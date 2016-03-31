Выпотрошила куриц

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 12:11

Шарлотта Корде Просмотров: 304 Комментарии: 4 +9 Сегодня, 12:11 by

В годы моего детства в нашем гостеприимном доме постоянно толпился народ. Мама очень любила гостей и старалась привечать их на совесть. За обеденный стол обычно садилось несколько человек гостей, помимо семьи. А некоторые, иногородние, оставались и ночевать и, бывало, что жили у нас месяц, а то и больше. Благо в доме было 8 комнат."Не имей ста рублей, а имей сто друзей!" - этой поговоркой мама руководствовалась всегда. Люди в нашем доме мелькали, как в калейдоскопе: одни приходили по делам, другие - просто посидеть и побеседовать. Денег мама ни с кого не брала. Правда, частенько народная мудрость себя оправдывала, потому что, если маме требовалась какая-либо услуга, многочисленные друзья приходили ей на выручку.И вот еще один человек, который запомнился мне среди всего этого изобилия гостей.Помимо всего прочего, моя мама чрезвычайно интересовалась сверхъестественным. Была у нее даже приятельница, некая Марина, как говорится, широко известная в узких кругах гадалка и экстрасенс. Так что беседы в доме частенько сворачивали на чудеса и мистику.И вот однажды, сидя за столом, один из маминых знакомых, некто Сергей, пожаловался, что последнее время видит очень тревожные сны. То ему приснился собственный дом в огне. А в другой раз он увидел, что комната полна куриц, которые везде мечутся, бросаются ему в глаза и дико кричат при этом. Видел он и еще что-то столь же тревожное. Мама верила в сны и выслушала это очень серьезно. По ее мнению, сны эти были не к добру. Она даже посоветовала обратиться к той самой Марине с целью отвести беду. Но Сергей так и не собрался. Он работал "челноком" и жил в соседнем небольшом городке, а у нас дома останавливался проездом.Через некоторое время мы узнали, что в семье Сергея произошла ужасная трагедия. Оказывается, у него была душевнобольная мать, которая долгое время находилась в больнице на лечении. Забирать ее домой Сергей категорически отказывался. Но его вызывали к себе и стыдили по очереди врачи, главврач больницы и прочие, упирая на то, что это его родная мать и он, как сын, обязан о ней позаботиться, а состояние ее таково, что она вполне может находиться дома.Тем не менее, сын упирался, быть может, предчувствуя что-то, но в конце концов его сопротивление было сломлено. Он забрал свою мать домой. Бабка чудила, конечно, и у них было из-за нее немало неприятностей. Они жили в частном доме, а старуха была еще крепкая.На первый взгляд она казалась адекватной, разговаривала и все понимала, но вот когда дело касалось хозяйства, начинались странности. Присматривать за ней весь день они не могли, а бабка уходила на улицу и принималась "хозяйствовать". То она ловила чужих коз и тащила их домой, принимая за собственных, то забиралась в чужие огороды и все там портила, то брала чужие вещи... Словом, то и дело Сергею приходилось извиняться перед соседями, возмещать ущерб и т.п.И вот однажды бабка встретила у ворот Сергея с женой и сказала им с довольной улыбкой, что ощипала и выпотрошила куриц. Жена охнула: в хозяйстве не было куриц, наверняка опять украла у соседей...Действительность оказалась хуже самого страшного кошмара. В тот день за детьми Сергея и его жены, двумя маленькими девочками, должна была присматривать теща, но она куда-то отлучилась, оставив спящих детей в доме... с сумасшедшей бабкой. Безумная выпотрошила двух своих маленьких внучек, как куриц...История особенно запомнилась мне потому, что несчастный отец видел до этого в своих кошмарах именно кур. Видно, некие высшие силы предупреждали его об опасности.

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