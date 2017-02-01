Реальные истории (подборка). Часть 3 [Истории 54-79]

Летяга Просмотров: 21 Комментарии: 0 0 Сегодня, 22:45 by

54Я приехала в гости к сестре, в деревню. Вечером собрались мальчики и девочки, решили в соседнюю деревню сходить, путь лежал через мосточек, под которым мелкая речушка протекает, по берегам густые терновники растут. И вот мы уже к этому мосточку приближаемся, а на улице уже стемнело. Мы с моим мальчиком позади всех идём, вдруг слышим, сзади нас гравий шуршит... поворачиваемся — стоит мальчик 4-5 лет, в одних трусиках. Стоит он и... просвечивается! Увидев, что мы остановились, все к нам подошли, стоим все на мальчика смотрим, молча, потому что разговаривать мы в один миг все разучились... а он стоит, на нас смотрит. Не знаю, долго ли мы на него так смотрели, показалось, что очень долго. Тут к моему МЧ дар речи вернулся, и он так неуверенно мальчика спрашивает- Ты откуда?- Ниоткуда... — отвечает мальчик, начинает поворачиваться к нам спиной и на полуобороте исчезает.....Мы, наверное, ещё минуту стояли в шоке, а потом все разом побежали в сторону своей деревни.А на утро родителям всё рассказали, и выяснилось, что 20 лет назад в том месте мальчик пятилетний утонул... Бабушки в деревне рассказывали, что утопленников не отпевают, поэтому души их покоя не знают. И что первое время после его смерти его там многие видели, но уже лет 10 никто не видел.Вот такая история со мной приключилась.55Когда бабуля болела, тёте приснилась умершая мать, которая была с сумочкой. На вопрос тёти, куда она собралась, та ответила, что к Марии (бабуле) в гости на Николу собирается. На Николу бабулю похоронили.Моей дочке в то время было два года, она очень любила свою Машеньку. Через несколько дней я укладывала дочу спать. И вдруг она повернулась к двери и начала разговаривать. Я сначала не поняла, потом дошло, она отвечает на вопросы, которые я не слышу. Спросила, с кем это она говорит. Ответ: «Вон Машенька стоит». Я не поняла: «Где?» Дочь встаёт, подходит к двери, смотрит куда-то вверх в пустоту, тянет ручки и улыбаясь: «Мааашенька».Пробормотав: «Бабуль прости» я выскочила из комнаты. Рассказала родственникам. Мы решили, что она пришла к тому, кого очень любила. Царствие Небесное рабе Божьей Марии.56У моей подружки умерла прабабушка. Квартиру в центре Москвы стали сдавать знакомому, молодому парню. Пришли мы как-то с подружкой к нему в гости, деньги забрать, да и просто поболтать. И смотрю, возле двери в туалет и в самом туалете лежат плоскогубцы. Мы посмеялись, зачем ему 2 штуки, да еще и в туалете. А он помрачнел, и стал рассказывать: «Бабка меня замучала!»Выяснилось, что когда он дома один, в туалет или ванную нельзя без плоскогубцев сходить, заклинивает замок. Причем когда есть гости, или его девушка, все работает отлично. Причем это уже 3-ий замок, он 2 раза менял, но ситуация не меняется. Еще эта бабка часто гремит посудой, ходит, охает и вздыхает.Через какое-то время он с этой квартиры съехал, сказал, что хоть он и здоровый мужик, но после того, как бабка стала ложиться к нему в кровать, ворочаться и охать, он не выдержал и съехал.57Муж моей бабушки (т.е. мой дед) и ее мама (т.е. моя прабабушка) ну очень не любили друг друга при жизни. Когда ругались, прабабушка постоянно говорила деду: УМРУ, НЕ ПОДХОДИ К МОИМ ХОЛОДНЫМ НОГАМ! А дед ей в ответ: Я УМРУ ВПЕРЕД И ТЕБЯ С СОБОЙ ЗАБЕРУ! В итоге дедка умер 30 апреля, а прабабушка 2 мая (10 лет назад), как раз, когда мы гроб с дедом уже закапывали.58До сих пор не верю, хотя сама участвовала. Сидим дома с родителями, телефонный звонок. Беру трубку, связь препаршивая: «Коля, Нина заберите меня отсюда, мне так плохо. Это Саша с Ульяновска» (Коля, Нина — мои папа и мама, а Саша мамин брат). Родители в этот же вечер срываются в Ульяновск. Нашли его в морге, где он лежал уже месяц и его собирались похоронить как неопознанного. Вопрос, кто звонил?59У меня был такой случай. Умерла тетя, родная сестра моей мамы. Я поехала на похороны. Поминали в столовой, потом пошли к ней домой только родственники и близкие ей люди. Накрыли стол, начали рассаживаться, тут ее сын говорит: «Мама всегда здесь сидела» и показывает на место во главе стола и тут со шкафа срывается вделанное в дверцу зеркало и падает на пол, но не разбивается. Знак тетя подала. Народ был в шоке.А накануне 9 дней после ее смерти я была в квартире вдвоем с сыном, муж в командировке. Укладывала сына спать, чувствую — взгляд, поднимаю глаза — в дверном проеме стоит тетя Оля, но не в том возрасте, как скончалась, а молодая совсем, на меня смотрит, улыбается. Я в ту ночь с сыном спать легла, одной страшно было. А на следующий день собрались родней ее поминать, оказывается она ко всем приходила в ту ночь, прощалась.60А мне мама рассказала такую историю. Когда ей было лет 13, внезапно погиб ее любимый брат. Всего несколько дней не дожил до 18-летия. Ехали они с друзьями на грузовой машине с дискотеки. Водитель — парень молодой был, поддатый, соответственно. Мамин брат, мой дядя, сел в кузов, а когда машина перевернулась — не успел выпрыгнуть, и его зажало между бортом машины и землей. Умер он по дороге в больницу.Обычно мой дядя ездил на танцы на своем мотоцикле. Но то ли за несколько дней, то ли в тот самый день мотоцикл сломался, и он попросил мою маму дать ему велосипед. Мама повредничала — не дала, они поругались, и он уехал на танцы с другом на том самом грузовике.В ночь после похорон все легли спать. Надо пояснить, что между комнатами в доме были не двери, а шторки, и прекрасно было слышно, когда кто-то ворочался, кашлял и т.д. и все комнаты соединялись кухней, через нее, как через прихожую, можно было пройти в любую комнату. Так вот, в комнате брата на его кровати спал в ту ночь мой дед — отец дяди. А мама с моей бабушкой легли на диване в зале.Все уже заснули, а мама не могла глаз сомкнуть — плакала и перебирала в уме последние события, которые привели к трагедии. И, конечно, винила во всем себя и раскаивалась. Неожиданно ее размышления прервал скрип кровати, на которой спал дед (кровать брата) и шаги в сторону кухни. Мама поняла, что дед встал видимо в туалет или попить, и успокоилась... пока не услышала храп деда со стороны кровати. А на кухне тем временем осторожные шаги продолжались. Как говорит моя мама — у нее похолодел висок, все тело онемело, а глаза оказались закрытыми и не могли открыться. Прислушиваясь к скрипу половиц, она понимала, что в зал сейчас кто-то войдет, потом она почувствовала, как онемели от холода ноги, неимоверным усилием мама чуть-чуть приоткрыла глаза и через маленькую щелочку, между ресницами она попыталась посмотреть в сторону кухни. В дверном проеме, над самой кроватью стояла тень. Мама пыталась закричать и бабушку толкнуть, но лежала как бревно, весь крик и ужас были только в голове. Тень еще постояла... и стала нагибаться над мамиными ногами... и вот тогда мама завопила на весь дом! Бабушка проснулась и обнаружила маму уже наполовину на полу лежащей. На следующий день вызвали батюшку, дом освятили. И больше никто не приходил.61Давно это было, в начале 90-х. Одна моя сослуживица рассказывала. Её мужу сделали операцию на головном мозге, лежал в реанимации. Она его навестила, допустим, в 15 часов дня, передала передачу (в реанимацию-то не пускают), и со спокойной душой пошла домой. И, как потом оказалось, к вечеру он умирает.Она соответственно ничего не знает, дальше с её слов: «Перед сном пошла в туалет, включаю свет, захожу и вижу: стоит мой Саша в углу, обмотанный простыней и улыбается. Я ему: »Ты же в больнице«, а он ничего не говоря, подходит ко мне и начинает щипать меня за ноги». Синяки от пальцев она нам показывала, женщина адекватная и оснований сомневаться в правдивости её рассказа ни у кого не было.62Мы тогда только приехали с поминок по свёкру. Сидим в квартире свекрови, тихонько разговариваем. На стене висят часы. Их свёкру подарили на работе лет 20 назад, изначально они были с боем, но уже лет 5 бой был сломан, и часы только показывали время.И вдруг часы загудели и пробили 3 раза! Все замолчали. А затем верхняя часть фотографии свёкра (она была без рамки, просто прислонена к вазе с гвоздичками) наклонилась. «Отец поклонился, поблагодарил нас», — прошептала свекровь и сознание потеряла. Тут уж стало не до мистики, все забегали, кто за водой, кто в скорую звонить.С той поры несколько лет прошло. Часы так и висят, тикают, но больше ни разу не били.63Мама рассказывала. Умерла её двоюродная бабушка, она её очень любила. В то время мама очень сильно болела гайморитом (не знаю, как точно пишется). И она перед сном начала рассказывать своему мужу, что когда она сегодня днём спала, к ней кто-то подошел и нагнулся, и она почувствовала теплоту и услышала голос: «Всё будет хорошо». Муж не поверил и только смеялся над ней. Ночью мама просыпается от дикого вопля папы. Со слов папы: «Лежу, почти засыпаю, начинаю поворачиваться на другой бок, но тут вижу, что-то в ногах светится, всматриваюсь и понимаю, что это твоя двоюродная бабушка стоит, прозрачно синяя и грозно на меня смотрит, дальше подплыла ко мне и ущипнула за нос».64Мой отец жил один, за тысячу километров от меня.Как-то ночью будит меня мужской голос (незнакомый) и говорит:— Ты спишь спокойно, а отец у тебя умер!Я проснулась и ревела в три ручья. Но списала на дурной сон. Отец у меня еще не старый, чего ему умирать, тем более недавно разговаривали по телефону.Утром звоню ему, телефон не отвечает. Звонила весь день, потом подняли знакомых в том городе, дверь открыли, а он мертвый....Когда снится мне, не разговаривает, только улыбается. Я его любила больше всех, а он всегда молчит... Не обижаюсь, но скучаю.65У меня есть родственники, которым сейчас лет под 50... Ну, вот лет 25 назад, пока молодые, они никак не могли родить ребеночка. Когда же потом родилась долгожданная дочь, они собрались поехать к своим родителям и показать внучку, которой было месяца 3... А в поездке молодая мама сидела с ребенком на руках на переднем сиденье, муж вдруг резко затормозил, и ребенка по инерции буквально выкинуло через лобовое стекло. Разумеется, насмерть...Похоронили ее, потом через 7 лет родили сына...Через 18 лет спустя (год 2005 где-то) случилась сама история:эта женщина ушла с ребенком в магазин, а муж остался дома... Он рассказывает: «Прилег я на 3 минуты — и вроде придремнул, а вроде как реальность все... И вдруг подходит ко мне девушка, волосы черные-черные, и говорит:— Папа, достань мои фотографии в шкафу, а потом вызови лифт, у меня для тебя там подарок»Муж проснулся, залез в шкаф — а там фотки с похорон. Он говорит, что никогда этих фоток не видел и даже не знал и не хотел знать, где они лежат. А потом пошел, вызвал лифт, а там лежат деньги (немного — около 200 рублей).Жена приходит с магазина — а мужик невменяемый. Его потом в больницу положили — совсем ему плохо стало....66У нас бабушка умерла 3 мая. т.е. перед самым посевом картошки. Конечно, в связи с похоронами, о всякой картошке забыли. И вот, прошло 9 дней, мы все в заботах, шоке, трауре, и тут телефонный звонок.Мама взяла трубку, послушала, медленно положила, побледнев. Мы кинулись к ней, а она говорит, бабушка звонила. Спросила гневным голосом, почему мы до сих пор картошку не посадили?!Голос был бабушкин, да и мама не стала бы такое придумывать, я ее потом корвалолом отпаивала... Вот и что это было?!67Несколько лет назад у подруги умер муж, после похорон она не могла находиться в своей квартире и с младшим сыном перебралась на время к свекрови. Дома остался старший, двадцатилетний парень, совершенно не склонный к какой бы то ни было мистике и религиозности. Покойный приходился ему отчимом.Дальше буду рассказывать с его слов.Вышел старший сын на кухню умыться — ванной в квартире не было — и почувствовал запах сигаретного дыма, хотя дома он был один и не курил. Подошел к раковине, глянул в висящее на стене зеркало — а за его спиной на столе сидит отчим, курит сигарету и улыбается... Юноша закрыл глаза, умылся, снова посмотрел в зеркало — видение пропало. Сам он думает, что так отчим с ним прощался, хотя при жизни отношения между ними были не очень хорошими.68Вчера сестра рассказала. На днях её в одной социальной сети нашла бывшая одноклассница Ира, которая уже много лет живёт в СПб и в наш посёлок приезжает крайне редко. Ира писала, что летом была в нашем посёлке, на 1 день приезжала. Шла по улице и встретила двух девочек из их класса: Лену и Настю — эти девчонки ещё со школы дружили, вели одинаковый образ жизни (пили, гуляли со взрослыми мужчинами, прогуливали школу и т.д.). Только вот странно они как-то шли: обычно вместе, а тут как бы каждая шла по отдельности, просто рядом.Сестра тут же написала Ире ответ, рассказала, что Настю она видеть никак не могла, т.к. эта девушка уже около 3 лет назад погибла в автокатастрофе. Ира была в шоке, т.к. утверждает, что видела именно Настю, полностью описала её внешность, одежду. А надо сказать, что внешность у Насти была необычная, её действительно трудно с кем-то спутать, да и манера одеваться у неё была тоже своеобразная, из-за чего над ней всегда подшучивали.69На днях у подруги умер муж. В морг его не увозили, так как давно болел, и сомнений в причине смерти не было. Ночевать с покойным осталась только подруга, ну и я — не могла же ее одну оставить. Спать легли, когда уже стали валиться с ног от усталости. Легли в одной комнате с покойником, двери в коридор закрыли, чтобы кошка не забежала.Страха не было. Проснулась я под утро от шума, причем не видно было не зги, так как свеча потухла, на улице темень. Было ощущение, что вся комната ходуном ходит: непрекращающийся шелест шелковой ткани, шебуршание во всех углах сразу. Думаю, не стоит говорить, что Аленка спала при этом, как убитая.Вот тут у меня реально волосы встали дыбом: кто может шуршать, если из живых один спит, не шевелясь, а второй (вторая) все это слышит? Растолкала подругу, зажгли свечу, включили свет в коридоре и снова вырубились — сил реально не было после тяжелого дня.Стоит ли добавить, что покрывало на покойном было именно шелковым? А также то, что Алена немного позднее сказала: «Когда засыпала, то видела, что муж неоднократно пытался привстать из гроба. А еще глаза приоткрывал, пытался что-то сказать. Тебя будить не стала, боялась испугать. Только приговаривала, чтобы лежал — мертвые не должны вставать».На этих похоронах еще много чего случилось, но рассказывать не решусь. Во-первых, боюсь народ напугать, а во-вторых, не поверят, да еще и на смех поднимут. Впервые с таким ужасом столкнулась, если честно.70Моей подруге однажды пришлось на некоторое время (ночное!) остаться один на один с умершим дедом. Она была на кухне, готовила поминальный стол. А гроб стоял в комнате, но свечки в изголовье и в ногах потушили на время, чтобы случайно беды не произошло.Услышала подруга из комнаты, где стоял гроб дедов кашель. Замерла, испугалась, подумала, что ослышалась. Кашель повторился. Она, преодолевая страх крикнула: «Дед! Ты, что ли меня пугаешь? Не пугай, не надо, а то уйду, и ты один останешься!»А сама ни жива, ни мертва от страха. Кашля больше не было, и она тихонечко заглянула в комнату. И видит: та, свечка, что в изголовье — зажжена. Хотя она точно помнит, что не было зажжённых свечей возле деда!71У меня тоже есть очень тоскливое воспоминание о похоронах. Я тогда в девятом классе училась. У одноклассницы Веры умерла её совсем ещё молодая мама от рака. Я понятия не имею, кому в голову пришло тащить весь класс на прощание с мамой Веры к ней в квартиру.Ну, постояли мы там несколько минут в тишине. Вера, уже выплакавшая все глаза просто стояла в изголовье гроба, глядя на мамочку. А что со мной стало происходить! Я чётко слышала, ощущала, что-то исходящее от гроба. Я двигаться не была в состоянии. Класс уже весь вышел из комнаты, и Верочка вышла, а я всё стою со своими цветами.Потом подошла, чтобы цветы положить, смотрю, не отрываясь, на покойницу, еле сдерживаю рыдания (я Верину маму знала с тех пор, когда мы вместе с её дочкой в детский сад ходили), глажу её руку, зажимая цветок между пальцев... И вдруг чётко ощущаю, что кто-то гладит мою руку. Даже не гладит, а как будто накрывает. И не слегка, а очень даже ощутимо. Будто сдерживает мою руку от того, чтобы я положила цветы.И я вдруг успокоилась, я поняла, что от меня хотят. Вышла из комнаты и говорю Верочке: «Убери цветы из гроба, маме это не нравится». Она кивнула, ничуть не удивившись. Потом она рассказала мне, что перед смертью её мама просила: никаких цветов в её гробу.72У нас перед мамиными сорока днями странные вещи твориться стали. То не могу попасть домой — дверь закрыта изнутри. Перепсиховалась, пока сын дверь открывал. Ваня клялся — божился, что дверь не закрывал.То иду с работы, звонит сын, не объясняя толком ничего — мама, у нас посуда летает. Ничего понять не могу, влетаю домой. Даже в страшном сне не могу представить, у нас и в пору ссор посуда не лётает. И сын толком ничего не объясняет. В общем, над столом кухонном шкафчик у нас висит. Шкафчик цел, а посуда в нем разбита. Самое обидное, что там был сервиз, который мама мне на свадьбу дарила. Плюс еще часть посуды.Я, правда, успокоилась сама и сына успокоила. Вспомнила притчу — спасибо, что деньгами взял. Главное, чтоб все живы-здоровы были.73У нас бабушка в квартире умерла, привезли её с дачи, она была ещё жива в тот момент. А потом, пока «скорая помощь» приехала — её не стало. Пытались реанимировать — бесполезно. Увезли в морг.А на следующий день, когда мама со своим братом ушли решать вопрос с похоронами, сестра была в школе, а я осталась дома одна, вот тогда я и услышала бабушкин кашель и скрип пола. Пол у нас старый, скрипит, если наступаешь в определенных местах. Так вот, я в своей комнате лежу, тишина во всей квартире, никого нет. И тут я слышу, как кто-то идет, шаркая тапочками и кашляет. Голос бабушки, её шаги. Я реально онемела, у меня от страха даже руки похолодели, горло спазмом каким-то схватило, ничего сказать не могу.А она ходит там в прихожей, на кухне, в той комнате, где они жили с дедушкой и дядей (маминым старшим братом) и где её не стало. И вот до зала она доходит, там на пороге как раз пол и скрипит и замирает. Шагов нет, словно что-то её останавливает. А я даже встать не могу, посмотреть, что не так.В общем, страху я натерпелась, пока сестра со школы не вернулась. И вот сидим мы с ней вдвоем в нашей комнате, и она слышит шаги и бабушкин кашель. То есть, если до этого я могла списать все на стресс, на то, что нахожусь в шоке, то тут мы обе слышим это. Тряслись обе, пока не вернулась мама с дядей.И вообще, её не только мы слышали. А когда сорок дней было, сидели в той комнате, где они жили, даже я в кресле выехала к столу, хотя людей было много и без меня. И вот сидим все, разговариваем, и тут слышится стук входной двери, будто кто-то вышел из квартиры и шаги по лестнице. Все, с тех пор ничего такого не было. Ушла она.74Давно мучает вопрос, «Что это было». Кто знает, объясните пожалуйста. Итак, рассказываю.На тот момент жила я с родителями, лет мне было 15 -17, точно не помню. Лежу себе на кровати, в своей комнате, и тут просыпаюсь от звука, как бы вам лучше объяснить... ну как если бы тарелка летала и крутилась одновременно вокруг своей оси. Вот что-то в этом роде. Летает по коридору, а коридор к слову у нас длиннющий 10 метров в длину. Я от страха одеяло на голову и как ни странно заснула моментально.Второй случай был вот как. Приехали отдыхать к родителям мужа. На тот момент я была уже замужняя дама. Спим на 2 этаже (дом двухэтажный с крутой лестницей). И вдруг опять этот же звук, но только он на 1 этаже (Слава Богу). Я вся трясусь от страха, муж рядом, тоже не спит, тоже все слышит. Потом когда все перестало шуметь, муж встал посмотреть — естественно там ничего не было. Родители мужа спали и тоже ничего не слышали.Еще одна загадка. Были у нас часы старинные, из камня змеевика (вроде бы так). Стекло выпало, и циферблат был открытый. И вот, гляжу на него я утром, и вижу, что на середину намотаны нитки, разного цвета, все короткие. А на одну полку выше часов стояла как раз коробочка с нитками. Вот так пошутил видимо барабашка.И совсем недавно случай был. Есть у моего мужа привычка, иногда царапать стекло в двери ванны, типа я тут, ну или просто шутить так пока я купаю сына. И вот в один из наших купаний слышу царапание. Думаю, ну, муж пришел домой. Выхожу, сына на кровать положила, говорю, подожди, пойду к папе схожу. Обыскала каждый угол. Думала, спрятался, шутит. А оказывается он и не пришел еще. И тут мне стало не по себе... к чему бы это...Прокомментируйте, пожалуйста, что все это могло означать. Буду очень благодарна.75Тоже расскажу: отец с мачехой рассказывали. Живут они в Нижнем Новгороде. Квартира у них 3-хкомнатная, как заходишь — прихожка, и по коридору в разные стороны: сразу налево зал, потом по коридору бабушкина спальня, дальше развилка — налево кухня, направо — детская комната. Полы по коридору скрипучие — квартира старая. Я тоже раньше у них жила, пока школу не закончила. Была у меня бабушка Оля — мама отца. Умерла под Новый год — 31 декабря. Мы приехали в гости почти через год. И вот рассказывают.Начала бабушка после смерти по квартире ходить: раз полы скрипят — значит, бабушка идет. Старший мальчишка один раз ночью просыпается. А бабуля в углу стоит. Он ей и говорит, мол, чего здесь делаешь. А она в ответ, что их охраняет. Сашка ей и говорит: «Ты где должна быть? Иди на х...». Больше она к нему не приходила. Зато замучила младшего брата.Тот с работы приезжает в обед, а бабуля ему навстречу: «Внучек, иди обедать, я тебе приготовила». Он потом на кухню боялся заходить. Стал обедать в зале, первой комнате по коридору. Так бабушка придет к нему и ругает, что он не на кухне ест. Ваську к психиатру водили, лечили. Все это продолжалось, пока батюшку не вызвали и дом освятили, а то ничего не помогало.76Я работала заместителем главного врача по амбулаторно-поликлинической работе, и узнала местную деревенскую примету, не врачебную, а именно деревенскую, а дело было так:Умер какой-то мужчина. Умер дома, а через два дня умер мой друг, молодой сотрудник нашей больницы. Народ сразу всполошился, мне сказали, что если после одного покойника до его трёх дней умирает второй, то дальше могут быть еще смерти, всегда кратные трем, то есть третий сейчас обязательно умрет, а четвертого может и не быть, а если будет четвертый, причем обязательно его смерть произойдет в промежутке до третьего дня от последнего, тогда надо ждать и пятого, и шестого, а после шестого, надеяться, что не умрет седьмой человек, а то опять эти погибели случаться до девятого, а то и двенадцатого трупа... И берет всегда первый покойник людей своего пола, если мужчина, то и будут умирать мужчины...Причем когда умер третий, а потом четвертый, заволновались уже не только крестьяне, но и медики, четвертый умер в больнице, а тут еще пятого и шестого ждать, а вдруг опять в больнице? Медиков это не радовало...Умер пятый, шестой. А в конец третьего дня после шестого и седьмой. Народ мандражировал, две смерти из всех произошли у молодых непьющих мужчин, без всяких предвестников и болезней. В первом случае после вскрытия определили повторную микродистонию сердечной мышцы, во втором вообще причину не выяснили.И вот, я как порядочный заведующий засиделась допоздна с отчетами, вышла курить на улицу, через запасной вход, где всегда в коридоре оставляли умерших людей до приезда машины патологов, и где мы всегда курили с моим умершим другом. Мне показалось, что мой друг идет за мной, я очень тосковала, и совершенно не испугалась, ни с того ни с сего ляпнула: «Коленька, пойдем покурим напоследок!», вышла, стою, заревела, и с ним «разговариваю»:«Коля, нам так тебя не хватает, я выпросила твой блокнот на память, ты так неэкономно писал, там еще место полно, у нас люди мрут и мрут, это, наверное, от жары... Коля, скажи там, пусть оставят мужчин в покое! Коля, ну молодежь же мрет!». Докурила, ухожу, и слышу усталый голос, совсем близко: «Хорошо, двенадцатый последний будет»...Я обернулась, как само собой разумеющееся поискала глазами друга, не нашла естественно, и говорю, совершенно не испугавшись: «Коля! Но можно же на девятом остановить!»... Но больше ничего не услышала.Так до двенадцатого покойника и дожили. Но хотите верьте, хотите нет, потом полгода ни одна древняя бабушка, ни один древний дедушка не умер, хотя по количеству населения это было удивительно.77Больше 12 лет прошло, а помнится во всех подробностях.Привезли меня тогда с кровотечением на «скорой». Дежурный врач осмотрел, вколол магнезию и сказал, что до утра протяну, а утром будут чистить. Меня определили в палату, на часах был час ночи. В палате находились две пациентки, которые в это время уже спали. Я застелила себе постель, сползла в неё. Состояние было ужасным, температура небольшая, но меня трясло от ожидания предстоящего утра.Легла головой к двери. В палате было темно, свет пробивался из коридора, сквозь дверную щель. Вот лежу лицом к стене, думаю о том, какая я несчастная, за что мне всё это, слёзы капают на подушку. Вдруг дверь открылась, палата осветилась на короткое время, кто-то вошёл. Встал возле моей кровати. Я подумала, что это врач, но он сказал при приёме, что до утра меня никто тревожить не станет.— О, новенькая, — услышала я мужской голос. — Посмотрим, кто это у нас тут.Я, обиженная на весь мир, и не думала поворачиваться, чтобы на меня посмотрели. Вдруг почувствовала, как крепкими сильными пальцами меня берут за подбородок и резко поворачивают. Я открываю зарёванные глаза... У кровати стоит фигура. Дымчатая, чёрная, высокая. В какой-то нелепой накидке, достающей, практически до пола. Фигура крепко держит мою мордень пальцами за подбородок и начинает медленно наклоняться ко мне, будто стараясь хорошенько разглядеть.Как я взвыла! От моего крика фигура резко стекла на пол и с каким-то странным звуком «ушла», утянулась под дверь в коридор. На крик прибежала медсестра. Ну не буду же я говорить, что меня тут привидения достают. Отбоярилась, что кошмар приснился. Мне вкололи что-то успокоительное, назвав при этом сумасшедшей истеричкой, до утра я вырубилась, но спать легла уже так, чтобы видеть входную дверь.Больше ко мне никто не приходил до самой выписки. Наверное, успел рассмотреть! Или лицо моё не понравилось ;)78Я пациент, но кто в больнице больше полгода — это уже постоянная прописка?В нашей областной больнице несколько привидений.Черная кошка. Я несколько раз видела: она лежит под ногами входящих, в виде тряпки, по ней идут, потом она неожиданно встает, горбится-потягивается и уходит. Все это светлым днем, при хорошей освещенности. Кошку (или кошек) видела не только я. Она всегда на первом этаже, реже — на втором в районе лестницы. Собственно, в тех местах, куда они, теоретически, может проникнуть. Но с ними там строго и спать бы им (настоящим) там не дали бы.Еще там была цыганка. В больнице, почему-то всегда много цыган, постепенно начинаешь узнавать их в лицо. И эту цыганку (сравнивали описание), видела не только я. Привидения эти — абсолютно непрозрачные.А вот привидение, которое видела только я. Я спустилась на боковом лифте на первый этаж. Было часов примерно 20, зима, за окнами темно. Дальше мне надо выйти из лифтовой и пройти длинным прямым и пустым коридором к центру больницы. Я выхожу из лифтовой, следом за мной, даже слегка придержав передо мной дверь, выходит парень. Я видела его боковым зрением: лет 28, одет просто — рубашка, свитер, сверху — незастегнутая куртка, на плече сумка, джинсы. Я даже туфли его видела — чистые. Так мог выглядеть, например, электрик, который переоделся после работы.Я иду по коридору (я быстро хожу), парень за мной. И тут до меня доходит, что когда я выходила из лифта, в лифтовой никого не было. Комната маленькая и вся просматривается. В лифте я тоже ехала одна. Все просто, в лифтовую есть еще дверь с лестницы, но она железная, характерной конструкции и бухает на весь этаж. Откуда он взялся и идет следом за мной? Выскочил с лестницы, зачем-то придержав дверь, чтоб без звука! Зачем?Я сделала шаг в сторону и прижалась к стене. Его не было! Шаги были, а человека не было! Когда он поравнялся со мной, лицо обдало ветром, как когда мимо человек проскакивает. Миновав меня, шаги стали тише и совсем исчезли. Коридор — пустой, палат тут никогда не было: лаборатории и административные кабинеты.79У меня есть подруга по имени Галя. Находясь в роддоме после рождения своего ребенка, она испытала настоящий шок и незабываемый ужас. До сих пор, вспоминая этот случай, она каждый раз добавляет «И как я от страха не тронулась тогда?»Дело было так. Галя рожала в нелегком 1996 году, в селе. Роддом в то время был у них в жутком состоянии — сырое, мрачное помещение, горячей воды нет, да и холодная появлялась с перебоями. Постельного белья нет, лекарств тоже, всё свое надо было приносить. Половина медперсонала уехала, разбежались кто куда. Кто в другие регионы, а кто и за границу. В селе тогда почти не было света, зарплату платили редко и мало, в общем, кто помнит, тот знает — то ещё время было!И вот Галю привезли в роддом. Из персонала только акушерка Ира, бывшая Галина одноклассница. Доктор уехал куда-то и пока не вернулся. С горем пополам, промучившись почти сутки, родила Галя свою Катюшку. Поместили маму и младенца в палату, где уже находилась одна женщина с новорожденным мальчиком. Так как роды у Гали были тяжелыми, её не выписывали более недели. На вторые — третьи сутки у Гали начался сильный мастит. Грудь была как камень, горячая, твердая, а уж о боли и говорить нечего! Притронуться нельзя было!Мучилась Галка страшно, говорит, боли были такие, что ревела в голос. Как-то её лечили, конечно, но лечение помогало мало. Тут ещё Катька бросила сосать, температура подползала к 40 — всё одно к одному, как в страшном фильме... И вот, вспоминает Галя, очередная мучительная ночь. В палате сыровато и холодно, и Галке плохо как никогда, просто хуже некуда. Сделали укол, но боль нисколько не прошла, хотя температура спала. Лежит моя подруга и скулит, Катюху унесла акушерка, тихо кругом, и тьма такая густая, осенняя, что даже стену напротив не видно. И полная безысходность в душе.И тут прямо напротив Гали в воздухе возникает какое-то движение, как будто клубы серого тумана возникли из одной точки и стали разрастаться, разрастаться, превращаясь в круглое пятно серо-голубого цвета. Галя говорит, что сначала даже не поняла и ничуть не испугалась, подумала, что это от боли в глазах рябит. Но потом села на постели и увидела, что из пятна выпростались две серые руки не руки, нечто похожее одновременно на лапу птичью и на костлявую старушечью кисть.Пальцы-когти были тонкие, гибкие и длинные, они постоянно двигались, вращались, как будто не знали, за что ухватиться, искали опору в воздухе, прощупывая пространство вокруг себя. Так продолжалось довольно долго. Галка сидела и смотрела, голос у неё пропал от страха. И тут эти лапы вытянулись прямо и стали расти по направлению к Гале, медленно-медленно, как у Панночки в фильме «Вий». Моя подруга пыталась молиться, но всё перезабыла и только выдавила из себя 2 слова «Кто ты?»И ей ответили. Но не словами, а как будто мысленно, но Галя прекрасно «услышала» слова, прозвучавшие как бы у неё в голове «Не бойся, не бойся, я тебе помогу!»Руки стали тянуться ближе и ближе, Галя видела их уже прямо у себя перед глазами, они явно пытались коснуться её воспаленной груди. И когда кончики жутких не то птичьих, не то паучьих лапок дотянулись до Галиной груди и коснулись её, она испытала такой страшный болевой укол, как будто раскаленным колом грудь пронзили. И Галя заорала! Да так, что подскочила соседка на постели и прибежали сестра, и санитарка. Они успокоили пациентку, списав всё на её температуру, не поверив ни единому её слову.А к утру все были в шоке. Мастит у Гали прошел. Грудь не болела совершенно, температуры не было тоже, чудо да и только.Что это было, никто объяснить не может, я бы не поверила, но разговаривала с Ириной, медсестрой, что дежурила в ту ночь, Галиной одноклассницей. Она подтвердила, что Галино выздоровление действительно было чудесным и необъяснимым. Ведь уже оперировать хотели, а не понадобилось.ответитьАвтор подборки: Koldyr.

Ключевые слова: Квартира смерть похороны подборка мистика

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