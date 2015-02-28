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Истории из жизни

Дорога в лесу

В детстве я, как и большинство детей, ходила в садик. Садик я очень любила: добрые воспитатели, милые нянечки и куча интересностей каждый день! Сам сад находился в лесопарке, но с двух сторон территория выходила к жилым районам.

Было мне года 3-4, стояло лето. Мама с подругой забрала меня из сада, и мы пошли через лесопарк к остановке. По дороге я с чем-то заигралась и убежала далеко вперед. Бегу, веселюсь, солнце светит, погода прекрасная, и вдруг понимаю, что не узнаю местность. Останавливаюсь. И решаю пойти обратно к маме. Разворачиваюсь и бегу, бегу, бегу, а мама все не появляется! И местность другая - тоже лес, но иной! Как будто осень, листья падают... Я начинаю плакать и звать маму, сама кручусь, то в одну сторону пробегу, то в другую... И вот, слышу: мама мне отвечает, тоже зовет меня! Но я не могу понять откуда! И такой страх накатывает...Будто выбраться не могу... Бегу в одну из сторон. У меня уже истерика, я не понимаю, где я и что происходит... И вдруг из ниоткуда появляется мама с подругой! Улыбаются, утешают, как будто ничего не было... Я оглядываюсь - привычный лес, привычная дорога, из-за деревьев виднеется остановка...

P.S. По словам мамы, прошло меньше минуты, я скрылась за поворотом и тут же начала кричать и плакать. Они подбежали, я стояла совсем рядом с ними и плакала. По моим же ощущениям, прошло минут 5, и бежала я в их сторону довольно долго, но все никак не могла найти, хоть и по факту была рядом...

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 17:17
Сегодня, 17:17 by Laska_Просмотров: 350Комментарии: 9
+12

Ключевые слова: Лес детство дорога пространство авторская история

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Комментарии

#1 написал: YuliaS
Сегодня, 17:19
0
Группа: Главные Редакторы
Репутация: (1146|0)
Публикаций: 3
Комментариев: 298
Удалять не стала, пусть люди выскажусь своё мнение по поводу этой истории. Но, как по мне, так тут нет никакой мистики.

Очень часто нам в детстве всякая ерунда кажется большой проблемой/страхом. Я также в 8 лет тонула. Казалось, что уже под водой задыхаюсь, пока мама бежала. А оказалось, что я тут же встала на дно ногами и было совсем не глубоко. 487

Ничего не поставлю за историю.
Зарегистрирован: 28.02.2015
  
#2 написал: Talisha
Сегодня, 17:25
+1
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Репутация: (1287|0)
Публикаций: 46
Комментариев: 2 624
Дети более чувствительны к пространству и подвержены перемещениям в нём, в моем детстве были на эту тему истории. Хорошо, что вернулась
Зарегистрирован: 18.05.2015
        
#3 написал: 361 Ольга
Сегодня, 17:27
+1
Группа: Посетители
Репутация: (6|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 326
Дети видят мир иначе, хотя бы просто из-за разницы в росте...
Тоже мистику найти затрудняюсь
Зарегистрирован: 8.12.2011
 
#4 написал: Эвиллс
Сегодня, 17:34
+3
Группа: Авторы
Репутация: (2578|2)
Публикаций: 195
Комментариев: 3 333
Такое могло быть: ребёнок оказался в ином измерении или времени, через внезапно возникший портал или в результате эксперимента кого-то с той стороны. Хорошо ещё, что вернули! Из лета - в осень и обратно за несколько минут, ещё и местность была совсем другая - это разве не мистика?! Захватывают такие перемещения! +
Зарегистрирован: 27.04.2016
              
#5 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 17:40
+1
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Группа: Комментаторы
Репутация: (701|0)
Публикаций: 53
Комментариев: 2 392
Может ей просто от паники показалось? А может и был скачок туда обратно
Зарегистрирован: 23.12.2013
      
#6 написал: Vedmovochka
Сегодня, 17:50
+2
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Репутация: (1099|-2)
Публикаций: 2
Комментариев: 376
Цитата: YuliaS
Удалять не стала, пусть люди выскажусь своё мнение по поводу этой истории. Но, как по мне, так тут нет никакой мистики.

Очень часто нам в детстве всякая ерунда кажется большой проблемой/страхом. Я также в 8 лет тонула. Казалось, что уже под водой задыхаюсь, пока мама бежала. А оказалось, что я тут же встала на дно ногами и было совсем не глубоко. 487

Ничего не поставлю за историю.

Все мы родом из детства. Дети становятся участниками настоящей мистики за счет того, что у них взгляд не зашорен,как у взрослых.
Как по мне - здесь больше мистики, чем в историях,где ГГ каждый угол обкладывает новой кирпичной стеной.
Плюс истории.
Зарегистрирован: 26.08.2015
  
#7 написал: Laska_
Сегодня, 17:53
+2
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Репутация: (0|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 1
Цитата: зелёное яблочко
Может ей просто от паники показалось? А может и был скачок туда обратно


Я эмоционально была довольно спокойным ребенком) Да и сейчас, во взрослом возрасте, прохожу этот отрезок за 1-1,5 минуты. Лес хорошо просматривается, дорогу я знала наизусть(ходила уже года 2 в сад точно, всегда одной дорогой).

Раньше тоже списывала все на малый возраст) Но всегда смущало то, что бежала я назад довольно долго, но выйти к маме не могла.. Да и перемена окружения (зеленый светлый лиственный лес сменился на плотный зелено-желтый)
Зарегистрирован: 19.03.2018
#8 написал: Elina91
Сегодня, 18:34
0
Онлайн
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Комментариев: 3
Не знаю мистика это либо просто детское восприятие времени и пространства. Помню я в детстве запуталась в пододеяльнике и мне казалось, что я оттуда никогда не выберусь, и что просидела я там примерно с час, когда на деле прошло около минуты,т.к. мама сразу пришла на мой плач.
Зарегистрирован: 9.09.2016
#9 написал: conjure one
Сегодня, 19:25
+1
Группа: Активные Пользователи
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Публикаций: 36
Комментариев: 1 945
Мне история понравилась. Необычная ситуация, похожа на кошмар, когда бежишь на одном месте. +++
Зарегистрирован: 9.02.2015
      
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