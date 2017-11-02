Зек не хотел на свободу

Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 00:12

Злой полицейский Просмотров: 471 Комментарии: 8 +7 Сегодня, 00:12 by

Произошло это под Валуйками, на Белгородчине. Парень, 15 лет, познакомился с девушкой 18 лет на ж/д станции Палатовка, в ожидании электрички на Валуйки. Ну, плевать на возраст было обоим. Девушка - брюнетка, ранее лечилась на дурке, почему, - сказала, депрессивное расстройство. Она в деревню переехала недавно, к отцу. До этого жила в Новохопёрске. Мать умерла и девушку выгнала старшая сестра.Парня зовут Нарек. Мать - русская, отец - армянин. По религии - РПЦ. Девушка Маша стала общаться с этим Нареком, они всё больше начали друг другу нравиться. Только мама Нарека стала замечать, что по вечерам девушка "зависает" в одну точку. А однажды Гагик, отец Нарека, порезал палец и Маша остановила ему кровь. Ртом. Всем это показалось странным. Нарек едва с ней не поссорился.Однажды родители Нарека уехали к бабушке в Прохоровку. Дорога не близкая, до Белгорода часа эдак три, потом курской электричкой часа полтора. Нарек пригласил Машу на ночь. А когда проснулся утром, увидел порез на руке. А девушка спит рядом. Часов до 14:00 проспала. Разбудить невозможно. Во вторую ночь были новые порезы: "Ну ладно, - думал Нарек, - допустим, это она так чувствовала оргазм, но почему она днём много спит?"Он решил с ней поговорить, и когда она проснулась, он заметил кровь у неё на губе. Она сказала, целовались, и он её так укусил. На следующий день должны были приехать родители и Нарек думал, уж побыстрее бы, нужно, наверное, расставаться. Ночью после очередных бурных приключений он уснул, а проснулся среди ночи от скрипа дивана. А над ним - нож. Он-то, спросонья, и толкнул девушку, она упала, ударилась виском, случилось кровоизлияние и она умерла.Пацан не знал, что делать. Днём приехали родители и увидели эту всю картину. Сын, мечется по комнате и девушка, лежащая на полу.То, что он им рассказал, повергло их в шок. Они решили сразу всё сообщить в милицию. Такого ведь не скроешь. Нарека отпустили под домашний арест до суда, но ему снились кошмары и в комнате он видел её тень. Тогда он психанул и пошёл в милицию, попросить, чтобы его взяли под стражу, хоть он и защищался. Ему сказали, мол, чеши домой, потом сядешь. Ну он и начал всё крушить в кабинете. Его и задержали. Дали ему один год общего режима. Сидел он за Уралом.Тюремщики рассказывали, молился много, два раза были сильнейшие приступы паники, и всё о девушке из сна говорил. И говорил, не хочет домой. Но потом его попускало, он дальше продолжал работать в колонии, участвовал в культурных мероприятиях. Сокамерников у него было двое, но из-за статьи они его сторонились. Сами-то, мелкие воришки-карманники, физически не сильные, да и малые, по 17 лет.Освободившись, Нарек, таки, вернулся домой. Из колонии позвонили домой, сообщили дату освобождения, за ним приехала мать. Говорила, как же он плакал, когда ехал домой, говорил "Хочу назад. Вообще, в тайгу".Дома его встретили друзья, и даже в школе восстановили, ведь он не хотел убивать. С друзьями он пил домашний коньяк, под градусом не думал о прошлом. Гулянка закончилась и через день-другой начались приступы паники, он начал всё крушить, даже руки себе зубами поранил. На этот раз его забрала скорая.На психушке установили диагноз "Сумасшествие", а МРТ мозга показало развивающийся демиелинизирующий процесс. Теперь пацан каждые 7-8 месяцев попадает в отделение неврозов и кризисных состояний. Кроме этого, развилась эпилепсия.Как установило следствие, убитая страдала весьма странным заболеванием, которое требует крови человека и девушка просто тупо пила её. Из-за этого она и лежала на дурочке и сестра её выгнлала. Отец был пьющий и вообще ничего не понимал, что происходит, хотя хозяйственный. Дом не был похож, как у алкаша, да и одевался он культурно, работал на складе зерна, но любил пить много. Смерть дочери его практически не задела, а сестра сказала "Ну, видимо, нарвалась. Больная."И вот после смерти она регулярно беспокоит Нарека, и во сне ему сказала, что просто надеялась, что он её поймёт и со временем она бы рассказала правду. Это взято из его тетрадки снов, которую он вёл, пока был в тюрьме. Но экспертиза признала его вменяемым, видимо, зря.

Ключевые слова: Девушка порезы кровь непреднамеренное убийство сны авторская история

Другие, подобные истории: