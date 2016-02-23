Баба Лиля

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 14:52

Сделано_в_СССР Просмотров: 656 Комментарии: 6 +15 Сегодня, 14:52 by

Баба Лиля жила одна в очень стареньком домишке. Муж у нее давно умер. Я иногда заходила к ней - просто посидеть, поболтать. Теперь, конечно, жалею, что мало беседовали о жизни, о ее жизни.У бабы Лили два сына, один живет недалеко, в городе, а другой живет в Латвии. Оба сына женаты, имеют детей. В Латвии внучка, учится в институте.Как-то баба Лиля пожаловалась мне:- Что же это такое, чем наша фамилия плохая? Сидоровы - хорошая фамилия. А внучка поменяла ее на латвийскую. Теперь она не Сидорова, а какая-то там, не выговоришь.Что сказать бабуле? А она опять:- Не пойму я, чем наша фамилия не угодила...Вижу я, что сильно это задело старушку.- Политика такая в Латвии. Да не любят нас, русских, боятся. Изгнать не получается, так хоть «замаскировать» под латышей. А там, может, и совсем свои корни забудут, так думают, верно.- Если так, то как же там жить-то? Скажи?- Баба Лиля, твои давно там живут, привыкли. Ты не переживай. Плохо совсем станет, уедут.Бабуля долго еще охает и причитает, все из–за фамилии.- А чем еще внучка занимается?- Когда занятий нет в институте, она на дудочке играет.Я удивилась.- На какой дудочке?- Красивая такая, дорогая, в Москве покупали. Она костюм одевает, стоит на улице и играет.- Поняла я, костюм национальный? Латвийский?- Ну да, туристы денежку ей в коробку кладут.Опять вздыхает. Я так понимаю – жалко ей внучку.- Знаешь, ба, сейчас многие студенты подрабатывают, кто как может.Прошло два дня. К нам приехали родственники и еще гости. И так получилось, что мне спать негде. На полу я не могу, в беседке на улице холодно, весна -не лето, времянки у нас нет. К родителям далековато идти, не хочется. Пошла к бабе Лили.- Ба, можно я у тебя ночевать сегодня буду, а то гостей полон дом.- А не побоишься?- А чего бояться? Мой дом вон, из твоего окошка видно.- Ночуй, раз такое дело.Вечером я собралась к соседке. Немного посидели.- Я поздно ложусь, - говорит баба Лиля.- А я в десять уже укладываюсь, мне рано вставать.- Кошку я выгоню на ночь. Ляжешь вот на эту кровать. А я на кухне. Ночью не выходи во двор по нужде-то. В сенцах ведро стоит.Я подошла к окну. Посмотрела на огни своего дома. Еще не спят. А у меня уже глаза слипаются.Заснула без проблем, как дома, без всяких мыслей.В середине ночи проснулась от тряски. Кто-то свирепо тряс мою кровать. Я увидела маленькие, покрытые редкими волосиками, ручки, уцепившиеся за грядушку кровати, больше ничего. Еще поразила меня ненависть, которая накрыла меня с головой, заполнила все пространство. Испуга не было, только легкое удивление. Все-таки я сильно устала за день, поэтому быстро заснула.Утром я ничего не сказала, а просто, поблагодарив хозяйку, ушла домой. И пошло, и закружилось: дом, работа, но ручки я не могла забыть.Прошел месяц. Сидим с бабой Лилей. Подумалось: "Ну, что молчать? Старушка не засмеет же меня".И все равно с большой опаской я спросила:- Баба Лиля, а как же ты живешь с ним?Улыбнулась, сразу все поняла.- Дак я привыкла, а тебе что, спать не дал?- Нет, кровать немного потряс и все. Только злой он очень был.- А, не любит чужих в доме, это да. Поначалу я боялась. А он что придумал? На кухне видела, какая табуретка тяжелая? Вот, а он берет ее и стучит ею об пол, всеми четырьмя ножками. Грохот такой стоит ночью! Я решила так - да пусть себе стучит, я спать буду. Правда, раза два молитву читала. Все-таки боязно. А потом не стала на него праздновать. И он поутих. Так иную ночь стукнет два-три раза, да и все.- А кто он?- Да, полагаю, домовой, кто еще то?Лето выдалось в том году очень жаркое. Я купила мороженое и решила угостить бабу Лилю. Захожу к ней, а она, как обычно, - на огороде с тяпкой.- Баб Лиля, жарко! Бросай свою тяпку!Зашли с ней в дом. Я поставила на стол баночку варенья, положила две пачки пломбира.- Ой, да ты что, столько принесла. Я не съем все.- Ба, так одна пачка тебе, а одна мне. Мы с тобой вдвоем подзакусим. Знаешь, как это вкусно - мороженое с вареньем. Попробуй!Заулыбалась.- Ну, тогда другое дело, давай ложечки!А потом не стало бабы Лили.Умерла. Жалко...

Ключевые слова: Баба Лиля сыновья фамилия домовой смерть

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