказал. Но его пояснения еще больше все запутали. Видите ли, они с ребятами то мимо подъезда промахивались, то мимо этажа…— Заходим — а это не тот подъезд! Нажимаем седьмой, а лифт останавливается на шестом! Или на пятом! А если пешком пойдем, снова в другом подъезде оказываемся!.. Мистика какая-то…Его голос дрожал. Слушал я мужика и думал: «Ай да Михалыч!» — не знаю, почему. Само как-то думалось. Странно все это. И страшно.— Так что вы от меня хотите?— Выйдите к нам, пожалуйста, поднимемся вместе в квартиру. Вдруг получится. Кажется, Георгий Ми­хайлович хорошо к вам относился.— Извините, я на работе, — отрезал я.Не хватало мне еще чужих забот! Брат Михалыча больше не звонил. Испугался, видимо, окончательно.А я еще две ночи слушал шорохи и кряхтение в пустой квартире… Не знаю, чего ожидал, но страшно почему-то не было. Вдруг, совершенно неожиданно, мне выплатили гонорар за одну работу, причем раньше срока. В тот же день я сразу как-то удачно нашел жилье по знакомству, через сотрудника своей фирмы. Переезжать можно было хоть сегодня, но я только вызвал грузовичок и перевёз туда свои вещи. Днем зашел в церковь, поставил свечу за упокой. Откуда я знал, что следует так поступить? Кажется, бабушка когда- то научила. Даже не помню… В квартире Михалыча полил цветы, посмотрел вокруг. Задернул штору. Выходя, погладил косяк двери и прошептал: «Спасибо…»Автор - Петр.

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