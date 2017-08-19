Телеграф для умерших. Продолжение

Телеграф для умерших. ПродолжениеВремя сейчас такое, особенное. До конца Святок все «двери» открыты, нечисть всякая туда-сюда шастает, а кроме нечисти и покойники, коим есть что сказать, передать, с визитом могут заглянуть.
О своей сотруднице я уже как-то писала ("Телеграф для умерших").
Тут буквально на днях уснула, мне она и явилась.
Вижу помещение странное. Стены выкрашены зелёной краской, как в казенных учреждениях, краска местами облупилась, стены в трещинах. Пол дощатый, с дырами, сохранивший остатки коричневой краски.
Из мебели - обшарпанный стол, лавка.
Это комната для свиданий. Я сижу за столом, ко мне приводят А.А. Комната, в которой она живёт, почти такая же. Облезлые стены, потолок, с которого сыплется извёстка, скрипучий пол с проваливающимися досками, минимум мебели.
- Я хочу сказать, - обратилась ко мне А.А., - что я тут кое с кем договорилась. Пока двери открыты, у меня есть возможность вернуться обратно. Я всё осознала, урок усвоила, хочу отработать, чтобы тут надолго не задерживаться. Многие ждут немыслимое количество времени для того, чтобы исправить всё, а я договорилась, меня вне очереди пропустят. Предупредили, что новая жизнь будет полна боли и мучений, жить буду очень плохо, зато недолго. Я подписала все бумаги. Я согласна. Это будет тот самый пресловутый АД, которого все боятся. Только он на Земле. Три года. За три года я отработаю все свои нарушения. Зато потом будет возможность другой жизни, светлой и радостной.
Передай моей наследнице, чтобы она продала квартиру, а не использовала её для сдачи в наём. Я ведь там хожу, вещи свои перебираю. Никто не сможет жить там, пока квартира сдаётся. А вот будут настоящие хозяева - и ремонт сделают, и вещи мои уберут, мне не за что зацепиться будет. Пусть продаёт, чтобы не было соблазна вернуться в своё жилье.
Позвонила наследнице, передала привет с «той» стороны. Наследница сказала, что уже собирается выставить квартиру на продажу, потому что никто в ней жить не может.
Но рассказать я хотела не об этом, а об одном визите, который заставляет задуматься – как всё-таки тесно связаны наши миры.
День был суетным, еле разгребла все дела, запланированные и внезапные.
Легла спать и вдруг слышу – поезд едет, колёса выстукивают мерный ритм по рельсам. «Ого, - думаю я сквозь сон, - какая слышимость! Вокзал находится в другом районе, а поезд будто за моим окном проезжает». Открыла глаза, прислушалась – нет никакого поезда. Закрываю глаза, пытаясь уснуть, - поезд тут как тут.
Всё, думаю, заработалась, поезда мерещатся. И только впала в состояние между сном и явью, как вижу, что стою я на железнодорожной платформе. Осматриваюсь по сторонам. Вижу слева от себя электронное табло с новостной лентой. Бегущая строка вещает об изменениях в египетском парламенте и реклама гласит, что «Питу любят все».
За электронным табло железнодорожный тоннель, туда-сюда снуют составы, всё шумит, гудит, стучит. Справа я вижу огромное количество железнодорожных путей. Рельсы, рельсы, рельсы. Будто это крупная станция, узел связи.
И тут я услышала, что кто-то зовёт меня по имени. Присмотрелась, на следующей платформе, напротив меня, сквозь пролетающий мимо поезд, виднеется силуэт человека. Он машет руками, привлекая моё внимание. Я слышу обрывки слов, грохот вокруг такой, что мне с трудом удаётся разобрать слова.
- Скажи ей! Ната, скажи ей, чтобы она не оставалась одна! Передай, что второго такого человека, с полным внешним сходством со мной, просто нет! Ей нельзя быть одной! Может не выходить замуж официально, но пусть с ней рядом будет мужчина! Скажи ей, что внешность - это не главное! Пусть смотрит в сердце! Пусть смотрит в душу! Главное, какими душевными качествами обладает человек.
Поезд прошёл, наступила относительная тишина, и я смогла рассмотреть человека. Мужчина невысокого роста, худой, внимательно смотрел на меня. Печальный взгляд, в одежде – ни складочки, ни пылинки, очень аккуратно одет.
- Расскажи ей о своей тёте, - крикнул он, поднимая плечи, втягивая шею. – Расскажи, очень прошу! Ей нельзя быть одной.
Я узнала этого человека. Это был покойный муж моей близкой подруги.
Как только я сообразила, кто это, тут же всё исчезло.
Никаких поездов, разве что шум в ушах от них ещё пару мгновений шлейфом продержался.
Сходила в кухню, попила воды, легла спать снова.
Утром думала о том, а что я должна была рассказать о своей тёте?
И тут как в немом кино, как кадры из старого кино.
Моя тётя очень рано похоронила своего мужа, тот погиб при исполнении. Любили друг друга так, что невозможно было их представить раздельно. Замуж больше тётя не вышла, всю свою любовь, заботу, перенесла на своих детей. Всё только для них, всё только ради них.
Дети выросли. Мама включила в круг своей заботы и внука. Своей жизни практически нет. Теперь она не понимает, почему вдруг стала мешать своим детям, почему ей каждый раз говорят, что она лезет не в своё дело.
Видимо, чтобы моя подруга избежала такой участи, чтобы не переключилась полностью на детей и внуков, её муж передал с того света, что ей нужен мужчина.
Естественно, всё передала. Вот такой рождественский «телеграф». Из разряда: хотите - верьте, хотите - нет.
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