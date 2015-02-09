Случай в экспедиции

Lynx Просмотров: 117 Комментарии: 4 +2 Сегодня, 22:12 by

Осенью, в одной археологической экспедиции, произошел такой вот странный случай.Раскопали мы скифский курган, обнаружили слегка грабленое погребение пожилой скифянки - тетки могучей, судя по размеру золотых перстней (где-то 25) и толстенных дужек у серег.Ну, по окончанию исследовательских работ череп забрал антрополог, золото на хранение было отдано мне, а бренные косточки, как обычно, ушли в отвал. Золотишко я оприходовала честь по чести и спрятала глубоко в рюкзак.Надо заметить, что нашего начальника экспедиции на тот момент не было в лагере. Он по важным и неотложным делам отбыл на несколько дней в Киев. Поэтому мы, человек 12-15, оставались на хозяйстве сами.Из живности в лагере водились: песик Шарик, мелкий и шустрый, и найденная кошка Машка в возрасте трех-четырех месяцев. Времена это были тихие, советские. Никаких грабителей мы не боялись, да и неоткуда им в степи было взяться.В палатке я жила одна, как, впрочем, и вся остальная наша братия. Из-за наступивших осенних утренних заморозков палатку мне утеплили, подстегнув пол и напихав под него сухой соломы.И вот, в первую ночь после находок, я проснулась оттого, что кто-то медленно и тяжело ступает в моей палатке. Шаги двигались от входа вдоль стенки и были очень осторожными, крадущимися. Но солома под брезентом предательски скрипела под шагами. Я проснулась, и первая мысль у меня была о золоте, что в рюкзаке под раскладушкой. Вдруг это кто-то из местных узнал и пришел грабить?!Пока я размышляла, что мне надо делать, шаги замерли на расстоянии вытянутой руки от моего изголовья. Я решила себя всё-таки ущипнуть - для проверки. Ущипнула. Больно! Значит - не сплю. Что дальше? Почему он затаился? Спросить "Кто здесь"? Ага, щас-с-с! Зажечь спичку? Угу, спешу и падаю.И я решила сделать вид, что я... сплю. Я старательно засопела, а сама таращила глаза в темный угол палатки, где, по моим представлениям, сейчас притаился некто.Сколько прошло времени в таком единоборстве - я просто не знаю. Может, десять минут, может, больше.Наконец он зашевелился и так же осторожно, медленно и осторожно наступая, стал двигаться в обратном направлении, то есть к выходу. Палатка, кстати, была по-прежнему закрыта. Вдруг его намерения изменились, и он вдруг полез мне под раскладушку в ногах и стал там умащиваться. Причем я впервые осознала его габариты: довольно крупное тело мостилось у меня под ногами, да так вертелось, что мои ноги, вместе с раскладушкой и спальником, подскакивали в воздух.Наконец он улегся и... захрапел! Причем громко так, со свистом и причмокиванием. Как ни странно, такое его вполне себе натуральное поведение меня почему-то успокоило, и я уснула, на сей раз по-настоящему. И очень крепко.Утром, проснувшись, я первым делом заглянула под раскладушку. Там никого не было. Более того, палатка моя оставалась застегнутой таким же образом, каким я ее сама застегнула на ночь. Дело в том, что, спасаясь от сквозняка, я заправляла рукав куртки в щель между застежками, а остальную куртку распластывала по полу, закрывая щели по возможности и по периметру палатки, то есть, застегивая палатку снаружи, уж никак нельзя было бы расстелить куртку внутри.Я проверила все застежки, которыми пол пристегивается к стенкам. Всё было застегнуто мною.Ничего не понимая, я вышла умываться и увидела возле умывальника нашу экспедицию почти в полном составе. Все что-то взбудоражено обсуждали. Оказалась, что этой ночью не одну меня посетил странный гость... Особенно мне запомнились два впечатления. Одно из них принадлежало В., который рассказал, что предыдущей ночью у него кто-то ходил по фанзе (он построил себе фанзу - по типу китайской полуземлянки), и эту ночь он просидел с топором - ждал, что этот кто-то вернется.А второе впечатление от этой ночи поведала наша повариха, баба Л. Л., которая проснулась оттого, что на нее навалился кто-то тяжелый, буквально вдавивший ее в раскладушку. Она спросонок схватила у себя с груди что-то мохнатое и отбросила в сторону. А оно никуда не упало..."Как чью-то руку сбросила", - говорила баба Л. Но душить перестало.Ближе к вечеру возвратился начальник. Удивился, чегой-то у нас так странно тихо - не поют, на гитарах не брынчат, не хохмят, приемник молчит, а мы все собрались в кучу и так, кучей, передвигаемся по лагерю? Рассказали мы ему про нашего "гостя". А шеф нас быстренько успокоил. "Это ж, - говорит, - домовой у нас появился. Он теперь будет лагерь охранять. Спите спокойно, не бойтесь". И точно! Больше по ночам нас никто не беспокоил.А золото это сейчас хранится в запасниках музея драгоценностей в Лавре. А некоторые штучки - даже в экспозиции.

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