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Истории из жизни

Звонок от мужа

Все случилось в субботу, 3-го марта...
Мой муж должен был отдыхать в этот день, но пятничным вечером выяснилось, что ему нужно будет выезжать в субботу на объект и торчать там до самого вечера... На мое недовольство, выраженное надутыми губами, он лишь развел руками.

Ну, что ж, проводив мужа ранним субботним утром на работу, осталась я наедине с кошаками. Чем порядочная женщина может заниматься в субботу? Правильно! ПХД (парко-хозяйственный день), включающий в себя стирку, уборку, поход по магазинам и обязательное приготовление вкусняшек.
Со всеми делами управилась часам к семи вечера и, довольная собой, завалилась на диван смотреть "Мастер и Маргарита" по каналу "Дом кино".
Позвонил муж, предупредив, что будет поздно, так как возникли какие-то неполадки с машиной у нашего знакомого, и они поехали в сервис. Также предупредил, что у него почти разряжен телефон и, если что, чтоб звонила на номер знакомого, а он мужу передаст трубку.

Вздохнув и мысленно обматеря всех, поудобнее устроилась на диване, взяла кота под мышку и уставилась уже без настроения в телевизор. Как закимарила - не помню.
Проснулась от звонка мобилки. Звонил муж. Далее диалог:
Я (сонно):
- Алё! Че, ты долго там еще?
- Я уже подъехал. Спустись, открой мне дверь.
- У тебя же ключи есть!
- Найти не могу. Выйди, открой дверь.
- Ладно, щас спущусь, открою, - говорю я.
Кладу трубку, попутно глядя на часы: время 23:48. Немного прихожу в себя, соображая, что можно же скинуть ключи с балкона, а не выходить в подъезд. Набираю мужу на телефон сказать, что сейчас скину ключи из окна, а там раздается: "Аппарат абонента выключен или находится вне зоны действия сети". Разрядился, что ли, телефон? Ах, да, он же предупреждал...

Что ж, натягиваю пуховик, а кот в это время запрыгнул на окно, дуром орет и будто вниз смотрит. Я к нему подхожу, думаю: Поглажу и он успокоится". Мимолетно смотрю из окна вниз на парковку (муж машину паркует всегда на одном месте - прям под нашими окнами), а наше парковочное место пустое! Тут звонит телефон. Муж! Я в легком шоке (минуту назад у него телефон был отключен!) беру трубку:
Муж (со злобой в голосе):
- Ты мне дверь откроешь или нет?
- Что у тебя с телефоном происходит? Ты звонишь, а я до тебя дозвониться не могу, - говорю я.
- Связь дерьмовая. Ты выйдешь или нет?
- Давай лучше я тебе ключи скину? Ты, кстати, где припарковался? Под окном машины нет. Спереди дома, что ли, оставил?
И тут прозвучал ответ, от которого меня просто пробил озноб! Это не был голос моего мужа! Это была смесь какого-то истеричного визга со скрежетом металла:
- С*ка любопытная! Открой мне дверь, б**дь!
Я в истерике откинула от себя телефон и заревела от ужаса! Потом кинулась ко входной двери и закрыла ее на все замки! Схватила с полочки иконку Богоматери, прижала ее к себе, трясусь и повторяю только: "Спаси и сохрани!".

Тут снова звонит телефон. Я, уже боясь брать трубку, смотрю - номер нашего знакомого. Один звонок пропустила. Звонит второй раз. Я нажала кнопку принятия вызова и слышу в трубке голос МОЕГО мужа:
- Коть, не спишь? Все, поменяли деталь, слава Богу, я выезжаю домой, минут через 15 буду.
А я как разревусь в трубку.
Муж мне:
- Котя, что случилось?!
А я говорить не могу, только всхлипываю.

Муж приехал минут через 10, своими ключами открыл дверь и застал меня всю в слезах и соплях на диване с иконой. На его вопросы, почему дверь закрыта на два замка, почему я зареванная, почему икона в руках, я толком даже слова сказать не могла. Но после стакана валерьянки и часовых объятий я ему рассказала всю историю. Муж слушал внимательно, потом взял мой телефон и посмотрел входящие вызовы: два вызова от него в 23:47 и 23:50. Потом достал свой в ноль разряженный телефон:
- Как с тобой поговорил в восьмом часу, так телефон и не доставал. Там 3% оставалось. На полчаса бы не хватило.
Потом тоже пошел и хапнул стаканчик валерьянки за компанию.

В воскресенье я сходила в церковь, а также поменяла номер мобильника... А еще купила коту килограмм хорошего мяса. Ведь это он (СНОВА!) своим поведением и мяуканьем предупредил меня об опасности! Если б не он, то в окно я и не глянула бы! Даже представить не могу, что было бы со мной, если бы я все-таки вышла и открыла дверь в подъезд...

Люди, что это (или кто) за хрень была?! И чего теперь делать? И был ли смысл мне менять номер?

Новость отредактировал Lynx - Вчера, 20:13
Причина: Авторская стилистика сохранена
Вчера, 20:09 by КрокозяблаПросмотров: 889Комментарии: 28
+32

Ключевые слова: Звонок голос кот ужас авторская история

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Комментарии

#1 написал: Lynx
Вчера, 20:16
+8
Онлайн
Группа: Заместители Администраторов
Репутация: (3264|0)
Публикаций: 354
Комментариев: 1 923
Господи! У меня реально волосы дыбом!
Кто же это был?! Мне так страшно стало от истории.
Недавно парень задержался тоже, я смотрела кино и вдруг слышу - ключ поворачивается в двери. Я выпрыгнула встречать - а в коридоре тишина. Смотрю в глазок - никого. Сосед в Выборг уехал и не приезжал. Так вот что это было? Страшно!

Плюс! Я бы не подумала сперва на нечисть, я бы испугалась, что с мужем что-то случилось, телефон отобрали и тому подобное. Какая жесть...
Зарегистрирован: 23.02.2016
              
#2 написал: ана аю
Вчера, 20:29
+7
Группа: Комментаторы
Репутация: (1389|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 1 354
Я бы после такого не только номер телефона сменила, но и квартиру! Очень люблю такие истории, но сама героем подобного рассказа быть не хотела бы.+
Зарегистрирован: 20.06.2016
    
#3 написал: Tigger power
Вчера, 20:32
+7
Группа: Комментаторы
Репутация: (1214|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 2 304
Какие страшные дела творятся - ужас, а номер можно было и не менять наверное. Что за хрень мне тоже интересно, будем ждать спецов) +++
Зарегистрирован: 9.12.2016
     
#4 написал: Lynx
Вчера, 20:36
+4
Онлайн
Группа: Заместители Администраторов
Репутация: (3264|0)
Публикаций: 354
Комментариев: 1 923
Цитата: Tigger power
Какие страшные дела творятся - ужас, а номер можно было и не менять наверное. Что за хрень мне тоже интересно, будем ждать спецов) +++


Да, будем ждать. У меня сейчас уже поздний вечер, дома тихо. Такая история на ночь, я даже дверь в коридоре открытой теперь боюсь оставить, давно таких историй не было)
Хорошо, что у нашей Крокозяблы все обошлось)
Зарегистрирован: 23.02.2016
              
#5 написал: ELEMAT
Вчера, 20:39
+4
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Публикаций: 21
Комментариев: 1 754
Страшно всё это. Но ведь просто так ничего не бывает. Может, в вашей жизни что-то было нестандартное в последнее время? Может, недоброжелатель какой или ситуация странная произошла? Вы подумайте, проанализируйте.
Насчёт смены телефонного номера - думаю, что это роли не играет.
Спасибо, что поделились. ПЛЮС +
Зарегистрирован: 29.10.2013
     
#6 написал: Schwindler
Вчера, 20:40
+1
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Группа: Авторы
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Публикаций: 17
Комментариев: 145
История шикоззз. Хоть и отбила аудиторию от моих "Коротышек" ;-)
От меня плюс и альтернативные расшифровки аббревиатуры ПХД:
ПХД (парко-хозяйственный день)

Полностью Хреновый День
Пропал Хороший День
kissing_heart
Зарегистрирован: 3.02.2018
#7 написал: conjure one
Вчера, 20:42
+6
Группа: Активные Пользователи
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Публикаций: 36
Комментариев: 1 916
Сочувствую, что вы оказались в подобной ситуации. Истории из разряда ночных звонков одни из самых впечатляющих. А вам "повезло" вдвойне - и по телефону звонили, и под дверью нечто вас поджидало. За публикацию +++++

Несмотря на жуткую историю вот эта строчка улыбнула, если её понимать буквально
взяла кота под мышку
Зарегистрирован: 9.02.2015
      
#8 написал: Schwindler
Вчера, 20:46
+3
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Публикаций: 17
Комментариев: 145
- С*ка любопытная! Открой мне дверь, б**дь!


Вот на этой фразе шерсть на загривке реально воротник рубашки приподняла...
Плюсую...
А, я уже(((.
Зарегистрирован: 3.02.2018
#9 написал: Fleur Delacour
Вчера, 20:50
+6
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Репутация: (4|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 29
У меня в любом случае дверь на все замки закрыта... Неуютно я себя чувствую иначе.
А насчёт смены номера, мне кажется, смысла нет... По-моему, если какая-то неведомая дрянь захочет доколупаться, то смена номера ей не помеха. Не спец я, конечно... Да и звонок же вроде как бы с тел мужа был?
А ещё мне подумалось... не первый раз ведь читаю историю, где какая-то пакость просит пустить её в дом... Так почему во всех этих историях оная пакость в ответ на отказ начинает сыпать оскорблениями, как Дед Мороз подарками? На что расчёт?
Зарегистрирован: 18.07.2016
#10 написал: Shimoro
Вчера, 21:00
+1
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Репутация: (0|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 19
Жуть! Трубки теперь не буду брать!!! yaaah +
Зарегистрирован: 19.02.2018
#11 написал: Balzac
Вчера, 21:30
+6
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Публикаций: 10
Комментариев: 115
Страшно это, нечисть не дремлет. В нашем веке технологий придумывает всё более изощренные способы, как подобраться поближе.
С рациональной точки зрения, я бы предложил, что это кто то с телефоннымм программками игрался, но опять же поведение кошки настораживает.
Жутко от того, что иной раз не задумаешься, что что то не так так и выйдешь.
Сижу на сайте и постепенно становлюсь паранойиком)

Цитата: Fleur Delacour
У меня в любом случае дверь на все замки закрыта... Неуютно я себя чувствую иначе.
А насчёт смены номера, мне кажется, смысла нет... По-моему, если какая-то неведомая дрянь захочет доколупаться, то смена номера ей не помеха. Не спец я, конечно... Да и звонок же вроде как бы с тел мужа был?
А ещё мне подумалось... не первый раз ведь читаю историю, где какая-то пакость просит пустить её в дом... Так почему во всех этих историях оная пакость в ответ на отказ начинает сыпать оскорблениями, как Дед Мороз подарками? На что расчёт?

Может они товарищи нервные, отказы не переносят? winked
Зарегистрирован: 22.05.2016
#12 написал: зелёное яблочко
Вчера, 21:55
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Комментариев: 2 295
Это кошмар какой-то. Не хотелось бы верить, что в самом деле так бывает.
Зарегистрирован: 23.12.2013
      
#13 написал: Arhip
Вчера, 22:10
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Комментариев: 536
Уже не первая история тут, где звонят и просят дверь открыть.
Боюсь представить, что было бы, если бы пошли дверь открывать. Думаю ничего хорошего. Может та нечисть, что Ырка у себя из квартиры изгнала теперь обратно пытается вернуться?
Номер менять думаю не стоит, но бдительности не терять.
Плюсую
Зарегистрирован: 29.08.2017
  
#14 написал: Latifa2323
Вчера, 22:26
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Комментариев: 44
Это может быть какой нибудь недоброжелатель?Может псих или влюбленный идиот.Голос можно подстроить,тем более прлусонной не прислушиваешься особо.Я думаю что это придурковатый маньяк,но слава богу что не открыли.Вообще, я хорошо что вы любопытная ,вас это спасло.
Зарегистрирован: 29.01.2017
#15 написал: Asheera
Вчера, 22:41
0
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Комментариев: 350
Возможно, постоянный интерес к мистике и потустороннему миру может притянуть нечто хищное из-за грани...
Но и бандитов исключать нельзя. Если квартира съёмная, я бы оттуда съехала...
Зарегистрирован: 29.10.2016
 
#16 написал: Asheera
Вчера, 22:56
0
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Репутация: (125|0)
Публикаций: 3
Комментариев: 350
Не лишним будет участковому заявление оставить, если это маньяк или бандиты, то для следователей это может оказаться ниточка, у оператора связи отследить, с какой прогой с какого ай пи подключились к телефону мужа.
Зарегистрирован: 29.10.2016
 
#17 написал: Elena-lvs
Вчера, 23:08
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Публикаций: 65
Комментариев: 1 718
Жуткая история...захотелось пойти дверь закрыть, хотя мы это редко делаем.Частный дом, высокий забор и запертые калитки, делают дом почти крепостью...но от "нечистой" (я не сомневаюсь, что это была именно она)жаль это не поможет...тут только вера и молитва!!!
От меня + и спасибо
Зарегистрирован: 28.10.2013
      
#18 написал: Космонасть
Вчера, 23:17
0
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Комментариев: 678
Я сперва подумала,что это с мужем что -то, но версия с грабителями не выдерживает никакой критики..Тут и разряженный телефон,непонятно как звонящий и реакция кота,все указывает на мистическую составляющую. Выманивали - значит сами войти не могут,это радует.
Мне вот интересно, до этого случая ничего не происходило? Может снилось что? Или все внезапно случилось?
Зарегистрирован: 2.11.2017
  
#19 написал: Arhip
Вчера, 23:34
0
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Публикаций: 30
Комментариев: 536
Цитата: Космонасть
Я сперва подумала,что это с мужем что -то, но версия с грабителями не выдерживает никакой критики..Тут и разряженный телефон,непонятно как звонящий и реакция кота,все указывает на мистическую составляющую. Выманивали - значит сами войти не могут,это радует.
Мне вот интересно, до этого случая ничего не происходило? Может снилось что? Или все внезапно случилось?


Ну судя по прошлой истории Моя страшная ночь
Что то нехорошее творилось. Я поэтому и высказал предположение, что та нечисть обратно рвалась
Зарегистрирован: 29.08.2017
  
#20 написал: Космонасть
Вчера, 23:44
0
Группа: Комментаторы
Репутация: (296|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 678
Цитата: Arhip
Цитата: Космонасть
Я сперва подумала,что это с мужем что -то, но версия с грабителями не выдерживает никакой критики..Тут и разряженный телефон,непонятно как звонящий и реакция кота,все указывает на мистическую составляющую. Выманивали - значит сами войти не могут,это радует.
Мне вот интересно, до этого случая ничего не происходило? Может снилось что? Или все внезапно случилось?


Ну судя по прошлой истории Моя страшная ночь
Что то нехорошее творилось. Я поэтому и высказал предположение, что та нечисть обратно рвалась

Да это чёт давно было ,год назад аж. Незнаю.Еще Ира писала про мужа сестры вроде,который что-то там наделал им.Может ,последствия? Много чего можно предположить.
Зарегистрирован: 2.11.2017
  
#21 написал: Шахерезада
Вчера, 23:47
+3
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Публикаций: 0
Комментариев: 406
Цитата: Fleur Delacour
А ещё мне подумалось... не первый раз ведь читаю историю, где какая-то пакость просит пустить её в дом... Так почему во всех этих историях оная пакость в ответ на отказ начинает сыпать оскорблениями, как Дед Мороз подарками? На что расчёт?
Так ведь злится, что раскусили и не впустили, вот и бесится.
Мои размышлизмы по поводу этой истории: в субботу в вышеуказанное время наступили 17 л/сутки, сам по себе день хороший (день женской сексуальной энергии), но если он выпадает на субботу, в этом случае может таить в себе большую опасность. В субботу наводят сильные порчи, и любое подобное проявление ненормальщины в этот день может указывать, что кто то поработал с темными силами против Вашей семьи. А тут еще и кино "Мастер и Маргарита" что называется в тему. Хотя это могла быть и залетная нечисть, решила зайти на огонек пока мужа нет дома, уж лучше такой вариант. Но если кто то серьезно решил Вам нагадить, то ожидайте продолжение банкета. Усиливайте защиты, если Вы человек верующий - службы за здравие себе и мужу, икону Семистрельную в прихожую напротив входной двери и думайте, кто может Вам пожелать зла, позавидовать, рассорить с мужем и т.д. После таких звоночков лучше перебдеть, чем недобдеть. Плюсище за пережитый Вами ужас!!!
Да и еще, если этих товарищей на Вас наслали, то они так и не проникнув к Вам домой, вернутся очень злые к тому, кто кто наслал и всю злость разрядят на нем, тоже не плохо, можно будет отмаркировать по полученным травмам кого либо из Вашего окружения.
Зарегистрирован: 24.05.2014
 
#22 написал: LudaM
Сегодня, 00:05
+2
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Репутация: (52|0)
Публикаций: 5
Комментариев: 408
И опять скажу: и к истории "моя страшная ночь" и к этой - молитесь Богу не в момент опасности , а постоянно. Недолго же выучить Отче Наш и перед сном и утром повторять. Если верите во всякую чертовщину - почему не верите в Бога?! Пройдет какое то время и жизнь заиграет новыми красками.
Зарегистрирован: 27.09.2015
 
#23 написал: Olga-Viculia
Сегодня, 00:12
0
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Репутация: (6|0)
Публикаций: 4
Комментариев: 280
просто кто-то ошибся номером.Такой вариант имеет право на существование?)
Зарегистрирован: 22.03.2013
#24 написал: LudaM
Сегодня, 00:20
+1
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Репутация: (52|0)
Публикаций: 5
Комментариев: 408
Цитата: Olga-Viculia
просто кто-то ошибся номером.Такой вариант имеет право на существование?)


C номера мужа? Автор же сказала: очнулась от звонка - звонит муж.
Зарегистрирован: 27.09.2015
 
#25 написал: mrembo
Сегодня, 00:33
+1
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Репутация: (0|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 2
Жуть какая.. а я бы на Вашем месте так обрадовалась звонку мужа и возвращению его, что немедленно понеслась бы вниз открывать , и на кота бы не посмотрела.
Зарегистрирован: 26.01.2018
#26 написал: Шахерезада
Сегодня, 00:45
+2
Группа: Посетители
Репутация: Выкл.
Публикаций: 0
Комментариев: 406
Крокозябла, только что прочитала Вашу историю "Моя страшная ночь" - я в шоке scream и все больше склоняюсь к версии, что работают на Вас очень серьезно.

Цитата: LudaM
И опять скажу: и к истории "моя страшная ночь" и к этой - молитесь Богу не в момент опасности , а постоянно. Недолго же выучить Отче Наш и перед сном и утром повторять.
И обязательно ставьте в церкви свечи за ненавидящих Вас, там сверху все видят и знают кто это, и не одноразово, а постоянно, это существенно "затормозит" Ваших врагов. Здоровья Вам и удачного разрешения этой проблемы! bye
Зарегистрирован: 24.05.2014
 
#27 написал: vi_violent
Сегодня, 00:51
0
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Репутация: (9|0)
Публикаций: 4
Комментариев: 37
Блин, у меня аж табуны мурашек пробежали по спине...
Зарегистрирован: 27.02.2016
#28 написал: kusi
Сегодня, 01:25
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Комментариев: 6 675
Мда..Моя знакомая с подобной ситуацией сталкивалась, но там то причина появления данной сущности была ясна,а тут ...В любом случае дело не в квартире, телефоне , а в самом человеке.Внутри себя стоит проблему искать.
Зарегистрирован: 23.09.2011
                   
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