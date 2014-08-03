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Истории из жизни

Большой полосатый страх

Был как-то один мистический случай, лет почти двадцать назад, в еще эпоху моего светлого пионерского отрочества.
В то время я очень боялся ос (но это нэ тот, вокруг которого зэмля вэртится, а болшой полосатый мух!).
А у нас во дворе был паренек, на год меня младше, уже в то время «сдвинутый» на всякого рода экстрасенсорике (время было богатое на эти дела, Кашпировский по ТВ всей стране шрамы рассасывал, а Чумак воду заряжал, ну и все такое).

В общем, этот приятель везде кричал, что он колдун–экстрасенс – это, типа, как цвет глаз - неотъемлемая часть его сущности... видите ли.
И как-то в футболе стоял он на воротах, и я ему забил голов пять, наверное... В общем, он тогда со зла предрек мне, что скоро я погибну от... того, чего боюсь, то есть - ОС.

Год спустя мы отдыхали на турбазе в горах Урала, и там была скала. На спор полезли с приятелем на эту скалу. Я соперника уже опережал метров, наверное, на 2-3, как тут... мама рОдная! Пытаюсь рукой ухватиться за уступ, чтобы подняться дальше, а тут: «Ж-Ж-Ж-Ж-Ж-Ж-Ж-Ж»!
В общем, этих «полосатых мух» вокруг меня как истребителей. Казалось, что глазки их офсетные вижу... на меня направленные. Оказалось, как-то потревожил я осиное гнездо...

Глянул вниз - прыгать метров пятнадцать до земли, плюс там острые камни. Глянул вверх - лезть еще метров двадцать. В общем, перспектива – два выхода: либо быть искусанным до смерти этими тварями на месте, либо разбиться в пух и прах.
Тут и вспомнил я этого «колдуна как цвет глаз»... благим матом!

Не помню точно, что произошло. Как-то увидел себя со стороны, как будто метра на два от себя самого в воздухе завис. Вижу, как эти мессеры летают – роем вокруг, как Андрей (приятель в стороне, он лез справа - в метрах десяти от меня) что-то карабкается.
А потом стою на вершине и смотрю вниз... Там осы, Андрей лезет сам по себе, а я уже на вершине. Как?! Когда? Почему не тронули? В общем, я тогда ничего не понял.
У друзей, что внизу стояли, спрашивал, не видели ли они, как мне удалось так лихо на вершине оказаться, но никто не помнит. Кто отвлекся, кто в этот момент на что-то другое смотрел...

В общем, такая вот история была. Высказал, конечно, потом тому «колдуну как цвет глаз» по полной.
И, кстати, с осами с тех пор дружу. Не боюсь, да и не кусали ни разу.
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Сегодня, 19:09 by LynxПросмотров: 328Комментарии: 8
+4

Ключевые слова: Страх осы колдун рой осиное гнездо

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Комментарии

#1 написал: Летяга
Сегодня, 19:32
+2
Группа: Модераторы
Репутация: (9231|-3)
Публикаций: 355
Комментариев: 6 731
Вот ведь что страх с людьми делает! Раз - и на верху. Подобных случаев описано много, но понятнее от этого не стало.
+++

У меня сын ос боится. Здоровенный лоб 184 ростом. Ужас. А как лично мне, то пусть меня лучше оса укусит, чем комар. Комариный укус у меня заживает долго и страшно чешется, а осиный проходит за сутки)) Но комары, увы, кусают чаще.
Зарегистрирован: 3.08.2014
                    
#2 написал: Lynx
Сегодня, 19:41
+3
Онлайн
Группа: Заместители Администраторов
Репутация: (3219|0)
Публикаций: 335
Комментариев: 1 883
Цитата: Летяга
Вот ведь что страх с людьми делает! Раз - и на верху. Подобных случаев описано много, но понятнее от этого не стало.
+++

У меня сын ос боится. Здоровенный лоб 184 ростом. Ужас. А как лично мне, то пусть меня лучше оса укусит, чем комар. Комариный укус у меня заживает долго и страшно чешется, а осиный проходит за сутки)) Но комары, увы, кусают чаще.


Я боюсь пауков, просто до ужаса, до истерики. Вот представь, если бы они летали!
Мизгирь тебе такой ночью под ухо: "Бз-з! Бз-з!". И все, можно Богу душу отдавать.
Зарегистрирован: 23.02.2016
              
#3 написал: Летяга
Сегодня, 21:31
+2
Группа: Модераторы
Репутация: (9231|-3)
Публикаций: 355
Комментариев: 6 731
Цитата: Lynx
Я боюсь пауков, просто до ужаса, до истерики. Вот представь, если бы они летали!
Мизгирь тебе такой ночью под ухо: "Бз-з! Бз-з!". И все, можно Богу душу отдавать.

Меня пауков бояться отучили. Нормальным барышням молодые люди дарят цветы, а мне регулярно дарили пауков в банке. Ядовитых. Были скорпионы, тарантулы, каракурты и даже одна фаланга. Видимо, это должно было символизировать шкуру убитого саблезубого тигра, за неимением оного. Я первый раз чуть не умерла, у меня натурально сердце несколько ударов пропустило (в банке был скорпион, мелкий и желтенький). Но виду не показала, банку взяла. Но именно с тех пор руки у меня слегка подрагивают facepalm Но в руки я это не возьму, ни ядовитого, ни простого. А вот жуков я люблю))
Зарегистрирован: 3.08.2014
                    
#4 написал: Сделано_в_СССР
Сегодня, 21:31
0
Группа: Журналисты
Репутация: (1169|0)
Публикаций: 466
Комментариев: 4 719
В общем, такая вот история была..........+ 41
Зарегистрирован: 19.08.2017
                
#5 написал: Lynx
Сегодня, 21:34
+2
Онлайн
Группа: Заместители Администраторов
Репутация: (3219|0)
Публикаций: 335
Комментариев: 1 883
Цитата: Летяга
Цитата: Lynx
Я боюсь пауков, просто до ужаса, до истерики. Вот представь, если бы они летали!
Мизгирь тебе такой ночью под ухо: "Бз-з! Бз-з!". И все, можно Богу душу отдавать.

Меня пауков бояться отучили. Нормальным барышням молодые люди дарят цветы, а мне регулярно дарили пауков в банке. Ядовитых. Были скорпионы, тарантулы, каракурты и даже одна фаланга. Видимо, это должно было символизировать шкуру убитого саблезубого тигра, за неимением оного. Я первый раз чуть не умерла, у меня натурально сердце несколько ударов пропустило (в банке был скорпион, мелкий и желтенький). Но виду не показала, банку взяла. Но именно с тех пор руки у меня слегка подрагивают facepalm Но в руки я это не возьму, ни ядовитого, ни простого. А вот жуков я люблю))


Ого, ого, не-не, даже в банке когда они, не питаю никакой к ним любви..
А вот жучков люблю. Майских по спинке в детстве гладила, они так лапками по коже перебирают, цепляются - прикольно)


Вот такие товарищи - бронзовки - на сирень прилетают регулярно. Тоже так щекотно, когда по руке ползут. Забавные)
Зарегистрирован: 23.02.2016
              
#6 написал: alex.kuzmenko2017
Сегодня, 21:52
+2
Группа: Активные Пользователи
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Комментариев: 807
Ос - это, так... фигня... А вот если ШЭРШЭН в ..опу укусит ....)))
Зарегистрирован: 24.03.2016
  
#7 написал: Летяга
Сегодня, 21:58
0
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Репутация: (9231|-3)
Публикаций: 355
Комментариев: 6 731
Цитата: alex.kuzmenko2017
А вот если ШЭРШЭН в ..опу укусит

Меня в руку (плечо) кусал 418 Это жесть!
Цитата: Lynx
Вот такие товарищи - бронзовки - на сирень прилетают регулярно. Тоже так щекотно, когда по руке ползут. Забавные)

Бронзовки классные!
Зарегистрирован: 3.08.2014
                    
#8 написал: Asheera
Сегодня, 22:07
0
Онлайн
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Публикаций: 3
Комментариев: 309
У меня в 7 лет был друг годом старше. Чтобы доказать мне истинность своих чувств, он часа полтора просидел в заброшенном фундаменте коттеджа, превратившегося в пруд, и словил голыми руками мне жабу.
Я, до этого жаб дико боявшаяся, шла такая счастливая с боевым трофеем моего рыцаря, МОЕЙ жабой в руках домой )))
Счастье продлилось недолго- бабушка жабу отобрала и всыпала мне крапивой, эх....
Зарегистрирован: 29.10.2016
 
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