Немой сосед

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 16:18

Сделано_в_СССР Просмотров: 529 Комментарии: 4 +13 Сегодня, 16:18 by

В давние времена, когда я был школьником, произошла со мной история, которую я никогда забыть не смогу. Жили мы с матерью вдвоем без отца на седьмом этаже девятиэтажного дома. Над нами жил старый дедушка, Игорь Васильевич. Он не мог говорить, был немой, но тем не менее любил двигаться, помогал матери по дому с бытовыми делами в квартире. Возвращаясь вечером домой, мы часто пересекались с ним на первом этаже. Я редко ездил на лифте, предпочитал играть на перегонки с ним, в то время когда мама с Игорем Васильевичем поднималась именно на лифте. Он (лифт) был новый и довольно быстрый, да и в придачу к этому достаточно тихий. Во время бега, поднимая на следующий этаж, я не сильно бил по дверям лифта этого этажа, а дедушка Игорь делал то же самое, но только внутри, тем самым я понимал, где они поднимаются в этот момент.Часто находясь у себя в комнате, в частности возле окна, я хорошо и отчетливо слышал шорохи, телевизор и прочие звуки из квартиры сверху. Тоже самое, да с точностью наоборот было слышно Игорю Васильевичу и у нас. Иногда перед сном, когда не мог уснуть и слышал, что дедушка Игорь не спит, я любил задавать ему вопросы, а он мне отвечал стуком по батарее. Один раз означало "да", два удара - "нет".В одну волнительную ночь я долго не мог уснуть, завтра предстояло ответственное мероприятие в школе, много думал. Пару раз мне удалось уснуть, но не надолго. Как сейчас помню, поздней ночью, даже ближе к утру, услышал я шаги сверху. Создавалось впечатление, что кто-то суетливо торопится, собирается куда-то. Ну, я набрался наглости и решил спросить:- Игорь Васильевич, вы куда-то собираетесь? - тихим голосом спросил я.Шаги наверху прекратились, наступила гробовая тишина... Продлилась она недолго, буквально через секунд 5 я услышал не сильный, но глухой удар по батарее... Мне стало очень интересно, куда в такое время может торопиться старик, и я спросил:- Далеко ли вы собираетесь?В ответ через мгновение услышал еще один стук.- Мы с вами еще увидимся? - поинтересовался я.И в этот раз в ответ почти мгновенно услышал один глухой стук. Я пожелал ему скорее возвращаться. После этого в комнате сверху стало тихо, а я погрузился в свои мысли и лишь ближе к утру уснул.Следующий день был полон интересных событий, я был в центре внимания, выступал. Вернувшись домой, я увидел маму в поникшем состоянии. Она позвала меня к себе и рассказала о том, что Игорь Васильевич вчера умер днем от инсульта... И если бы не его соседка, то так бы еще долго о нем никто не узнал. В этот момент мне стало не по себе. Задавался вопросом, с кем же я ночью общался... Я находился в легком смятении. Никому этого не рассказывал, но и забыть этого долго не мог.Прошло пару месяцев, и я, возвращаясь из школы, как всегда поднимался по лестнице и по инерции легонько ударил по дверце лифта на пятом этаже, а секунды через 2-3 услышал стук в ответ прямо в том же месте, но только изнутри. Я очень перепугался, ведь лифт не ехал и никого рядом не было, в подъезде была тишина. Дома я решился обо всем этом рассказать матери, но она не поверила.С тех пор прошло немало времени, но помню я все это, будто бы было вчера.Автор: ScaryBy.

Ключевые слова: Старый дедушка лифт глухой стук тишина

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