Глазок

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 10:54

Причина: Авторская стилистика сохранена

Прохожий Просмотров: 415 Комментарии: 10 +9 Сегодня, 10:54 by

Я не знаю, как эту историю прокомментировать. Лучше всего изложить ее от имени рассказчика. Для этого потребуется кое-что пояснить.А. - социопат. Наверное, поэтому его нельзя считать полностью здоровым психологически, но у каждого в голове свои тараканы, от них никто не застрахован, даже самые нормальные, казалось бы, люди. Я дам некоторое представление об особенностях А.Жены и детей у него нет. Он не принимает гостей и сам в гости не ходит, даже к родственникам. Иногда позволяет себе встречи на нейтральной территории, если это необходимо. К такой его особенности все привыкли. На службе он как-то мирится с присутствием окружающих, но в личное пространство никого категорически не допускает. Вплоть до того, что не устанавливает у себя в квартире водяные счетчики (ведь для этого сантехника придётся в жильё пригласить) и много лет не открывал дверь контролерам счетчика электрического.Вышло так, что я один из немногих, с кем А. общается по личным вопросам, это сложилось исторически давно, когда он был чуть терпимее к окружающим, теперь бы я к нему в доверие не втерся. Но сейчас со мной он позволяет себе редкие откровения.Монолог ниже немного обработан. Все, что в нем содержится, поведано частями и не за один раз. Просто если привести лишь недавний рассказ без предыстории, он будет непонятен, поэтому я свёл все в единое повествование."С соседями я стараюсь не общаться. Лучше всего с ними вообще не видеться. Даже на лестнице или когда в лифте еду. Если с кем-то одновременно к подъезду подхожу, нарочно медлю: телефон проверяю, ключи по карманам ищу. Даю возможность им без меня войти и в лифте уехать.Хуже всего с теми, кто со мной на одной площадке. Когда в квартиру рядом новая семья заселилась, мужик оттуда ко мне приставал: нужно ближе познакомиться, то да се, на праздник выпьем. Потом отвязался понемногу, слава богу. Если сталкиваемся, здороваемся. Один только раз прицепился ещё, чтобы договориться - на нашу с ним часть площадки общую дверь поставить. Я согласился, лишь бы он только не надоедал. Скинулись, он рабочих нанял. Сначала предлагал нам закуток поровну под вынесенные из квартир вещи поделить. Господи, да мне не нужно от тебя ничего! Общежитие ещё устраивать. Сосед с женой полки какие-то там организовали, комод для обуви. "Мой" угол свободным держали, а потом убедились, что я на него не претендую, и его тоже забарахлили. Каждое утро в тамбуре этом возятся - одеваются, обуваются. Им на работу, мне на службу. Вечером наоборот. Для меня это нож острый. Мимо них протискиваться, а они ко мне в квартиру заглянуть норовят, когда я дверь приоткрываю. Любопытные.Стал я стараться с ними не пересекаться. Перед выходом в глазок смотрю, если кого вижу, стою за дверью и жду, когда уйдут. А те, как назло, - топчутся, крутятся, то шнуруются, то застегиваются. Я из-за них время теряю, опаздываю. Особенно жена мужика колготиться любит. А потом у них дети пошли - вообще казнь. Тут взрослые собраться в темпе не могут, а с малышами просто беда. Я пытался раньше них выходить, но это и неудобно, и не всегда получалось. Было - я дверь приоткрываю, и они в тот же момент. Я свою тут же захлопываю. Если зима, в пальто парюсь. Потом ещё хуже стало. Прежде было: обоих чад в детский сад вместе. А тут дети подросли - одного в сад, другую в школу, с разрывом во времени, они в этом тамбуре как прописались, на час его занимали. У меня нервы издергались: смотрю порой в глазок, там никого, а замок отпереть не решаюсь: вдруг и они в тот же момент? Это ещё у нас в тамбуре всего две квартиры, а если бы три, как напротив?! Самое невезение, если в тамбуре никого, а соседская дверь приоткрыта. Это значит, что мне уже не выбраться, пока соседи квартиру не покинут и вниз спускаться не начнут.Я, чтобы из положения выйти, свой режим перестроил вынужденно. На час раньше ко сну, на час раньше подъем, и первым в тамбур из квартиры. Сначала проверяю в глазок, конечно, - свободен ли путь.А недавно они новый шкафчик купили. Разместили его перед моей дверью, напротив и чуть в стороне. У шкафа фасад зеркальный, в нем примерно четверть моей двери отражается: часть косяка и узкая полоса створки с той стороны, где замок и ручка. Каждый раз, как смотрю через глазок в это зеркало, чуть умом не еду - настолько оно внутреннее пространство исказило: будто дополнительный проем в тамбур открыт. А то ещё пугался, выходя: вижу собственное отражение, а кажется, будто кто ещё возник.Но недавно вообще непонятно, что случилось. Собрался, глянул в глазок, а там движение. Так бывает: ещё даже не успеваешь понять, что именно происходит, просто картинка не статичная. Присмотрелся и себе не поверил: дверь приоткрылась, в проеме силуэт - только это не соседский вход в квартиру, а мой, в отражении. И одежда моя: куртка, шапка меховая. На лицо тень падает, правда, но все равно понятно - отражение мое. И дверь приоткрыта не полностью, а в точности, как я это обычно делаю. Я обмер, думаю: как же так? Этого ведь не бывает, не должно быть! Жутко стало. У меня рука уже на замке лежала, я непроизвольно крутилку и повернул. Тот, снаружи, едва щелчок раздался, подался назад и резко дверь захлопнул. Я зажмурился, потом снова посмотрел - нет никого. Стоял-стоял, вышел наконец. В зеркале отразился - ну, теперь уже, как положено. Выскочил из тамбура и на службу побежал.С того дня у меня мороки прибавилось. То соседи досаждали, а теперь ещё и зеркало пугает. Ни разу больше такое не повторилось, а спокойствия нет. Непонятно ведь, что это было. Не то померещилось, не то меня соседи до психушки почти довели".

Ключевые слова: Отражение нервы социопат зеркало двойник авторская история

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