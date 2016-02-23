Звонок от мужа

Звонок от мужаВсе случилось в субботу, 3-го марта...
Мой муж должен был отдыхать в этот день, но пятничным вечером выяснилось, что ему нужно будет выезжать в субботу на объект и торчать там до самого вечера... На мое недовольство, выраженное надутыми губами, он лишь развел руками.
Ну, что ж, проводив мужа ранним субботним утром на работу, осталась я наедине с кошаками. Чем порядочная женщина может заниматься в субботу? Правильно! ПХД (парко-хозяйственный день), включающий в себя стирку, уборку, поход по магазинам и обязательное приготовление вкусняшек.
Со всеми делами управилась часам к семи вечера и, довольная собой, завалилась на диван смотреть "Мастер и Маргарита" по каналу "Дом кино".
Позвонил муж, предупредив, что будет поздно, так как возникли какие-то неполадки с машиной у нашего знакомого, и они поехали в сервис. Также предупредил, что у него почти разряжен телефон и, если что, чтоб звонила на номер знакомого, а он мужу передаст трубку.
Вздохнув и мысленно обматеря всех, поудобнее устроилась на диване, взяла кота под мышку и уставилась уже без настроения в телевизор. Как закимарила - не помню.
Проснулась от звонка мобилки. Звонил муж. Далее диалог:
Я (сонно):
- Алё! Че, ты долго там еще?
- Я уже подъехал. Спустись, открой мне дверь.
- У тебя же ключи есть!
- Найти не могу. Выйди, открой дверь.
- Ладно, щас спущусь, открою, - говорю я.
Кладу трубку, попутно глядя на часы: время 23:48. Немного прихожу в себя, соображая, что можно же скинуть ключи с балкона, а не выходить в подъезд. Набираю мужу на телефон сказать, что сейчас скину ключи из окна, а там раздается: "Аппарат абонента выключен или находится вне зоны действия сети". Разрядился, что ли, телефон? Ах, да, он же предупреждал...
Что ж, натягиваю пуховик, а кот в это время запрыгнул на окно, дуром орет и будто вниз смотрит. Я к нему подхожу, думаю: Поглажу и он успокоится". Мимолетно смотрю из окна вниз на парковку (муж машину паркует всегда на одном месте - прям под нашими окнами), а наше парковочное место пустое! Тут звонит телефон. Муж! Я в легком шоке (минуту назад у него телефон был отключен!) беру трубку:
Муж (со злобой в голосе):
- Ты мне дверь откроешь или нет?
- Что у тебя с телефоном происходит? Ты звонишь, а я до тебя дозвониться не могу, - говорю я.
- Связь дерьмовая. Ты выйдешь или нет?
- Давай лучше я тебе ключи скину? Ты, кстати, где припарковался? Под окном машины нет. Спереди дома, что ли, оставил?
И тут прозвучал ответ, от которого меня просто пробил озноб! Это не был голос моего мужа! Это была смесь какого-то истеричного визга со скрежетом металла:
- С*ка любопытная! Открой мне дверь, б**дь!
Я в истерике откинула от себя телефон и заревела от ужаса! Потом кинулась ко входной двери и закрыла ее на все замки! Схватила с полочки иконку Богоматери, прижала ее к себе, трясусь и повторяю только: "Спаси и сохрани!".
Тут снова звонит телефон. Я, уже боясь брать трубку, смотрю - номер нашего знакомого. Один звонок пропустила. Звонит второй раз. Я нажала кнопку принятия вызова и слышу в трубке голос МОЕГО мужа:
- Коть, не спишь? Все, поменяли деталь, слава Богу, я выезжаю домой, минут через 15 буду.
А я как разревусь в трубку.
Муж мне:
- Котя, что случилось?!
А я говорить не могу, только всхлипываю.
Муж приехал минут через 10, своими ключами открыл дверь и застал меня всю в слезах и соплях на диване с иконой. На его вопросы, почему дверь закрыта на два замка, почему я зареванная, почему икона в руках, я толком даже слова сказать не могла. Но после стакана валерьянки и часовых объятий я ему рассказала всю историю. Муж слушал внимательно, потом взял мой телефон и посмотрел входящие вызовы: два вызова от него в 23:47 и 23:50. Потом достал свой в ноль разряженный телефон:
- Как с тобой поговорил в восьмом часу, так телефон и не доставал. Там 3% оставалось. На полчаса бы не хватило.
Потом тоже пошел и хапнул стаканчик валерьянки за компанию.
В воскресенье я сходила в церковь, а также поменяла номер мобильника... А еще купила коту килограмм хорошего мяса. Ведь это он (СНОВА!) своим поведением и мяуканьем предупредил меня об опасности! Если б не он, то в окно я и не глянула бы! Даже представить не могу, что было бы со мной, если бы я все-таки вышла и открыла дверь в подъезд...
Люди, что это (или кто) за хрень была?! И чего теперь делать? И был ли смысл мне менять номер?
Новость отредактировал Lynx - Вчера, 20:13
Причина: Авторская стилистика сохранена
Вчера, 20:09 by КрокозяблаПросмотров: 889Комментарии: 28
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