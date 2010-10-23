Предки предупреждают

Новость отредактировал LjoljaBastet - Сегодня, 06:44

Причина: Стилистика автора сохранена.

Сделано_в_СССР Просмотров: 176 Комментарии: 1 +2 Сегодня, 06:44 by

Бывает, мы замечаем знаки, которые подают нам высшие силы и предки нашего рода. Не всегда эти знаки к добру.Я была беременна первый раз.Первые два триместра бегала как лошадь, ничего не беспокоило.С 29 недели стали отекать ноги, давление повышаться. Ну я бегала на аква аэробику в бассейн для беременных, арбузы после работы покупала и таскала сама домой, диету соблюдала. Но в итоге меня с гестозом положили в стационар. По КТГ плода показания ухудшаются.На второй день пребывания я шла по коридору больницы к посту медсестер, там никого не оказалось, и вдруг в окно ударилась птичка. Я знаю, что птица, влетевшая в дом, очень дурной знак. Но раз не влетела, значит, ничего страшного. Вечером этого же дня, я сижу на своей кровати в темноте, готовлюсь ко сну и вижу, что у изголовья кровати на стекле окна снаружи сидит огромный черный или темно-серый мотылёк.Я заплакала, понимаю, что что-то опасное грядёт.С трудом уснула и приснились мне бабушка, дедушка и папа (их сын), будто они чай собрались пить у самовара на полянке, а чтобы к столу подойти, надо мостик перейти. Во сне я помню, что с умершими, даже близкими родными, никуда нельзя идти, и я сказала, что не смогу с ними посидеть и поговорить. Так сон и закончился.Утром проснулась, поняла, что предупреждают они меня. А к 10 часам анализы утренние были готовы и меня срочно повезли в реанимацию, оттуда уже в другой роддом, который специализируется на выхаживании недоношенных. Срок то всего 32 недели.Сколько слез я пролила за эти несколько часов до операции, родные и муж с его родней молились всем предкам, богам, святым, чтобы операция прошла успешно и ребенок выжил. А врачи, боялись уже за мою жизнь, так как показатели крови ухудшались с каждым часом. Преэклампсия опасное состояние.Но, слава богу, дочка сразу закричала, дышала сама, хотя была крошечной. Я молила - лишь бы жила, лишь бы без последствий.Сейчас она уже большая, скоро в школу пойдёт, никто и подумать не может, что она родилась так рано. А предков и богов я до сих пор благодарю за их помощь и предупреждения.Автор: Лизавета.

Ключевые слова: Знаки реанимация опасное состояние предупреждения

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