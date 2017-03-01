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Истории из жизни

Домовой или дух мужа?

Моя подруга осталась вдовой, когда её второму ребёнку (дочке) едва исполнилось четыре месяца. Её муж скоропостижно скончался у неё на руках от острого сердечного приступа.
Сердце у него болело давно, и он ещё до свадьбы предупредил мою подругу, что может умереть в любую минуту, но молодость, любовь и всё такое, они поженились и даже успели родить двоих симпатичных ребятишек.
Однако то, что должно было случиться, случилось, и мужа не стало. Родственники и друзья осиротевшую семью в беде не бросили, помогли с похоронами, с поминками, сделали всё как надо.

Прошло какое-то время, и в доме начали происходить странные вещи.
Сначала по ночам на кухне сами собой открывались и закрывались дверцы кухонного стола, после кто-то открывал стоящую на плите кастрюлю, слышались непонятные шорохи и стуки.
Женщина была не робкого десятка, она заходила на кухню, включала свет, но там никого не было. Знакомые посоветовали пригласить муллу, тот пришёл, почитал молитвы, но это не помогло, шум и стуки по ночам не прекращались.

Однажды в дом пришли гости и засиделись допоздна. Собравшись уходить, гости оделись и стояли кружком в тесной прихожей, прощаясь с хозяйкой.
И вдруг прямо в середине этого круга на полу образовалось что-то, похожее на маленькое облачко или плотный туман, оно закрутилось, завихрилось, стало похоже на пружину или спираль, поднялось к потолку и исчезло без следа. Ошеломлённые гости быстро покинули дом.

Моя подруга сначала боялась, а потом привыкла ко всем этим аномалиям. Она решила, что это душа её мужа, которая осталась оберегать её и маленьких детей.
Что-то в этом утверждении было, так как муж регулярно являлся ей во сне и всегда предупреждал о значительных событиях, которые ожидали мою подругу.
В квартире стояло большое уютное кресло, в котором муж любил сидеть, когда был жив. Так вот, по вечерам это кресло поскрипывало, как будто кто невидимый садится на него и удобно устраивается. Детишки подрастали и воспринимали всё происходящее без страха.

Жизнь шла своим чередом, подруга моя встретила мужчину, стала с ним встречаться. Он приходил к ней домой и иногда оставался ночевать, а утром обнаруживал, что у него пропал носок, это повторялось регулярно.
Носки исчезали бесследно, причём, только один носок, а второй был на месте. Кроме того, мужчина говорил, что в этой квартире он чувствует себя плохо, ему снились кошмары, было ощущение, что кто-то душит его.
Так у них ничего не сложилось, и они расстались. Подруга решила, что её бывший муж не хочет, чтобы она снова вышла замуж.

С тех пор прошло больше двадцати лет, дети выросли, разлетелись, моя подруга замуж так и не вышла. Всё ещё живёт в той самой квартире, а рядом с ней душа её любимого мужа.
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Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 00:52
Сегодня, 00:52 by Сделано_в_СССРПросмотров: 42Комментарии: 0
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Ключевые слова: Подруга аномалии квартира покойный муж приступ душа

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