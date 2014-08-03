Большой полосатый страх

Lynx Просмотров: 328 Комментарии: 8 +4 Сегодня, 19:09 by

Был как-то один мистический случай, лет почти двадцать назад, в еще эпоху моего светлого пионерского отрочества.В то время я очень боялся ос (но это нэ тот, вокруг которого зэмля вэртится, а болшой полосатый мух!).А у нас во дворе был паренек, на год меня младше, уже в то время «сдвинутый» на всякого рода экстрасенсорике (время было богатое на эти дела, Кашпировский по ТВ всей стране шрамы рассасывал, а Чумак воду заряжал, ну и все такое).В общем, этот приятель везде кричал, что он колдун–экстрасенс – это, типа, как цвет глаз - неотъемлемая часть его сущности... видите ли.И как-то в футболе стоял он на воротах, и я ему забил голов пять, наверное... В общем, он тогда со зла предрек мне, что скоро я погибну от... того, чего боюсь, то есть - ОС.Год спустя мы отдыхали на турбазе в горах Урала, и там была скала. На спор полезли с приятелем на эту скалу. Я соперника уже опережал метров, наверное, на 2-3, как тут... мама рОдная! Пытаюсь рукой ухватиться за уступ, чтобы подняться дальше, а тут: «Ж-Ж-Ж-Ж-Ж-Ж-Ж-Ж»!В общем, этих «полосатых мух» вокруг меня как истребителей. Казалось, что глазки их офсетные вижу... на меня направленные. Оказалось, как-то потревожил я осиное гнездо...Глянул вниз - прыгать метров пятнадцать до земли, плюс там острые камни. Глянул вверх - лезть еще метров двадцать. В общем, перспектива – два выхода: либо быть искусанным до смерти этими тварями на месте, либо разбиться в пух и прах.Тут и вспомнил я этого «колдуна как цвет глаз»... благим матом!Не помню точно, что произошло. Как-то увидел себя со стороны, как будто метра на два от себя самого в воздухе завис. Вижу, как эти мессеры летают – роем вокруг, как Андрей (приятель в стороне, он лез справа - в метрах десяти от меня) что-то карабкается.А потом стою на вершине и смотрю вниз... Там осы, Андрей лезет сам по себе, а я уже на вершине. Как?! Когда? Почему не тронули? В общем, я тогда ничего не понял.У друзей, что внизу стояли, спрашивал, не видели ли они, как мне удалось так лихо на вершине оказаться, но никто не помнит. Кто отвлекся, кто в этот момент на что-то другое смотрел...В общем, такая вот история была. Высказал, конечно, потом тому «колдуну как цвет глаз» по полной.И, кстати, с осами с тех пор дружу. Не боюсь, да и не кусали ни разу.

Ключевые слова: Страх осы колдун рой осиное гнездо

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