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Истории из жизни

Глазок

Я не знаю, как эту историю прокомментировать. Лучше всего изложить ее от имени рассказчика. Для этого потребуется кое-что пояснить.

А. - социопат. Наверное, поэтому его нельзя считать полностью здоровым психологически, но у каждого в голове свои тараканы, от них никто не застрахован, даже самые нормальные, казалось бы, люди. Я дам некоторое представление об особенностях А.
Жены и детей у него нет. Он не принимает гостей и сам в гости не ходит, даже к родственникам. Иногда позволяет себе встречи на нейтральной территории, если это необходимо. К такой его особенности все привыкли. На службе он как-то мирится с присутствием окружающих, но в личное пространство никого категорически не допускает. Вплоть до того, что не устанавливает у себя в квартире водяные счетчики (ведь для этого сантехника придётся в жильё пригласить) и много лет не открывал дверь контролерам счетчика электрического.

Вышло так, что я один из немногих, с кем А. общается по личным вопросам, это сложилось исторически давно, когда он был чуть терпимее к окружающим, теперь бы я к нему в доверие не втерся. Но сейчас со мной он позволяет себе редкие откровения.
Монолог ниже немного обработан. Все, что в нем содержится, поведано частями и не за один раз. Просто если привести лишь недавний рассказ без предыстории, он будет непонятен, поэтому я свёл все в единое повествование.

"С соседями я стараюсь не общаться. Лучше всего с ними вообще не видеться. Даже на лестнице или когда в лифте еду. Если с кем-то одновременно к подъезду подхожу, нарочно медлю: телефон проверяю, ключи по карманам ищу. Даю возможность им без меня войти и в лифте уехать.
Хуже всего с теми, кто со мной на одной площадке. Когда в квартиру рядом новая семья заселилась, мужик оттуда ко мне приставал: нужно ближе познакомиться, то да се, на праздник выпьем. Потом отвязался понемногу, слава богу. Если сталкиваемся, здороваемся. Один только раз прицепился ещё, чтобы договориться - на нашу с ним часть площадки общую дверь поставить. Я согласился, лишь бы он только не надоедал. Скинулись, он рабочих нанял. Сначала предлагал нам закуток поровну под вынесенные из квартир вещи поделить. Господи, да мне не нужно от тебя ничего! Общежитие ещё устраивать. Сосед с женой полки какие-то там организовали, комод для обуви. "Мой" угол свободным держали, а потом убедились, что я на него не претендую, и его тоже забарахлили. Каждое утро в тамбуре этом возятся - одеваются, обуваются. Им на работу, мне на службу. Вечером наоборот. Для меня это нож острый. Мимо них протискиваться, а они ко мне в квартиру заглянуть норовят, когда я дверь приоткрываю. Любопытные.

Стал я стараться с ними не пересекаться. Перед выходом в глазок смотрю, если кого вижу, стою за дверью и жду, когда уйдут. А те, как назло, - топчутся, крутятся, то шнуруются, то застегиваются. Я из-за них время теряю, опаздываю. Особенно жена мужика колготиться любит. А потом у них дети пошли - вообще казнь. Тут взрослые собраться в темпе не могут, а с малышами просто беда. Я пытался раньше них выходить, но это и неудобно, и не всегда получалось. Было - я дверь приоткрываю, и они в тот же момент. Я свою тут же захлопываю. Если зима, в пальто парюсь. Потом ещё хуже стало. Прежде было: обоих чад в детский сад вместе. А тут дети подросли - одного в сад, другую в школу, с разрывом во времени, они в этом тамбуре как прописались, на час его занимали. У меня нервы издергались: смотрю порой в глазок, там никого, а замок отпереть не решаюсь: вдруг и они в тот же момент? Это ещё у нас в тамбуре всего две квартиры, а если бы три, как напротив?! Самое невезение, если в тамбуре никого, а соседская дверь приоткрыта. Это значит, что мне уже не выбраться, пока соседи квартиру не покинут и вниз спускаться не начнут.

Я, чтобы из положения выйти, свой режим перестроил вынужденно. На час раньше ко сну, на час раньше подъем, и первым в тамбур из квартиры. Сначала проверяю в глазок, конечно, - свободен ли путь.
А недавно они новый шкафчик купили. Разместили его перед моей дверью, напротив и чуть в стороне. У шкафа фасад зеркальный, в нем примерно четверть моей двери отражается: часть косяка и узкая полоса створки с той стороны, где замок и ручка. Каждый раз, как смотрю через глазок в это зеркало, чуть умом не еду - настолько оно внутреннее пространство исказило: будто дополнительный проем в тамбур открыт. А то ещё пугался, выходя: вижу собственное отражение, а кажется, будто кто ещё возник.

Но недавно вообще непонятно, что случилось. Собрался, глянул в глазок, а там движение. Так бывает: ещё даже не успеваешь понять, что именно происходит, просто картинка не статичная. Присмотрелся и себе не поверил: дверь приоткрылась, в проеме силуэт - только это не соседский вход в квартиру, а мой, в отражении. И одежда моя: куртка, шапка меховая. На лицо тень падает, правда, но все равно понятно - отражение мое. И дверь приоткрыта не полностью, а в точности, как я это обычно делаю. Я обмер, думаю: как же так? Этого ведь не бывает, не должно быть! Жутко стало. У меня рука уже на замке лежала, я непроизвольно крутилку и повернул. Тот, снаружи, едва щелчок раздался, подался назад и резко дверь захлопнул. Я зажмурился, потом снова посмотрел - нет никого. Стоял-стоял, вышел наконец. В зеркале отразился - ну, теперь уже, как положено. Выскочил из тамбура и на службу побежал.

С того дня у меня мороки прибавилось. То соседи досаждали, а теперь ещё и зеркало пугает. Ни разу больше такое не повторилось, а спокойствия нет. Непонятно ведь, что это было. Не то померещилось, не то меня соседи до психушки почти довели".

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 10:54
Причина: Авторская стилистика сохранена
Сегодня, 10:54 by ПрохожийПросмотров: 415Комментарии: 10
+9

Ключевые слова: Отражение нервы социопат зеркало двойник авторская история

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Комментарии

#1 написал: yuliya.yuliya
Сегодня, 11:06
+3
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Репутация: (13|-1)
Публикаций: 0
Комментариев: 110
Ну явно же у человека с психикой не лады - так людей шугаться... А когда с головой проблемы, то и да галюнов рукой подать. Тем более шкаф его изначально пугал, пространство искажал ему.
Зарегистрирован: 5.04.2013
#2 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 11:13
0
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Публикаций: 51
Комментариев: 2 071
Соседи его до психушки довели! uzas
Мне, кажется, тому кто в зеркале, тоже надоели ежеутренние кривляния А. Даже несмотря на то, что тот болен. И тоже решил кривляться по утрам, чтобы показать нелепость ситуации. Но похоже зря
Зарегистрирован: 23.12.2013
      
#3 написал: Елена Соловова
Сегодня, 11:20
+1
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Репутация: (7|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 93
Бедненький. Жалко таких.
Тут есть несколько предположений...либо это его воспаленный мозг сыграл с ним злую шутку, либо...имоцианально слабенькие чаще всего становятся жертвами не понятных явлений.
Так сумели передать характер А., что читая...прямо чувствовала все его переживания.
+
Зарегистрирован: 10.02.2017
#4 написал: amazonka
Сегодня, 11:25
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Публикаций: 2
Комментариев: 89
тяжело таким людям
у меня подруга есть, у нее конечно не так все глубоко, но людей она тоже не любит, не сближается ни с кем, я единственная близкая подруга
а самое смешное, что у нее и кот такой же, весь в хозяйку, нелюдимый, дикий, ее только признает, как то принесла ему игрушку, с которой мой кот с удовольствием играет, она при прикосновении к ней, попискивать начинает, так он у нее весь вечер сидел в углу и орал на неподвижно лежащую игрушку, гладить кота попытаешься, он шипит и шарахается, подруга кстати тоже не любит когда до нее дотрагиваются
я ее жалею, говорю как же тяжело тебе с такими тараканами живется, она соглашается, понимает, но остается такой же
Зарегистрирован: 16.01.2015
#5 написал: Гюльнара
Сегодня, 11:39
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Репутация: (15|0)
Публикаций: 3
Комментариев: 304
"Если в стенах видишь руки - не пугайся, это глюки!" Классика жанра.
Зарегистрирован: 7.10.2016
#6 написал: Nick.Yudin
Сегодня, 12:08
0
Группа: Авторы
Репутация: (110|0)
Публикаций: 18
Комментариев: 217
Я тоже не очень люблю своих соседей, но чтобы так шарахаться это конечно жесть. Думаю ГГ не мешало бы к психологу сходить, мб он ему поможет.
Зарегистрирован: 17.10.2017
#7 написал: Blackmaiden
Сегодня, 12:22
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Репутация: (30|0)
Публикаций: 3
Комментариев: 150
Цитата: Nick.Yudin
Я тоже не очень люблю своих соседей, но чтобы так шарахаться это конечно жесть. Думаю ГГ не мешало бы к психологу сходить, мб он ему поможет.

На такой стадии уже психотерапевт нужен. И то поможет он если человек сам захочет избавится от своих заморочек. Психотерапия-это в первую очередь работа пациента над самими собой, своим сознанием, страхами и пр..Но А., судя по всему все устраивает.
Зарегистрирован: 25.12.2014
#8 написал: Tigger power
Сегодня, 12:46
0
Онлайн
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Репутация: (1016|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 2 076
Ну нафиг таких соседей! Бесит такое общежитие в тамбуре - захват территорий.
У меня раньше был такой сосед как ГГ только он с собакой жил, так это я постоянно переживала за дверью у себя моменты его выхода погулять с ней, а так он такой же нелюдимый и никого не пускал к себе, там газовиков и тд. Ко мне только иногда приходил если купить нужно было что-то, а он не мог, нормальные они люди просто такой стиль жизни у них. А увиденное в коридоре - про зеркала и их особенности много на сайте историй, вот что-то типа этого. +++
Зарегистрирован: 9.12.2016
     
#9 написал: фергю сон
Сегодня, 13:06
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Публикаций: 0
Комментариев: 386
Я такая же. Жду когда соседи из общего коридора выйдут. Раньше они пытались со мной дружить, но я не люблю сплетничать. Потом поругались из-за мытья полов в тамбуре - всегда забываю и мою когда очевидная грязь. Теперь мы звоним друг другу в дверь и быстро уходим - так впускаем к друг другу своих котов!
В гости не люблю ходить, а если пойду, то только к близким друзьям и родне, по их настойчивой просьбе. Сама никогда - считаю других, что они приперлись. Обижаются. Мне интересен мир и с людьми, и без. Дети очень ко мне тянутся, приходят часто, а у меня внутри паника и дискомфорт. Но потом я оттаиваю. Не люблю прикосновений и поцелуев. Кошка на мне не лежит - нигде на теле, а лишь рядом как собака.
Думаю, причина в прошлой жизни души, которую предали и убили близкие люди...
Зарегистрирован: 8.12.2014
 
#10 написал: M717
Сегодня, 13:43
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Публикаций: 6
Комментариев: 711
А не проще вот таким людям купить себе вместо квартиры небольшой дом? И как же он при таком отношении к "чужим" на службу ходит? Как в транспорте ездит или в пробке на авто стоит? Или он лесником работает?
Может, здесь не социопатия, а иное отклонение, когда чел боится, что кто-то зайдет к нему в жилище?

И еще момент, который вызывает сомнение. Люди сделали тамбур на 2 квартиры, а это, за редчайшим исключением, возможно лишь в относительно современных домах, где электросчетчики вынесены в общий щиток на площадке. Уже в конце 60-х это было обязательным нормативом. Так о каком же недопуске контролеров к счетчику идет речь?
Зарегистрирован: 12.05.2010
  
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