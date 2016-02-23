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Истории из жизни

Баба Лиля

Баба Лиля жила одна в очень стареньком домишке. Муж у нее давно умер. Я иногда заходила к ней - просто посидеть, поболтать. Теперь, конечно, жалею, что мало беседовали о жизни, о ее жизни.
У бабы Лили два сына, один живет недалеко, в городе, а другой живет в Латвии. Оба сына женаты, имеют детей. В Латвии внучка, учится в институте.

Как-то баба Лиля пожаловалась мне:
- Что же это такое, чем наша фамилия плохая? Сидоровы - хорошая фамилия. А внучка поменяла ее на латвийскую. Теперь она не Сидорова, а какая-то там, не выговоришь.
Что сказать бабуле? А она опять:
- Не пойму я, чем наша фамилия не угодила...
Вижу я, что сильно это задело старушку.
- Политика такая в Латвии. Да не любят нас, русских, боятся. Изгнать не получается, так хоть «замаскировать» под латышей. А там, может, и совсем свои корни забудут, так думают, верно.
- Если так, то как же там жить-то? Скажи?
- Баба Лиля, твои давно там живут, привыкли. Ты не переживай. Плохо совсем станет, уедут.
Бабуля долго еще охает и причитает, все из–за фамилии.
- А чем еще внучка занимается?
- Когда занятий нет в институте, она на дудочке играет.
Я удивилась.
- На какой дудочке?
- Красивая такая, дорогая, в Москве покупали. Она костюм одевает, стоит на улице и играет.
- Поняла я, костюм национальный? Латвийский?
- Ну да, туристы денежку ей в коробку кладут.
Опять вздыхает. Я так понимаю – жалко ей внучку.
- Знаешь, ба, сейчас многие студенты подрабатывают, кто как может.

Прошло два дня. К нам приехали родственники и еще гости. И так получилось, что мне спать негде. На полу я не могу, в беседке на улице холодно, весна -
не лето, времянки у нас нет. К родителям далековато идти, не хочется. Пошла к бабе Лили.
- Ба, можно я у тебя ночевать сегодня буду, а то гостей полон дом.
- А не побоишься?
- А чего бояться? Мой дом вон, из твоего окошка видно.
- Ночуй, раз такое дело.

Вечером я собралась к соседке. Немного посидели.
- Я поздно ложусь, - говорит баба Лиля.
- А я в десять уже укладываюсь, мне рано вставать.
- Кошку я выгоню на ночь. Ляжешь вот на эту кровать. А я на кухне. Ночью не выходи во двор по нужде-то. В сенцах ведро стоит.

Я подошла к окну. Посмотрела на огни своего дома. Еще не спят. А у меня уже глаза слипаются.
Заснула без проблем, как дома, без всяких мыслей.
В середине ночи проснулась от тряски. Кто-то свирепо тряс мою кровать. Я увидела маленькие, покрытые редкими волосиками, ручки, уцепившиеся за грядушку кровати, больше ничего. Еще поразила меня ненависть, которая накрыла меня с головой, заполнила все пространство. Испуга не было, только легкое удивление. Все-таки я сильно устала за день, поэтому быстро заснула.

Утром я ничего не сказала, а просто, поблагодарив хозяйку, ушла домой. И пошло, и закружилось: дом, работа, но ручки я не могла забыть.

Прошел месяц. Сидим с бабой Лилей. Подумалось: "Ну, что молчать? Старушка не засмеет же меня".
И все равно с большой опаской я спросила:
- Баба Лиля, а как же ты живешь с ним?
Улыбнулась, сразу все поняла.
- Дак я привыкла, а тебе что, спать не дал?
- Нет, кровать немного потряс и все. Только злой он очень был.
- А, не любит чужих в доме, это да. Поначалу я боялась. А он что придумал? На кухне видела, какая табуретка тяжелая? Вот, а он берет ее и стучит ею об пол, всеми четырьмя ножками. Грохот такой стоит ночью! Я решила так - да пусть себе стучит, я спать буду. Правда, раза два молитву читала. Все-таки боязно. А потом не стала на него праздновать. И он поутих. Так иную ночь стукнет два-три раза, да и все.
- А кто он?
- Да, полагаю, домовой, кто еще то?

Лето выдалось в том году очень жаркое. Я купила мороженое и решила угостить бабу Лилю. Захожу к ней, а она, как обычно, - на огороде с тяпкой.
- Баб Лиля, жарко! Бросай свою тяпку!
Зашли с ней в дом. Я поставила на стол баночку варенья, положила две пачки пломбира.
- Ой, да ты что, столько принесла. Я не съем все.
- Ба, так одна пачка тебе, а одна мне. Мы с тобой вдвоем подзакусим. Знаешь, как это вкусно - мороженое с вареньем. Попробуй!
Заулыбалась.
- Ну, тогда другое дело, давай ложечки!

А потом не стало бабы Лили.
Умерла. Жалко...
Источник.

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 14:52
Сегодня, 14:52 by Сделано_в_СССРПросмотров: 656Комментарии: 6
+15

Ключевые слова: Баба Лиля сыновья фамилия домовой смерть

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Комментарии

#1 написал: Lynx
Сегодня, 14:53
+3
Группа: Заместители Администраторов
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Публикаций: 341
Комментариев: 1 897
Эх, по-житейски грустненькая история...
Плюс.
Зарегистрирован: 23.02.2016
              
#2 написал: Волжская О.В.
Сегодня, 14:59
+2
Онлайн
Группа: Друзья Сайта
Репутация: Выкл.
Публикаций: 0
Комментариев: 5 376
Понравилась история.
Плюс.
Зарегистрирован: 9.09.2011
         
#3 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 16:35
+1
Группа: Комментаторы
Репутация: (548|0)
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Комментариев: 2 226
Вот оно — одиночество! И к такому привыкают
Зарегистрирован: 23.12.2013
      
#4 написал: Balzac
Сегодня, 17:12
+2
Группа: Посетители
Репутация: (2|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 40
Понравилось очень. Такой тоской отдаёт, скоро совсем стариков не останется и канет в Лету фольклор, и нечисть вместе с ним.
Плюс.
Зарегистрирован: 22.05.2016
#5 написал: conjure one
Сегодня, 18:58
+2
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Публикаций: 36
Комментариев: 1 889
Философская история, и домовой тут очень органичен. Старина потихоньку уходит, а вместе с ней и настоящая жизнь. +++
Зарегистрирован: 9.02.2015
      
#6 написал: Tigger power
Сегодня, 21:55
0
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Репутация: (1155|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 2 245
Незатейливая и теплая история) +++
Зарегистрирован: 9.12.2016
     
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