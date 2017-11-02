Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Истории из жизни

Зек не хотел на свободу

Произошло это под Валуйками, на Белгородчине. Парень, 15 лет, познакомился с девушкой 18 лет на ж/д станции Палатовка, в ожидании электрички на Валуйки. Ну, плевать на возраст было обоим. Девушка - брюнетка, ранее лечилась на дурке, почему, - сказала, депрессивное расстройство. Она в деревню переехала недавно, к отцу. До этого жила в Новохопёрске. Мать умерла и девушку выгнала старшая сестра.
Парня зовут Нарек. Мать - русская, отец - армянин. По религии - РПЦ. Девушка Маша стала общаться с этим Нареком, они всё больше начали друг другу нравиться. Только мама Нарека стала замечать, что по вечерам девушка "зависает" в одну точку. А однажды Гагик, отец Нарека, порезал палец и Маша остановила ему кровь. Ртом. Всем это показалось странным. Нарек едва с ней не поссорился.
Однажды родители Нарека уехали к бабушке в Прохоровку. Дорога не близкая, до Белгорода часа эдак три, потом курской электричкой часа полтора. Нарек пригласил Машу на ночь. А когда проснулся утром, увидел порез на руке. А девушка спит рядом. Часов до 14:00 проспала. Разбудить невозможно. Во вторую ночь были новые порезы: "Ну ладно, - думал Нарек, - допустим, это она так чувствовала оргазм, но почему она днём много спит?"
Он решил с ней поговорить, и когда она проснулась, он заметил кровь у неё на губе. Она сказала, целовались, и он её так укусил. На следующий день должны были приехать родители и Нарек думал, уж побыстрее бы, нужно, наверное, расставаться. Ночью после очередных бурных приключений он уснул, а проснулся среди ночи от скрипа дивана. А над ним - нож. Он-то, спросонья, и толкнул девушку, она упала, ударилась виском, случилось кровоизлияние и она умерла.
Пацан не знал, что делать. Днём приехали родители и увидели эту всю картину. Сын, мечется по комнате и девушка, лежащая на полу.
То, что он им рассказал, повергло их в шок. Они решили сразу всё сообщить в милицию. Такого ведь не скроешь. Нарека отпустили под домашний арест до суда, но ему снились кошмары и в комнате он видел её тень. Тогда он психанул и пошёл в милицию, попросить, чтобы его взяли под стражу, хоть он и защищался. Ему сказали, мол, чеши домой, потом сядешь. Ну он и начал всё крушить в кабинете. Его и задержали. Дали ему один год общего режима. Сидел он за Уралом.
Тюремщики рассказывали, молился много, два раза были сильнейшие приступы паники, и всё о девушке из сна говорил. И говорил, не хочет домой. Но потом его попускало, он дальше продолжал работать в колонии, участвовал в культурных мероприятиях. Сокамерников у него было двое, но из-за статьи они его сторонились. Сами-то, мелкие воришки-карманники, физически не сильные, да и малые, по 17 лет.
Освободившись, Нарек, таки, вернулся домой. Из колонии позвонили домой, сообщили дату освобождения, за ним приехала мать. Говорила, как же он плакал, когда ехал домой, говорил "Хочу назад. Вообще, в тайгу".
Дома его встретили друзья, и даже в школе восстановили, ведь он не хотел убивать. С друзьями он пил домашний коньяк, под градусом не думал о прошлом. Гулянка закончилась и через день-другой начались приступы паники, он начал всё крушить, даже руки себе зубами поранил. На этот раз его забрала скорая.
На психушке установили диагноз "Сумасшествие", а МРТ мозга показало развивающийся демиелинизирующий процесс. Теперь пацан каждые 7-8 месяцев попадает в отделение неврозов и кризисных состояний. Кроме этого, развилась эпилепсия.
Как установило следствие, убитая страдала весьма странным заболеванием, которое требует крови человека и девушка просто тупо пила её. Из-за этого она и лежала на дурочке и сестра её выгнлала. Отец был пьющий и вообще ничего не понимал, что происходит, хотя хозяйственный. Дом не был похож, как у алкаша, да и одевался он культурно, работал на складе зерна, но любил пить много. Смерть дочери его практически не задела, а сестра сказала "Ну, видимо, нарвалась. Больная."
И вот после смерти она регулярно беспокоит Нарека, и во сне ему сказала, что просто надеялась, что он её поймёт и со временем она бы рассказала правду. Это взято из его тетрадки снов, которую он вёл, пока был в тюрьме. Но экспертиза признала его вменяемым, видимо, зря.

Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 00:12
Сегодня, 00:12 by Злой полицейскийПросмотров: 471Комментарии: 8
+7

Ключевые слова: Девушка порезы кровь непреднамеренное убийство сны авторская история

Другие, подобные истории:

Комментарии

#1 написал: Космонасть
Сегодня, 00:47
+5
Онлайн
Группа: Комментаторы
Репутация: (360|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 788
Все смешалось -кони и люди :Нарик,Гарик, вампирша Маша-любительница деток ...Крч,я читала с нескрываемым интересом , а все более закручивающийся сюжет не давал уснуть.
П.С.15 лет? Серьёзно? Парни и в 25 дети ,а в 15?
П.П.С Язык повествования -это что-то))
Зарегистрирован: 2.11.2017
  
#2 написал: Ernesta
Сегодня, 01:25
+4
Группа: Авторы
Репутация: (1420|-2)
Публикаций: 103
Комментариев: 1 001
Послушайте, ну если вы - опер, то должны же уметь связно и грамотно факты излагать? Вернее не просто должны уметь, а обязаны. Ведь опер сначала бегает, как ищейка, а потом "Дело" заводит, да там же целые тома выходят в конечном результате.
А так, как излагаете свои мысли вы - так это уровень 15-ти летнего подростка. С богатой фантазией.
Оценивать здесь нечего.
Зарегистрирован: 5.01.2016
     
#3 написал: Arhip
Сегодня, 01:34
+1
Группа: Комментаторы
Репутация: (553|0)
Публикаций: 33
Комментариев: 556
Как установило следствие, убитая страдала весьма странным заболеванием, которое требует крови человека и девушка просто тупо пила её.

Заболевание такое есть, название не помню но не такое уж оно и странное. Но при нем вполне достаточно периодически кушать гематоген, который в любой аптеке совсем недорго купить можно
Зарегистрирован: 29.08.2017
  
#4 написал: DRUID
Сегодня, 05:01
+1
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (13|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 129
Диагноз "Сумашествие"???
А вообще верю в историю. Жалко мальчишку загнал себя, сломало его это убийство.
Но наверное мистики нет одни диагнозы, тем не менее +
Зарегистрирован: 26.01.2018
#5 написал: Крокозябла
Сегодня, 06:50
+4
Группа: Посетители
Репутация: (265|0)
Публикаций: 24
Комментариев: 384
Остановите Землю - я сойду!
1.
порезал палец и Маша остановила ему кровь. Ртом.
- за такое, сразу по хлебалу от парня и поджопник от его матери, чтоб из дома летела.
Всем это показалось странным
Что за семейка у них была?
2.
Дали ему один год общего режима.
Сокамерников у него было двое, но из-за статьи они его сторонились
это что ж за статья-то такая? За погром в кабинете следователя, парня на тюрьме сторонятся??? Что за бред???
Знаю, что северные народы едят сырое мясо и запивают кровью. Знаю, что при порфирии организм сам не вырабатывает кровяные тельца и человек становится похожим внешне на вампира (зубы торчат, кожа облазит, светобоязнь), но ее лечат постоянным переливанием крови. А Маша эта была действительно сумасшедшей...
Зарегистрирован: 26.07.2017
 
#6 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 06:58
+1
Онлайн
Группа: Комментаторы
Репутация: (719|0)
Публикаций: 55
Комментариев: 2 409
Это где такой диагноз ставят — сумашествие? Да с таким диагнозом и в отделение неврозов…
Да ещё и девчонку, что кровь пьёт в дурку. Это заболевание совсем другого вида. Б/о
Зарегистрирован: 23.12.2013
      
#7 написал: Joss
Сегодня, 08:39
0
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (5|0)
Публикаций: 7
Комментариев: 122
Цитата: Ernesta
Послушайте, ну если вы - опер, то должны же уметь связно и грамотно факты излагать? Вернее не просто должны уметь, а обязаны. Ведь опер сначала бегает, как ищейка, а потом "Дело" заводит, да там же целые тома выходят в конечном результате.
А так, как излагаете свои мысли вы - так это уровень 15-ти летнего подростка. С богатой фантазией.
Оценивать здесь нечего.

Моя подруга следаком в милиции работала (у нее высшее юридическое, очное (по гороскопу крыса все вынюхает, выспросит, везде залезет)) Так она рассказывала, что многие опера не могут не то что "дело" вести - справку банальную грамотно составить. Это не единичный случай. Почему "Дела" разваливаются? Почему виновные отмазываются? Именно из-за неграмотного опера...
Зарегистрирован: 1.02.2016
#8 написал: Злой полицейский
Сегодня, 09:31
0
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (7|0)
Публикаций: 10
Комментариев: 27
Цитата: DRUID
Диагноз "Сумашествие"???
А вообще верю в историю. Жалко мальчишку загнал себя, сломало его это убийство.
Но наверное мистики нет одни диагнозы, тем не менее +

Сумасшествие- условное название. Я не помню, что именно ему поставили

Цитата: Крокозябла
Остановите Землю - я сойду!
1.
порезал палец и Маша остановила ему кровь. Ртом.
- за такое, сразу по хлебалу от парня и поджопник от его матери, чтоб из дома летела.
Всем это показалось странным
Что за семейка у них была?
2.
Дали ему один год общего режима.
Сокамерников у него было двое, но из-за статьи они его сторонились
это что ж за статья-то такая? За погром в кабинете следователя, парня на тюрьме сторонятся??? Что за бред???
Знаю, что северные народы едят сырое мясо и запивают кровью. Знаю, что при порфирии организм сам не вырабатывает кровяные тельца и человек становится похожим внешне на вампира (зубы торчат, кожа облазит, светобоязнь), но ее лечат постоянным переливанием крови. А Маша эта была действительно сумасшедшей...

Статья была не за погром, а за убийство по неосторожности
Зарегистрирован: 11.07.2016
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.