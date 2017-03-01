Смех и вонь

Lynx Просмотров: 76 Комментарии: 0 +4 Сегодня, 01:11 by

Было это прошлой зимой. Тогда мой друг только завел собаку, а моей было полтора года. Живем мы на окраине города, наш район с трех сторон окружен лесом, с юга — обрыв к Енисею. В общем, есть где погулять с собакой.Тогда к нам переехала шебутная баба с бультерьером и московской сторожевой, которую мы поначалу приняли за сенбернара, и которую звали Симбой. А бультерьера — Булькой. Картина такая: она — баба с двумя опасными и агрессивными собаками, которые ее не слушаются, — гуляет без поводков и намордников принципиально. Булька еще ничего, а вот Симба отличалась какой-то ненавистью к щенкам, что для собак, в принципе, несвойственно. Один мужик даже своего щенка из пасти этой скотины спасал. А баба все равно гуляла без поводка. Извиняюсь за длинное вступление, в конце истории вы поймете, зачем оно.Той ночью мы пошли гулять в другой лесок. Чтобы не встретить Симбу и не искать потом своих собак. Да и, знаете ли, когда на вас со страшным басистым лаем бежит псина под 70 кило весом, приятного мало. Естественно, нас такие расклады не устраивали. Собак-то наших она бы не догнала, но вот под машину выгнать — легко. Да и кто ее знает, вдруг завтра она кинется на нас? Баба же предложения заняться воспитанием собак или купить поводок воспринимала в штыки.В общем, той ночью мы обсуждали, как решить проблему. Жаловаться в полицию? Или хозяйке квартиры? Они же не будут следить за тем, чтобы она гуляла с поводком, так что смысла нет. Думали отравить, топором по голове, найти охотника, догхантера, ну и прочее в этом духе.Мы как раз перешли дорогу, отделяющую лесок (в котором гуляли до появления Симбы) от леса, в котором все произошло… Не успели мы отойти и десяти метров от дороги, как где-то справа раздался смех. Такой высокий, надрывистый, истеричный и очень злой смех. Как будто бы умалишенный маньяк радуется приближению жертвы, именно так я о нем подумал. От этого смеха внутри что-то съежилось, и мороз побежал по телу прямиком в самые потаенные уголки души. Собаки уставились в ту сторону, трусливо поджав хвосты. Чтобы как-то разрядить обстановку, я пошутил что-то про спайсовиков. Мы нервно хихикнули. А смех раздался ближе. Да блин, у меня и сейчас бегут мурашки, когда я вспоминаю ту ночь!В любом случае, наша тропа уходила влево, что несколько утешало. Собаки опять начали играться, а мы вернулись к нашим разговорам о том, как навсегда избавиться от Симбы и хозяйки.А потом появилась вонь. Как будто бы где-то рядом корова сдохла и разлагается под палящим солнцем. Но была зима, и коров здесь отродясь не было. Мы списали это на труп какой-нибудь собаки и ускорили шаг. Но какой-то иррациональный голосок в голове твердил, что вонь и смех связаны. Что это не мы подошли к источнику запаха, а вонь подходит к нам.Конечно же, спустя несколько минут быстрого шага вонь осталась позади. Но потом она вернулась, хотя мы уже порядком отошли от того места. «Ну, может две собаки сдохло, бывает», — говорил разум. Но иррациональный голосок был близок к истерике и твердил, что это вонь подходит к нам. Но ведь это нелогично! Так воняют разлагающиеся трупы, а трупы не могут ходить. Поэтому мы все списали на вторую дохлятину, может, кто собак травил, мало ли. Но как же было жутко.А потом мы сбились с пути! Представляете, сбились с пути! Я четверть века здесь живу, знаю каждую тропинку. Ходил тут и темными летними ночами, и в тумане! Я знаю, где обычно лужи собираются в пасмурную погоду и обхожу их «по приборам»! А тут зимой, при ясном небе и свете луны, отражающемся в белом снегу, я заплутал! Естественно, я ничего не сказал и виду не подал.Немного побродив, мы оказались на знакомом месте, но вот вздохнуть с облегчением не удалось. Вонь. В этот раз она была так близко, что аж глаза слезились. И мы были в километре от того места, где почуяли ее впервые. Казалось, что-то есть прямо здесь, рядом.- Че-то я нагулялся, гоу домой?- Гоу, — ответил друг, и я ломанулся напрямик к дороге.Без тропинок, просто кратчайшим путем к дороге, за которой не будет этого леса. Он особо не возражал. Почему-то собаки тоже были рядом, и, как и мы, они постоянно озирались по сторонам, пока мы не перешли дорогу. Черту, которая должна была отделить нас от той чертовщины.Стало немного полегче. И, чтобы выбросить эту хрень из головы, я поделился своими ощущениями с другом. Ну, что смех и вонь связаны. Мы давно дружим и никогда не упускаем случая постебаться друг над другом, особенно, если кто-то делает и говорит какую-то фигню. Он должен был поржать надо мной - мне бы полегчало. Вот только он не поржал. В его голове смех и вонь тоже были связаны. Ладно, пес с ним.Мы расстались на том же месте, где и встретились. Я взял собаку на поводок и пошел домой тем же путем, которым шел сюда. Вонь. Вонь появилась опять, хотя я могу поклясться, пару часов назад ее здесь не было! Рассудок предательски замолчал, видимо, соображал. Иррациональное билось в истерике: «Беги! Беги! Беги!». Но я не бежал.Подойдя к светофору и постоянно оглядываясь в поисках неизвестной опасности, я вспомнил. Может, поэтому рассудок долго молчал, перебирая в памяти все, что могло бы помочь. Я вспомнил! Кто-то в детстве мне говорил, что нечисть можно отпугнуть молитвой или матом. Молитв я не знал, потому начал материться. И это был крепкий и искренний мат. Я слал его туда, куда обычно шлют. Этот мат не был витиеватым и интересным, но он был искренним, я стоял и бубнил себе под нос матершину. И вонь исчезла. Я стоял на месте, только что она была здесь, а уже нет. Загорелся зеленый свет, и до дома я дошел без приключений.Заперев дверь, я почувствовал себя в безопасности. И я был готов забыть это все, вот только друг написал, что когда он подходил к остановке, появилась вонь. А по времени это как раз совпадает с тем, когда она отступила от меня.Тогда я начал гуглить. Духов, чертей, всякое такое. Было похоже, что это леший, мол, он любит пугать людей своим смехом и водить по лесу. Подходит. Вот только про вонь ни слова. Леший не любит, когда в лес приходят с дурными мыслями (вот то, зачем я рассказал про Симбу) и свистят (а мы собак подзывали свистом), стреляют зверей, валят деревья, шумят, но это все не про нас. Леший любит водку, сладости, табак. Да и в принципе все, чего не бывает в лесу, может быть хорошим гостинцем.Следующей ночью мы встретились в том же месте. В лесу было так же жутко. Вчерашние приключения леденили душу. Мы выбрали раздвоенное дерево, в котором я оставил бутылочку самогонки на кедровых орешках и горсть конфет. Мы поклонились на все 4 стороны и просто попросили прощения. Попросили понять нас, что сами-то мы ребята неплохие, если жжем костер, то только из ветровала, живность не гоняем, вот просто ситуация с Симбой…Мы отошли шагов на 10, и лес изменился. Вся жуть ушла. Появилась атмосфера умиротворения, той ночью в лесу было так тихо, спокойно и хорошо. Мы нашли лавочку и еще долго сидели на ней, просто наслаждаясь той ночью. Иногда говорили о чем-то, но больше молчали.С тех пор я стараюсь не думать откровенно плохие мысли в лесу, да и собаку подзываю по имени или специальным звуком. И больше Симбу я не встречал, хотя точно знаю, что она не переехала. Кто знает, может это леший водит нас разными тропинками.

Ключевые слова: Собаки женщина лес прогулка смех вонь леший

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