Семейные истории

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 18:21

Nik_dk Просмотров: 171 Комментарии: 3 +2 Сегодня, 18:21 by

Бабушка еще с детства мне рассказывала историю, которая произошла с ней во время уборки картофельного поля.Как обычно, уже послешкольные времена. Моя бабушка со своими подружками и друзьями была привлечена колхозом для сбора урожая. Действо это занимало обычно два-три дня, поэтому для коллективов рядом с местом «временной работы» стояли избушки, где была печь, лежанки, стол, умывальник – в общем, первое необходимое. Умылся, поел, поработал, поспал.В первый день бабуля с друзьями трудились не покладая рук, устали очень, до избушки еле дошли. Поели и спать стали укладываться. Дверь на засов закрыли, окна закрыли (ранняя весна была), лежат.Вдруг у входной двери кто-то пошевелился, глянули – белоснежная собака сидит, на волка больше похожая. Морда острая, взгляд гордый, белее снега шерсть. Сидит и смотрит перед собой, словно статуя. Все закрыто, как вошла – никто не слышал. Ну, все перепугались, стали на нее шикать, кричать, кто-то картошкой бросил – ноль внимания, как сидела, так и сидит возле входа, закрывая проход, и морда все в одну точку смотрит.Всю ночь так просидела, к ней уже привыкли и где-то к 6 утра все уснули. Проснулись – все закрыто, собаки нет. Видели ее десять человек.Следующая история, так сказать, наследственная. Происходит со всеми женщинами нашего рода по маминой линии, то есть бабушка мамина, сама мама и сестра моя.Услышал я это в первый раз, конечно, от матери. Стало жутко. Расскажу само происшествие, которое случилось в момент, когда моя сестра была беременна. Мама с отцом легли спать, уснули. Часа в три ночи она проснулась, смотрит - у двери стоит высокая фигура человека. Ни лица, ни одежды ничего не видно – сплошь все черное. Закричать, пошевелиться не может, словно что-то сковало по рукам и ногам. Фигура начинает медленно двигаться, идет тихо к кровати и просто ложится на маму сверху.Оказывается, что этот мужчина (крупная фигура) абсолютно весь покрыт черными густыми волосами. Все тело, все лицо, вся кожа. Фигура кладет руки на шею и начинает душить. Ни звука мама не может издать. Так минут семь. Потом все сразу пропадает. Это не сон. Через день сестру поместили в родильное отделение на сохранение.Второй раз это случилось через пять лет. Мама лежала на диване, смотрела фильм, заснула – открывает глаза, на ней лежит женская фигура, вся в черных волосах. Как она различала фигуры - мне неизвестно, но уверенность 100% была. Так же кладет руки на шею и начинает душить. Уже минут десять.Через день у отца начались неприятности на работе, его подставили, и он уволился. Когда она рассказала это бабушке – та ответила, что это нормально, и у нее самой это было раз шесть точно. У сестры пока не было, но она ждет и боится. Это, как сказала бабушка, – вестник беды нашей семьи.Слава Богу, у мужской части в нашей семье нет ничего подобного.

Ключевые слова: Собака бабушка вестник беды сестра

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