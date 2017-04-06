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Истории из жизни

«Я тебя подожду»

Долго не решалась написать, но… на ваш суд. Случилось это все, когда мне было 16. Дружили с девочкой, и в один прекрасный день она позвала меня с собой на квартиру с ребятами отдохнуть, но я отказалась, а утром на следующий день ко мне пришел сосед и сказал, что Юлька погибла, ее сбросили с 12 этажа.
День похорон, стоим возле гроба, плачем, какая-то соседка решила поправить веночек на голове Юльки, я увидела под ним ранку и запекшуюся кровь, а потом она открыла глаза… причем этого кроме меня никто не видел. С этого момента и начался мой нескончаемый кошмар.
Звонок в дверь, я открываю, а на пороге — Юлька, в свадебном платье, веночке, а из-под него кровь на виске сочится.
Говорит «Привет, пойдем прыгнем с крыши, знаешь как классно!». Я отказываюсь, говорю, ты же умерла, вчера ведь хоронили, а она опять зовет на крышу, потом взяла за руку и начала вытаскивать меня из квартиры…
Открываю глаза, а надо мной брат стоит перепуганный, говорит «Ты чё кричишь?»
А я в шоке, ведь все как наяву было, а не во сне.
И с этого сна началось, я была в гробу, земля, черви, крышка заколочена, но я выбралась, я падала с крыши, но выжила, она присылала за мной всех моих умерших друзей и одноклассников, но я каким-то чудом во всех ситуациях оставалась на этом свете.
Она показывала мне на кладбище три могилы — мою, мамы и моей дочки, говорила, что скоро все случится… я почему-то четко запомнила даты на моей могиле и дочкиной, это были 2007 и 2013.
Потом она на какое-то время исчезла из моих снов, а появилась в 2007 в июле, дочке делали операцию, удалили почку. Я ночевала у брата, Лина была в реанимации, во сне слышу голос дочки «Мама помоги!», и дальше я оказываюсь на каком-то пустыре и вижу, что из земли торчит маленькая ручка дочки.
Я упала на землю, схватила ее за руку и начала тянуть наверх, долго я боролась, но у меня получилось, Юлька отпустила моего ребенка, сказав при этом, что это еще не конец. Я проснулась и начала сразу звонить в реанимацию, там сказали, что Лина была на грани, отказало сердечко, но они ее реанимировали и сейчас она стабильна. Она была жива!!! Больше Юлька мою дочь не трогала, опять исчезла из моих снов.
2013 год и снова сны с Юлькой…
Я на работе, начал сильно болеть живот, никакие таблетки не помогали, и девчонки вызвали скорую. Меня забрали в больницу, всю ночь не могли установить диагноз, а утром, когда я уже без сил от боли и безысходности решилась ехать домой, зашел хирург и сказал, что нужна срочная операция, что я домой не доеду, умру.
Дальше все как в тумане, врачи, уколы, в общем, я потеряла сознание еще до операционной, и опять сон, этот дикий смех и «Ну что, на сей раз ты уже не выберешься, ты моя!»
Очнулась я в реанимации, вся в проводах и трубках, медсестра сразу позвала врача, он сказал, что с того света меня вытащили — перитонит, клиническая смерть, еле откачали…
Через месяц меня выписали домой, где-то через неделю пришла опять ко мне Юлька и говорит «А ты сильная, не думала, что сможешь уйти… живи пока, но я вернусь за тобой, дочь твоя мне не нужна, я тебя подожду», и опять исчезла.
Но с тех пор, не поверите, я вижу будущее людей и вижу привидения, во сне приходят умершие люди и просят что-то передать их родным, хотя при жизни я их даже не знала.
Не знаю, она или клиническая смерть причина всему этому, но я бы такой дар никому не пожелала. Поначалу было жутко, а сейчас я как-то привыкла, но каждый вечер, ложась спать, с ужасом думаю о словах Юльки «я тебя подожду». В какую ночь моя подруга придет за мной и смогу ли я снова выбраться из ее западни…

Новость отредактировал NiCh - Вчера, 23:21
Вчера, 23:21 by Сделано_в_СССРПросмотров: 334Комментарии: 5
+11

Ключевые слова: Дружили с девочкой Юлька погибла нескончаемый кошмар вижу будущее людей и вижу привидения Я тебя подожду

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Комментарии

#1 написал: Oblomschik
Вчера, 23:38
0
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 10
Детская травма не более того. Вам лучше к врачу сходить, нервишки проверить.
Зарегистрирован: 6.04.2017
#2 написал: hronika
Сегодня, 00:33
+1
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Репутация: (160|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 33
,,она присылала за мной всех моих умерших друзей и одноклассников,, -и много было у 16-летней умерших друзей и тем более одноклассников?
Зарегистрирован: 2.07.2016
#3 написал: kusi
Сегодня, 02:01
+3
Группа: V.I.P.
Репутация: (2139|0)
Публикаций: 335
Комментариев: 6 599
Мда..С такой подругой и врагов не надо..
История написана сумбурно, хотя и обозначено что началось всё в 16 лет, а дальше я понимаю этапы жизни текли , как река.Разумеется не в 16 , а гораздо позже подруга за автором друзей, знакомых, одноклассников отправляла.
Зарегистрирован: 23.09.2011
                   
#4 написал: Arhip
Сегодня, 02:58
0
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Репутация: (174|0)
Публикаций: 27
Комментариев: 345
Какая-то подруга зловредная
Зарегистрирован: 29.08.2017
#5 написал: Япона Мать
Сегодня, 05:00
+1
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Публикаций: 0
Комментариев: 87
Мне кажется, ГГ просто впечатлительная особа. История понравилась. Плюс
Зарегистрирован: 24.07.2016
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