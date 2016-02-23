Передвижной зверинец

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 12:21

Причина: Авторская стилистика сохранена

V.V.Pukin Просмотров: 247 Комментарии: 4 +7 Сегодня, 12:21 by

Третья история, происшедшая на моей памяти с представителями породы кошачьих, относится к середине 90-х годов. Тогда в одном из провинциальных городков Свердловской области остановился передвижной зверинец. С качелями, каруселями и, конечно, разными зверушками, большими и маленькими.Для неизбалованных зрелищами местных аборигенов приезд кочующего зоопарка – целое событие. Народ семьями валом валил посмотреть на волков – серых братков, лисичек – рыжих сестричек и прочую живность, затравленно взирающих на мир из тесных и грязных клеток.Был среди этих несчастных заточенцев и гвоздь программы – гривастый африканский лев. Несмотря на каторжные условия содержания, царь зверей имел вид вполне себе бодрый. Видимо, недавно за решётку угодил, да без вины виноватый. В своей клетушке с утра до вечера энергично вышагивал по дощатому полу взад-вперёд. «Две шага налево, две шага направо...». Как заведённый, не отрывая прямого взгляда жёлтых глаз от столпившихся вокруг клетки зевак со сладкой ватой и мороженками. Изредка зверь останавливался и издавал громогласный ужасающий рык, обнажая здоровенные жёлтые клыки. Тем самым вызывая бурный восторг публики.В один из выходных дней пришли в зверинец и мама Оля с дочерью Сашенькой. Эта неполная семья была знакома с моими дальними родственниками, от которых я и узнал про дальнейшие необычные события.Ходили мама с дочерью от клетки к клетке, как все праздно шатающиеся зрители, а потом вдруг разминулись. Ничего страшного в том не было. Городок небольшой, все как на ладони и друг друга знают. Да и жили они буквально в полукилометре от расположившегося на пустыре зверинца.Но когда мама Оля хватилась дочери и пошла искать её по кругу вдоль клеток, то, обнаружив Сашеньку, почувствовала неприятный холодок в груди…Дочка стояла неподвижно напротив львиной клетки, полуоткрыв рот и уставившись в глаза льва. На удивление, хищник тоже прекратил свою беготню по замкнутому пространству, полулежал неподвижно у самых железных прутьев и пристально глядел на девчушку. На снующих то и дело рядом с ней других зевак не обращал никакого внимания. Мороженое в руке замершего ребёнка таяло, и белые густые капли падали на землю, оставляя всё увеличивавшуюся лужицу. По всему выходило, что в такой позе Сашенька стоит уже достаточно долго, словно отключившись от мира сего.Взволнованная мать попыталась растормошить дочурку, но та продолжала оставаться какой-то отрешённой, словно сомнамбула. Уже торопясь к выходу (вечерело, зверинец закрывался), мама Оля оглянулась назад и наткнулась на тяжёлый взгляд жёлтых глаз, неотступно продолжающих смотреть в их сторону. От этого взгляда пробежали мурашки по телу. Женщине показалось, что прутья клетки чересчур тонкие и крупному зверю ничего не стоит их разломать и вырваться наружу! Почти бегом они с примолкшей дочерью вернулись в свою маленькую двушку на пятом этаже. С балкона как на ладони был виден пустырь, поросший репьём с полынью, и передвижной зверинец на нём. То и дело оттуда доносились крики птиц, обезьян и других животных. Вечером, когда и без того тихий городок умолкал, звуки из зоопарка слышались особенно явственно.Неожиданно вечерние сумерки пронзил отрывистый и жуткий звериный рык. Ольга вздрогнула, а её дочь встрепенулась, словно птичка, и уставилась в направлении звука каким-то остекленевшим взглядом. Мать весь вечер пыталась наладить с ней контакт, разговорить, но девочка отвечала коротко, односложно и часто невпопад. Наконец Ольга бросила бесполезные попытки и велела укладываться спать. Утро вечера мудренее. Выспится и снова станет обычной весёлой и подвижной третьеклашкой Сашенькой…Проснулась мама Оля под утро, часов в пять. Пошлёпала спросонья на кухню глотнуть воды и по пути заглянула в комнату дочери. Приоткрыв дверь, замерла на пороге… Сашенькина постель была пуста!С бешено колотящимся сердцем переполошенная мать метнулась на кухню, потом в санузел, потом на балкон… Никого!Сашенька росла домашним ребёнком, не то что вечером – днём на улицу не выгонишь. А тут пропала посреди ночи! Обезумевшая Оля метнулась к телефону, вмиг подняв на ноги родню, знакомых, городскую милицию и вообще полгорода. Мобилизованная по тревоге общественность и силовые органы моментально обнаружили пропажу. Городок-то, слава Богу, небольшой. Спрятаться негде.Сашеньку нашли в передвижном зверинце, сидящей на каком-то ящике возле львиной клетки. Самого льва в клетке не было… Хищник сбежал. Но девочку не тронул.Перепуганный народ тут же растёкся по домам. Тем же храбрецам, кто не хотел возвращаться сам, помогла милиция. Всю территорию зоопарка оцепили и начали поиски сбежавшего смертельно опасного хищника.Но срочный розыск не увенчался успехом. Территорию поисков немедленно расширили. Прочесали, казалось, весь город. Нет лёвы!Подомовой обход ближайших строений тоже ничего не дал. Встревоженные собаки ночью ни на кого не тявкали (хотя они дуры, что ли, чтоб на царя зверей пасть открывать?). Никто из жителей ничего подозрительного не видел и не слышал.Густой таёжный лес вокруг городка совсем близко. Поэтому не исключили возможность того, что африканский хищник всё же как-то умудрился прорваться незамеченным за пределы поселения. Предупредили все лесные службы об опасности. А местному люду строго-настрого запретили носы по грибы-ягоды высовывать. Хотя на дворе стоял июль – самый сезон.Расспросы третьеклашки Сашеньки также оказались безрезультатными. Она сидела отрешённая, с остановившимся взглядом, ничего не могла вспомнить. А львиная клеть оказалась отперта всё же кем-то снаружи…Правда, в беседах милицейских оперов с персоналом зверинца выяснились любопытные детали. Оказалось, что это уже далеко не первый случай, когда люди, глазевшие на загадочного зверя, впадали в транс. По данной причине был уволен один из уборщиков клеток, который, словно зазомбированный, чуть не выпустил льва среди дня в толпу зрителей.В похожее на Сашенькино заторможенное состояние впадали и некоторые посетители из других мест, по которым кочевал передвижной зверинец. Но раньше всё обходилось без последствий.В итоге, насколько мне известно, сбежавшего зверюгу так и не нашли. Скорее всего, он ушёл глубоко в тайгу, где и погиб к зиме от холода.Хотя, кто его знает… С такими-то способностями!06.04.2018

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