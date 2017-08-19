Ночные флейты

Новость отредактировал Летяга - Вчера, 23:19

Captain_Adair Просмотров: 386 Комментарии: 2 +6 Вчера, 23:19 by

Исследованием потустороннего я занимаюсь довольно давно - лет с 10, но до прошлого года .то была лишь теория. Столкновение с неизведанным произошло, как это обычно и бывает, неожиданно. Моя девушка решила свозить меня на свою дачу, когда там нет родителей (дело в феврале было, ну вот вообще не сезон). Расписывала она мне всякие местные красоты: конюшня рядом, леса и поля - красота, одним словом. О местных легендах она ничего не говорила. Первая наша ночевка уже намекнула на то, что все не просто - сам собой выключался свет (генератор работал, но свет не давал), прерывалась подача тепла. Всю ночь под окнами кто-то хрустел снегом, хотя наутро следов не было. В общем, ночь я провел почти без сна.В другое наше посещение дачи я подметил другие странности: в лесу каждое четвертое дерево носило след от попадания шаровой молнии. На некоторых деревьях на высоте четырех - пяти метров были следы от когтей, как будто кто-то точил их (только вот дело это недалеко от Москвы, на медведя не спишешь, а деревья - сосны, на ветке не усидеть при всем желании, они существенно выше). В эту поездку девушка все же рассказала немного местной жути - лагерь заброшенный, свечение, существа. Я посмеялся - эта местность нигде не значится аномальной зоной, хотя определенные признаки уже даже мне были очевидны. В общем, ночью мы отправились в лагерь, дабы я убедился в правдивости происходящего. Действительно, в подвале одного из брошенных строений блуждал синий свет. Не шар, вообще никакой формы. Просто свет. Но этим все и ограничилось, не тронула эта штука нас.Третья поездка оказалась самой богатой на впечатления. Во-первых, мы подъезжали в сумерки и я обратил внимание, что от кромки леса идет подозрительно знакомое сияние. Во-вторых, я видел, как земли словно бы отравились какой-то заразой: много домов сгорело, люди покидали местность. Впечатление было как от Зоны у Стругацких, или как от пораженных земель в рассказе Лавкрафта "Свет из других миров". В-третьих, мы ночевали не на даче, а в гостевом домике возле конюшни. По факту - в сторожке. Маленький домик, в котором была только кровать и столик, стоял на самом краю выгона, очень близко к лесу. В-четвёртых, хозяйка пожаловалась на погибшую лошадь и кур. Тут надо сделать маленькое отступление. В детстве у меня не сложилось с собаками - дико их боялся, сам даже не знаю, отчего. Когда я появился на конюшне, очень подружился с Алисой - помесью кавказской и немецкой овчарок, очаровательное и очень умное создание. Она всюду сопровождала нас с девушкой, охраняла от местных собак и не подпускала пьяных в городе. Наконец наступила ночь. Брать Алису в сторожку мы не стали, и не зря. Собака всю ночь провела на нашем крыльце, продолжая охранять. И как выяснилось, было от чего. Ночью сияние стало выливаться из леса, слышались звуки, похожие на свист далеких флейт. И снова кто-то старался подкрасться к сторожке - но Алиса, вместе с другими собаками, не пустили ползучий ужас. Каждый раз, когда тварь выходила из сияния, они поднимали лай, и, наверное, даже сцепились с ней пару раз - утром некоторые собаки были потрепаны.Мы уехали через день. Сколько я не искал упоминаний о чем-то подобном - так и не нашел. Что там сейчас? Я знаю, что пропало несколько собак, что владелец конюшни пытался охотиться на эту тварь - но безрезультатно. Это было полгода назад. Недавно там объявилась ведьма, оставлявшая кровавые подношения в лесу. И вроде отступило сияние. Хотя трудно сказать, связаны эти события, или же нет. Была ли опасна та ведьма? Не знаю. Знаю, что сейчас лес срубают под какие-то постройки. Значит, отступила сила.А я с тех пор завел двух собак-волкодавов. И знаете, это мои лучшие друзья, я их искренне люблю :)

Ключевые слова: Лес тварь существо сияние Свет Мистика

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