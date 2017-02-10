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Истории из жизни

Спящая красавица

Эта история приключилась с моей подругой Элей, красивой черноволосой и белокожей девушкой, на которую многие заглядывались.
Отчасти из-за ее красоты, отчасти из-за сходства со знаменитой сказкой я и решила назвать свое сочинение именно так.
С самого детства ее мать панически боялась отпускать дочь от себя. Особенный страх Светлане, матери Эли, внушали маньяки, насильники и похитители. Поэтому с раннего детства мать учила дочку ни в коем случае не подходить к незнакомцам, не брать конфет, не ходить смотреть щенков, а если уж незнакомец вдруг схватил ее и куда-то тащит- кричать во весь голос и звать на помощь. Если девочка хоть чуть-чуть опаздывала, возвращаясь из школы, то мать тут же мчалась ее искать, и если не видела сразу - то хваталась за сердце.
Причин такого безумного страха Эля не знала, пока не подросла. Тогда-то родственники и рассказали ей, что она, оказывается, была проклята еще до своего рождения, точно Спящая красавица в известной сказке.

За несколько лет до рождения Эли у ее мамы Светланы была подруга по имени Татьяна. Обе они славились привлекательностью и веселым нравом, благодаря чему пользовались большим вниманием противоположного пола. Было им лет по 16-17.
И вот как-то раз трое одноклассников пригласили девчонок на пикник .
Это был конец 70-х, люди тогда чувствовали себя в большей безопасности, чем сейчас, да и парни были хорошо им знакомы - вместе росли, вместе учились в школе. Света и Таня согласились.
Поскольку машины, чтобы уехать куда-то далеко, не было, пикник устроили на опушке леса, прямо за домами.
Была уже зима, вокруг лежал снег, но веселая компания развела костер и вскоре уже сидела вокруг него, наслаждаясь теплом. Кто-то из парней принес водку, достали заранее припасенную закуску. Смеялись, рассказывали анекдоты.
Через некоторое время Света почувствовала, что уже опьянела, и решила, что с нее хватит. Она решила пойти домой, но остальные члены развеселившейся компании ни в какую не желали покинуть насиженное место. Отказалась уходить и Таня.
Махнув на них рукой, Света вернулась домой, тихонько, чтобы родители не заметили, что она выпила, пробралась в свою комнату и - заснула...
Поутру какой-то собачник решил прогуляться в лесу, когда подле остывшего костра заметил что-то странное. За ночь выпал снежок и засыпал потухший костер и то, что лежало подле него, но собачник подошел поближе - и замер в ужасе. На снегу лежало обнаженное женское тело.
Что именно произошло, никто никогда так и не узнал.
По заключению экспертизы, Таня скончалась от переохлаждения. Она была сильно пьяна и, похоже, просто уснула и замерзла во сне.В ту ночь она лишилась девственности, но было ли это изнасилованием - выяснить так и не удалось. Всех трех парней нашли у них дома, но они настаивали, что им тоже надоело уговаривать пьяную Таню и они ушли домой, оставив ее у костра.
Никто точно не узнал, изнасиловали ли они ее, или все было добровольно, или, быть может, пьяную девушку в лесу нашел кто-то еще, когда все ушли. Неподалеку была военная часть, откуда частенько удирали солдаты. Расследование шло как-то вяло, в итоге дело так и осталось нераскрытым.
Тяжелее всех это переживала мать Татьяны. Почему-то все горе и обида женщины сконцентрировались на Свете. Мать Татьяны винила ее в том, что та ушла, оставив подругу, и, по ее мнению, привела ее к гибели. Она возненавидела Свету, считала ее единственной виновницей гибели своей дочери, убийцей.
Одержимая жаждой мщения, полупомешанная женщина старалась отомстить как могла: в почтовый ящик родителей Светы бросала битое стекло, чтобы резало руки, била окна в их машине, ломилась в двери, крича, чтобы ей выдали Свету на расправу.
И вот однажды она крикнула Свете, что проклинает ее, что когда Света сама станет матерью, то ее дочку в 16 лет также изнасилуют и убьют, и вот тогда она узнает, каково это!
Прошло время, Света вышла замуж и родила красивую девочку. Припомнив проклятье, молодая мать начала ужасно бояться его исполнения. В кошмарах ей все время мерещилась ее мертвая и поруганная дочь, и, тоже как в сказке, она решила упредить события.
Воспитанная таким образом, Эля выросла очень скромной и тихой девушкой, опасающейся мужчин. Единственными представителями мужского пола, с которыми ей, по мнению матери, можно было разговаривать - ее собственные отец и дедушка. Всех остальных следовало бояться. Эля ни разу не была на вечеринке или, не дай бог, на пикнике.
Прошла еще пара лет.
К тому времени матери уже не было в живых. Юная Эля возвращалась домой с кладбища, где убиралась на материной могиле, когда внезапно из кустов выросла тень. Она замерла, а между тем появилась вторая и третья тень.
Трое незнакомцев окружили ее, причем один схватил ее за руки и предложил пойти погулять. Она попробовала вырваться, но мужчина сжимал ее руки, как будто стальными клешнями, и она с ужасом поняла, насколько он сильнее.
Девушка страшно испугалась, но, к счастью, не потеряла головы.
- Вы пьяная! - промурлыкал один из них. - Вам нужно поспать, давайте пойдем с нами...
- Да что вы! - решительно возразила Эля. - Я вовсе не пьяна. Вот понюхайте, разве от меня пахнет алкоголем?
Она дохнула незнакомцу в лицо. Тот машинально разжал руки, и в ту же минуту девушка, петляя как заяц, кинулась наутек.
На ее счастье, лесные незнакомцы, видно, сами подвыпили, и, сделав неуклюжую попытку преследования, скоро потеряли ее в сгущающейся темноте.
И Эля вернулась домой, и так и не осталась на снегу вечно - спящей красавицей.
Вот так проклятие чуть-чуть не сбылось, а все же не сбылось.
И по-моему - это очень показательный финал. Проклятие - проклятием, но всегда можно изменить ход истории в свою пользу.
Сегодня, 19:38 by Шарлотта КордеПросмотров: 325Комментарии: 4
+9

Ключевые слова: убийство проклятие смерть изнасилование авторская история.

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Комментарии

#1 написал: Елена Соловова
Сегодня, 20:28
0
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Репутация: (3|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 82
Вот тебе и 70-ые. И тогда достаточно было маньяков. Просто об этом не вещалось по радио , в новостях. Вот и не боялись люди и особо не осторожничали. Если и доходили какие-то слухи.... то только благодаря сарафанному радио.
Возмутило поведение подруги и друзей. Я бы тоже ее проклянала. И винила бы тоже ее. Если пошли на сабонтуй вместе, то и возвращаться должны вместе. Меня почему то взбесила эта "подруга". Может кто-то скажет что у нее своя голова на плечах должна быть, я не соглашусь. Есть люди-которые чуть выпьют и становятся не адекватные. Тогда ты, несешь отвественность за этого человека-если ты по настоящему друг, подруга.Она должна была ее увести домой, а не думать только о себе.
Мое мнение.
За историю +
Зарегистрирован: 10.02.2017
#2 написал: ПИК НИК
Сегодня, 20:28
+2
Онлайн
Группа: Посетители
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Публикаций: 0
Комментариев: 350
Я слышал, что чистых и светлых людей проклятья не берут. Их хранят высшие силы. innocent
Поставил плюс за историю.
Проклятья может и не берут, но вот катастрофы... Например как было с доктором Лизой. Светлая ей память!!!
Зарегистрирован: 27.06.2017
 
#3 написал: Сделано_в_СССР
Сегодня, 20:28
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Комментариев: 1 248
Один лишь миг отделяет одно событие от другого. Пока счастье на стороне девушки. Дай бог, чтобы смекалка работала при любой погоде и любой ситуации, так же быстро и адекватно ситуации. Эля молодец.
Зарегистрирован: 19.08.2017
        
#4 написал: Летяга
Сегодня, 21:36
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Комментариев: 6 188
Цитата: Елена Соловова
Есть люди-которые чуть выпьют и становятся не адекватные.

Ей и водку в горло насильно заливали, наверное. Терпеть не могу всех этих "расторможенных" граждан. Они будут косячить, а ты им должен: внимание удели, время потрать, уговаривай получше, что так плохо уговариваешь?
Дурочку малолетнюю, конечно, жаль. Да только не с подруги крайних искать в такой ситуации надо. Силой она бы её всё равно не увела, а вот что парни её там бросили одну - в голове не укладывается. Уйти, оставив человека в компании, и уйти, оставив пьяного человека одного на улице - всё же очень разные вещи.
Были у меня в юности знакомые вроде этой Тани, всегда старалась держаться от них на максимальном расстоянии.
А не можешь пить - не пей.
Зарегистрирован: 3.08.2014
                  
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