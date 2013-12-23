Встреча моего прадедушки с русалкой

Новость отредактировал NiCh - Сегодня, 20:30

Сделано_в_СССР Просмотров: 135 Комментарии: 5 +7 Сегодня, 20:30 by

История эта приключилась с моим прадедушкой, которого я никогда не видела (погиб на войне). Это было в 1930-е годы. Сразу оговорюсь, что спиртным он не злоупотреблял, даже не курил. Жил он в деревне со своими родителями и, будучи молодым парнем, частенько ходил с друзьями в клуб в соседнее село. Далее начну рассказ от его лица.Был обычный летний вечер (конец июня-начало июля), и мы, как обычно, с друзьями отправились в соседнее село в клуб. Вдоволь натанцевавшись и набравшись хорошего настроения, мы засобирались домой, в свою деревню. Путь предстоял неблизкий, километров 6 приблизительно.Идем мы втроём, болтаем о том, о сём, девчонок понравившихся обсуждаем. Погода стояла ясная, тёплая, на небе светила полная луна, лёгкий ветер обдувал мои волосы, в общем, погода была сказочная.Не заметили мы, как приблизились к нашей деревне. Друзья мои, Мишка и Колька, жили в начале деревни, а я в другом её конце. Попрощавшись с ними, я побрёл дальше и, решив сократить путь, пошёл я по берегу реки. Наша река Мокша была в то время полноводной и широкой, по ней ещё тогда суда плавали.Иду я, наслаждаюсь красотой тёплой летней ночи, любуюсь отражением звёздного неба в тёмной воде. Вдруг боковым зрением замечаю вдали какое-то движение в воде. Сначала я подумал, что кто-то из ребят купается, хотя время уже было позднее, перевалило далеко за полночь.Подхожу немного ближе и вижу, как стоит по пояс в воде девушка с длинными светлыми волосами, сама почти прозрачная. Свет луны будто сквозь неё проходит, настолько она была прозрачна. Стоит она и волосы гребнем расчёсывает, меня не замечая. Я был очень удивлён увиденным, но страха почему-то не испытывал.Тут я ради любопытства подошёл ещё ближе. Услышав мои шаги, девушка медленно повернула голову в мою сторону и перестала расчёсывать свои длинные мокрые волосы. Лицо её было очень красиво (не сравнить с людскими женщинами!), огромные сине-зелёные глаза уставились прямо на меня. Я немного испугался, чего именно, сам понять не могу, просто жутковато стало.Тут я услышал её пение, хотя пением это назвать довольно-таки сложно, скорее оно напоминало какую-то тонкую мелодию, еле уловимую человеческим слухом. Я встал как вкопанный, глаз от неё оторвать не могу. А она стоит, руки ко мне протягивает, и я, словно под гипнозом, медленно зашагал в её сторону. Я не отдавал отчёта своим действиям, просто шагал к ней, не отрывая свой взгляд от её прекрасного бледного лица.Я был в воде уже по щиколотку, несмотря на то, что был в обуви. Как вдруг я услышал громкий лай собаки и моментально вышел из-под её гипноза. В одно мгновение её прекрасное лицо стало принимать злобный оскал. Я выбежал из воды, увидел огромную, пушистую белую собаку (в деревне такой ни у кого не было). Спустя мгновение собака исчезла. Я бежал до самого дома без оглядки.С тех пор в соседнее село я стал ходить реже, а когда ходил всё же, то обратно шёл по дороге, путь так намного длиннее, но зато безопаснее. Откуда взялась та собака и куда она потом пропала, осталось для меня загадкой. Русалку эту из деревенских никому увидеть так и не удалось, может, оно и к лучшему.Вот такая история произошла с моим прадедом. Человек он был серьёзный, врать бы не стал, да и какой в этом смысл.Автор: Екатерина.

Ключевые слова: История эта приключилась с прадедушкой река Мокша злобный оскал

Другие, подобные истории: