Две истории из моей жизни.

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 14:07

Владимир8822 Просмотров: 256 Комментарии: 4 +7 Сегодня, 14:07 by

Не знаю, связано это или нет, но происходило это в обоих случаях во время снегопада.Году примерно в 2004 я и трое моих знакомых решили съездить на ночную охоту с фароискателем. Смысл процесса описывать не буду, кто знает, тот поймёт, суть не в этом.Поездив по полям часа два, мы не встретили никакой живности, а тут ещё снег повалил такой, что видимости практически никакой. Ну, какая тут охота. Решили остановиться и переждать. Вылезли из машины, стоим, разговариваем, курим в поле."Кто это там?" - вдруг спрашивает один из знакомых и указывает в поле. Мы видим метрах в двадцати или того меньше очертания человеческой фигуры, ну, или что-то на неё похожее. Присмотрелись, вроде не двигается. Несколько раз окликнули: "Кто там?!" В ответ - тишина. Куст или дерево, предположил я.Решили фароискателем посветить. Направили и видим чистое поле: ни куста ни дерева. Выключаем фароискатель, опять видим силуэт.Для чистоты "эксперимента" попробовали ещё несколько раз. Один и тот же результат. В свете никого нет, а в темноте стоит силуэт. Постояли ещё немного, пообсуждали, но подойти к нему в темноте так никто и не решился. Поехали дальше. Окончания снегопада так и не дождались, домой ни с чем уехали.Случай был в тот же год. Тогда мы с женой только начали совместную жизнь и снимали маленький домик в деревне, в которой я жил с родителями.Как-то ночью смотрели телевизор. Комната маленькая: кровать, шкаф да стол возле окна, на котором и стоял телевизор. Окно во двор выходит. Сидим, значит, смотрим. Время около часа ночи. На улице тишина, даже ветра нет, только снег падает пушистыми хлопьями. Двор хорошо виден в окне за счёт у личного освещения. Вдруг хлопает входная калитка, и кто-то проходит мимо окна к дверям на веранду. Послышался скрип досок на крыльце.- Кого там среди ночи принесло? - недовольно ворчит жена.Естественно, ожидаем стука в дверь, но слышим только скрип досок на крыльце. Пытаюсь посмотреть в окно, но видно только часть крыльца. Мысленно матерясь, одеваюсь и выхожу на улицу. Во дворе пустота, на свежем снеге ни одного следа. Но мы же видели, что был кто-то, и слышали скрип досок.

Ключевые слова: Скрип силуэт охота дом авторская история

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