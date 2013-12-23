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Истории из жизни

Немой сосед

В давние времена, когда я был школьником, произошла со мной история, которую я никогда забыть не смогу. Жили мы с матерью вдвоем без отца на седьмом этаже девятиэтажного дома. Над нами жил старый дедушка, Игорь Васильевич. Он не мог говорить, был немой, но тем не менее любил двигаться, помогал матери по дому с бытовыми делами в квартире. Возвращаясь вечером домой, мы часто пересекались с ним на первом этаже. Я редко ездил на лифте, предпочитал играть на перегонки с ним, в то время когда мама с Игорем Васильевичем поднималась именно на лифте. Он (лифт) был новый и довольно быстрый, да и в придачу к этому достаточно тихий. Во время бега, поднимая на следующий этаж, я не сильно бил по дверям лифта этого этажа, а дедушка Игорь делал то же самое, но только внутри, тем самым я понимал, где они поднимаются в этот момент.

Часто находясь у себя в комнате, в частности возле окна, я хорошо и отчетливо слышал шорохи, телевизор и прочие звуки из квартиры сверху. Тоже самое, да с точностью наоборот было слышно Игорю Васильевичу и у нас. Иногда перед сном, когда не мог уснуть и слышал, что дедушка Игорь не спит, я любил задавать ему вопросы, а он мне отвечал стуком по батарее. Один раз означало "да", два удара - "нет".

В одну волнительную ночь я долго не мог уснуть, завтра предстояло ответственное мероприятие в школе, много думал. Пару раз мне удалось уснуть, но не надолго. Как сейчас помню, поздней ночью, даже ближе к утру, услышал я шаги сверху. Создавалось впечатление, что кто-то суетливо торопится, собирается куда-то. Ну, я набрался наглости и решил спросить:
- Игорь Васильевич, вы куда-то собираетесь? - тихим голосом спросил я.

Шаги наверху прекратились, наступила гробовая тишина... Продлилась она недолго, буквально через секунд 5 я услышал не сильный, но глухой удар по батарее... Мне стало очень интересно, куда в такое время может торопиться старик, и я спросил:
- Далеко ли вы собираетесь?

В ответ через мгновение услышал еще один стук.

- Мы с вами еще увидимся? - поинтересовался я.

И в этот раз в ответ почти мгновенно услышал один глухой стук. Я пожелал ему скорее возвращаться. После этого в комнате сверху стало тихо, а я погрузился в свои мысли и лишь ближе к утру уснул.

Следующий день был полон интересных событий, я был в центре внимания, выступал. Вернувшись домой, я увидел маму в поникшем состоянии. Она позвала меня к себе и рассказала о том, что Игорь Васильевич вчера умер днем от инсульта... И если бы не его соседка, то так бы еще долго о нем никто не узнал. В этот момент мне стало не по себе. Задавался вопросом, с кем же я ночью общался... Я находился в легком смятении. Никому этого не рассказывал, но и забыть этого долго не мог.

Прошло пару месяцев, и я, возвращаясь из школы, как всегда поднимался по лестнице и по инерции легонько ударил по дверце лифта на пятом этаже, а секунды через 2-3 услышал стук в ответ прямо в том же месте, но только изнутри. Я очень перепугался, ведь лифт не ехал и никого рядом не было, в подъезде была тишина. Дома я решился обо всем этом рассказать матери, но она не поверила.

С тех пор прошло немало времени, но помню я все это, будто бы было вчера.

Автор: ScaryBy.
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Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 16:18
Сегодня, 16:18 by Сделано_в_СССРПросмотров: 529Комментарии: 4
+13

Ключевые слова: Старый дедушка лифт глухой стук тишина

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Комментарии

#1 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 17:55
+2
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Публикаций: 51
Комментариев: 1 503
Не прошло и месяца после похорон отца. Однажды вечером мы услышали сильный удар по батарее. Все подумали друг на друга. Утром оказалось что это не так… никто из нас не бил.
Зарегистрирован: 23.12.2013
    
#2 написал: Космонасть
Сегодня, 17:58
+2
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Публикаций: 0
Комментариев: 158
Цитата: зелёное яблочко
Не прошло и месяца после похорон отца. Однажды вечером мы услышали сильный удар по батарее. Все подумали друг на друга. Утром оказалось что это не так… никто из нас не бил.

Может о чем-то говорили, что отцу неприятно при жизни было? Знаю похожую историю.
Зарегистрирован: 2.11.2017
#3 написал: ПИК НИК
Сегодня, 18:12
+2
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Репутация: (106|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 333
Похоже на правду. Между мальчиком и этим дедушкой была дружеская, почти родственная связь. Сорок дней еще, как понимаю не прошло, вот дед так общался-прощался с мальчиком. После смерти моей первой собаки, еще щенка, мы всей семьей слышали знакомое поскуливание, где-то с месяц. Хотя собак в округе, еще пару тройку лет никто не заводил.
Плюс за стори.
Зарегистрирован: 27.06.2017
#4 написал: ана аю
Сегодня, 20:19
+3
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Комментариев: 1 144
Вполне такое может быть. Что-то задержало деда в доме. Плюс за историю.
Зарегистрирован: 20.06.2016
    
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