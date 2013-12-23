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Истории из жизни

Встреча моего прадедушки с русалкой

История эта приключилась с моим прадедушкой, которого я никогда не видела (погиб на войне). Это было в 1930-е годы. Сразу оговорюсь, что спиртным он не злоупотреблял, даже не курил. Жил он в деревне со своими родителями и, будучи молодым парнем, частенько ходил с друзьями в клуб в соседнее село. Далее начну рассказ от его лица.
Был обычный летний вечер (конец июня-начало июля), и мы, как обычно, с друзьями отправились в соседнее село в клуб. Вдоволь натанцевавшись и набравшись хорошего настроения, мы засобирались домой, в свою деревню. Путь предстоял неблизкий, километров 6 приблизительно.
Идем мы втроём, болтаем о том, о сём, девчонок понравившихся обсуждаем. Погода стояла ясная, тёплая, на небе светила полная луна, лёгкий ветер обдувал мои волосы, в общем, погода была сказочная.
Не заметили мы, как приблизились к нашей деревне. Друзья мои, Мишка и Колька, жили в начале деревни, а я в другом её конце. Попрощавшись с ними, я побрёл дальше и, решив сократить путь, пошёл я по берегу реки. Наша река Мокша была в то время полноводной и широкой, по ней ещё тогда суда плавали.
Иду я, наслаждаюсь красотой тёплой летней ночи, любуюсь отражением звёздного неба в тёмной воде. Вдруг боковым зрением замечаю вдали какое-то движение в воде. Сначала я подумал, что кто-то из ребят купается, хотя время уже было позднее, перевалило далеко за полночь.
Подхожу немного ближе и вижу, как стоит по пояс в воде девушка с длинными светлыми волосами, сама почти прозрачная. Свет луны будто сквозь неё проходит, настолько она была прозрачна. Стоит она и волосы гребнем расчёсывает, меня не замечая. Я был очень удивлён увиденным, но страха почему-то не испытывал.
Тут я ради любопытства подошёл ещё ближе. Услышав мои шаги, девушка медленно повернула голову в мою сторону и перестала расчёсывать свои длинные мокрые волосы. Лицо её было очень красиво (не сравнить с людскими женщинами!), огромные сине-зелёные глаза уставились прямо на меня. Я немного испугался, чего именно, сам понять не могу, просто жутковато стало.
Тут я услышал её пение, хотя пением это назвать довольно-таки сложно, скорее оно напоминало какую-то тонкую мелодию, еле уловимую человеческим слухом. Я встал как вкопанный, глаз от неё оторвать не могу. А она стоит, руки ко мне протягивает, и я, словно под гипнозом, медленно зашагал в её сторону. Я не отдавал отчёта своим действиям, просто шагал к ней, не отрывая свой взгляд от её прекрасного бледного лица.
Я был в воде уже по щиколотку, несмотря на то, что был в обуви. Как вдруг я услышал громкий лай собаки и моментально вышел из-под её гипноза. В одно мгновение её прекрасное лицо стало принимать злобный оскал. Я выбежал из воды, увидел огромную, пушистую белую собаку (в деревне такой ни у кого не было). Спустя мгновение собака исчезла. Я бежал до самого дома без оглядки.
С тех пор в соседнее село я стал ходить реже, а когда ходил всё же, то обратно шёл по дороге, путь так намного длиннее, но зато безопаснее. Откуда взялась та собака и куда она потом пропала, осталось для меня загадкой. Русалку эту из деревенских никому увидеть так и не удалось, может, оно и к лучшему.
Вот такая история произошла с моим прадедом. Человек он был серьёзный, врать бы не стал, да и какой в этом смысл.


Автор: Екатерина.
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Новость отредактировал NiCh - Сегодня, 20:30
Сегодня, 20:30 by Сделано_в_СССРПросмотров: 135Комментарии: 5
+7

Ключевые слова: История эта приключилась с прадедушкой река Мокша злобный оскал

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Комментарии

#1 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 20:39
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Русалка, поющая как сирена. Что-то есть в древних мифах. Наконец-то, лично для меня приятная история
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#2 написал: Tigger power
Сегодня, 21:12
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Хорошая история и в меру страшная) +++
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#3 написал: ПИК НИК
Сегодня, 21:14
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Комментариев: 414
Река Мокша в нашей области течёт, русалка стало быть местная, землячка! Плюс уже только за это. А меня тоже собака спасала ночью у кладбища. Рычала так, что кабаны не подошли ко мне в плотную. После этого случая, я эту псинку больше не видел. А приходила она, ещё две ночи, перед этой. Приходила, как стемнеет и ложилась от меня метрах в трех.
Уходила на рассвете. Рядом с кладбищем есть озёра, куда я приезжал порыбачить в ночь. Не ради рыбы, а отдохнуть от дневной жары и побыть в ночной тишине. Близость могил меня не смущала, но вот появление ночной собачки было неожиданным. Ко мне не шла, просто лежала рядом, да и мне чуть веселее было в такой компании. Особенно когда рыбка долго не клевала. А на третью ночь, пришли на озеро кабаны. Сначала долго плавали да камыш у берега мяли, а потом поперли на меня. Тут то псинка себя и проявила.
Я после был там и один и с товарищами, товарищи были без меня, но собачки и след простыл!
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#4 написал: conjure one
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Случается, что животные помогают людям самым невероятным образом. Причем животные, скажем так, совершенно незнакомые. Откуда приходят и куда уходят - непонятно. Река Мокша и по моей области протекает. Не знал, что там русалки водятся) Пусть будет плюс за историю +++
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#5 написал: Космонасть
Сегодня, 21:39
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Приятная истрия! Плюс!)
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