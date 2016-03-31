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Истории из жизни / Сны

Выпотрошила куриц

В годы моего детства в нашем гостеприимном доме постоянно толпился народ. Мама очень любила гостей и старалась привечать их на совесть. За обеденный стол обычно садилось несколько человек гостей, помимо семьи. А некоторые, иногородние, оставались и ночевать и, бывало, что жили у нас месяц, а то и больше. Благо в доме было 8 комнат.

"Не имей ста рублей, а имей сто друзей!" - этой поговоркой мама руководствовалась всегда. Люди в нашем доме мелькали, как в калейдоскопе: одни приходили по делам, другие - просто посидеть и побеседовать. Денег мама ни с кого не брала. Правда, частенько народная мудрость себя оправдывала, потому что, если маме требовалась какая-либо услуга, многочисленные друзья приходили ей на выручку.

И вот еще один человек, который запомнился мне среди всего этого изобилия гостей.

Помимо всего прочего, моя мама чрезвычайно интересовалась сверхъестественным. Была у нее даже приятельница, некая Марина, как говорится, широко известная в узких кругах гадалка и экстрасенс. Так что беседы в доме частенько сворачивали на чудеса и мистику.

И вот однажды, сидя за столом, один из маминых знакомых, некто Сергей, пожаловался, что последнее время видит очень тревожные сны. То ему приснился собственный дом в огне. А в другой раз он увидел, что комната полна куриц, которые везде мечутся, бросаются ему в глаза и дико кричат при этом. Видел он и еще что-то столь же тревожное. Мама верила в сны и выслушала это очень серьезно. По ее мнению, сны эти были не к добру. Она даже посоветовала обратиться к той самой Марине с целью отвести беду. Но Сергей так и не собрался. Он работал "челноком" и жил в соседнем небольшом городке, а у нас дома останавливался проездом.

Через некоторое время мы узнали, что в семье Сергея произошла ужасная трагедия. Оказывается, у него была душевнобольная мать, которая долгое время находилась в больнице на лечении. Забирать ее домой Сергей категорически отказывался. Но его вызывали к себе и стыдили по очереди врачи, главврач больницы и прочие, упирая на то, что это его родная мать и он, как сын, обязан о ней позаботиться, а состояние ее таково, что она вполне может находиться дома.

Тем не менее, сын упирался, быть может, предчувствуя что-то, но в конце концов его сопротивление было сломлено. Он забрал свою мать домой. Бабка чудила, конечно, и у них было из-за нее немало неприятностей. Они жили в частном доме, а старуха была еще крепкая.

На первый взгляд она казалась адекватной, разговаривала и все понимала, но вот когда дело касалось хозяйства, начинались странности. Присматривать за ней весь день они не могли, а бабка уходила на улицу и принималась "хозяйствовать". То она ловила чужих коз и тащила их домой, принимая за собственных, то забиралась в чужие огороды и все там портила, то брала чужие вещи... Словом, то и дело Сергею приходилось извиняться перед соседями, возмещать ущерб и т.п.

И вот однажды бабка встретила у ворот Сергея с женой и сказала им с довольной улыбкой, что ощипала и выпотрошила куриц. Жена охнула: в хозяйстве не было куриц, наверняка опять украла у соседей...

Действительность оказалась хуже самого страшного кошмара. В тот день за детьми Сергея и его жены, двумя маленькими девочками, должна была присматривать теща, но она куда-то отлучилась, оставив спящих детей в доме... с сумасшедшей бабкой. Безумная выпотрошила двух своих маленьких внучек, как куриц...

История особенно запомнилась мне потому, что несчастный отец видел до этого в своих кошмарах именно кур. Видно, некие высшие силы предупреждали его об опасности.

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 12:11
Сегодня, 12:11 by Шарлотта КордеПросмотров: 304Комментарии: 4
+9

Ключевые слова: Сон предчувствие смерти безумие убийство страх ужас авторская история

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Комментарии

#1 написал: devilltotheday
Сегодня, 13:05
+1
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Публикаций: 6
Комментариев: 453
Все как всегда-врачи идиоты и прочие прелести России. А во времена Цепеша за такое бы на кол посадили. Причем всех подряд. Плюс.
Зарегистрирован: 31.03.2016
   
#2 написал: Ахма
Сегодня, 14:03
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Публикаций: 7
Комментариев: 254
Жесть какая. Бедные дети.

Когда мои родители развелись и отца отправили жить к его родителям, те нашли способ сбагрить его в интернат для психохроников, хотя он не был агрессивен. Диагноз был - инвалидность после серьёзной ЧМТ плюс последствия длительного алкоголизма. Жаль, герой рассказа не смог отправить неадекватную бабку туда, где ей было самое место.

История особенно запомнилась мне потому, что несчастный отец видел до этого в своих кошмарах именно кур. Видно, некие высшие силы предупреждали его об опасности.


Вот и пойми такое предупреждение. Трактовать такое можно, как угодно.
Зарегистрирован: 30.05.2016
#3 написал: vi_violent
Сегодня, 14:19
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Комментариев: 20
Ужасная история...
Зарегистрирован: 27.02.2016
#4 написал: Arhip
Сегодня, 14:24
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Публикаций: 23
Комментариев: 235
Цитата: devilltotheday
. А во времена Цепеша за такое бы на кол посадили. Причем всех подряд. Плюс.

Ага. Цепеш бы и посадил. Он любил это
Зарегистрирован: 29.08.2017
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