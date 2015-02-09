Чужое мыло

Новость отредактировал NiCh - Сегодня, 00:53

Сделано_в_СССР Просмотров: 127 Комментарии: 1 +5 Сегодня, 00:53 by

Как-то раз уехали родители в военный санаторий вдвоём, а нас с сестрой оставили на попечение соседки Веры Сергеевны. Мне в ту пору было лет 12, а сестрёнке и ещё меньше. Вера Сергеевна по возрасту годилась нам в бабушки, ей было уже под 60. Она была очень славная женщина, спокойная, рассудительная.И рассказала она нам одну историю, которую я до сих пор не могу забыть. Было это ещё до войны, в одном из глухих сибирских посёлков, где и выросла Вера Сергеевна. Буду вести рассказ от её лица.Помнится, мне тогда было годков 6-7, не больше. Дом наш стоял на окраине, возле самой тайги. И было в нашей деревне небольшое озерцо, а за ним непроходимая трясина, которая заканчивалась далеко в тайге.Бабы полоскали бельё в этом озере только с одного края — того, что ближе к деревне. Детям же строго-настрого родители наказывали к другой трясинной части озера даже не подходить. Да где уж там! Сколько на моей памяти мальчишек любопытных затянула та трясина, сколько молодых девушек-утопленниц она поглотила, всех и не вспомнить. Однако никого ни разу не находили, сколько мужики шестами ни шарили, но дна ни разу не достали.Интересная штука получалась: никто туда по доброй воле не ходил, но именно на том, ненасытно втягивающем людей месте, был построен помост. И уходил он далеко вглубь озера, почти до середины. Кто, когда, а главное, как мог его построить, никто в деревне не помнил. Был тот помост гнилой, шаткий и, как говорили в деревне, заклятый.Поговаривали люди также, что частенько на том помосте можно было видеть красивую барышню, сидящую на закате солнца на самом краю и моющую своё тело пахучим ароматным мылом, коего в то время и сыскать было невозможно. Народ всё больше дегтярным мылом обходился, и то это считалось большой роскошью.Помню, был какой-то церковный праздник, и тятя пришёл домой немножко навеселе. Подал маменьке кусок чего-то, завёрнутого в тряпицу. Нам, детям, стало интересно посмотреть на тятин подарочек, и мы все повскакивали с печки и сгрудились вокруг. Развернув тряпицу, увидели большой кусок розового мыла, очень душистого, пахнущего земляникой и розами. Мы такого чуда отродясь не видали. Стали мы его все по очереди нюхать и восхищаться, а тятя на нас как цыкнет, мол, пошли вон. Мы с перепугу опять на печку метнулись.Слышим, а он маменьке на ухо тихо так говорит:— Ты, Матрёна, про мыло-то никому не сказывай! Будем только по праздникам им умываться. Я его случайно нашёл на том самом заклятом месте. Кто-то, видимо, забыл его там.Маменька покорно убрала мыло в шкаф. На том всё и закончилось.В эту же ночь случилось нечто совершенно неожиданное.Далеко за полночь раздался стук в окно. Думали: почудилось. Потом сильнее. Ещё сильнее. Первым выглянул Павлушка (старший мой братец 11 лет), тут же закричал, бросился бежать прочь от окна. Потом уже и тятя глянул.Стоит перед ним девушка редкой красоты, с распущенными волосами, которые скрывают всё её тело. Вот только глаза у неё какие-то странные. Нет в них зрачков. Два тёмных омута смотрят из глазниц. И губы тоже долго не могли зашевелиться.Она сделала усилие, разлепив губы, и свистяще прошептала:— Отдай мне то, что ты взял у меня!Тятенька сначала решил, что это розыгрыш чей-то, и велел девице проваливать.Но она неожиданно обхватила обеими руками конец бревна от стены дома и стала его раскачивать с неимоверной силой. Дом заскрипел и начал крениться набок. Мы все заплакали от страха. Тятя наш застыл в страхе и не знал что делать. Хотел было опять с девицей разговор завести, а она только дом раскачивает из стороны в сторону и всё сильнее и сильнее.Первая вышла из оцепенения мама. Она больше всего за нас перепугалась. Вытащила она злополучное мыло, зажала его двумя лучинами и протянула в приоткрытую форточку.Девица выхватила мыло, ещё раз зыркнула пустыми глазницами на наше окно и сказала страшным шёпотом:— Повезло вам! А то бы я всю вашу избу по брёвнышкам раскатила вмиг!Повернулась и пошла к озеру. Нам было страшно даже глянуть ей вслед. До утра в доме так никто и не заснул.Долго потом в деревне обсуждали эту историю, а то место на озере стали не только обходить десятой дорогой, но и в ту сторону глядеть боялись.

Ключевые слова: Тайга трясина красивая барышня ароматное мыло неимоверная сила Мыло

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