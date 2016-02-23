Звонок от мужа

Новость отредактировал Lynx - Вчера, 20:13

Причина: Авторская стилистика сохранена

Крокозябла Просмотров: 889 Комментарии: 28 +32 Вчера, 20:09 by

Все случилось в субботу, 3-го марта...Мой муж должен был отдыхать в этот день, но пятничным вечером выяснилось, что ему нужно будет выезжать в субботу на объект и торчать там до самого вечера... На мое недовольство, выраженное надутыми губами, он лишь развел руками.Ну, что ж, проводив мужа ранним субботним утром на работу, осталась я наедине с кошаками. Чем порядочная женщина может заниматься в субботу? Правильно! ПХД (парко-хозяйственный день), включающий в себя стирку, уборку, поход по магазинам и обязательное приготовление вкусняшек.Со всеми делами управилась часам к семи вечера и, довольная собой, завалилась на диван смотреть "Мастер и Маргарита" по каналу "Дом кино".Позвонил муж, предупредив, что будет поздно, так как возникли какие-то неполадки с машиной у нашего знакомого, и они поехали в сервис. Также предупредил, что у него почти разряжен телефон и, если что, чтоб звонила на номер знакомого, а он мужу передаст трубку.Вздохнув и мысленно обматеря всех, поудобнее устроилась на диване, взяла кота под мышку и уставилась уже без настроения в телевизор. Как закимарила - не помню.Проснулась от звонка мобилки. Звонил муж. Далее диалог:Я (сонно):- Алё! Че, ты долго там еще?- Я уже подъехал. Спустись, открой мне дверь.- У тебя же ключи есть!- Найти не могу. Выйди, открой дверь.- Ладно, щас спущусь, открою, - говорю я.Кладу трубку, попутно глядя на часы: время 23:48. Немного прихожу в себя, соображая, что можно же скинуть ключи с балкона, а не выходить в подъезд. Набираю мужу на телефон сказать, что сейчас скину ключи из окна, а там раздается: "Аппарат абонента выключен или находится вне зоны действия сети". Разрядился, что ли, телефон? Ах, да, он же предупреждал...Что ж, натягиваю пуховик, а кот в это время запрыгнул на окно, дуром орет и будто вниз смотрит. Я к нему подхожу, думаю: Поглажу и он успокоится". Мимолетно смотрю из окна вниз на парковку (муж машину паркует всегда на одном месте - прям под нашими окнами), а наше парковочное место пустое! Тут звонит телефон. Муж! Я в легком шоке (минуту назад у него телефон был отключен!) беру трубку:Муж (со злобой в голосе):- Ты мне дверь откроешь или нет?- Что у тебя с телефоном происходит? Ты звонишь, а я до тебя дозвониться не могу, - говорю я.- Связь дерьмовая. Ты выйдешь или нет?- Давай лучше я тебе ключи скину? Ты, кстати, где припарковался? Под окном машины нет. Спереди дома, что ли, оставил?И тут прозвучал ответ, от которого меня просто пробил озноб! Это не был голос моего мужа! Это была смесь какого-то истеричного визга со скрежетом металла:- С*ка любопытная! Открой мне дверь, б**дь!Я в истерике откинула от себя телефон и заревела от ужаса! Потом кинулась ко входной двери и закрыла ее на все замки! Схватила с полочки иконку Богоматери, прижала ее к себе, трясусь и повторяю только: "Спаси и сохрани!".Тут снова звонит телефон. Я, уже боясь брать трубку, смотрю - номер нашего знакомого. Один звонок пропустила. Звонит второй раз. Я нажала кнопку принятия вызова и слышу в трубке голос МОЕГО мужа:- Коть, не спишь? Все, поменяли деталь, слава Богу, я выезжаю домой, минут через 15 буду.А я как разревусь в трубку.Муж мне:- Котя, что случилось?!А я говорить не могу, только всхлипываю.Муж приехал минут через 10, своими ключами открыл дверь и застал меня всю в слезах и соплях на диване с иконой. На его вопросы, почему дверь закрыта на два замка, почему я зареванная, почему икона в руках, я толком даже слова сказать не могла. Но после стакана валерьянки и часовых объятий я ему рассказала всю историю. Муж слушал внимательно, потом взял мой телефон и посмотрел входящие вызовы: два вызова от него в 23:47 и 23:50. Потом достал свой в ноль разряженный телефон:- Как с тобой поговорил в восьмом часу, так телефон и не доставал. Там 3% оставалось. На полчаса бы не хватило.Потом тоже пошел и хапнул стаканчик валерьянки за компанию.В воскресенье я сходила в церковь, а также поменяла номер мобильника... А еще купила коту килограмм хорошего мяса. Ведь это он (СНОВА!) своим поведением и мяуканьем предупредил меня об опасности! Если б не он, то в окно я и не глянула бы! Даже представить не могу, что было бы со мной, если бы я все-таки вышла и открыла дверь в подъезд...Люди, что это (или кто) за хрень была?! И чего теперь делать? И был ли смысл мне менять номер?

Ключевые слова: Звонок голос кот ужас авторская история

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