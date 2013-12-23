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Истории из жизни

Покойница звала к себе

Хочу рассказать одну историю, которая произошла со мной 44 года тому назад. Мне было тогда 12 лет, я была старшим ребенком в семье (а нас было четверо), маминой помощницей. В тот год случилось большое несчастье: погибла под колесами автомобиля моя двоюродная сестра.
Они были у нас в гостях: папина сестра, ее дочка и двое маленьких внуков. Гости ждали мою маму, она была в городе. Не дождавшись, ушли домой.
Им надо было перейти через железнодорожные пути и трассу. Когда они успешно их перешли, из подошедшего автобуса вышла моя мама.
Естественно, женщины остановились, чтобы поговорить. Получилось так, что маленький сын моей сестры побежал на дорогу, его брат за ним, а моя сестра Тамара за своими детьми.
Вдруг откуда ни возьмись появилась машина (трасса была пустой). Тома, увидев машину, вытолкнула своих детей на тротуар, а сама погибла под колесами.
За неделю до ее сороковин ночью я проснулась от того, что на меня кто-то смотрел. Открыв глаза, увидела женщину в длинном белом платье с капюшоном.
Эта женщина стала тянуть с меня одеяло и Томиным голосом говорить, что я ее любимая сестра, что ей там скучно и что она пришла за мной.
Я начала отталкивать ее и говорить, что я никуда не пойду, что маме без меня будет трудно, но она меня не слушала, стала тянуть за руку, говоря, чтобы я не упрямилась и что времени у нее уже не осталось.
Я ухватилась за железную перекладину от сетки кровати с такой силой, что порезала правую руку под пальцами (у меня до сих пор там шрам), стала кричать и звать маму.
В это время на улице прокричал петух и видение исчезло. Прибежала мама, увидев кровь, испугалась, не понимая, откуда она взялась.
Но когда я рассказала, что со мной произошло, испугалась еще больше. Утром, собрав родственников, она рассказала им все и показала мою руку.
Срочно были приняты какие-то радикальные меры, чтобы меня оставили в покое потусторонние силы. И это помогло. Больше я Тому не видела, но тот страх во мне живет и по сей день, хотя прошло столько времени».


Автор Дзгоева Маргарита, г. Беслан.
Источник.

Новость отредактировал Летяга - Вчера, 19:13
Вчера, 19:13 by Сделано_в_СССРПросмотров: 704Комментарии: 6
+6

Ключевые слова: Мамина помощница погибель под колесами белое платье с капюшоном

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Комментарии

#1 написал: зелёное яблочко
Вчера, 20:23
+2
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Комментариев: 1 542
Разве так бывает? А почему именно к ней эта "Тома" пришла
Зарегистрирован: 23.12.2013
     
#2 написал: Сделано_в_СССР
Вчера, 21:17
+1
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Комментариев: 1 266
Цитата: зелёное яблочко
А почему именно к ней эта "Тома" пришла

К сожалению на этот вопрос ответа нет. smirk
Зарегистрирован: 19.08.2017
        
#3 написал: Nighttime lovers
Вчера, 21:32
+2
Группа: Посетители
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Публикаций: 0
Комментариев: 6
М-дааа. Сомнительно. С каких пор призрак и видим, и обладает физической силой... и капюшон этот белый ещё. Не верится. Лично моё мнение. Без оценки
Зарегистрирован: 7.11.2017
#4 написал: Космонасть
Вчера, 23:12
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А капюшон-то,капюшон! 92
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#5 написал: Maxim80
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Ну да...-платье с капюшоном это круто! С нетерпением ждем историю про даму -культуриста в колготках с карманами... 363
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#6 написал: Баба Клава
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Кто то хорошо над девочкой пошутил, видать "Кавказской пленницы" насмотрелся. Поэтому и радикальные меры помогли, ибо родители нашли шалунов. На самом деле весёлого в этой истории мало, впрочем как и мистики. Ребенок мог умом тронуться.
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