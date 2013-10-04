Случай в командировке

Летяга Просмотров: 769 Комментарии: 11 +16 Сегодня, 13:27 by

Днепропетровск. Командировка в 2011 году. Приехали мы — трое взрослых мужчин — на квартиру поздно вечером. Она была заказана заранее, и мы просто ввалились в нее, изнывая от усталости. Нас трое: руководитель, шофер и я. Все молодые и веселые ребята. Ребята еще на трассе, на одной из заправок, купили себе водки и закусь, но я решил, что куплю пива и чипсов уже на месте. Я просто не пью ничего крепче 10 градусов.Район оказался на удивление злачным (не помню его названия). Сам дом находился очень глубоко в районе, фонари там везде не горят, народ снует в потемках туда-сюда, куча гаражей, все в деревьях — в общем, наткнуться на неприятности можно было с очень большой вероятностью. Благодаря тому, что я в юношестве занимался спортивным ориентированием, такие сложности, как сбегать за пивком в новом месте, меня никогда не останавливали. Да и газовый баллончик на всякий случай всегда при мне.Вот как мы заехали вглубь района (по навигатору на машине), так я спокойно тем же путем, но в обратном направлении, вышел к шумной освещенной дороге. Тут и киоски, и супермаркет вдали, кафешки — в общем, цивилизация.В супермаркете купил вполне прилично покушать-попить и, попивая пивко, пошел назад. Решил срезать путь, сразу завернув вглубь темного микрорайона, хорошо чувствуя направление, откуда пришел.Поразило отсутствие всяких фонарей. Единственное, что округу освещало — зашторенные окна высоток. Действительно, неприятное ощущение — центр микрорайона, а тихих закоулков невиданное количество, и человека ты замечаешь тогда, когда он уже рядом находится.Понимание того, что я заблудился в небольшом микрорайоне, пришло минут через сорок моих блужданий. Интересно то, что я шел, строго чувствуя направление, по диаогнали микрорайона — от супермаркета до дома, но почему-то делал круги. Начал подмечать тех же парней на лавочках, те же гаражи посреди домов… Но ведь я шел строго в нужном направлении, чутко ощущая его, даже тогда, когда блуждал по серпантину дорожек! Так дело не пойдет!Я достал мобильный и удивился тому, что он полностью сел. Странно — в машине прикуривателем заряжал, а тут раз, написал «низкий заряд аккумулятора» и выключился прямо в руках. Надежда, что мне ребята продиктуют адрес и я вызову такси от супермаркета, потерпела фиаско.Я не смутился, ибо и не такое бывало. Поругал себя, конечно, за то, что не записал адрес, а на слух воспринял и теперь благополучно не мог вспомнить номер дома. Надо было выбираться к цивилизации. Решил вернуться назад к супермаркету, к тому месту, откуда свернул во дворы.И тут заметил за собой преследование. Шаги. Метров на 15-20 позади, аккурат на таком расстоянии, что из-за темноты не видать даже фигуры преследователя.Я интуитивно понял, что меня преследуют, а не просто идут в том же направлении. Я специально останавливался прикурить, бросая взгляды назад, специально свернул, чтобы хоть как-то в мутном свете окон разглядеть преследователя. Тщетно.Я остановился — он остановился. Я пошел — он пошел, с задержкой в секунду-вторую, придерживаясь дистанции. А темнота какая-то неестественно густая. Кругом же снуют люди, молодежь на лавочках бесится, кто-то гуляет с собакой, кругом дома — а такое впечатление, что людей нет рядом! Неприятное ощущение, скажу я вам…Газовый баллончик перекочевал с внутреннего кармана в руку. Хоть какое-то оружие самообороны. Все-таки наверняка в темных уголках прячется криминальный элемент, и неоднократно в темноте кого-то грабят, насилуют, возможно, по утрам и трупы иногда находят… Район такой.Итак, я делал непонятные круги, заблудившись в трех соснах — факт. За мной идет преследователь, умело прячась в тени — факт. Хотел бы ограбить, так уже давно бы попросил прикурить, и угрожая ножом/пистолетом/страшной мордой изьял бы бумажник — тоже факт.При таких вводных выбор оставался небольшой: значит, будет убивать. Маньяк, псих, мало ли…Нет, это не насильник, мою фигуру с женской спутать тяжело даже в таких потемках. Преследователь хорошо знает все темные участки, значит, местный. У него передо мной преимущество — факт. Бегство мне не подходит, потому что я заблудился, и надо хитрить — тоже факт!Прыгнуть в подъезд? Да они все закрыты кодовыми замками, да и подождет меня преследователь спокойно. Вызову такси от жильцов, а когда выйду ждать машину, он меня и «того». Да и если увидит, что я пытаюсь подобрать код к подьезду — пять быстрых шагов, удар — и я труп. Вот я прямо изнутри чувствовал, что идет он так долго за мной не сигаретку стрельнуть! Очень на хищника, играющегося с жертвой, похоже… чует, негодяй, что я заблудился и дезориентирован.Сделав специально пару кругов вокруг одного дома, пытаясь разглядеть укромные места, где можно спрятаться, я удачно наткнулся на группу впереди идущих людей. И решил притаиться, затесавшись в толпе идущих. Сразу за углом быстро юркнул в абсолютно черный палисадник и затаился среди кустов, сдвинув кепку глубоко на лицо, подняв воротник куртки, чтобы оно не выдало меня белым пятном в темноте. Шаги людей в темноте отлично сбивали с толку — нельзя было разобрать, сколько там идет. Слух преследователя это однозначно обманет, и он пойдет за ними.Я замер, понимая, что вот-вот преследователь выйдет из-за угла, пойдет по ложному звуку их шагов, а я свободно начну искать выход из этого лабиринта темноты и непонятных личностей.Вот не сработало, и все тут! Никто из-за угла не появлялся. Притом долго — минут 15-20. Бешено хотелось курить, и я подумал, что преследователь решил закончить погоню. И вышел из черноты кустов на дорожку.Навстречу мне из темноты выскочил мужик. Я обратился к нему:— А как выйти к супермаркету?— Ты что, укурился? — он явно был под хорошим градусом. — Он сзади этого дома, наркот хренов!От греха подальше я отошел — вдруг пьяный мужик решит, что я для него представляю угрозу, и даст по соплям?И тут мир в секунду ярче стал. Я вдруг увидел все пространство вполне освещённым. Света из окон было более чем достаточно, чтобы различать даже мелкие детали на вполне приличном расстоянии. Очертания гаражей, деревьев, домов, фигур людей и даже серого неба стали хорошо различимы. Притом людей на улочках между домами оказалось куда больше, чем было до этого.«Неужели я так устал, что бутылка пива решила с моим сознанием сыграть злую шутку? Возможно», — подумал я и быстро вышел к супермаркету. Я никак не мог понять, обходя это здание — как я мог не заметить его?Покурив возле охранника, я внимательно смотрел туда, в темную дорожку, ведущую во дворы, и понимал, что я пока в безопасности. Но напряжение было, конечно, сильным.Все-таки такси решил не вызывать. Используя супермаркет как ориентир, я повторил путь заезда нашего автомобиля вглубь микрорайона и не более чем через 5 минут подошел к дому, в котором мы остановились. Прямо перед подъездом я как-то подсознательно отметил, что опять стало намного тише и темнее, а видимость упала до тех самых 15-20 метров.Вот не поверите, такой страх накатил… Я такого испуга не испытывал никогда до этого. Вся кровь моя, руки и ноги как будто закричали мне: «БЕГИ! УБЕГАЙ БЫСТРЕЕ!».Какое-то необъяснимое чувство страха сделало невероятное: кнопочный замок, код которого я не видел, когда мы поселялись, я открыл правильно, нажав комбинацию в секунду. Клянусь, что пальцы сами нажали, а не я!Рывком открыв дверь, я вошёл в подъезд, освещённый тусклой лампочкой, и обернулся назад.Сзади меня метрах в пяти плыло нечто эфемерное, сливающееся с темнотой. Я отчетливо помню полуразмытое лицо крупнее человеческого… и больше ничего. Глаза же были как будто стерты ластиком, и я видел, как с пустых глазниц выливалась такая густая тьма, такой нечеловеческий мрак, такая никогда мною не виданная до этого чернота… И опять эти шаги… без тела!Я захлопнул дверь, вихрем взлетел на третий этаж и начал колотить в дверь к своим. И тут же услышал шипение далеко внизу на первом этаже, за дверью.Я услышал удаляющиеся от двери шаги.Мне открыли дверь. Ребята даже пошутили, мол, ты что, призрака увидел? Я был весь белый, глаза дикие, как у загнанного животного, в холодном поту. Кулек с едой я лихорадочно сжимал за ручки так, что они превратились в леску, впившись в ладонь. Ботинки в земле, весь какой-то потрепанный…Потом мне руководитель выдал по первое число — почему трубку не брал, и где шлялся все эти 4 часа?Прошло 4 часа! Но у меня в мозгу отложилось не более полутора часов блужданий.Я сказал, что телефон сел, и, доказывая, достал ВКЛЮЧЕННЫЙ телефон, на котором было много пропущенных звонков, и даже пара угрожающих СМСок от начальника — мол, если не вернусь как можно скорее, накажет рублем.В тот вечер я остервенело пил водку, запивая пивом, практически не закусывая. Ребята удивились такому поведению, а еще больше — моему рассказу. Я быстро вырубился, и они меня просто уложили в одежде на диван.Знаете почему я так пил? Потому что все это время на улице слышались шаркающие шаги, где-то под окнами и у парадного звучал шипящее «ушел, с…ка! … повезло, с..ка!»Автор: Fragrant.

Ключевые слова: Командировка микрорайон супермаркет темнота преследователь тьма призрак

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