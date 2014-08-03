Кладбищенский кросс

Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 16:19

Сделано_в_СССР Просмотров: 609 Комментарии: 12 +14 Сегодня, 14:29 by

Неимоверно редко нашу короткую и унылую жизнь посещают яркие впечатления, как-то – отдых в Египте или прогулка по ночному кладбищу.Но бывают впечатления, которые стараешься выбросить из памяти. Потому, что не можешь объяснить с точки зрения обыденной жизни. Все мы имеем опыт, но когда что-то выходит за грани этого опыта, нам становится сильно не по себе, даже злимся неизвестно на кого.Когда я была старшеклассницей, а мой племянник Дмитрий – салабоном 12-ти лет, мы, от большого здоровья, всячески чудили. Как говорится, мимо тещиного дома я без шуток не хожу.И вот пришла к нам идея и говорит: “Здрасьте! А пройдитесь-ка вы на слабО ночью по городскому кладбищу”.Это было не простое кладбище. Это было старое еврейское кладбище, на котором уже не «подхоранивали» и поэтому оно непролазно заросло вековыми деревьями, кустарником, густо переплетенным хмелем. То там, то здесь из этой буйной зелени выступали диковинные нехристианские памятники – «печки», «стволы», колонны, каменные утесы, грубо обтесанные, поросшие мхом. Днем кладбище не казалось страшным, только очень уж заброшенным. В этом «лесу» в центре города селились птицы и мелкие зверьки. Но вот местная алкашня и сексуальные извращенцы не водились. Почему? Не знаю. Вроде все условия для культурного отдыха. Вы же знаете, как это бывает – чуть где заведется скамейка под парой деревьев, сразу и распивают…Смиренное кладбище было вдоль и поперек исчерчено тропами, ибо торопливым прохожим было очень неудобно топать в обход, а, напротив, очень удобно сокращать путь с ул. Горького на К. Либкнехта. Вот по такой «муравьиной» дорожке мы углубились в темноту под сень деревьев. Из источников света у нас был фонарь-карандаш, который не столько освещал, сколько мешал. Но, так как я ходила тут, то уверенно шла впереди почти на ощупь, племянник Дмитрий – за мной, испуганный, но задиристый (не хотел перед девчонкой спасовать).Дойдя до середины кладбища, я услышала голоса. Или показалось? Показалось. Тишина стояла… . как на кладбище. Вспомнился Том Сойер с его дохлой кошкой… Ничто не двигалось, шелестела листва, и я была бы рада сейчас даже компании нетрезвых скинхедов – так мертво, так тягостно было. Темнота, за кронами неба не видно. Я (одубевшим языком): «Ну, все, пошли назад». Дмитрий (мычит): «Угу, пошли… ».Тут что-то зашелестело в кустах. Мышь? Хомяк? Вроде больше. Кошка?”Кс-кс-кс» – Молчит. Матушка-заступница… Вот опять шелестит. Крадется? Да это большое что-то. А почему на уровне земли? И почему оно вокруг нас по кругу идет (ползет), а когда мы поворачиваемся, на время затихает? И почему, ради Бога, ДО ТОГО не слышно было ни шагов, ни треска сухих веток, как бывает, когда к тебе кто-то издалека подходит?Оно просто возникло из ниоткуда и теперь вокруг нас кружило. Сделало почти полный круг и замерло. Притаилось. Мы с Димкой стояли спиной к спине, и, клянусь, спины были уже мокрые. Ничего, минута, две… Я не выдержала: «Эй, я тебя вижу, брось придуриваться, выходи». Шелестнуло – резко, коротко и опять тихо. Стоим, не знаем, на что решиться. Бежать – ага, сейчас. А оно сзади кааааак…И я опять сказала, громко «Ну, хватит».А потом оно отозвалось «хваааааааатит».И мы как побежим! В полной панике, не помня себя, ломанулись на свет далекого фонаря. Гналось ли за нами – не умею сказать. И было уже не важно. От страха мы были в запределье.Выбравшись под фонари автозаправки, отдышавшись, отсопевшись, мы пошли домой молча. Позже, при обсуждении, возникло несколько версий:А. Алкаш, уснувший в кустах, с большой белки, что-то вякнул.Б. Малолетнее хулиганье, проследив нас, решило напугать.В. ИнопланетянинГ. Говорящий покойник.Д. Нечистая сила.Е. Мужики, проходившие соседней тропой.Я стояла за говорящую белку, потому, что голос был похож. Димка сказал, что скорее оно говорило, как Дети Кукурузы. Тут прояснилась еще одна страшилочка. Я услышала слово «Хватит» с эдакой злорадной растяжечкой, а Димка – «Засосу».Это нас потрясло не меньше, чем само происшествие. Как можно ошибиться, слова совсем не похожи. Мы, хоть и были напуганы, но в своем уме. Так и не выяснилось, что было сказано, каждый стоял на своем твердо. Потом мы вообще перестали это обсуждать.Прошло много лет, мы повзрослели, жизнь замотала и этот случай забылся, как сон. Уж очень он был непонятным, необъяснимым, ни на что не похожим.Потом он начал мне вспоминаться и мучать. Я думала: почему мы так ужасно испугались? Ну, понятно: ночь, кладбище, мертвая тишина… это жутко. Но это понятный ужас, откуда он идет и почему. А по-настоящему нас напугал голос. Вернее, интонация. Будто говорил злокозненный уродливый ребенок, живущий в подземных катакомбах. Голос довольно высокий, торопливый и странно артикулированный, словно… ученый скворец. И, потом движение – как оно двигалось вокруг нас, словно ползло, но рывками. Описать трудно, но я почувствовала инстинктивно что-то чуждое человеку, враждебное.Конечно, я могла ошибиться, галлюцинировать, накрутить себя и Димку, но сомневаюсь – по натуре я скептик и гипнозу не поддаюсь, пробовала.Конечно, это могли быть мужики, алкаши, пацаны – но было совсем не похоже. Мужик бы зарычал басом, пацан запищал фальцетом – но по-человечески и не стали бы они ползать по кругу по-пластунски а из кустов прыгнули бы, как всегда.Непонятно также, почему каждый из нас услышал свое слово?Может, эта история не столь страшна в моем пересказе, но поверьте, там, на месте, было очень страшно, наверное, как животным. Главный страх – то, что ничего не понятно.Страх темноты, тишины, неизвестности, иррациональный страх – самый сильный.Автор: LO100.

Ключевые слова: Отдых в Египте прогулка по ночному кладбищу голоса страх темноты тишины неизвестности

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