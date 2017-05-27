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Истории из жизни

Звуковой мираж

Приветствую всех! Пишу свою историю в первый раз. Читаю сайт уже продолжительное время.
Возможно, мистики в моей истории и нет, но каждый раз, возвращаясь памятью к этому случаю, мой разум не находит никаких рациональных объяснений. Тот день запечатлелся, как будто это было вчера.
Умерла соседская девочка, с которой мы играли вместе. Хорошая была девчушка. Умерла от белокровия. Всего-то 10 лет ей было. Ну а я чуть старше – 11 или 12. После её смерти мне было грустно, и я пару раз ходила к ней на могилку.
Живём мы на окраине города, и от нас до кладбища полчаса пешком по трассе. В тот весенний день я решила прогулять школу, и отправиться вместо этого на кладбище. Училась я хорошо, но школу никогда не любила. И в тот день душа вообще не лежала оказаться в её стенах, а желала «мрачной романтики».
Добралась благополучно, легко нашла могилку, зашла в оградку. Кладбище тогда ещё не разрослось до таких чудовищных размеров как сейчас – было сравнительно небольшим и всё помещалось в берёзовую рощу, расположившуюся на холме. Как я уже сказала – была весна, начало мая. День стоял очень ветреный, и берёзы с новорожденными листочками на них сильно раскачивались. В остальном было тихо, ни одной живой души вокруг, будний день, утро.
И вдруг я услышала плач. Да такой гулкий! И в то же время глухой, как из-под земли. Женский, безудержный, заливистый плач. Мне ещё сравнение пришло на ум – так безутешно может плакать мать по своему ребёнку. Но вокруг никого не было! Весь склон холма был как на ладони. Кусты ещё не распустились, и вид был сквозной. Все могилы находились почти вплотную друг к другу. А плач продолжался. Я оглядывалась вокруг, вертела головой недоумевая. Страшно не было – всё-таки солнечное утро. Но было странно, непонятно… У звука как бы не было источника, нельзя было сказать, чтобы он шёл с какой-то конкретной стороны, и в то же время он был рядом, как будто подо мной, под землёй. Вот если бы под землёй рядом был склеп, и там кто-то рыдал, и звук, отражаясь от каменных сводов, становился гулким и приглушённым от толщи земли… Но такое бывает только в готических романах.
Я постояла ещё какое-то время, слушая этот загадочный плач и смотря на раскачивающиеся на фоне неба стволы берёз, а потом побрела прочь.
Что это было? Звуковой мираж? Если такой бывает… Ветер принёс издалека? Но почему тогда так громко? Хоронить никого не могли – слишком рано. Да и не было нигде ни машин, ни людей.
Я человек уравновешенный с детства, не склонна к больным фантазиям, но объяснения происшедшему у меня до сих пор нет. Одна я больше на это кладбище не ходила. Не боялась, нет, просто желания не возникало.

Новость отредактировал catberry - Вчера, 15:34
Причина: Стилистика автора сохранена.
Вчера, 15:34 by Маленькая ЭльгаПросмотров: 778Комментарии: 2
+8

Ключевые слова: Кладбище плач звук ветер весна авторская история

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Комментарии

#1 написал: Artanela
Вчера, 18:37
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Интересно. Мне понравилось, плюс Вам.
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#2 написал: qqq666
Вчера, 23:41
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тоже плюс ++
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