Покойница звала к себе

Новость отредактировал Летяга - Вчера, 19:13

Сделано_в_СССР Просмотров: 704 Комментарии: 6 +6 Вчера, 19:13 by

Хочу рассказать одну историю, которая произошла со мной 44 года тому назад. Мне было тогда 12 лет, я была старшим ребенком в семье (а нас было четверо), маминой помощницей. В тот год случилось большое несчастье: погибла под колесами автомобиля моя двоюродная сестра.Они были у нас в гостях: папина сестра, ее дочка и двое маленьких внуков. Гости ждали мою маму, она была в городе. Не дождавшись, ушли домой.Им надо было перейти через железнодорожные пути и трассу. Когда они успешно их перешли, из подошедшего автобуса вышла моя мама.Естественно, женщины остановились, чтобы поговорить. Получилось так, что маленький сын моей сестры побежал на дорогу, его брат за ним, а моя сестра Тамара за своими детьми.Вдруг откуда ни возьмись появилась машина (трасса была пустой). Тома, увидев машину, вытолкнула своих детей на тротуар, а сама погибла под колесами.За неделю до ее сороковин ночью я проснулась от того, что на меня кто-то смотрел. Открыв глаза, увидела женщину в длинном белом платье с капюшоном.Эта женщина стала тянуть с меня одеяло и Томиным голосом говорить, что я ее любимая сестра, что ей там скучно и что она пришла за мной.Я начала отталкивать ее и говорить, что я никуда не пойду, что маме без меня будет трудно, но она меня не слушала, стала тянуть за руку, говоря, чтобы я не упрямилась и что времени у нее уже не осталось.Я ухватилась за железную перекладину от сетки кровати с такой силой, что порезала правую руку под пальцами (у меня до сих пор там шрам), стала кричать и звать маму.В это время на улице прокричал петух и видение исчезло. Прибежала мама, увидев кровь, испугалась, не понимая, откуда она взялась.Но когда я рассказала, что со мной произошло, испугалась еще больше. Утром, собрав родственников, она рассказала им все и показала мою руку.Срочно были приняты какие-то радикальные меры, чтобы меня оставили в покое потусторонние силы. И это помогло. Больше я Тому не видела, но тот страх во мне живет и по сей день, хотя прошло столько времени».Автор Дзгоева Маргарита, г. Беслан.

Ключевые слова: Мамина помощница погибель под колесами белое платье с капюшоном

Другие, подобные истории: