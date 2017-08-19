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Истории из жизни

Середёныш

Это стечение обстоятельств или как?..

У меня трое детей. Но речь о среднем... Сейчас ему восемь лет.
Когда ему было полтора года, у нас дома произошёл пожар. Сгорел огромный дом. Мы всей семьёй спали на втором этаже, а разбудил нас наш середёныш...
Он просто сидел в кроватке и плакал... Мы успели выбежать в одном нижнем бельё.

Когда родился третий, среднему было четыре года. Я на улице гуляла с мелким на руках - ему на тот момент было пять месяцев.
Рядом работал муж с газонокосилкой (шум был сильный). Я держала малыша спинкой к себе, лицо его не видела. Вдруг с ограды выбегает мой серёдыш дёргает за рукав и показывает на малыша, а в это время мелкий сорвал листок с дерева (я не заметила) и затолкал в рот... На тот момент у него уже губешки чуть посинели... Вытащили, обошлось...

Мой середёныш пришел в час ночи в родительскую спальню и спросил:
- Мама, ты молилась за бабушку?
- Почему именно за бабушку? - спрашиваю.
- Надо...
Потом в разговоре через неделю мама вскользь замечает: "Недавно мне так с сердцем плохо было, чуть скорую не вызвала".

А недавно вообще не знаю, что это было... Пошла с детьми в храм (мы верующие, но без фанатизма). Купила свечей, пошли обратно. Уже на улице краем уха услышала, что он пристал к женщине, которая в этом храме работает, с вопросом: можно ли он возьмёт книгу... Я не придала значения, так как на выходе из храма стоял стенд с детскими церковными журналами бесплатными (они яркие, красочные и бросаются в глаза). А мой сын подбегает ко мне и протягивает чёрную и небольшую старую книгу "Молитвы об упокоенных"... Сказать, что я испугалась - это мало... Я, как ребёнок, руки назад сделала и накричала на него, чтобы отдал обратно.

Мама мне сказала, что, наверное, кто-то из умерших ждёт молитву... Я не знаю, что думать о сынуле... Так бывает у других?
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Сегодня, 02:07 by LynxПросмотров: 218Комментарии: 3
+9

Ключевые слова: Ребенок предчувствия бабушка книга храм

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Комментарии

#1 написал: Сделано_в_СССР
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Хороший сыночек! Видно ангелы через него весточку шлют! blush ++++++++++
Зарегистрирован: 19.08.2017
                
#2 написал: Аннушка Чума
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Как можно кричать на ребенка да еще такого умного?
Вот он больше вам ни чего не скажет
Зарегистрирован: 27.01.2018
#3 написал: Talisha
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Надо прислушиваться к тому, что дети говорят, через них ангелы передают. А этот мальчик ещё и сам ангелок.
Зарегистрирован: 18.05.2015
       
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