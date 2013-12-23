Роды в гробу

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 08:08

Сделано_в_СССР Просмотров: 551 Комментарии: 10 0 Сегодня, 08:08 by

Случилась история в 1920-х. Жили-были в деревне парень и девушка, любили друг друга очень, потом, конечно, поженились. Девушка забеременела и была уже на 9 месяце, когда однажды утром случилось так, что она не проснулась.Убитый горем муж прикладывал к ее носу зеркальце, надеясь уловить дыхание, но оно так и не вспотело…Тело покойницы лежало по всем обычаям трое суток, после чего несчастную похоронили.Муж напился в день похорон водки и кое-как уснул. И снится ему сон: любимая бьется в истерике в гробу и кричит, что он похоронил ее заживо. Он подскочил в холодном поту, стояла глухая ночь, ну, куда он пойдет, соседей среди ночи поднимать из-за обычного сна?Да мало ли, что приснится, водки перебрал, и вот тебе - пожалуйста!На душе было муторно. Выпив еще стакан, парень провалился в сон. Картина во сне была еще более жуткой: жена рычала, кусала губы, вращала глазами, рвала на себе волосы, все вокруг было в крови… Она рожала в гробу!Проснулся он, когда начало рассветать, разбудил соседа, все ему рассказал, и они побежали на кладбище. Когда могилу раскопали, в обморок рухнули оба: все в гробу было в крови, крышка исцарапана, рот уже мертвой девушки открыт в бесшумном крике, пуповина между ног и мертвый малыш…Автор: admin.

Ключевые слова: Беременная девушка сон тело покойницы кладбище обморок

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