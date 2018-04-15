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Истории из жизни

Две истории из моей жизни.

Не знаю, связано это или нет, но происходило это в обоих случаях во время снегопада.

Году примерно в 2004 я и трое моих знакомых решили съездить на ночную охоту с фароискателем. Смысл процесса описывать не буду, кто знает, тот поймёт, суть не в этом.

Поездив по полям часа два, мы не встретили никакой живности, а тут ещё снег повалил такой, что видимости практически никакой. Ну, какая тут охота. Решили остановиться и переждать. Вылезли из машины, стоим, разговариваем, курим в поле.

"Кто это там?" - вдруг спрашивает один из знакомых и указывает в поле. Мы видим метрах в двадцати или того меньше очертания человеческой фигуры, ну, или что-то на неё похожее. Присмотрелись, вроде не двигается. Несколько раз окликнули: "Кто там?!" В ответ - тишина. Куст или дерево, предположил я.

Решили фароискателем посветить. Направили и видим чистое поле: ни куста ни дерева. Выключаем фароискатель, опять видим силуэт.

Для чистоты "эксперимента" попробовали ещё несколько раз. Один и тот же результат. В свете никого нет, а в темноте стоит силуэт. Постояли ещё немного, пообсуждали, но подойти к нему в темноте так никто и не решился. Поехали дальше. Окончания снегопада так и не дождались, домой ни с чем уехали.

Вторая история.

Случай был в тот же год. Тогда мы с женой только начали совместную жизнь и снимали маленький домик в деревне, в которой я жил с родителями.

Как-то ночью смотрели телевизор. Комната маленькая: кровать, шкаф да стол возле окна, на котором и стоял телевизор. Окно во двор выходит. Сидим, значит, смотрим. Время около часа ночи. На улице тишина, даже ветра нет, только снег падает пушистыми хлопьями. Двор хорошо виден в окне за счёт у личного освещения. Вдруг хлопает входная калитка, и кто-то проходит мимо окна к дверям на веранду. Послышался скрип досок на крыльце.

- Кого там среди ночи принесло? - недовольно ворчит жена.

Естественно, ожидаем стука в дверь, но слышим только скрип досок на крыльце. Пытаюсь посмотреть в окно, но видно только часть крыльца. Мысленно матерясь, одеваюсь и выхожу на улицу. Во дворе пустота, на свежем снеге ни одного следа. Но мы же видели, что был кто-то, и слышали скрип досок.

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 14:07
Сегодня, 14:07 by Владимир8822Просмотров: 256Комментарии: 4
+7

Ключевые слова: Скрип силуэт охота дом авторская история

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Комментарии

#1 написал: МертвецкиЖив
Сегодня, 14:45
+1
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 1
Считаю, что нельзя живность убивать без нужды. Хотелось бы верить, что у животных появилась призрачная охрана, и теперь, кто на них будет охотиться, охота будет открыта на них, даже дом не спасет:-) От имени лосей, ежей, зайцев и лис. А вообще может совесть замучала после охоты, что и мерещиться стало?
Зарегистрирован: 15.04.2018
#2 написал: DRUID
Сегодня, 14:54
+1
Группа: Посетители
Репутация: (24|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 198
Цитата: МертвецкиЖив
Считаю, что нельзя живность убивать без нужды. Хотелось бы верить, что у животных появилась призрачная охрана, и теперь, кто на них будет охотиться, охота будет открыта на них, даже дом не спасет:-) От имени лосей, ежей, зайцев и лис. А вообще может совесть замучала после охоты, что и мерещиться стало?


Поддерживаю. Не люблю истории охотников, для забавы ведь животину губят. У нас тут одного богатея тормознули, а в багажнике косуля убитая, а в животе у неё малютка была . Вот зачем убил ? Жрать хотел ?
Зарегистрирован: 26.01.2018
#3 написал: Arhip
Сегодня, 15:51
0
Группа: Комментаторы
Репутация: (657|0)
Публикаций: 38
Комментариев: 618
Цитата: DRUID
Поддерживаю. Не люблю истории охотников, для забавы ведь животину губят. У нас тут одного богатея тормознули, а в багажнике косуля убитая, а в животе у неё малютка была . Вот зачем убил ? Жрать хотел ?


Самок как раз и не убивают. А так - если ты не вегетерианец то надо принять что мясо животного, которое ты ешь до этого было кем-то убито (животное, а не мясо). Некоторые неспособны сами убить, но с удовольствием поедают мясо убитое другими. Другие сами обеспечивают себе пропитание, грубо говоря. К охоте я отношусь нейтрально, если мясо действительно добывается ради пропитания а не ради удовольствия.
Но история вообще-то не о морально-этических нормах охоты.
Что действительно за силуэт был? вот интересно. К тому же в истории сказано - никого не встретили. Так что призраком убиенного животного это быть не могло.
ЗЫ
А что это вообще такое - фароискатели?
Зарегистрирован: 29.08.2017
   
#4 написал: conjure one
Сегодня, 16:24
0
Группа: Активные Пользователи
Репутация: (4647|0)
Публикаций: 36
Комментариев: 2 018
Вполне вероятно, что тёмные сущности могут наводить смущение. А тут ещё и обстановка подходящая - позднее время и снегопад лишь усиливают впечатление. Плюс за истории. +++
Зарегистрирован: 9.02.2015
       
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