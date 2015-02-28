Дорога в лесу

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 17:17

Laska_ Просмотров: 350 Комментарии: 9 +12 Сегодня, 17:17 by

В детстве я, как и большинство детей, ходила в садик. Садик я очень любила: добрые воспитатели, милые нянечки и куча интересностей каждый день! Сам сад находился в лесопарке, но с двух сторон территория выходила к жилым районам.Было мне года 3-4, стояло лето. Мама с подругой забрала меня из сада, и мы пошли через лесопарк к остановке. По дороге я с чем-то заигралась и убежала далеко вперед. Бегу, веселюсь, солнце светит, погода прекрасная, и вдруг понимаю, что не узнаю местность. Останавливаюсь. И решаю пойти обратно к маме. Разворачиваюсь и бегу, бегу, бегу, а мама все не появляется! И местность другая - тоже лес, но иной! Как будто осень, листья падают... Я начинаю плакать и звать маму, сама кручусь, то в одну сторону пробегу, то в другую... И вот, слышу: мама мне отвечает, тоже зовет меня! Но я не могу понять откуда! И такой страх накатывает...Будто выбраться не могу... Бегу в одну из сторон. У меня уже истерика, я не понимаю, где я и что происходит... И вдруг из ниоткуда появляется мама с подругой! Улыбаются, утешают, как будто ничего не было... Я оглядываюсь - привычный лес, привычная дорога, из-за деревьев виднеется остановка...P.S. По словам мамы, прошло меньше минуты, я скрылась за поворотом и тут же начала кричать и плакать. Они подбежали, я стояла совсем рядом с ними и плакала. По моим же ощущениям, прошло минут 5, и бежала я в их сторону довольно долго, но все никак не могла найти, хоть и по факту была рядом...

Ключевые слова: Лес детство дорога пространство авторская история

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