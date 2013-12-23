Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Истории из жизни

Роды в гробу

Случилась история в 1920-х. Жили-были в деревне парень и девушка, любили друг друга очень, потом, конечно, поженились. Девушка забеременела и была уже на 9 месяце, когда однажды утром случилось так, что она не проснулась.

Убитый горем муж прикладывал к ее носу зеркальце, надеясь уловить дыхание, но оно так и не вспотело…Тело покойницы лежало по всем обычаям трое суток, после чего несчастную похоронили.

Муж напился в день похорон водки и кое-как уснул. И снится ему сон: любимая бьется в истерике в гробу и кричит, что он похоронил ее заживо. Он подскочил в холодном поту, стояла глухая ночь, ну, куда он пойдет, соседей среди ночи поднимать из-за обычного сна?
Да мало ли, что приснится, водки перебрал, и вот тебе - пожалуйста!

На душе было муторно. Выпив еще стакан, парень провалился в сон. Картина во сне была еще более жуткой: жена рычала, кусала губы, вращала глазами, рвала на себе волосы, все вокруг было в крови… Она рожала в гробу!

Проснулся он, когда начало рассветать, разбудил соседа, все ему рассказал, и они побежали на кладбище. Когда могилу раскопали, в обморок рухнули оба: все в гробу было в крови, крышка исцарапана, рот уже мертвой девушки открыт в бесшумном крике, пуповина между ног и мертвый малыш…

Автор: admin.
Источник.

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 08:08
Сегодня, 08:08 by Сделано_в_СССРПросмотров: 551Комментарии: 10
0

Ключевые слова: Беременная девушка сон тело покойницы кладбище обморок

Другие, подобные истории:

Комментарии

#1 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 08:22
+2
Группа: Посетители
Репутация: (101|0)
Публикаций: 51
Комментариев: 1 526
И как давно это было, нам не узнать. Потому что вскрывать девушку должны были по любому. Байка деревенская
Зарегистрирован: 23.12.2013
     
#2 написал: Крокозябла
Сегодня, 08:33
+1
Группа: Посетители
Репутация: (102|0)
Публикаций: 13
Комментариев: 258
Т.е, как я поняла, женщину похоронили заживо? А в гробу начались роды и она очнулась?
Согласна с зелёное яблочко, что ее должны были вскрыть... Тоже считаю, что это байка!
Зарегистрирован: 26.07.2017
#3 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 08:40
+2
Группа: Посетители
Репутация: (101|0)
Публикаций: 51
Комментариев: 1 526
Сходила на сайт источник. Эта история ещё более менее. Там таакая тупость.
Зарегистрирован: 23.12.2013
     
#4 написал: Баба Клава
Сегодня, 08:51
+5
Группа: Авторы
Репутация: (2302|-2)
Публикаций: 39
Комментариев: 1 760
Какой бред только не придумают.
Зарегистрирован: 23.12.2010
     
#5 написал: Red Scorpion
Сегодня, 09:39
+2
Группа: Друзья Сайта
Репутация: (2251|0)
Публикаций: 4
Комментариев: 255
... Интересно мне очень, и с целью повышения образованности : а в БЕСШУМНОМ КРИКЕ (!!!) это как??? ogo
Зарегистрирован: 28.11.2012
#6 написал: Pmariam
Сегодня, 10:07
+1
Группа: Посетители
Репутация: (325|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 929
bad
какая же чушь собачья
Зарегистрирован: 22.07.2013
  
#7 написал: ПИК НИК
Сегодня, 10:53
+2
Группа: Посетители
Репутация: (120|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 356
Боюсь, что-то подобное случилось где-то и когда-то. Современем некоторые подробности утратились, некоторые добавились. Двадцатые годы, те ещё времена...
Зарегистрирован: 27.06.2017
 
#8 написал: hronika
Сегодня, 11:13
+2
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (143|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 29
Если это в 1920 году было, никого тогда не вскрывали
Зарегистрирован: 2.07.2016
#9 написал: Estellan
Сегодня, 12:30
+1
Группа: Активные Пользователи
Репутация: (471|0)
Публикаций: 94
Комментариев: 817
В более полной версии там вроде парень был первым на селе красавцем, на жену его какая-то ведьма порчу навела, а он после похорон на могиле спал...
Огрызок от истории остался.
Зарегистрирован: 23.07.2015
      
#10 написал: Шарлотта Корде
Сегодня, 13:12
0
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (22|0)
Публикаций: 30
Комментариев: 255
Роды в гробу бывают, в этом нет ничего сверхъестественного. В процессе разложения тела происходит изгнание плода. И рот вполне может открыться.
Зарегистрирован: 23.04.2014
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.